Avrupa Komisyonu paylaştı: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik bir ret oranı çıkardı. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik bir ret oranı çıkardı.