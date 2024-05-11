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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.11 13:12:17  36.3408   36.5058        8.1      -.-  2.0  -.-   AHMETBEYLI-REYHANLI (HATAY)                       İlksel

2024.05.11 13:00:02  37.7472   27.3328       12.1      -.-  1.4  -.-   AGACLI-SOKE (AYDIN)                               İlksel

2024.05.11 12:59:40  37.8387   36.0517        2.7      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.05.11 12:40:55  38.2122   38.4970       11.0      -.-  1.9  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.05.11 12:15:11  36.0645   27.6912        1.9      -.-  2.2  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.11 11:51:38  37.8323   29.4915        8.7      -.-  1.7  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel

2024.05.11 11:50:56  38.6923   37.9978        7.0      -.-  1.9  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.05.11 11:50:44  39.4902   25.7705       10.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.11 11:47:44  35.9237   24.3520        5.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.11 11:21:02  37.1127   36.1118       24.5      -.-  1.8  -.-   ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                İlksel

2024.05.11 10:30:08  38.2643   37.6733        6.0      -.-  2.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.05.11 10:29:19  37.0370   28.9357        8.8      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.05.11 10:21:50  37.1083   28.9048        5.0      -.-  2.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.11 10:16:35  38.4668   38.9702        9.6      -.-  2.0  -.-   YALINDAMLAR-(ELAZIG)                              İlksel

2024.05.11 09:52:45  37.3175   29.1518        1.1      -.-  1.5  -.-   YORGA-TAVAS (DENIZLI)                             İlksel

2024.05.11 09:39:45  38.1243   38.4458        7.8      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.05.11 09:38:42  38.7135   37.3227       15.5      -.-  1.7  -.-   SUCATI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.05.11 09:03:11  39.0395   27.9848        9.8      -.-  1.7  -.-   MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.05.11 08:21:54  39.4872   25.7387        8.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.11 07:46:01  38.5403   38.0180        5.0      -.-  3.6  3.7   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.05.11 07:36:24  36.4462   36.1038        5.0      -.-  1.8  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.05.11 07:29:46  38.6153   30.6798        5.0      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)                          İlksel

2024.05.11 04:10:36  39.4960   25.7510        2.0      -.-  3.5  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.11 03:47:21  41.1407   37.3933        5.4      -.-  2.5  -.-   YUCELER-UNYE (ORDU)                               İlksel

2024.05.11 03:13:59  38.1857   38.4085       12.3      -.-  2.2  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.05.11 03:07:44  39.4863   25.7417        7.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.11 03:00:44  39.4905   25.7665        5.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.11 02:56:17  35.1392   31.5978       11.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.11 02:11:57  40.0803   36.0343        5.0      -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.11 01:18:15  41.1842   33.8865        4.0      -.-  2.2  -.-   AHLATKOY-(KASTAMONU)                              İlksel

2024.05.11 00:40:21  38.4693   39.0187        6.5      -.-  2.0  -.-   SAKABASI-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.05.11 00:32:31  37.9842   39.6225       25.8      -.-  2.3  -.-   ASAGIBITIKCI-ERGANI (DIYARBAKIR)                  İlksel

2024.05.11 00:29:23  37.0710   28.9998       26.3      -.-  1.5  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.05.11 00:21:18  38.0673   38.0103       18.7      -.-  1.9  -.-   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     REVIZE01   (2024.05.11 00:21:23)

2024.05.11 00:09:55  37.1740   31.0953       29.6      -.-  2.2  -.-   YESILVADI-SERIK (ANTALYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Mayıs son depremler listesi

Tarih        Saat        Enlem  Boylam           Derinlik(Km)  Tip       Büyüklük        Yer   

2024-05-11 13:12:20  36.43972         36.32528         8.8       ML      2.1       Kırıkhan (Hatay)       

2024-05-11 13:07:38  37.13528         27.90944         6.93     ML      1.6       Milas (Muğla)

2024-05-11 12:40:54  38.15472         38.55306         7.1       ML      2.0       Battalgazi (Malatya)  

2024-05-11 12:29:48  38.07222         32.73861         10.8     ML      1.3       Selçuklu (Konya)      

2024-05-11 12:15:11  36.02194         27.69   6.87     ML      2.1       Ege Denizi - [76.14 km] Datça (Muğla)       

