Avrupa Komisyonu paylaştı: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı
Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Schengen vize başvuruları verilerini paylaştı.Türkiye'nin başvuru red oranı yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı.
2023 yılında dünya çapında toplamda 10.3 milyon Schengen başvurusu yapılırken bu başvuruların 8.5 milyonu, yani yüzde 82.3'ü onaylandı.
Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik bir ret oranı çıkardı. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik bir ret oranı çıkardı.
- Estonya Ankara Temsilciliği - Yüzde 42.5
- Danimarka Ankara Temsilciliği- Yüzde 39.40
- Yunanistan Ankara Temsilciliği - Yüzde 38.5
- İspanya Ankara Temsilciliği - Yüzde 31.09