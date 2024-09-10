Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.10 13:28:20 39.0177 27.9032 5.0 -.- 3.0 2.8 KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.10 13:04:32 36.1958 33.8353 0.0 -.- 1.0 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.09.10 13:00:19 39.7437 28.7645 5.0 -.- 1.4 -.- BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.09.10 12:58:14 38.3207 37.3453 8.4 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 12:44:11 37.1562 39.2257 4.1 -.- 1.7 -.- TEPEDIBI-(SANLIURFA) İlksel
2024.09.10 12:40:52 38.7232 36.0115 0.0 -.- 1.1 -.- AGCALI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2024.09.10 12:34:10 38.3685 28.9200 27.9 -.- 2.0 -.- YAYLAKOY-ESME (USAK) İlksel
2024.09.10 12:24:20 36.2175 33.7207 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.09.10 12:16:50 38.2693 38.2482 10.0 -.- 1.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.10 12:12:38 37.5115 42.3632 5.7 -.- 1.7 -.- BASAGAC-(SIRNAK) İlksel
2024.09.10 12:05:31 38.7827 26.4295 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.10 11:58:41 38.7112 27.8092 9.8 -.- 1.2 -.- DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.09.10 11:52:51 38.4195 38.6743 5.0 -.- 1.7 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.09.10 11:40:34 38.7543 35.8792 6.1 -.- 1.1 -.- YENI SUKSUN-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2024.09.10 11:18:25 38.4908 37.0568 16.0 -.- 1.1 -.- ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 10:18:53 38.8540 25.8867 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.10 10:17:10 37.8935 38.2390 5.0 -.- 1.7 -.- KOCALI-(ADIYAMAN) İlksel
2024.09.10 09:56:42 38.8702 26.0027 6.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.10 09:43:36 38.0788 32.6673 0.0 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.09.10 09:24:19 37.8215 29.1625 23.0 -.- 1.3 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2024.09.10 07:09:18 36.9763 32.1428 7.7 -.- 1.8 -.- DEDEMLI-HADIM (KONYA) İlksel
2024.09.10 06:45:22 38.2827 38.2235 5.0 -.- 1.8 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.10 06:11:52 38.0897 37.4972 5.6 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 05:52:46 39.2583 25.9942 7.1 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.10 05:13:41 36.2377 29.9163 3.1 -.- 1.3 -.- KAPAKLI-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2024.09.10 04:52:33 40.0845 24.5157 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.10 04:25:37 38.5930 37.3015 15.2 -.- 0.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.10 04:13:14 40.8407 34.8477 9.9 -.- 1.3 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.09.10 03:59:33 37.9782 36.2713 5.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 03:07:12 38.5370 37.6963 5.2 -.- 1.9 -.- KUZPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.10 03:03:02 38.1097 36.5470 3.5 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.10 02:46:45 37.8815 26.8782 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.10 02:21:32 39.4287 26.1260 14.3 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.09.10 01:26:49 39.3392 26.6990 7.6 -.- 2.0 -.- AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2024.09.10 00:11:32 38.0067 38.5903 1.9 -.- 1.5 -.- CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.10 00:00:20 38.0975 38.5832 5.7 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
AFAD 10 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-10 13:28:20 39.00972 27.91778 7.0 ML 2.9 Akhisar (Manisa)
2024-09-10 13:08:20 40.22722 30.72722 7.0 ML 1.3 Göynük (Bolu)
2024-09-10 13:00:21 39.87278 28.84083 7.0 ML 1.2 Orhaneli (Bursa)
2024-09-10 12:58:15 38.20583 37.35778 7.01 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-10 12:58:13 40.23806 30.72472 7.0 ML 1.2 Göynük (Bolu)
2024-09-10 12:47:45 38.19306 38.03722 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-10 12:43:20 39.65972 29.48 7.32 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-09-10 12:41:49 37.72222 38.32583 7.0 ML 1.4 Merkez (Adıyaman)
2024-09-10 12:27:02 39.97472 28.66806 5.27 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-10 12:14:19 38.605 39.15861 7.89 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2024-09-10 12:12:50 39.02389 40.40694 7.0 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2024-09-10 12:05:31 38.82694 26.47528 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [18.63 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-10 11:59:29 39.56083 29.92889 5.85 ML 1.3 Merkez (Kütahya)
2024-09-10 11:52:58 38.89944 37.84083 12.76 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-09-10 11:47:30 41.05667 28.30278 7.91 ML 1.5 Marmara Denizi - [02.19 km] Silivri (İstanbul)
2024-09-10 11:42:41 38.26028 38.74028 13.94 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-09-10 11:37:51 39.24528 27.72056 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-09-10 11:18:16 39.47472 30.03806 7.19 ML 1.2 Merkez (Kütahya)
2024-09-10 10:40:16 38.13722 38.57028 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2024-09-10 10:21:12 37.90028 27.18972 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.27 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-10 10:18:55 38.83583 26.03083 7.11 ML 2.4 Ege Denizi - [38.16 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-10 10:13:57 40.83806 27.92694 6.9 ML 1.4 Marmara Denizi - [14.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-09-10 10:12:58 38.23667 37.76972 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-10 10:10:01 38.55417 37.19472 6.26 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-10 09:56:42 38.85139 25.97278 6.84 ML 2.6 Ege Denizi - [43.37 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-10 09:43:36 38.09167 32.74083 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-09-10 09:24:20 37.48139 28.83806 7.0 ML 1.1 Kale (Denizli)
2024-09-10 07:09:18 37.05556 32.1625 19.98 ML 1.5 Bozkır (Konya)
2024-09-10 06:45:23 38.29 38.25389 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-10 06:11:52 38.07139 37.4225 7.51 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-10 05:52:46 39.235 26.04 14.91 ML 2.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-10 03:07:12 38.47028 37.72583 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-09-10 03:03:03 38.09444 36.57306 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-10 02:46:48 37.91639 26.95667 6.91 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.88 km] Menderes (İzmir)
2024-09-10 02:21:34 39.44139 26.18167 5.92 ML 1.8 Ege Denizi - [05.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-10 01:28:17 38.1225 38.38694 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-10 01:26:50 39.29111 26.69417 7.0 ML 1.9 Ayvalık (Balıkesir)
2024-09-10 00:11:33 38.05028 38.45472 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-09-10 00:00:20 38.12 38.50528 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)