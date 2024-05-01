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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 1 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.01 11:47:41  39.1968   27.5803        0.0      -.-  1.4  -.-   TURGUTALP-SOMA (MANISA)                           İlksel

2024.05.01 09:55:23  36.8213   33.9638       13.9      -.-  2.1  -.-   GUNEYLI-ERDEMLI (MERSIN)                          İlksel

2024.05.01 09:00:03  38.1035   37.7830        5.4      -.-  1.7  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.05.01 08:49:46  38.8073   26.8240       12.2      -.-  2.2  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.01 07:24:49  37.0662   28.8948       11.1      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.01 06:54:51  40.7927   27.3625       22.3      -.-  1.3  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                       İlksel

2024.05.01 06:51:24  37.9467   29.0053        5.5      -.-  1.5  -.-   ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                         İlksel

2024.05.01 06:49:11  37.8853   26.9095        8.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.01 06:46:46  38.2217   31.5477        5.3      -.-  1.7  -.-   YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)                        İlksel

2024.05.01 06:27:58  37.4668   37.1852        9.2      -.-  1.4  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.05.01 06:17:07  38.3108   38.0855       19.0      -.-  0.9  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.05.01 05:52:54  38.8428   27.3032        8.4      -.-  2.0  -.-   MALDAN-(MANISA)                                   İlksel

2024.05.01 05:48:29  36.6445   36.1120        9.0      -.-  2.1  -.-   ISKENDERUN (HATAY)                                İlksel

2024.05.01 05:27:59  38.1257   29.0430        8.9      -.-  1.4  -.-   CINDERE-GUNEY (DENIZLI)                           İlksel

2024.05.01 04:55:02  37.8493   36.5017        7.3      -.-  3.2  3.3   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           REVIZE01   (2024.05.01 04:55:02)

2024.05.01 04:50:45  36.2465   28.1690        1.9      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.01 04:35:04  38.5587   39.5302       23.7      -.-  1.4  -.-   KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.05.01 03:09:29  37.1950   30.5082        5.5      -.-  1.7  -.-   DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      İlksel

2024.05.01 03:00:29  40.4053   28.8495        9.4      -.-  1.2  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.05.01 02:49:59  37.9952   37.3082        5.6      -.-  1.4  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.05.01 02:27:13  35.4252   32.5622       27.4      -.-  3.2  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.01 01:59:25  37.9178   37.9788        9.5      -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.01 01:44:50  38.2168   31.5417        5.0      -.-  1.5  -.-   YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)                        İlksel

2024.05.01 01:40:55  38.5655   39.5752       13.0      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.05.01 01:37:12  39.1768   39.8582        7.3      -.-  2.0  -.-   GUZELPINAR-NAZIMIYE (TUNCELI)                     İlksel

2024.05.01 01:18:47  35.9800   35.9655        7.9      -.-  1.4  -.-   YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)                     İlksel

2024.05.01 00:54:01  38.5783   39.5862        8.1      -.-  1.7  -.-   KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)                         İlksel

2024.05.01 00:33:07  37.8067   36.1552        7.6      -.-  2.5  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

 AFAD 1 Mayıs son depremler listesi

Tarih          Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-01 10:39:06       37.46056              36.99139              7.58       ML         1.5          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-01 10:38:55       38.06722              33.03694              7.0          ML         1.3          Karatay (Konya)              

2024-05-01 09:55:25       36.80444              33.93694              6.95       ML         1.8          Erdemli (Mersin)            

2024-05-01 09:35:11       37.47083              37.17167              7.03       ML         1.2          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-01 09:00:03       38.15778              37.75139              7.0          ML         2.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-01 08:58:08       37.29861              34.20083              7.17       ML         2.2          Ayrancı (Karaman)         

2024-05-01 08:52:10       38.2       31.5575                7.3          ML         1.7          Doğanhisar (Konya)      

