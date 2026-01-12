ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Her şey sil baştan

ŞUBE İÇİ ATM’DE LİMİT DAHA YÜKSEK OLACAK

Düzenlemenin en dikkat çekici detayı, şubelere bitişik ATM'ler ile bağımsız noktalardaki (AVM, metro, cadde) ATM'ler arasındaki limit farkı olacak. Bankaların güvenlik ve lojistik avantajlar nedeniyle şube içi ATM'lerde limitleri 50.000 TL’nin üzerine çıkarmaya hazırlandığı iddia ediliyor. "Off-Site" olarak adlandırılan bağımsız ATM'lerde ise nakit ikmali zorlukları nedeniyle limit artışının daha temkinli yapılması ve 50.000 TL sınırının altında tutulması bekleniyor.