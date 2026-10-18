Avrupa'nın en tembel ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası sosyal medyada tartışma konusu oldu

Avrupa genelinde gençlerin günlük yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzı tercihlerine ilişkin kapsamlı veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, 16-29 yaş aralığındaki genç nüfusun iş ve eğitim dışındaki zamanlarda fiziksel aktiviteye ayırdığı zamanı ve hareketsizlik oranlarını kıta genelinde gözler önüne serdi. Elde edilen bulgular, ülkeler arasında hareketsizlik düzeylerinin ne denli farklılık gösterdiğini ve gençlerin fiziksel alışkanlıklarındaki keskin uçurumları net bir şekilde ortaya koydu.

İşte Avrupa'nın en hareketsiz ülkeleri...