2024-05-11 12:10:04  38.01667         31.54889         6.5       ML      1.3       Hüyük (Konya)         

2024-05-11 11:51:38  37.83556         29.47833         10.1     ML      1.8       Bozkurt (Denizli)      

2024-05-11 11:50:56  38.51056         38.0225           7.03     ML      2.0       Akçadağ (Malatya)   

2024-05-11 11:21:03  37.05667         36.22028         8.38     ML      2.0       Merkez (Osmaniye)   

2024-05-11 11:13:02  37.61694         31.24194         16.9     ML      1.4       Aksu (Isparta)

2024-05-11 10:30:07  38.21944         37.70194         6.99     ML      2.5       Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-05-11 09:52:45  37.29889         29.39694         7.1       ML      1.2       Acıpayam (Denizli)   

2024-05-11 09:39:44  38.09889         38.46028         8.81     ML      2.2       Sincik (Adıyaman)    

2024-05-11 09:03:12  39.00556         27.96028         10.22   ML      1.7       Akhisar (Manisa)       

2024-05-11 08:50:51  38.82722         31.52139         7.03     ML      1.1       Emirdağ (Afyonkarahisar)    

2024-05-11 08:21:55  39.48583         25.80806         7.06     ML      2.6       Ege Denizi - [22.19 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 07:46:02  38.545 38.03333         7.0       ML      3.6       Yazıhan (Malatya)     

2024-05-11 07:36:24  36.43083         36.26833         5.47     ML      1.9       Belen (Hatay)

2024-05-11 07:33:34  39.52111         25.81083         7.1       ML      2.1       Ege Denizi - [22.41 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 07:33:17  38.51278         31.8225           8.26     ML      1.5       Yunak (Konya)         

2024-05-11 07:32:53  39.51639         25.74306         5.41     ML      2.0       Ege Denizi - [28.06 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 07:30:09  39.52556         25.81028         7.45     ML      1.9       Ege Denizi - [22.57 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 07:29:46  38.57306         30.69056         7.0       ML      1.8       Şuhut (Afyonkarahisar)        

2024-05-11 07:24:20  37.38083         37.04472         13.24   ML      1.4       Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-05-11 07:23:31  38.86722         37.94222         11.11   ML      1.2       Hekimhan (Malatya) 

2024-05-11 06:50:36  36.38611         29.51889         7.0       ML      1.3       Kaş (Antalya)

2024-05-11 06:28:08  38.29306         38.40583         6.94     ML      1.0       Battalgazi (Malatya)  

2024-05-11 06:21:34  37.32583         36.89667         8.1       ML      1.3       Nurdağı (Gaziantep) 

2024-05-11 06:15:29  40.30028         33.33917         10.49   ML      1.2       Kalecik (Ankara)       

2024-05-11 05:51:55  37.70556         36.22194         4.64     ML      1.7       Kadirli (Osmaniye)    

2024-05-11 05:47:07  39.48667         25.8075           6.18     ML      1.9       Ege Denizi - [22.24 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 05:45:20  40.1825           31.77306         7.05     ML      1.6       Beypazarı (Ankara)   

2024-05-11 05:23:04  40.06222         36.0875           5.9       ML      1.1       Artova (Tokat)          

2024-05-11 05:14:12  39.55639         25.83639         7.53     ML      1.8       Ege Denizi - [21.50 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 05:11:42  38.41056         37.45167         7.0       ML      1.3       Darende (Malatya)    

2024-05-11 05:03:28  39.68111         26.48278         5.03     ML      1.7       Ezine (Çanakkale)     

2024-05-11 04:57:57  37.82333         36.14833         9.16     ML      1.5       Saimbeyli (Adana)    

2024-05-11 04:54:19  39.56083         25.86417         7.53     ML      1.8       Ege Denizi - [19.55 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 04:37:25  37.5     37.10944         6.43     ML      1.3       Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-05-11 04:35:46  35.62389         38.51417         7.0       ML      1.8       Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [122.85 km] Akçakale (Şanlıurfa)      

2024-05-11 04:32:02  37.78333         37.58556         8.97     ML      1.4       Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-05-11 04:24:31  36.93972         36.61833         7.03     ML      1.2       İslahiye (Gaziantep)  

2024-05-11 04:19:56  35.20028         31.72056         23.77   ML      2.0       Akdeniz - [124.11 km] Gazipaşa (Antalya)           

