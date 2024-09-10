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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.10 13:28:20  39.0177   27.9032        5.0      -.-  3.0  2.8   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.09.10 13:04:32  36.1958   33.8353        0.0      -.-  1.0  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel

2024.09.10 13:00:19  39.7437   28.7645        5.0      -.-  1.4  -.-   BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA)                       İlksel

2024.09.10 12:58:14  38.3207   37.3453        8.4      -.-  1.9  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.10 12:44:11  37.1562   39.2257        4.1      -.-  1.7  -.-   TEPEDIBI-(SANLIURFA)                              İlksel

2024.09.10 12:40:52  38.7232   36.0115        0.0      -.-  1.1  -.-   AGCALI-BUNYAN (KAYSERI)                           İlksel

2024.09.10 12:34:10  38.3685   28.9200       27.9      -.-  2.0  -.-   YAYLAKOY-ESME (USAK)                              İlksel

2024.09.10 12:24:20  36.2175   33.7207        0.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.09.10 12:16:50  38.2693   38.2482       10.0      -.-  1.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.09.10 12:12:38  37.5115   42.3632        5.7      -.-  1.7  -.-   BASAGAC-(SIRNAK)                                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.10 12:05:31  38.7827   26.4295        5.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.10 11:58:41  38.7112   27.8092        9.8      -.-  1.2  -.-   DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA)                     İlksel

2024.09.10 11:52:51  38.4195   38.6743        5.0      -.-  1.7  -.-   KIYICAK-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.09.10 11:40:34  38.7543   35.8792        6.1      -.-  1.1  -.-   YENI SUKSUN-BUNYAN (KAYSERI)                      İlksel

2024.09.10 11:18:25  38.4908   37.0568       16.0      -.-  1.1  -.-   ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.10 10:18:53  38.8540   25.8867        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.10 10:17:10  37.8935   38.2390        5.0      -.-  1.7  -.-   KOCALI-(ADIYAMAN)                                 İlksel

2024.09.10 09:56:42  38.8702   26.0027        6.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.10 09:43:36  38.0788   32.6673        0.0      -.-  1.3  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel

2024.09.10 09:24:19  37.8215   29.1625       23.0      -.-  1.3  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel

2024.09.10 07:09:18  36.9763   32.1428        7.7      -.-  1.8  -.-   DEDEMLI-HADIM (KONYA)                             İlksel

2024.09.10 06:45:22  38.2827   38.2235        5.0      -.-  1.8  -.-   YESILYURT (MALATYA)                               İlksel

2024.09.10 06:11:52  38.0897   37.4972        5.6      -.-  2.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.09.10 05:52:46  39.2583   25.9942        7.1      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.10 05:13:41  36.2377   29.9163        3.1      -.-  1.3  -.-   KAPAKLI-DEMRE (ANTALYA)                           İlksel

2024.09.10 04:52:33  40.0845   24.5157        9.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.10 04:25:37  38.5930   37.3015       15.2      -.-  0.7  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.10 04:13:14  40.8407   34.8477        9.9      -.-  1.3  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           İlksel

2024.09.10 03:59:33  37.9782   36.2713        5.3      -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.10 03:07:12  38.5370   37.6963        5.2      -.-  1.9  -.-   KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.10 03:03:02  38.1097   36.5470        3.5      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.10 02:46:45  37.8815   26.8782        8.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.10 02:21:32  39.4287   26.1260       14.3      -.-  1.8  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.09.10 01:26:49  39.3392   26.6990        7.6      -.-  2.0  -.-   AYVALIK (BALIKESIR)                               İlksel

2024.09.10 00:11:32  38.0067   38.5903        1.9      -.-  1.5  -.-   CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.09.10 00:00:20  38.0975   38.5832        5.7      -.-  1.8  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 10 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-10 13:28:20 39.00972  27.91778  7.0    ML    2.9    Akhisar (Manisa)       

