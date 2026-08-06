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Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu

Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında yaz sezonunda artan yolcu trafiği, Avrupa Birliği'nin yeni Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) etkiledi. Yoğunluğun zirveye ulaştığı dönemlerde biyometrik kayıt işlemleri geçici olarak durduruldu.

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Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu - Sayfa 1

Paris ve Amsterdam'da yoğunlukta sistem devreden çıkarılıyor

Avrupa'nın en yoğun hava ulaşım merkezleri arasında yer alan Paris ve Amsterdam'da, yaz sezonunda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeniyle Avrupa Birliği'nin Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kapsamındaki biyometrik kayıt işlemleri geçici olarak askıya alınıyor.

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Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu - Sayfa 2

Air France-KLM'nin Politico'ya yaptığı açıklamaya göre, kuyrukların uzadığı dönemlerde Paris ve Amsterdam'daki aktarma merkezlerinde yolcu akışının aksamaması amacıyla biyometrik kayıt uygulaması devre dışı bırakılıyor.

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Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu - Sayfa 3

Uygulama diğer büyük havalimanlarına da yayıldı
Hava yolu şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile sınır ve havalimanı yetkilileri, benzer uygulamanın Milano, Frankfurt ve Brüksel gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarında da hayata geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, yoğunluğun arttığı zamanlarda biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

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Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu - Sayfa 4

Altyapı yoğun dönemlerde yetersiz kalıyor

İtalya'daki Milano Malpensa Havalimanı'nda sınır kontrol ekibinde görev yapan Cristian Sternativo, EES prosedürlerinin eksiksiz uygulanmasının yoğun dönemlerde kamu düzeni açısından sorun oluşturabileceğini söyledi.

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