Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.11 11:31:59 37.6507 35.8450 5.4 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.11 10:56:32 38.8060 26.6060 7.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.11 08:48:21 40.3872 24.0688 12.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.11 07:12:03 40.5960 42.3402 7.5 -.- 1.6 -.- IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.08.11 06:56:05 36.0137 36.0197 2.8 -.- 1.9 -.- AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.08.11 06:21:48 37.9262 27.2280 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.11 06:05:54 35.8113 25.5077 5.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.11 05:07:26 41.0177 39.9190 3.3 -.- 1.7 -.- ARSIN (TRABZON) İlksel
2024.08.11 04:54:18 40.1987 31.7577 1.1 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.11 04:49:21 39.0702 40.1275 5.1 -.- 1.9 -.- SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.08.11 04:48:28 40.3285 24.1757 7.6 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
2024.08.11 03:21:01 38.7862 37.4975 7.4 -.- 1.2 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.11 03:04:23 38.0313 27.9977 3.2 -.- 0.9 -.- KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.08.11 01:53:35 37.8703 27.6008 11.2 -.- 1.9 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.08.11 01:42:27 37.0730 28.3582 6.5 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.08.11 01:11:59 39.3350 39.1195 12.3 -.- 2.2 -.- ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.08.11 01:07:05 38.2578 25.3003 9.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.11 01:05:40 38.0198 37.4917 8.5 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.11 00:59:31 38.7708 37.5212 6.9 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.11 00:28:26 39.4642 38.5208 3.5 -.- 1.7 -.- DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) İlksel
AFAD 11 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-11 11:53:51 40.81056 36.9825 10.17 ML 2.5 Akkuş (Ordu)
2024-08-11 11:31:59 37.63528 35.90806 7.0 ML 1.9 Kozan (Adana)
2024-08-11 10:56:32 38.79417 26.6 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [17.62 km] Foça (İzmir)
2024-08-11 10:11:09 40.33306 38.71222 11.52 ML 1.0 Alucra (Giresun)
2024-08-11 08:48:28 40.16333 24.4225 6.45 ML 2.3 Ege Denizi
2024-08-11 07:44:50 38.2225 38.68639 8.74 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-08-11 07:12:03 40.60639 42.49306 7.01 ML 1.6 Şenkaya (Erzurum)
2024-08-11 06:56:06 36.0375 36.03722 7.0 ML 1.9 Yayladağı (Hatay)
2024-08-11 06:21:49 37.94167 27.22972 5.3 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.16 km] Selçuk (İzmir)
2024-08-11 05:24:11 39.80111 38.89306 11.25 ML 0.8 Refahiye (Erzincan)
2024-08-11 05:07:25 41.04889 39.78833 5.02 ML 1.5 Karadeniz - [06.53 km] Ortahisar (Trabzon)
2024-08-11 04:54:18 40.16528 31.7325 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-08-11 04:49:22 39.01833 40.10222 7.0 ML 1.5 Karakoçan (Elazığ)
2024-08-11 04:48:26 40.40861 23.87667 10.65 ML 3.2 Ege Denizi
2024-08-11 03:55:28 39.93333 39.24361 9.89 ML 1.8 Kelkit (Gümüşhane)
2024-08-11 03:46:06 37.54194 37.25667 16.93 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-11 03:04:37 39.91389 40.66917 11.34 ML 1.0 Aşkale (Erzurum)
2024-08-11 03:04:23 38.03722 27.95667 6.77 ML 1.2 Ödemiş (İzmir)
2024-08-11 01:53:35 37.87472 27.62556 9.18 ML 1.8 Germencik (Aydın)
2024-08-11 01:18:56 38.17222 31.95861 10.34 ML 1.1 Ilgın (Konya)
2024-08-11 01:11:58 39.41167 39.10861 6.98 ML 2.2 Ovacık (Tunceli)
2024-08-11 01:07:06 38.38306 25.28583 6.32 ML 2.2 Ege Denizi - [85.34 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-11 01:05:40 37.99028 37.50389 7.03 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-11 00:59:30 38.8425 37.45111 6.98 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-08-11 00:28:26 39.46806 38.55306 6.97 ML 1.7 İliç (Erzincan)