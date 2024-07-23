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  4. Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

22 Temmuz pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan günlük dizi Ayazın Sonu Güneş, tanıtımı ile dikkat çekti. Peki, Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir?

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, hayallerinin peşinden gitmek üzere Londra'ya gitmeye hazırlanan genç bir kadındır. Ancak, kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm planları alt üst olur. Kardeşini hapisten kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olan Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına dahil olur. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken, büyük bir hatanın bedelini aşk ile ödeyeceğini henüz bilmiyordur.

Yıllardır duvarlar arkasında yaşamaya alışmış olan Ayaz, Güneş’in varlığı ile bu koruyucu duvarların yıkılmasına neden olurken, Güneş, duyguları ve intikam arzusu arasında sıkışıp kalır. Sırlar ve mücadelelerle dolu bir yolculuğa çıkan Ayaz ve Güneş, hem kurtuluşlarını hem de esaretlerini aşkın derinliğinde bulacaklardır.

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Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Birand Tunca

Hira Koyuncuoğlu

Sema Öztürk

Mert Yavuzcan

Suat Sungur

Gökçe Yanardağ

Necat Bayar

Birgül Ulusoy

Dilara Gül Demiral

Suyumbige Dadalı,

Elif Hilal Yalçın

Ahmet Can Nurman

Aysel Nur Cin

Elif Karagöz

Batuhan Sel

Mutlunur Lafçı

Selim Makaroğlu

Bülent Fil

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