2024-09-10 13:08:20 40.22722  30.72722  7.0    ML    1.3    Göynük (Bolu) 

2024-09-10 13:00:21 39.87278  28.84083  7.0    ML    1.2    Orhaneli (Bursa)        

2024-09-10 12:58:15 38.20583  37.35778  7.01  ML    2.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-10 12:58:13 40.23806  30.72472  7.0    ML    1.2    Göynük (Bolu) 

2024-09-10 12:47:45 38.19306  38.03722  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-10 12:43:20 39.65972  29.48         7.32  ML    1.5    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-09-10 12:41:49 37.72222  38.32583  7.0    ML    1.4    Merkez (Adıyaman)  

2024-09-10 12:27:02 39.97472  28.66806  5.27  ML    1.6    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-10 12:14:19 38.605       39.15861  7.89  ML    0.9    Merkez (Elazığ)

2024-09-10 12:12:50 39.02389  40.40694  7.0    ML    1.3    Merkez (Bingöl)        

2024-09-10 12:05:31 38.82694  26.47528  7.0    ML    2.0    Ege Denizi - [18.63 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-10 11:59:29 39.56083  29.92889  5.85  ML    1.3    Merkez (Kütahya)     

2024-09-10 11:52:58 38.89944  37.84083  12.76         ML    1.4    Hekimhan (Malatya)        

2024-09-10 11:47:30 41.05667  28.30278  7.91  ML    1.5    Marmara Denizi - [02.19 km] Silivri (İstanbul) 

2024-09-10 11:42:41 38.26028  38.74028  13.94         ML    0.9    Pütürge (Malatya)        

2024-09-10 11:37:51 39.24528  27.72056  7.0    ML    1.2    Soma (Manisa) 

2024-09-10 11:18:16 39.47472  30.03806  7.19  ML    1.2    Merkez (Kütahya)     

2024-09-10 10:40:16 38.13722  38.57028  7.0    ML    0.7    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-10 10:21:12 37.90028  27.18972  7.0    ML    0.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.27 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-09-10 10:18:55 38.83583  26.03083  7.11  ML    2.4    Ege Denizi - [38.16 km] Karaburun (İzmir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-10 10:13:57 40.83806  27.92694  6.9    ML    1.4    Marmara Denizi - [14.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)        

2024-09-10 10:12:58 38.23667  37.76972  7.0    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-10 10:10:01 38.55417  37.19472  6.26  ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-10 09:56:42 38.85139  25.97278  6.84  ML    2.6    Ege Denizi - [43.37 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-10 09:43:36 38.09167  32.74083  7.0    ML    1.2    Selçuklu (Konya)       

2024-09-10 09:24:20 37.48139  28.83806  7.0    ML    1.1    Kale (Denizli)    

2024-09-10 07:09:18 37.05556  32.1625     19.98         ML    1.5    Bozkır (Konya) 

2024-09-10 06:45:23 38.29         38.25389  7.0    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-10 06:11:52 38.07139  37.4225     7.51  ML    2.2    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-09-10 05:52:46 39.235       26.04         14.91         ML    2.8    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.24 km] Ayvacık (Çanakkale)         

2024-09-10 03:07:12 38.47028  37.72583  7.0    ML    1.7    Darende (Malatya)    

2024-09-10 03:03:03 38.09444  36.57306  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-10 02:46:48 37.91639  26.95667  6.91  ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.88 km] Menderes (İzmir)       

2024-09-10 02:21:34 39.44139  26.18167  5.92  ML    1.8    Ege Denizi - [05.68 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-09-10 01:28:17 38.1225     38.38694  7.0    ML    1.1    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-10 01:26:50 39.29111  26.69417  7.0    ML    1.9    Ayvalık (Balıkesir)     

2024-09-10 00:11:33 38.05028  38.45472  7.0    ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-10 00:00:20 38.12         38.50528  7.0    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)

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