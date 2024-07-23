Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir?

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, hayallerinin peşinden gitmek üzere Londra'ya gitmeye hazırlanan genç bir kadındır. Ancak, kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm planları alt üst olur. Kardeşini hapisten kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olan Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına dahil olur. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken, büyük bir hatanın bedelini aşk ile ödeyeceğini henüz bilmiyordur.

Yıllardır duvarlar arkasında yaşamaya alışmış olan Ayaz, Güneş’in varlığı ile bu koruyucu duvarların yıkılmasına neden olurken, Güneş, duyguları ve intikam arzusu arasında sıkışıp kalır. Sırlar ve mücadelelerle dolu bir yolculuğa çıkan Ayaz ve Güneş, hem kurtuluşlarını hem de esaretlerini aşkın derinliğinde bulacaklardır.