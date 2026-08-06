Avrupa uçuşu olanlar dikkat! EES alarm verdi, biyometrik kontroller durduruldu

Uygulama diğer büyük havalimanlarına da yayıldı

Hava yolu şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile sınır ve havalimanı yetkilileri, benzer uygulamanın Milano, Frankfurt ve Brüksel gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarında da hayata geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, yoğunluğun arttığı zamanlarda biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.