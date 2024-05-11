Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.11 13:12:17 36.3408 36.5058 8.1 -.- 2.0 -.- AHMETBEYLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.05.11 13:00:02 37.7472 27.3328 12.1 -.- 1.4 -.- AGACLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.05.11 12:59:40 37.8387 36.0517 2.7 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.11 12:40:55 38.2122 38.4970 11.0 -.- 1.9 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.05.11 12:15:11 36.0645 27.6912 1.9 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.11 11:51:38 37.8323 29.4915 8.7 -.- 1.7 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.05.11 11:50:56 38.6923 37.9978 7.0 -.- 1.9 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.11 11:50:44 39.4902 25.7705 10.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.11 11:47:44 35.9237 24.3520 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.11 11:21:02 37.1127 36.1118 24.5 -.- 1.8 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.05.11 10:30:08 38.2643 37.6733 6.0 -.- 2.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.11 10:29:19 37.0370 28.9357 8.8 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.11 10:21:50 37.1083 28.9048 5.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.11 10:16:35 38.4668 38.9702 9.6 -.- 2.0 -.- YALINDAMLAR-(ELAZIG) İlksel
2024.05.11 09:52:45 37.3175 29.1518 1.1 -.- 1.5 -.- YORGA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.05.11 09:39:45 38.1243 38.4458 7.8 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.11 09:38:42 38.7135 37.3227 15.5 -.- 1.7 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.11 09:03:11 39.0395 27.9848 9.8 -.- 1.7 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.11 08:21:54 39.4872 25.7387 8.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.11 07:46:01 38.5403 38.0180 5.0 -.- 3.6 3.7 CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.11 07:36:24 36.4462 36.1038 5.0 -.- 1.8 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.05.11 07:29:46 38.6153 30.6798 5.0 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.11 04:10:36 39.4960 25.7510 2.0 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2024.05.11 03:47:21 41.1407 37.3933 5.4 -.- 2.5 -.- YUCELER-UNYE (ORDU) İlksel
2024.05.11 03:13:59 38.1857 38.4085 12.3 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.11 03:07:44 39.4863 25.7417 7.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.11 03:00:44 39.4905 25.7665 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.11 02:56:17 35.1392 31.5978 11.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.11 02:11:57 40.0803 36.0343 5.0 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.11 01:18:15 41.1842 33.8865 4.0 -.- 2.2 -.- AHLATKOY-(KASTAMONU) İlksel
2024.05.11 00:40:21 38.4693 39.0187 6.5 -.- 2.0 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel
2024.05.11 00:32:31 37.9842 39.6225 25.8 -.- 2.3 -.- ASAGIBITIKCI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.05.11 00:29:23 37.0710 28.9998 26.3 -.- 1.5 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.11 00:21:18 38.0673 38.0103 18.7 -.- 1.9 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.05.11 00:21:23)
2024.05.11 00:09:55 37.1740 31.0953 29.6 -.- 2.2 -.- YESILVADI-SERIK (ANTALYA) İlksel
AFAD 11 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-11 13:12:20 36.43972 36.32528 8.8 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)
2024-05-11 13:07:38 37.13528 27.90944 6.93 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-05-11 12:40:54 38.15472 38.55306 7.1 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
2024-05-11 12:29:48 38.07222 32.73861 10.8 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-05-11 12:15:11 36.02194 27.69 6.87 ML 2.1 Ege Denizi - [76.14 km] Datça (Muğla)
2024-05-11 12:10:04 38.01667 31.54889 6.5 ML 1.3 Hüyük (Konya)
2024-05-11 11:51:38 37.83556 29.47833 10.1 ML 1.8 Bozkurt (Denizli)
2024-05-11 11:50:56 38.51056 38.0225 7.03 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-05-11 11:21:03 37.05667 36.22028 8.38 ML 2.0 Merkez (Osmaniye)
2024-05-11 11:13:02 37.61694 31.24194 16.9 ML 1.4 Aksu (Isparta)
2024-05-11 10:30:07 38.21944 37.70194 6.99 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-11 09:52:45 37.29889 29.39694 7.1 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
2024-05-11 09:39:44 38.09889 38.46028 8.81 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2024-05-11 09:03:12 39.00556 27.96028 10.22 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2024-05-11 08:50:51 38.82722 31.52139 7.03 ML 1.1 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-05-11 08:21:55 39.48583 25.80806 7.06 ML 2.6 Ege Denizi - [22.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 07:46:02 38.545 38.03333 7.0 ML 3.6 Yazıhan (Malatya)
2024-05-11 07:36:24 36.43083 36.26833 5.47 ML 1.9 Belen (Hatay)
2024-05-11 07:33:34 39.52111 25.81083 7.1 ML 2.1 Ege Denizi - [22.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 07:33:17 38.51278 31.8225 8.26 ML 1.5 Yunak (Konya)
