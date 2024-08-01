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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Ağustos tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.01 11:38:47  37.8953   32.2822        3.4      -.-  1.2  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel

2024.08.01 11:32:28  37.9102   27.1340        9.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.01 11:29:16  38.9385   28.8037        8.9      -.-  1.9  -.-   MEZITLER-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel

2024.08.01 10:39:47  37.9133   27.1313        6.2      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.01 10:28:35  40.5090   29.2703        0.0      -.-  0.9  -.-   HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel

2024.08.01 10:25:14  38.1695   38.5960       15.4      -.-  1.3  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.08.01 10:13:05  39.3805   25.5402        6.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.01 09:53:54  39.4052   39.1017        9.9      -.-  1.9  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.08.01 09:40:57  38.8555   31.6085        9.1      -.-  1.7  -.-   ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.01 09:38:27  38.6885   37.3552       10.1      -.-  1.8  -.-   BAHCEICI-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.08.01 09:38:24  37.6497   35.8905       12.6      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.01 09:28:42  38.4088   37.4013       17.2      -.-  2.0  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.01 09:28:14  36.2570   27.1673       16.8      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.08.01 09:08:27  38.7335   30.5670       11.2      -.-  1.8  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.08.01 08:22:58  38.4413   37.5065        7.3      -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.08.01 06:27:32  36.9337   36.2407        4.2      -.-  1.6  -.-   BASLAMIS-ERZIN (HATAY)                            İlksel

2024.08.01 05:52:11  38.1545   38.2885        5.0      -.-  4.4  4.3   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.08.01 05:24:06  39.1895   39.0837        5.0      -.-  1.6  -.-   BOYDAS-HOZAT (TUNCELI)                            İlksel

2024.08.01 05:11:22  37.8090   29.7015        5.0      -.-  2.0  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel

2024.08.01 04:52:49  39.3555   41.1500        6.2      -.-  1.9  -.-   GOLYAYLA-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.08.01 04:50:41  38.0120   36.8973        7.7      -.-  1.3  -.-   HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.08.01 03:14:11  39.4163   39.1450        5.0      -.-  3.5  3.3   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.08.01 02:59:48  39.3827   39.1062        8.2      -.-  2.1  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.08.01 02:57:10  39.8123   39.0778        1.7      -.-  2.1  -.-   AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)                          İlksel

2024.08.01 02:46:02  39.8480   39.0895        8.3      -.-  2.1  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel

2024.08.01 02:34:20  38.5882   37.8632       20.5      -.-  0.9  -.-   YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.08.01 02:17:46  36.9542   29.2388       20.2      -.-  1.3  -.-   ELMALI-CAMELI (DENIZLI)                           İlksel

2024.08.01 02:07:34  38.1708   36.7453       10.1      -.-  1.3  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.01 02:06:05  37.0808   30.3393        5.0      -.-  1.6  -.-   KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)                        İlksel

2024.08.01 02:03:47  38.4530   37.4835        5.0      -.-  1.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.01 01:56:00  39.4257   39.1380        5.3      -.-  1.7  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.08.01 01:47:09  38.1410   38.3498        7.7      -.-  1.4  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.08.01 01:00:40  39.2277   41.6783        5.0      -.-  2.2  -.-   TORAMAN-HINIS (ERZURUM)                           İlksel

2024.08.01 00:31:23  38.4607   37.5833        7.1      -.-  1.1  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.08.01 00:25:37  38.4588   37.5055        6.3      -.-  1.8  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.08.01 00:23:44  40.0367   27.9693        4.1      -.-  1.8  -.-   MANYAS (BALIKESIR)                                İlksel

2024.08.01 00:13:00  42.1133   26.2250        5.9      -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 1 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer 

2024-08-01 10:39:48 37.90083  27.12028  7.25  ML    1.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.29 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-08-01 10:27:49 39.41639  39.1125     7.05  ML    1.4    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-01 10:25:15 38.18528  38.61972  8.93  ML    1.5    Pütürge (Malatya)    

2024-08-01 10:13:05 39.35722  25.53361  12.18         ML    2.2    Ege Denizi - [47.80 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-08-01 09:40:58 38.88         31.60222  12.02         ML    1.6    Emirdağ (Afyonkarahisar)       

2024-08-01 09:38:26 37.61         35.86139  7.03  ML    1.3    Kozan (Adana) 

2024-08-01 09:28:43 38.38778  37.35861  6.99  ML    2.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-01 09:28:14 36.97528  26.96861  7.0    ML    1.7    Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [26.05 km] Bodrum (Muğla)  

2024-08-01 09:08:28 38.71833  30.55917  7.01  ML    1.6    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-08-01 08:22:57 38.42167  37.49528  6.97  ML    2.3    Darende (Malatya)    

2024-08-01 06:27:32 36.94611  36.34639  7.0    ML    1.8    Merkez (Osmaniye)  

2024-08-01 05:52:12 38.15694  38.28889  10.83         MW  4.4    Yeşilyurt (Malatya)        

2024-08-01 05:24:04 39.41028  39.09444  7.0    ML    1.2    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-01 05:11:22 37.80778  29.71778  7.0    ML    2.0    Acıgöl - [04.16 km] Çardak (Denizli)        

2024-08-01 04:52:49 39.34917  41.1375     10.29         ML    1.7    Karlıova (Bingöl)        

2024-08-01 04:51:28 38.45194  39.49889  6.51  ML    0.9    Maden (Elazığ) 

2024-08-01 04:20:29 39.40694  39.09806  7.03  ML    1.2    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-01 03:43:30 40.27111  28.0275     7.61  ML    1.4    Bandırma (Balıkesir) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-01 03:14:11 39.40861  39.08583  5.83  ML    3.5    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-01 03:00:33 40.81278  27.775       6.35  ML    1.7    Marmara Denizi - [20.34 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-08-01 02:57:11 39.85056  39.07028  10.38         ML    2.1    Merkez (Erzincan)        

2024-08-01 02:46:02 39.83278  39.08528  11.09         ML    1.9    Kemah (Erzincan)        

2024-08-01 02:17:46 36.94167  29.065       7.0    ML    1.2    Dalaman (Muğla)      

2024-08-01 02:06:04 37.03861  30.50722  6.8    ML    1.7    Korkuteli (Antalya)   

2024-08-01 02:03:46 38.39167  37.50083  7.05  ML    1.5    Darende (Malatya)    

2024-08-01 01:56:01 39.38806  39.06583  12.34         ML    1.6    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-01 01:47:10 38.10528  38.32639  7.03  ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-01 01:10:06 38.08417  38.44194  7.0    ML    1.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-01 01:00:42 39.19         41.65417  11.23         ML    2.0    Hınıs (Erzurum)        

2024-08-01 01:00:13 37.01583  29.07278  7.0    ML    0.9    Dalaman (Muğla)      

2024-08-01 00:31:22 38.4225     37.50444  7.09  ML    1.4    Darende (Malatya)    

2024-08-01 00:25:36 38.41833  37.49694  6.87  ML    2.0    Darende (Malatya)    

2024-08-01 00:23:43 40.02361  27.98333  11.92         ML    1.5    Manyas (Balıkesir)        

2024-08-01 00:13:01 42.11778  26.36528  8.96  ML    1.9    Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [28.19 km] Lalapaşa (Edirne)

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