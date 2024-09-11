Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.11 13:14:13 38.5335 39.2420 5.7 -.- 1.5 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2024.09.11 13:05:30 40.6615 33.4945 2.6 -.- 1.9 -.- KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2024.09.11 12:14:06 40.4443 26.2932 14.7 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 12:04:19 38.6895 25.4953 13.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.11 12:02:10 37.2992 37.1493 5.0 -.- 1.5 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.11 11:09:55 40.0805 36.0258 4.4 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.11 10:52:28 38.2620 38.1617 0.0 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.11 10:18:22 38.7840 31.1043 4.9 -.- 1.2 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.11 09:21:47 38.9447 35.6948 5.5 -.- 1.9 -.- DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2024.09.11 09:09:07 37.0600 27.7692 12.3 -.- 1.6 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.09.11 07:59:53 37.6002 27.2317 3.9 -.- 1.6 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.09.11 07:45:55 38.3605 37.3693 5.8 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.11 07:03:53 38.1063 38.4947 8.9 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.11 07:03:17 38.0038 37.3138 7.4 -.- 2.1 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.11 06:44:52 37.9872 36.5593 5.4 -.- 1.4 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.11 06:16:58 36.5993 28.7845 7.6 -.- 1.6 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.09.11 04:38:12 38.2955 38.2440 5.0 -.- 2.8 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.11 04:27:55 37.7695 27.0008 6.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 04:27:29 37.7995 26.9850 10.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 04:25:15 37.7633 27.0043 10.9 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 04:17:49 38.5858 38.0853 5.0 -.- 2.0 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.09.11 03:43:27 41.0952 37.3785 8.2 -.- 2.7 -.- YUCELER-UNYE (ORDU) İlksel
2024.09.11 03:36:32 39.0012 27.8980 8.6 -.- 4.2 4.1 YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.11 03:35:48 36.4127 36.3452 10.2 -.- 1.4 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.09.11 03:11:36 39.3370 41.0260 5.4 -.- 1.9 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.09.11 03:06:15 38.8660 26.8147 5.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 02:42:56 37.8495 26.9765 23.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 02:12:29 36.3665 36.3980 8.0 -.- 1.5 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.09.11 01:09:47 38.7642 37.3895 2.0 -.- 3.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.11 01:08:31 38.9443 26.1045 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.11 00:49:28 37.0247 28.6722 5.0 -.- 1.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.09.11 00:44:45 38.1793 37.3305 16.5 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 11 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-11 13:05:30 40.72667 33.53417 18.7 ML 1.8 Korgun (Çankırı)
2024-09-11 12:42:52 37.70056 37.47806 7.0 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-11 12:04:15 38.58361 25.385 6.33 ML 2.1 Ege Denizi - [82.60 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-11 12:02:10 37.38167 37.06667 8.37 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-11 11:39:20 37.31722 36.80806 6.99 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-11 11:12:40 38.27083 28.32528 7.0 ML 1.1 Kiraz (İzmir)
2024-09-11 10:52:30 38.235 38.25194 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-11 10:45:41 39.1025 29.12167 5.98 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2024-09-11 10:18:21 38.78444 31.15833 12.4 ML 1.2 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-09-11 09:21:46 39.00139 35.80583 17.2 ML 1.8 Tuzla Gölü - [02.88 km] Sarıoğlan (Kayseri)
2024-09-11 09:09:08 37.05806 27.78722 8.0 ML 1.5 Milas (Muğla)
2024-09-11 07:59:54 37.60694 27.25167 6.8 ML 1.5 Söke (Aydın)
2024-09-11 07:45:57 38.39944 37.265 10.11 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-11 07:03:54 38.09472 38.45361 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-11 07:03:17 38.06861 37.31556 7.0 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-11 06:44:51 38.03889 36.47028 6.39 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-11 06:16:58 36.51194 28.65722 10.01 ML 1.4 Akdeniz - [22.88 km] Ortaca (Muğla)
2024-09-11 04:38:13 38.29222 38.23806 11.37 ML 2.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-11 04:27:31 37.77611 27.02583 6.81 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.73 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-11 04:25:16 37.77361 27.02861 7.01 ML 1.7 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.41 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-11 04:17:50 38.56083 38.09583 6.98 ML 2.0 Yazıhan (Malatya)
2024-09-11 03:43:29 41.08694 37.39361 5.42 ML 2.4 Ünye (Ordu)
2024-09-11 03:36:32 39.00722 27.92528 6.96 ML 3.9 Akhisar (Manisa)
2024-09-11 03:06:15 38.85111 26.76667 6.97 ML 1.6 Ege Denizi - [12.01 km] Dikili (İzmir)
2024-09-11 02:42:59 37.86833 27.03806 6.98 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)
2024-09-11 02:12:30 36.44139 36.33083 7.0 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-09-11 01:09:48 38.78694 37.375 7.0 ML 3.1 Gürün (Sivas)
2024-09-11 01:08:33 38.95694 26.15056 7.05 ML 1.8 Ege Denizi - [39.87 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-11 00:49:29 36.94278 28.71167 7.08 ML 1.0 Köyceğiz Gölü - [02.45 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-09-11 00:44:49 38.22833 37.16944 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)