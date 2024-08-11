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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.11 11:31:59  37.6507   35.8450        5.4      -.-  1.9  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.11 10:56:32  38.8060   26.6060        7.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.11 08:48:21  40.3872   24.0688       12.4      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.11 07:12:03  40.5960   42.3402        7.5      -.-  1.6  -.-   IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM)                       İlksel

2024.08.11 06:56:05  36.0137   36.0197        2.8      -.-  1.9  -.-   AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY)                      İlksel

2024.08.11 06:21:48  37.9262   27.2280        4.6      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.11 06:05:54  35.8113   25.5077        5.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.11 05:07:26  41.0177   39.9190        3.3      -.-  1.7  -.-   ARSIN (TRABZON)                                   İlksel

2024.08.11 04:54:18  40.1987   31.7577        1.1      -.-  2.6  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.08.11 04:49:21  39.0702   40.1275        5.1      -.-  1.9  -.-   SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.11 04:48:28  40.3285   24.1757        7.6      -.-  3.4  3.4   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.11 03:21:01  38.7862   37.4975        7.4      -.-  1.2  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.08.11 03:04:23  38.0313   27.9977        3.2      -.-  0.9  -.-   KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR)                          İlksel

2024.08.11 01:53:35  37.8703   27.6008       11.2      -.-  1.9  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

2024.08.11 01:42:27  37.0730   28.3582        6.5      -.-  1.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.08.11 01:11:59  39.3350   39.1195       12.3      -.-  2.2  -.-   ADAKOY-OVACIK (TUNCELI)                           İlksel

2024.08.11 01:07:05  38.2578   25.3003        9.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.11 01:05:40  38.0198   37.4917        8.5      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.11 00:59:31  38.7708   37.5212        6.9      -.-  1.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.08.11 00:28:26  39.4642   38.5208        3.5      -.-  1.7  -.-   DOSTAL-ILIC (ERZINCAN)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    

2024-08-11 11:53:51    40.81056    36.9825      10.17 ML    2.5     Akkuş (Ordu)     

2024-08-11 11:31:59    37.63528    35.90806    7.0     ML    1.9     Kozan (Adana)   

2024-08-11 10:56:32    38.79417    26.6   7.0     ML    2.1     Ege Denizi - [17.62 km] Foça (İzmir)       

2024-08-11 10:11:09    40.33306    38.71222    11.52 ML    1.0     Alucra (Giresun)

2024-08-11 08:48:28    40.16333    24.4225      6.45   ML    2.3     Ege Denizi

2024-08-11 07:44:50    38.2225      38.68639    8.74   ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2024-08-11 07:12:03    40.60639    42.49306    7.01   ML    1.6     Şenkaya (Erzurum)     

2024-08-11 06:56:06    36.0375      36.03722    7.0     ML    1.9     Yayladağı (Hatay)       

2024-08-11 06:21:49    37.94167    27.22972    5.3     ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.16 km] Selçuk (İzmir)         

2024-08-11 05:24:11    39.80111    38.89306    11.25 ML    0.8     Refahiye (Erzincan)    

2024-08-11 05:07:25    41.04889    39.78833    5.02   ML    1.5     Karadeniz - [06.53 km] Ortahisar (Trabzon)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-11 04:54:18    40.16528    31.7325      7.0     ML    2.2     Beypazarı (Ankara)     

2024-08-11 04:49:22    39.01833    40.10222    7.0     ML    1.5     Karakoçan (Elazığ)      

2024-08-11 04:48:26    40.40861    23.87667    10.65 ML    3.2     Ege Denizi

2024-08-11 03:55:28    39.93333    39.24361    9.89   ML    1.8     Kelkit (Gümüşhane)    

2024-08-11 03:46:06    37.54194    37.25667    16.93 ML    1.2     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-08-11 03:04:37    39.91389    40.66917    11.34 ML    1.0     Aşkale (Erzurum)        

2024-08-11 03:04:23    38.03722    27.95667    6.77   ML    1.2     Ödemiş (İzmir)   

2024-08-11 01:53:35    37.87472    27.62556    9.18   ML    1.8     Germencik (Aydın)      

2024-08-11 01:18:56    38.17222    31.95861    10.34 ML    1.1     Ilgın (Konya)      

2024-08-11 01:11:58    39.41167    39.10861    6.98   ML    2.2     Ovacık (Tunceli)

2024-08-11 01:07:06    38.38306    25.28583    6.32   ML    2.2     Ege Denizi - [85.34 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-11 01:05:40    37.99028    37.50389    7.03   ML    1.7     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-08-11 00:59:30    38.8425      37.45111    6.98   ML    1.5     Gürün (Sivas)     

2024-08-11 00:28:26    39.46806    38.55306    6.97   ML    1.7     İliç (Erzincan)

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