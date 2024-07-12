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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.12 12:32:08  38.4482   37.3205        5.0      -.-  1.8  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.12 12:29:20  39.6133   29.4405        9.9      -.-  1.4  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.07.12 12:28:43  36.1615   33.7948        9.8      -.-  1.0  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.07.12 12:11:26  38.2182   27.3703        5.9      -.-  1.3  -.-   CAMLICA-TORBALI (IZMIR)                           İlksel

2024.07.12 12:02:02  36.9745   37.3465        5.0      -.-  1.7  -.-   ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.07.12 12:01:31  39.1230   27.5732        4.9      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.07.12 11:23:25  37.4128   37.1090       19.4      -.-  1.7  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.12 10:11:34  40.4525   26.9228       11.8      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.07.12 10:04:52  38.5455   37.9923        1.7      -.-  3.2  3.3   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.07.12 09:48:31  39.2268   27.8343       11.1      -.-  1.9  -.-   SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA)                      İlksel

2024.07.12 08:54:35  37.3703   36.9288        5.0      -.-  1.8  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.07.12 08:52:48  38.2830   27.9010       13.9      -.-  1.6  -.-   TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR)                           İlksel

2024.07.12 08:38:15  34.1838   32.7902        8.1      -.-  2.7  2.6   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.12 08:30:21  38.6962   39.8917        5.0      -.-  3.3  3.6   SEYDILI-PALU (ELAZIG)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.12 08:29:51  38.6837   39.8725        6.1      -.-  3.6  3.8   SEYDILI-PALU (ELAZIG)                             REVIZE01   (2024.07.12 08:29:51)

2024.07.12 08:08:41  38.4323   37.5580        5.8      -.-  1.5  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.07.12 07:53:21  36.9450   27.8325       11.8      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.12 07:48:57  39.6112   39.5412       11.6      -.-  1.9  -.-   OGULCUK-(ERZINCAN)                                İlksel

2024.07.12 07:34:16  34.4118   32.8270       12.3      -.-  3.8  3.8   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.12 04:19:17  40.1747   28.2772       16.7      -.-  1.4  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                   İlksel

2024.07.12 04:18:41  38.8857   37.3257       23.3      -.-  1.6  -.-   GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.07.12 03:52:28  38.0625   37.6020        5.0      -.-  2.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.07.12 03:05:51  36.9532   27.7688        5.0      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.12 02:05:54  38.7100   30.5473        4.5      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.07.12 01:50:02  40.3892   28.6070        9.3      -.-  3.0  3.0   EGERCE-MUDANYA (BURSA)                            İlksel

2024.07.12 00:39:07  37.8368   36.3090       10.7      -.-  1.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.12 00:16:23  38.0552   42.9497        7.3      -.-  1.9  -.-   CILGA-CATAK (VAN)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 12 Temmuz son depremler listesi

Tarih   Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-07-12 13:27:02 38.52472  26.79278  7.13  ML    1.6    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.38 km] Menemen (İzmir)  

2024-07-12 12:36:39 37.77917  36.15639  6.38  ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-12 12:32:09 38.435       37.31111  7.03  ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 12:29:19 39.66972  29.46944  7.0    ML    1.2    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-07-12 12:03:13 34.36083  33.2925     7.15  ML    2.9    Akdeniz   

2024-07-12 12:01:32 39.08278  27.5175     7.0    ML    1.8    Soma (Manisa) 

2024-07-12 11:23:35 41.19694  30.5525     7.0    ML    1.1    Karadeniz - [08.39 km] Karasu (Sakarya)       

2024-07-12 11:23:25 37.31167  37.02278  11.57         ML    1.7    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-12 11:20:17 38.00944  37.05528  7.06  ML    1.9    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-07-12 11:17:21 42.37083  27.75278  7.0    ML    1.4    Karadeniz

2024-07-12 11:05:09 40.75611  31.63611  7.0    ML    1.1    Merkez (Bolu)  

2024-07-12 11:00:58 42.47083  27.78722  7.0    ML    1.9    Karadeniz

2024-07-12 10:30:23 39.6775     29.44056  6.99  ML    1.3    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-07-12 10:28:25 38.035       37.64917  7.03  ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-12 10:11:34 40.42333  26.91083  7.0    ML    1.4    Marmara Denizi - [04.52 km] Lapseki (Çanakkale)   

2024-07-12 10:04:52 38.58722  38.02333  7.01  ML    3.2    Yazıhan (Malatya)     

2024-07-12 09:48:29 39.275       27.73583  7.04  ML    1.7    Soma (Manisa) 

2024-07-12 08:54:36 37.40917  36.88917  7.0    ML    1.9    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-12 08:52:47 38.31222  27.86722  7.0    ML    1.5    Ödemiş (İzmir) 

2024-07-12 08:38:17 34.30472  32.65056  41.05         ML    2.5    Akdeniz   

2024-07-12 08:30:21 38.67861  39.80139  8.95  ML    3.5    Kovancılar (Elazığ)    

2024-07-12 08:29:53 38.62861  39.79028  7.03  ML    3.3    Keban Barajı - [02.49 km] Palu (Elazığ)     

2024-07-12 08:08:40 38.36167  37.50917  11.23         ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-07-12 07:53:20 36.96         27.80028  7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.87 km] Milas (Muğla)    

