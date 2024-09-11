  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.11 13:14:13  38.5335   39.2420        5.7      -.-  1.5  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.09.11 13:05:30  40.6615   33.4945        2.6      -.-  1.9  -.-   KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI)                        İlksel

2024.09.11 12:14:06  40.4443   26.2932       14.7      -.-  1.6  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.11 12:04:19  38.6895   25.4953       13.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.11 12:02:10  37.2992   37.1493        5.0      -.-  1.5  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.11 11:09:55  40.0805   36.0258        4.4      -.-  2.0  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.09.11 10:52:28  38.2620   38.1617        0.0      -.-  1.7  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.09.11 10:18:22  38.7840   31.1043        4.9      -.-  1.2  -.-   KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)               İlksel

2024.09.11 09:21:47  38.9447   35.6948        5.5      -.-  1.9  -.-   DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI)                       İlksel

2024.09.11 09:09:07  37.0600   27.7692       12.3      -.-  1.6  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.09.11 07:59:53  37.6002   27.2317        3.9      -.-  1.6  -.-   TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN)                           İlksel

2024.09.11 07:45:55  38.3605   37.3693        5.8      -.-  2.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.11 07:03:53  38.1063   38.4947        8.9      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.09.11 07:03:17  38.0038   37.3138        7.4      -.-  2.1  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.09.11 06:44:52  37.9872   36.5593        5.4      -.-  1.4  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.09.11 06:16:58  36.5993   28.7845        7.6      -.-  1.6  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel

2024.09.11 04:38:12  38.2955   38.2440        5.0      -.-  2.8  -.-   YESILYURT (MALATYA)                               İlksel

2024.09.11 04:27:55  37.7695   27.0008        6.7      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.09.11 04:27:29  37.7995   26.9850       10.1      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.11 04:25:15  37.7633   27.0043       10.9      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.09.11 04:17:49  38.5858   38.0853        5.0      -.-  2.0  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.09.11 03:43:27  41.0952   37.3785        8.2      -.-  2.7  -.-   YUCELER-UNYE (ORDU)                               İlksel

2024.09.11 03:36:32  39.0012   27.8980        8.6      -.-  4.2  4.1   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2024.09.11 03:35:48  36.4127   36.3452       10.2      -.-  1.4  -.-   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.09.11 03:11:36  39.3370   41.0260        5.4      -.-  1.9  -.-   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

2024.09.11 03:06:15  38.8660   26.8147        5.6      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.11 02:42:56  37.8495   26.9765       23.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.11 02:12:29  36.3665   36.3980        8.0      -.-  1.5  -.-   AKKERPIC-KUMLU (HATAY)                            İlksel

2024.09.11 01:09:47  38.7642   37.3895        2.0      -.-  3.0  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.09.11 01:08:31  38.9443   26.1045        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.09.11 00:49:28  37.0247   28.6722        5.0      -.-  1.1  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.09.11 00:44:45  38.1793   37.3305       16.5      -.-  1.1  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Eylül son depremler listesi

Tarih     Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-11 13:05:30 40.72667  33.53417  18.7  ML    1.8    Korgun (Çankırı)       

2024-09-11 12:42:52 37.70056  37.47806  7.0    ML    1.9    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-09-11 12:04:15 38.58361  25.385       6.33  ML    2.1    Ege Denizi - [82.60 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-11 12:02:10 37.38167  37.06667  8.37  ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-11 11:39:20 37.31722  36.80806  6.99  ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-11 11:12:40 38.27083  28.32528  7.0    ML    1.1    Kiraz (İzmir)      

2024-09-11 10:52:30 38.235       38.25194  7.0    ML    1.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-11 10:45:41 39.1025     29.12167  5.98  ML    0.9    Simav (Kütahya)        

2024-09-11 10:18:21 38.78444  31.15833  12.4  ML    1.2    Bolvadin (Afyonkarahisar)       

2024-09-11 09:21:46 39.00139  35.80583  17.2  ML    1.8    Tuzla Gölü - [02.88 km] Sarıoğlan (Kayseri)   

2024-09-11 09:09:08 37.05806  27.78722  8.0    ML    1.5    Milas (Muğla)   

2024-09-11 07:59:54 37.60694  27.25167  6.8    ML    1.5    Söke (Aydın)    

2024-09-11 07:45:57 38.39944  37.265       10.11         ML    2.2    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-09-11 07:03:54 38.09472  38.45361  7.0    ML    2.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-11 07:03:17 38.06861  37.31556  7.0    ML    2.0    Nurhak (Kahramanmaraş)        

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-11 06:44:51 38.03889  36.47028  6.39  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-11 06:16:58 36.51194  28.65722  10.01         ML    1.4    Akdeniz - [22.88 km] Ortaca (Muğla)  

2024-09-11 04:38:13 38.29222  38.23806  11.37         ML    2.8    Yeşilyurt (Malatya)        

2024-09-11 04:27:31 37.77611  27.02583  6.81  ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.73 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-09-11 04:25:16 37.77361  27.02861  7.01  ML    1.7    Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.41 km] Kuşadası (Aydın)      

2024-09-11 04:17:50 38.56083  38.09583  6.98  ML    2.0    Yazıhan (Malatya)     

2024-09-11 03:43:29 41.08694  37.39361  5.42  ML    2.4    Ünye (Ordu)     

2024-09-11 03:36:32 39.00722  27.92528  6.96  ML    3.9    Akhisar (Manisa)       

2024-09-11 03:06:15 38.85111  26.76667  6.97  ML    1.6    Ege Denizi - [12.01 km] Dikili (İzmir)     

2024-09-11 02:42:59 37.86833  27.03806  6.98  ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)       

2024-09-11 02:12:30 36.44139  36.33083  7.0    ML    1.3    Kırıkhan (Hatay)        

2024-09-11 01:09:48 38.78694  37.375       7.0    ML    3.1    Gürün (Sivas)   

2024-09-11 01:08:33 38.95694  26.15056  7.05  ML    1.8    Ege Denizi - [39.87 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-11 00:49:29 36.94278  28.71167  7.08  ML    1.0    Köyceğiz Gölü - [02.45 km] Köyceğiz (Muğla)       

2024-09-11 00:44:49 38.22833  37.16944  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)

4 | 5