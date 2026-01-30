Aydın depremle sarsıldı, Prof. Dr. Ercan uyardı: Daha büyük deprem yapmak için gerilecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aydın Germencik olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz" dedi. Ercan ayrıca, Aydın’ın en güvenli ilçelerini sıraladı.
Saat 06.17'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli panik yaşandı.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