2024-07-12 07:48:55 39.65139  39.54083  7.14  ML    1.7    Merkez (Erzincan)     

2024-07-12 07:34:14 34.2925     32.61056  7.91  MW  4.0    Akdeniz   

2024-07-12 07:28:34 36.14139  28.12611  7.72  ML    1.1    Akdeniz - [54.45 km] Marmaris (Muğla)     

2024-07-12 07:23:14 38.29139  27.81667  7.0    ML    1.2    Bayındır (İzmir)

2024-07-12 07:22:00 38.84056  38.13417  7.25  ML    1.2    Hekimhan (Malatya) 

2024-07-12 07:15:29 38.26833  37.85361  9.72  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-12 07:13:05 39.75639  30.17389  7.0    ML    1.0    İnönü (Eskişehir)       

2024-07-12 06:49:02 38.04083  37.40194  7.04  ML    1.3    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 06:45:37 38.43139  39.035       11.35         ML    1.6    Sivrice (Elazığ)  

2024-07-12 06:43:58 37.71583  36.39083  9.41  ML    0.9    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 06:33:36 34.82111  25.92556  5.45  ML    2.5    Akdeniz   

2024-07-12 06:15:56 38.14583  38.53444  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-07-12 06:14:24 38.43417  37.3  6.98  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-07-12 05:56:12 38.20806  30.74556  10.17         ML    1.3    Senirkent (Isparta)        

2024-07-12 05:46:33 38.18917  38.10833  7.1    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-12 05:41:51 39.07667  41.13694  9.13  ML    1.5    Solhan (Bingöl)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-12 05:37:07 37.45861  38.69194  7.05  ML    0.9    Karaköprü (Şanlıurfa)        

2024-07-12 05:34:45 37.38806  44.12         7.11  ML    2.1    Yüksekova (Hakkari)

2024-07-12 05:26:41 36.3925     28.52028  6.71  ML    1.0    Akdeniz - [39.35 km] Ortaca (Muğla)

2024-07-12 05:11:59 37.47556  36.90472  7.0    ML    1.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-12 04:47:02 39.06889  28.18333  7.01  ML    1.1    Gördes (Manisa)       

2024-07-12 04:23:45 37.65583  35.91972  7.0    ML    0.9    Kozan (Adana) 

2024-07-12 04:21:12 37.9775     27.14278  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.45 km] Menderes (İzmir)       

2024-07-12 04:19:17 40.15944  28.30583  9.76  ML    1.3    Karacabey (Bursa)     

2024-07-12 04:18:45 38.34611  37.40556  5.59  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 03:57:01 38.15028  38.62139  7.75  ML    1.8    Pütürge (Malatya)    

2024-07-12 03:52:28 38.06028  37.57083  9.72  ML    2.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 03:51:41 37.37583  27.88278  6.27  ML    1.2    Milas (Muğla)   

2024-07-12 03:28:06 37.81806  35.61972  7.0    ML    0.7    Kozan (Adana) 

2024-07-12 03:17:12 37.47778  38.72639  5.5    ML    1.3    Karaköprü (Şanlıurfa)        

2024-07-12 03:08:21 38.26944  37.82722  11.96         ML    0.8    Akçadağ (Malatya)        

2024-07-12 03:05:51 36.91556  27.78056  6.98  ML    1.9    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.49 km] Bodrum (Muğla)        

2024-07-12 03:05:18 38.14361  38.42333  7.0    ML    0.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-12 03:03:30 36.9575     27.81         7.0    ML    0.8    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.02 km] Milas (Muğla)    

2024-07-12 02:59:41 38.45639  39.26028  7.0    ML    0.8    Sivrice (Elazığ)  

2024-07-12 02:48:14 39.025       40.07194  6.99  ML    0.8    Karakoçan (Elazığ)    

2024-07-12 02:45:45 40.54         35.70306  9.77  ML    1.0    Merkez (Amasya)      

2024-07-12 02:05:54 38.74417  30.50639  7.05  ML    1.3    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-12 02:05:42 37.8175     35.62667  6.99  ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-07-12 02:02:32 38.30583  38.15972  6.97  ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-12 01:59:14 38.1525     38.13444  7.0    ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-12 01:51:27 38.1175     36.9825     6.95  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 01:50:02 40.40361  28.59111  7.0    ML    2.4    Marmara Denizi - [05.91 km] Mudanya (Bursa)       

2024-07-12 01:44:44 39.62417  39.56361  10.03         ML    1.5    Merkez (Erzincan)        

2024-07-12 01:43:17 39.35472  34.02333  6.56  ML    1.0    Akpınar (Kırşehir)     

2024-07-12 01:07:57 38.09472  38.43389  7.0    ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-12 01:03:36 36.2725     36.09806  7.42  ML    1.1    Antakya (Hatay)        

2024-07-12 00:57:19 37.96417  38.11028  7.0    ML    0.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-12 00:39:08 37.85417  36.30972  11.2  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-12 00:16:22 38.05972  43.04306  10.2  ML    1.8    Çatak (Van)      

2024-07-12 00:11:08 38.21667  38.18917  7.0    ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-12 00:09:20 35.9725     31.42389  7.18  ML    1.5    Akdeniz - [79.27 km] Alanya (Antalya)

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