2024-05-11 04:10:37  39.48889         25.73611         5.03     ML      3.4       Ege Denizi - [28.38 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 03:58:45  37.38389         36.75528         7.0       ML      1.4       Türkoğlu (Kahramanmaraş)  

2024-05-11 03:54:56  37.32333         38.47306         10.2     ML      1.2       Bozova (Şanlıurfa)    

2024-05-11 03:49:38  38.04333         37.38917         7.02     ML      1.6       Nurhak (Kahramanmaraş)     

2024-05-11 03:47:22  41.1425           37.41528         13.81   ML      2.0       Karadeniz - [06.01 km] Ünye (Ordu)           

2024-05-11 03:46:28  38.06806         37.90972         11.48   ML      1.1       Doğanşehir (Malatya)

2024-05-11 03:41:13       37.10583              28.96722              6.91       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)

2024-05-11 03:21:16  40.19278         31.7625           7.0       ML      1.5       Beypazarı (Ankara)   

2024-05-11 03:13:59  38.12444         38.49056         11.56   ML      2.1       Sincik (Adıyaman)    

2024-05-11 03:12:14  39.10917         40.23694         7.08     ML      1.0       Karakoçan (Elazığ)    

2024-05-11 03:07:44  39.51861         25.73444         5.46     ML      2.5       Ege Denizi - [28.83 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 03:00:45  39.49806         25.80472         17.73   ML      2.3       Ege Denizi - [22.56 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 02:56:14  34.83583         31.54389         8.03     ML      2.5       Akdeniz - [167.09 km] Gazipaşa (Antalya)           

2024-05-11 02:51:54  37.37083         36.22611         6.69     ML      1.3       Kadirli (Osmaniye)    

2024-05-11 02:46:54  40.12222         38.20917         6.66     ML      0.7       Suşehri (Sivas)           

2024-05-11 02:42:06  39.755 39.2     7.0       ML      0.8       Kemah (Erzincan)     

2024-05-11 02:41:37  37.20333         36.96806         7.93     ML      1.4       Nurdağı (Gaziantep) 

2024-05-11 02:30:57  37.90778         36.32333         5.0       ML      1.8       Göksun (Kahramanmaraş)    

2024-05-11 02:20:25  39.28639         40.88889         14.55   ML      1.0       Karlıova (Bingöl)      

2024-05-11 02:11:57  40.07556         36.02611         11.87   ML      2.3       Sulusaray (Tokat)      

2024-05-11 01:49:26  39.60056         40.00167         7.09     ML      1.3       Üzümlü (Erzincan)    

2024-05-11 01:39:35  39.52694         25.85917         7.22     ML      1.8       Ege Denizi - [18.54 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 01:38:22  38.72778         43.12278         8.69     ML      1.4       Van Gölü - [08.05 km] Tuşba (Van) 

2024-05-11 01:18:16  41.16139         33.86056         7.25     ML      2.0       Merkez (Kastamonu) 

2024-05-11 01:08:30  37.70583         26.11167         7.0       ML      2.0       Ege Denizi - [64.64 km] Çeşme (İzmir)           

2024-05-11 00:56:19  37.57639         37.27028         8.51     ML      1.0       Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-05-11 00:52:22  40.03556         34.2875           7.0       ML      0.9       Sungurlu (Çorum)     

2024-05-11 00:43:06  39.10611         28.12472         7.0       ML      1.4       Sındırgı (Balıkesir)    

2024-05-11 00:40:21  38.42778         39.03778         9.01     ML      2.1       Sivrice (Elazığ)          

2024-05-11 00:29:23  37.06583         28.89556         9.77     ML      1.4       Köyceğiz (Muğla)     

2024-05-11 00:21:26  37.00972         35.86194         11.23   ML      1.5       Ceyhan (Adana)        

2024-05-11 00:21:23  37.92278         38.255 7.0       ML      0.9       Merkez (Adıyaman)  

2024-05-11 00:20:48  42.42333         43.12194         7.63     ML      1.7       Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [96.85 km] Posof (Ardahan)  

2024-05-11 00:16:32  39.50611         25.80583         6.74     ML      2.0       Ege Denizi - [22.56 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-11 00:09:57  37.2875           31.06389         37.94   ML      2.1       Serik (Antalya)

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