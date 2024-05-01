Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 1 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.01 11:47:41 39.1968 27.5803 0.0 -.- 1.4 -.- TURGUTALP-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.01 09:55:23 36.8213 33.9638 13.9 -.- 2.1 -.- GUNEYLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.05.01 09:00:03 38.1035 37.7830 5.4 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.01 08:49:46 38.8073 26.8240 12.2 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.01 07:24:49 37.0662 28.8948 11.1 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.01 06:54:51 40.7927 27.3625 22.3 -.- 1.3 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2024.05.01 06:51:24 37.9467 29.0053 5.5 -.- 1.5 -.- ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.05.01 06:49:11 37.8853 26.9095 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.01 06:46:46 38.2217 31.5477 5.3 -.- 1.7 -.- YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2024.05.01 06:27:58 37.4668 37.1852 9.2 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.01 06:17:07 38.3108 38.0855 19.0 -.- 0.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.01 05:52:54 38.8428 27.3032 8.4 -.- 2.0 -.- MALDAN-(MANISA) İlksel
2024.05.01 05:48:29 36.6445 36.1120 9.0 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.05.01 05:27:59 38.1257 29.0430 8.9 -.- 1.4 -.- CINDERE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.05.01 04:55:02 37.8493 36.5017 7.3 -.- 3.2 3.3 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.05.01 04:55:02)
2024.05.01 04:50:45 36.2465 28.1690 1.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.01 04:35:04 38.5587 39.5302 23.7 -.- 1.4 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.01 03:09:29 37.1950 30.5082 5.5 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.05.01 03:00:29 40.4053 28.8495 9.4 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.01 02:49:59 37.9952 37.3082 5.6 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.01 02:27:13 35.4252 32.5622 27.4 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2024.05.01 01:59:25 37.9178 37.9788 9.5 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.01 01:44:50 38.2168 31.5417 5.0 -.- 1.5 -.- YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2024.05.01 01:40:55 38.5655 39.5752 13.0 -.- 1.6 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.01 01:37:12 39.1768 39.8582 7.3 -.- 2.0 -.- GUZELPINAR-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2024.05.01 01:18:47 35.9800 35.9655 7.9 -.- 1.4 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.05.01 00:54:01 38.5783 39.5862 8.1 -.- 1.7 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.01 00:33:07 37.8067 36.1552 7.6 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
AFAD 1 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-01 10:39:06 37.46056 36.99139 7.58 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-01 10:38:55 38.06722 33.03694 7.0 ML 1.3 Karatay (Konya)
2024-05-01 09:55:25 36.80444 33.93694 6.95 ML 1.8 Erdemli (Mersin)
2024-05-01 09:35:11 37.47083 37.17167 7.03 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-01 09:00:03 38.15778 37.75139 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-01 08:58:08 37.29861 34.20083 7.17 ML 2.2 Ayrancı (Karaman)
2024-05-01 08:52:10 38.2 31.5575 7.3 ML 1.7 Doğanhisar (Konya)
2024-05-01 08:49:47 38.81806 26.79 7.42 ML 2.0 Ege Denizi - [08.70 km] Foça (İzmir)
2024-05-01 08:24:03 41.12944 34.07417 7.08 ML 1.4 Tosya (Kastamonu)
2024-05-01 07:55:44 38.16444 37.90306 6.98 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-01 07:24:50 37.0825 28.87028 6.91 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-01 06:54:53 40.74167 27.37361 5.36 ML 1.5 Marmara Denizi - [03.43 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-01 06:52:21 38.32417 38.76556 8.32 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-05-01 06:51:26 38.00583 29.12389 6.65 ML 1.6 Pamukkale (Denizli)
2024-05-01 06:49:12 37.88778 26.92028 7.06 ML 1.8 Ege Denizi - [20.49 km] Seferihisar (İzmir)
2024-05-01 06:46:47 38.21722 31.56528 7.0 ML 1.6 Doğanhisar (Konya)
2024-05-01 06:27:58 37.47056 37.17833 7.45 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-01 06:25:43 38.09972 37.52944 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-01 06:17:05 38.22417 38.12417 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-01 05:52:55 38.87417 27.29194 7.0 ML 1.6 Yunusemre (Manisa)
2024-05-01 05:48:29 36.72083 36.11444 7.0 ML 2.1 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.14 km] Payas (Hatay)
2024-05-01 05:39:41 38.43139 39.22028 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-05-01 05:13:31 38.24139 31.58083 7.0 ML 1.0 Akşehir (Konya)
2024-05-01 05:09:18 38.05806 38.22333 7.07 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-01 05:03:46 38.39944 37.47111 8.14 ML 1.0 Darende (Malatya)
2024-05-01 04:55:02 37.84056 36.41972 7.0 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-01 04:35:05 38.57222 39.55722 6.98 ML 1.2 Maden (Elazığ)
2024-05-01 03:52:04 37.83583 36.17139 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-05-01 03:09:30 37.23556 30.47056 8.43 ML 1.7 Döşemealtı (Antalya)
2024-05-01 03:00:29 40.40944 28.86917 6.59 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.10 km] Mudanya (Bursa)
2024-05-01 02:51:57 37.74139 36.11972 7.09 ML 1.1 Sumbas (Osmaniye)
2024-05-01 02:50:04 37.25778 36.36778 7.1 ML 1.4 Düziçi (Osmaniye)
2024-05-01 02:47:50 38.19861 31.56083 7.1 ML 1.0 Doğanhisar (Konya)
2024-05-01 02:27:11 35.315 32.4725 57.33 ML 3.1 Akdeniz
2024-05-01 02:20:31 38.2375 31.56472 7.62 ML 1.0 Akşehir (Konya)
2024-05-01 01:59:26 37.92028 38.00556 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-01 01:40:56 38.55833 39.57861 7.0 ML 1.5 Maden (Elazığ)
2024-05-01 01:37:12 39.16722 39.82778 7.0 ML 1.7 Nazımiye (Tunceli)
2024-05-01 01:35:58 38.49 39.36222 7.0 ML 1.1 Hazar Gölü - [04.51 km] Merkez (Elazığ)
2024-05-01 01:18:50 36.0425 35.99694 7.0 ML 1.4 Samandağ (Hatay)
2024-05-01 01:12:05 38.20611 38.13583 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-01 00:56:22 40.8075 34.10306 7.0 ML 1.1 Bayat (Çorum)
2024-05-01 00:54:04 38.48917 39.48 9.77 ML 1.8 Maden (Elazığ)
2024-05-01 00:37:46 38.22 38.16722 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-01 00:33:07 37.7875 36.15583 7.05 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)