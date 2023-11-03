Avrupa'yı fırtına vurdu: 10 ölü

Avrupa ülkelerini Ciaran Fırtınası vurdu. İtalya'da fırtınanın etkisiyle başta Toskana olmak üzere farklı bölgelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, park halindeki araçlar sel suyunda mahsur kaldı. Tren seferleri durduruldu, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Pisa ve Mugello kentlerindeki hastaneler ise sular altında kaldı. Prato kentinde evini su basan 85 yaşında bir erkek ve 84 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Livorno kentinde de sel nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Toskana genelinde 3, Veneto’da ise 1 kişi kayboldu. Bölge valisi Eugenio Giani, rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye ulaşmasıyla acil durum ilan etti.