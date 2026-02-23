Avrupa’dan Türk vizelerine bir kısıtlama daha: Bildirilmezse yasal işlem başlatılacak
Avrupa ülkeleri, vize süreçlerindeki yoğunluğu ve usulsüz kullanımları dizginlemek için Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir kısıtlama daha başlattı. Bu kısıtlama kapsamında seyahat dönüşünde vatandaşların mutlaka bildirimde bulunmaları gerekecek. İşte detaylar…
Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle tatil planlarını yurt dışına kaydıran milyonlarca vatandaş, Schengen vizesi başvurularında tarihi bir yoğunluğa neden oldu.
Bu talep patlamasıyla birlikte rekor düzeydeki vize reddi oranları da gündemdeki yerini korurken, İtalya ve Macaristan vize onay sürecini daha sıkı denetlemek için düğmeye bastı.
Sözcü’de yer alan habere göre yeni kuralla, vize alan kişilerin Türkiye'ye döndükten sonra pasaportlarındaki giriş-çıkış damgalarını e-posta yoluyla ilgili konsolosluğa iletmeleri zorunlu hale getirildi.