Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Ağustos tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.01 11:38:47 37.8953 32.2822 3.4 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.08.01 11:32:28 37.9102 27.1340 9.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.01 11:29:16 38.9385 28.8037 8.9 -.- 1.9 -.- MEZITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2024.08.01 10:39:47 37.9133 27.1313 6.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.01 10:28:35 40.5090 29.2703 0.0 -.- 0.9 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.08.01 10:25:14 38.1695 38.5960 15.4 -.- 1.3 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.01 10:13:05 39.3805 25.5402 6.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.01 09:53:54 39.4052 39.1017 9.9 -.- 1.9 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.08.01 09:40:57 38.8555 31.6085 9.1 -.- 1.7 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.08.01 09:38:27 38.6885 37.3552 10.1 -.- 1.8 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.01 09:38:24 37.6497 35.8905 12.6 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.01 09:28:42 38.4088 37.4013 17.2 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.01 09:28:14 36.2570 27.1673 16.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.08.01 09:08:27 38.7335 30.5670 11.2 -.- 1.8 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.08.01 08:22:58 38.4413 37.5065 7.3 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.01 06:27:32 36.9337 36.2407 4.2 -.- 1.6 -.- BASLAMIS-ERZIN (HATAY) İlksel
2024.08.01 05:52:11 38.1545 38.2885 5.0 -.- 4.4 4.3 ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.01 05:24:06 39.1895 39.0837 5.0 -.- 1.6 -.- BOYDAS-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2024.08.01 05:11:22 37.8090 29.7015 5.0 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2024.08.01 04:52:49 39.3555 41.1500 6.2 -.- 1.9 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.01 04:50:41 38.0120 36.8973 7.7 -.- 1.3 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.01 03:14:11 39.4163 39.1450 5.0 -.- 3.5 3.3 KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.08.01 02:59:48 39.3827 39.1062 8.2 -.- 2.1 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.08.01 02:57:10 39.8123 39.0778 1.7 -.- 2.1 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.08.01 02:46:02 39.8480 39.0895 8.3 -.- 2.1 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.08.01 02:34:20 38.5882 37.8632 20.5 -.- 0.9 -.- YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.01 02:17:46 36.9542 29.2388 20.2 -.- 1.3 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.08.01 02:07:34 38.1708 36.7453 10.1 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.01 02:06:05 37.0808 30.3393 5.0 -.- 1.6 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.08.01 02:03:47 38.4530 37.4835 5.0 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.01 01:56:00 39.4257 39.1380 5.3 -.- 1.7 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.08.01 01:47:09 38.1410 38.3498 7.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.01 01:00:40 39.2277 41.6783 5.0 -.- 2.2 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.08.01 00:31:23 38.4607 37.5833 7.1 -.- 1.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.01 00:25:37 38.4588 37.5055 6.3 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.01 00:23:44 40.0367 27.9693 4.1 -.- 1.8 -.- MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2024.08.01 00:13:00 42.1133 26.2250 5.9 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel
AFAD 1 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-01 10:39:48 37.90083 27.12028 7.25 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.29 km] Kuşadası (Aydın)
2024-08-01 10:27:49 39.41639 39.1125 7.05 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
2024-08-01 10:25:15 38.18528 38.61972 8.93 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-08-01 10:13:05 39.35722 25.53361 12.18 ML 2.2 Ege Denizi - [47.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-01 09:40:58 38.88 31.60222 12.02 ML 1.6 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-08-01 09:38:26 37.61 35.86139 7.03 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-08-01 09:28:43 38.38778 37.35861 6.99 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-01 09:28:14 36.97528 26.96861 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [26.05 km] Bodrum (Muğla)
2024-08-01 09:08:28 38.71833 30.55917 7.01 ML 1.6 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-08-01 08:22:57 38.42167 37.49528 6.97 ML 2.3 Darende (Malatya)
2024-08-01 06:27:32 36.94611 36.34639 7.0 ML 1.8 Merkez (Osmaniye)
2024-08-01 05:52:12 38.15694 38.28889 10.83 MW 4.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-01 05:24:04 39.41028 39.09444 7.0 ML 1.2 Ovacık (Tunceli)
2024-08-01 05:11:22 37.80778 29.71778 7.0 ML 2.0 Acıgöl - [04.16 km] Çardak (Denizli)
2024-08-01 04:52:49 39.34917 41.1375 10.29 ML 1.7 Karlıova (Bingöl)
2024-08-01 04:51:28 38.45194 39.49889 6.51 ML 0.9 Maden (Elazığ)
2024-08-01 04:20:29 39.40694 39.09806 7.03 ML 1.2 Ovacık (Tunceli)
2024-08-01 03:43:30 40.27111 28.0275 7.61 ML 1.4 Bandırma (Balıkesir)
2024-08-01 03:14:11 39.40861 39.08583 5.83 ML 3.5 Ovacık (Tunceli)
2024-08-01 03:00:33 40.81278 27.775 6.35 ML 1.7 Marmara Denizi - [20.34 km] Marmara (Balıkesir)
2024-08-01 02:57:11 39.85056 39.07028 10.38 ML 2.1 Merkez (Erzincan)
2024-08-01 02:46:02 39.83278 39.08528 11.09 ML 1.9 Kemah (Erzincan)
2024-08-01 02:17:46 36.94167 29.065 7.0 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2024-08-01 02:06:04 37.03861 30.50722 6.8 ML 1.7 Korkuteli (Antalya)
2024-08-01 02:03:46 38.39167 37.50083 7.05 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-08-01 01:56:01 39.38806 39.06583 12.34 ML 1.6 Ovacık (Tunceli)
2024-08-01 01:47:10 38.10528 38.32639 7.03 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-01 01:10:06 38.08417 38.44194 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-01 01:00:42 39.19 41.65417 11.23 ML 2.0 Hınıs (Erzurum)
2024-08-01 01:00:13 37.01583 29.07278 7.0 ML 0.9 Dalaman (Muğla)
2024-08-01 00:31:22 38.4225 37.50444 7.09 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-08-01 00:25:36 38.41833 37.49694 6.87 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-08-01 00:23:43 40.02361 27.98333 11.92 ML 1.5 Manyas (Balıkesir)
2024-08-01 00:13:01 42.11778 26.36528 8.96 ML 1.9 Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [28.19 km] Lalapaşa (Edirne)