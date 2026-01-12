ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Her şey sil baştan
Bankacılık sektöründe nakit kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni bir dönemin eşiğine gelindi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025 sonunda gündeme gelen ATM limit artışlarının 2026'nın ilk çeyreğinde devreye alınması ve günlük çekim limitlerinin 50.000 TL’ye çıkarılması öngörülüyor. Bu düzenleme ile birlikte ATM'den QR kodla para çekme limitlerine de kapsamlı bir ayar geliyor.
2025’in sona ermesiyle birlikte bankacılıkta yeni düzenlemeler de devreye alınmaya başladı. Günlük para çekme ve gönderme limitleri güncellenirken, ATM’den para çekmeyle ilgili bir değişiklik de başlıyor.
Edinilen bilgilere göre, 2025 sonunda gündeme gelen ATM limit artışlarının 2026'nın ilk çeyreğinde devreye alınması ve günlük çekim limitlerinin 50.000 TL’ye çıkarılması öngörülüyor. Bu düzenleme ile ATM'den QR kodla para çekme limitlerine de kapsamlı bir ayar geliyor. Peki neler bekleniyor? Tüm ayrıntılar haberimizde…
Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı, bankaları operasyonel maliyetleri düşürmek ve şube içi yoğunluğu azaltmak amacıyla bu kararı almaya zorluyor. Mevcut durumda 10.000 TL ile 15.000 TL bandında seyreden komisyonsuz günlük çekim limitlerinin, kısa süre içerisinde önemli ölçüde artırılması bekleniyor.
ŞUBE İÇİ ATM’DE LİMİT DAHA YÜKSEK OLACAK
Düzenlemenin en dikkat çekici detayı, şubelere bitişik ATM'ler ile bağımsız noktalardaki (AVM, metro, cadde) ATM'ler arasındaki limit farkı olacak. Bankaların güvenlik ve lojistik avantajlar nedeniyle şube içi ATM'lerde limitleri 50.000 TL’nin üzerine çıkarmaya hazırlandığı iddia ediliyor. "Off-Site" olarak adlandırılan bağımsız ATM'lerde ise nakit ikmali zorlukları nedeniyle limit artışının daha temkinli yapılması ve 50.000 TL sınırının altında tutulması bekleniyor.