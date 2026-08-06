Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu
Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında yaz sezonunda artan yolcu trafiği, Avrupa Birliği'nin yeni Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) etkiledi. Yoğunluğun zirveye ulaştığı dönemlerde biyometrik kayıt işlemleri geçici olarak durduruldu.
Paris ve Amsterdam'da yoğunlukta sistem devreden çıkarılıyor
Avrupa'nın en yoğun hava ulaşım merkezleri arasında yer alan Paris ve Amsterdam'da, yaz sezonunda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeniyle Avrupa Birliği'nin Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kapsamındaki biyometrik kayıt işlemleri geçici olarak askıya alınıyor.
Air France-KLM'nin Politico'ya yaptığı açıklamaya göre, kuyrukların uzadığı dönemlerde Paris ve Amsterdam'daki aktarma merkezlerinde yolcu akışının aksamaması amacıyla biyometrik kayıt uygulaması devre dışı bırakılıyor.
Uygulama diğer büyük havalimanlarına da yayıldı
Hava yolu şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile sınır ve havalimanı yetkilileri, benzer uygulamanın Milano, Frankfurt ve Brüksel gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarında da hayata geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, yoğunluğun arttığı zamanlarda biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.