2024-05-11 07:32:53 39.51639 25.74306 5.41 ML 2.0 Ege Denizi - [28.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 07:30:09 39.52556 25.81028 7.45 ML 1.9 Ege Denizi - [22.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 07:29:46 38.57306 30.69056 7.0 ML 1.8 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-05-11 07:24:20 37.38083 37.04472 13.24 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-11 07:23:31 38.86722 37.94222 11.11 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-05-11 06:50:36 36.38611 29.51889 7.0 ML 1.3 Kaş (Antalya)
2024-05-11 06:28:08 38.29306 38.40583 6.94 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-05-11 06:21:34 37.32583 36.89667 8.1 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-05-11 06:15:29 40.30028 33.33917 10.49 ML 1.2 Kalecik (Ankara)
2024-05-11 05:51:55 37.70556 36.22194 4.64 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2024-05-11 05:47:07 39.48667 25.8075 6.18 ML 1.9 Ege Denizi - [22.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 05:45:20 40.1825 31.77306 7.05 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-05-11 05:23:04 40.06222 36.0875 5.9 ML 1.1 Artova (Tokat)
2024-05-11 05:14:12 39.55639 25.83639 7.53 ML 1.8 Ege Denizi - [21.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 05:11:42 38.41056 37.45167 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-05-11 05:03:28 39.68111 26.48278 5.03 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)
2024-05-11 04:57:57 37.82333 36.14833 9.16 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-05-11 04:54:19 39.56083 25.86417 7.53 ML 1.8 Ege Denizi - [19.55 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 04:37:25 37.5 37.10944 6.43 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-11 04:35:46 35.62389 38.51417 7.0 ML 1.8 Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [122.85 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-05-11 04:32:02 37.78333 37.58556 8.97 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-05-11 04:24:31 36.93972 36.61833 7.03 ML 1.2 İslahiye (Gaziantep)
2024-05-11 04:19:56 35.20028 31.72056 23.77 ML 2.0 Akdeniz - [124.11 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-05-11 04:10:37 39.48889 25.73611 5.03 ML 3.4 Ege Denizi - [28.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 03:58:45 37.38389 36.75528 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-11 03:54:56 37.32333 38.47306 10.2 ML 1.2 Bozova (Şanlıurfa)
2024-05-11 03:49:38 38.04333 37.38917 7.02 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-11 03:47:22 41.1425 37.41528 13.81 ML 2.0 Karadeniz - [06.01 km] Ünye (Ordu)
2024-05-11 03:46:28 38.06806 37.90972 11.48 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-11 03:41:13 37.10583 28.96722 6.91 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-11 03:21:16 40.19278 31.7625 7.0 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-05-11 03:13:59 38.12444 38.49056 11.56 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2024-05-11 03:12:14 39.10917 40.23694 7.08 ML 1.0 Karakoçan (Elazığ)
2024-05-11 03:07:44 39.51861 25.73444 5.46 ML 2.5 Ege Denizi - [28.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 03:00:45 39.49806 25.80472 17.73 ML 2.3 Ege Denizi - [22.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 02:56:14 34.83583 31.54389 8.03 ML 2.5 Akdeniz - [167.09 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-05-11 02:51:54 37.37083 36.22611 6.69 ML 1.3 Kadirli (Osmaniye)
2024-05-11 02:46:54 40.12222 38.20917 6.66 ML 0.7 Suşehri (Sivas)
2024-05-11 02:42:06 39.755 39.2 7.0 ML 0.8 Kemah (Erzincan)
2024-05-11 02:41:37 37.20333 36.96806 7.93 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-05-11 02:30:57 37.90778 36.32333 5.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-11 02:20:25 39.28639 40.88889 14.55 ML 1.0 Karlıova (Bingöl)
2024-05-11 02:11:57 40.07556 36.02611 11.87 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2024-05-11 01:49:26 39.60056 40.00167 7.09 ML 1.3 Üzümlü (Erzincan)
2024-05-11 01:39:35 39.52694 25.85917 7.22 ML 1.8 Ege Denizi - [18.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 01:38:22 38.72778 43.12278 8.69 ML 1.4 Van Gölü - [08.05 km] Tuşba (Van)
2024-05-11 01:18:16 41.16139 33.86056 7.25 ML 2.0 Merkez (Kastamonu)
2024-05-11 01:08:30 37.70583 26.11167 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [64.64 km] Çeşme (İzmir)
2024-05-11 00:56:19 37.57639 37.27028 8.51 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-11 00:52:22 40.03556 34.2875 7.0 ML 0.9 Sungurlu (Çorum)
2024-05-11 00:43:06 39.10611 28.12472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2024-05-11 00:40:21 38.42778 39.03778 9.01 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-05-11 00:29:23 37.06583 28.89556 9.77 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-11 00:21:26 37.00972 35.86194 11.23 ML 1.5 Ceyhan (Adana)
2024-05-11 00:21:23 37.92278 38.255 7.0 ML 0.9 Merkez (Adıyaman)
2024-05-11 00:20:48 42.42333 43.12194 7.63 ML 1.7 Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [96.85 km] Posof (Ardahan)
2024-05-11 00:16:32 39.50611 25.80583 6.74 ML 2.0 Ege Denizi - [22.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-11 00:09:57 37.2875 31.06389 37.94 ML 2.1 Serik (Antalya)