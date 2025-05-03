Ayyüce Türkeş kimdir, hangi partiden, son durumu nasıl? Babasının kabrinde hayatının şokunu yaşadı!
3 Mayıs Türkçülük Günü’nde babasının kabri sırasında saldırıya uğrayan Ayyüce Türkeş, Türkiye’nin gündeminde zirvede. Peki Ayyüce Türkeş kimdir, hangi partiden, nereli ve son durumu nedir?
3 Mayıs Türkçülük Günü vatandaşların çoğu tarafından kutlandı. Bununla birlikte 3 Mayıs’ta Sırrı Süreyya Önder de hayatını kaybetti ve gündem bir hayli karışıktı. Gündemin sıcaklığı dinmezken bu kez de Ayyüce Türkeş’e beklenmedik bir saldırı gerçekleşti. Peki Ayyüce Türkeş kimdir, nereli, hangi partiden ve son durum nedir?
MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in, babasının mezarını ziyaretinde bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından İYİ Parti saldırıyı doğruladı ve bir açıklama geldi. Bu bilgiler ışığında vatandaşlar Ayyüce Türkeş’in son durumunu merak ederken, bazı kişiler ise kim ve hangi partiden milletvekili olduğunu merak etti.
AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?
Alparslan Türkeş'in kızı olan Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Adana Milletvekildir. Geçmişi ve hayatı da merak konusu olan Ayyüce Türkeş, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.