2024-05-01 08:49:47       38.81806              26.79     7.42       ML         2.0          Ege Denizi - [08.70 km] Foça (İzmir)       

2024-05-01 08:24:03       41.12944              34.07417              7.08       ML         1.4          Tosya (Kastamonu)       

2024-05-01 07:55:44       38.16444              37.90306              6.98       ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-01 07:24:50       37.0825                28.87028              6.91       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-05-01 06:54:53       40.74167              27.37361              5.36       ML         1.5          Marmara Denizi - [03.43 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-05-01 06:52:21       38.32417              38.76556              8.32       ML         1.6          Kale (Malatya) 

2024-05-01 06:51:26       38.00583              29.12389              6.65       ML         1.6          Pamukkale (Denizli)      

2024-05-01 06:49:12       37.88778              26.92028              7.06       ML         1.8          Ege Denizi - [20.49 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-05-01 06:46:47       38.21722              31.56528              7.0          ML         1.6          Doğanhisar (Konya)      

2024-05-01 06:27:58       37.47056              37.17833              7.45       ML         1.5          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-01 06:25:43       38.09972              37.52944              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-01 06:17:05       38.22417              38.12417              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-01 05:52:55       38.87417              27.29194              7.0          ML         1.6          Yunusemre (Manisa)    

2024-05-01 05:48:29       36.72083              36.11444              7.0          ML         2.1          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.14 km] Payas (Hatay)   

2024-05-01 05:39:41       38.43139              39.22028              7.0          ML         0.8          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-01 05:13:31       38.24139              31.58083              7.0          ML         1.0          Akşehir (Konya)              

2024-05-01 05:09:18       38.05806              38.22333              7.07       ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-01 05:03:46       38.39944              37.47111              8.14       ML         1.0          Darende (Malatya)        

2024-05-01 04:55:02       37.84056              36.41972              7.0          ML         3.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-01 04:35:05       38.57222              39.55722              6.98       ML         1.2          Maden (Elazığ)

2024-05-01 03:52:04       37.83583              36.17139              7.0          ML         1.0          Saimbeyli (Adana)         

2024-05-01 03:09:30       37.23556              30.47056              8.43       ML         1.7          Döşemealtı (Antalya)   

2024-05-01 03:00:29       40.40944              28.86917              6.59       ML         1.2          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.10 km] Mudanya (Bursa)           

2024-05-01 02:51:57       37.74139              36.11972              7.09       ML         1.1          Sumbas (Osmaniye)     

2024-05-01 02:50:04       37.25778              36.36778              7.1          ML         1.4          Düziçi (Osmaniye)          

2024-05-01 02:47:50       38.19861              31.56083              7.1          ML         1.0          Doğanhisar (Konya)      

2024-05-01 02:27:11       35.315   32.4725                57.33     ML         3.1          Akdeniz              

2024-05-01 02:20:31       38.2375                31.56472              7.62       ML         1.0          Akşehir (Konya)              

2024-05-01 01:59:26       37.92028              38.00556              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-01 01:40:56       38.55833              39.57861              7.0          ML         1.5          Maden (Elazığ)

2024-05-01 01:37:12       39.16722              39.82778              7.0          ML         1.7          Nazımiye (Tunceli)         

2024-05-01 01:35:58       38.49     39.36222              7.0          ML         1.1          Hazar Gölü - [04.51 km] Merkez (Elazığ)              

2024-05-01 01:18:50       36.0425                35.99694              7.0          ML         1.4          Samandağ (Hatay)         

2024-05-01 01:12:05       38.20611              38.13583              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-01 00:56:22       40.8075                34.10306              7.0          ML         1.1          Bayat (Çorum) 

2024-05-01 00:54:04       38.48917              39.48     9.77       ML         1.8          Maden (Elazığ)

2024-05-01 00:37:46       38.22     38.16722              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-01 00:33:07       37.7875                36.15583              7.05       ML         2.7          Saimbeyli (Adana)

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