Ayyüce Türkeş kimdir, hangi partiden, son durumu nasıl? Babasının kabrinde hayatının şokunu yaşadı!

MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in, babasının mezarını ziyaretinde bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından İYİ Parti saldırıyı doğruladı ve bir açıklama geldi. Bu bilgiler ışığında vatandaşlar Ayyüce Türkeş’in son durumunu merak ederken, bazı kişiler ise kim ve hangi partiden milletvekili olduğunu merak etti.