Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.12 12:32:08 38.4482 37.3205 5.0 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 12:29:20 39.6133 29.4405 9.9 -.- 1.4 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.12 12:28:43 36.1615 33.7948 9.8 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.07.12 12:11:26 38.2182 27.3703 5.9 -.- 1.3 -.- CAMLICA-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.07.12 12:02:02 36.9745 37.3465 5.0 -.- 1.7 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.12 12:01:31 39.1230 27.5732 4.9 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.12 11:23:25 37.4128 37.1090 19.4 -.- 1.7 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 10:11:34 40.4525 26.9228 11.8 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.07.12 10:04:52 38.5455 37.9923 1.7 -.- 3.2 3.3 IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.12 09:48:31 39.2268 27.8343 11.1 -.- 1.9 -.- SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.07.12 08:54:35 37.3703 36.9288 5.0 -.- 1.8 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 08:52:48 38.2830 27.9010 13.9 -.- 1.6 -.- TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.07.12 08:38:15 34.1838 32.7902 8.1 -.- 2.7 2.6 AKDENIZ İlksel
2024.07.12 08:30:21 38.6962 39.8917 5.0 -.- 3.3 3.6 SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.12 08:29:51 38.6837 39.8725 6.1 -.- 3.6 3.8 SEYDILI-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.07.12 08:29:51)
2024.07.12 08:08:41 38.4323 37.5580 5.8 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.12 07:53:21 36.9450 27.8325 11.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 07:48:57 39.6112 39.5412 11.6 -.- 1.9 -.- OGULCUK-(ERZINCAN) İlksel
2024.07.12 07:34:16 34.4118 32.8270 12.3 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2024.07.12 04:19:17 40.1747 28.2772 16.7 -.- 1.4 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel
2024.07.12 04:18:41 38.8857 37.3257 23.3 -.- 1.6 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.12 03:52:28 38.0625 37.6020 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.12 03:05:51 36.9532 27.7688 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 02:05:54 38.7100 30.5473 4.5 -.- 1.5 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.12 01:50:02 40.3892 28.6070 9.3 -.- 3.0 3.0 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.12 00:39:07 37.8368 36.3090 10.7 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 00:16:23 38.0552 42.9497 7.3 -.- 1.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
AFAD 12 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-12 13:27:02 38.52472 26.79278 7.13 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.38 km] Menemen (İzmir)
2024-07-12 12:36:39 37.77917 36.15639 6.38 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-07-12 12:32:09 38.435 37.31111 7.03 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-12 12:29:19 39.66972 29.46944 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-12 12:03:13 34.36083 33.2925 7.15 ML 2.9 Akdeniz
2024-07-12 12:01:32 39.08278 27.5175 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-12 11:23:35 41.19694 30.5525 7.0 ML 1.1 Karadeniz - [08.39 km] Karasu (Sakarya)
2024-07-12 11:23:25 37.31167 37.02278 11.57 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-12 11:20:17 38.00944 37.05528 7.06 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-12 11:17:21 42.37083 27.75278 7.0 ML 1.4 Karadeniz
2024-07-12 11:05:09 40.75611 31.63611 7.0 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-07-12 11:00:58 42.47083 27.78722 7.0 ML 1.9 Karadeniz
2024-07-12 10:30:23 39.6775 29.44056 6.99 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-12 10:28:25 38.035 37.64917 7.03 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-12 10:11:34 40.42333 26.91083 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [04.52 km] Lapseki (Çanakkale)
2024-07-12 10:04:52 38.58722 38.02333 7.01 ML 3.2 Yazıhan (Malatya)
2024-07-12 09:48:29 39.275 27.73583 7.04 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-07-12 08:54:36 37.40917 36.88917 7.0 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-12 08:52:47 38.31222 27.86722 7.0 ML 1.5 Ödemiş (İzmir)
2024-07-12 08:38:17 34.30472 32.65056 41.05 ML 2.5 Akdeniz
2024-07-12 08:30:21 38.67861 39.80139 8.95 ML 3.5 Kovancılar (Elazığ)
2024-07-12 08:29:53 38.62861 39.79028 7.03 ML 3.3 Keban Barajı - [02.49 km] Palu (Elazığ)
2024-07-12 08:08:40 38.36167 37.50917 11.23 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-12 07:53:20 36.96 27.80028 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.87 km] Milas (Muğla)
2024-07-12 07:48:55 39.65139 39.54083 7.14 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2024-07-12 07:34:14 34.2925 32.61056 7.91 MW 4.0 Akdeniz
2024-07-12 07:28:34 36.14139 28.12611 7.72 ML 1.1 Akdeniz - [54.45 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-12 07:23:14 38.29139 27.81667 7.0 ML 1.2 Bayındır (İzmir)
2024-07-12 07:22:00 38.84056 38.13417 7.25 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-07-12 07:15:29 38.26833 37.85361 9.72 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-07-12 07:13:05 39.75639 30.17389 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2024-07-12 06:49:02 38.04083 37.40194 7.04 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-12 06:45:37 38.43139 39.035 11.35 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-07-12 06:43:58 37.71583 36.39083 9.41 ML 0.9 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-12 06:33:36 34.82111 25.92556 5.45 ML 2.5 Akdeniz
2024-07-12 06:15:56 38.14583 38.53444 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-07-12 06:14:24 38.43417 37.3 6.98 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-12 05:56:12 38.20806 30.74556 10.17 ML 1.3 Senirkent (Isparta)
2024-07-12 05:46:33 38.18917 38.10833 7.1 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 05:41:51 39.07667 41.13694 9.13 ML 1.5 Solhan (Bingöl)
2024-07-12 05:37:07 37.45861 38.69194 7.05 ML 0.9 Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-07-12 05:34:45 37.38806 44.12 7.11 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari)
2024-07-12 05:26:41 36.3925 28.52028 6.71 ML 1.0 Akdeniz - [39.35 km] Ortaca (Muğla)
2024-07-12 05:11:59 37.47556 36.90472 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-12 04:47:02 39.06889 28.18333 7.01 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2024-07-12 04:23:45 37.65583 35.91972 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2024-07-12 04:21:12 37.9775 27.14278 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.45 km] Menderes (İzmir)
2024-07-12 04:19:17 40.15944 28.30583 9.76 ML 1.3 Karacabey (Bursa)
2024-07-12 04:18:45 38.34611 37.40556 5.59 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-12 03:57:01 38.15028 38.62139 7.75 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-12 03:52:28 38.06028 37.57083 9.72 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-12 03:51:41 37.37583 27.88278 6.27 ML 1.2 Milas (Muğla)
2024-07-12 03:28:06 37.81806 35.61972 7.0 ML 0.7 Kozan (Adana)
2024-07-12 03:17:12 37.47778 38.72639 5.5 ML 1.3 Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-07-12 03:08:21 38.26944 37.82722 11.96 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)
2024-07-12 03:05:51 36.91556 27.78056 6.98 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.49 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-12 03:05:18 38.14361 38.42333 7.0 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 03:03:30 36.9575 27.81 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.02 km] Milas (Muğla)
2024-07-12 02:59:41 38.45639 39.26028 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-07-12 02:48:14 39.025 40.07194 6.99 ML 0.8 Karakoçan (Elazığ)
2024-07-12 02:45:45 40.54 35.70306 9.77 ML 1.0 Merkez (Amasya)
2024-07-12 02:05:54 38.74417 30.50639 7.05 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-12 02:05:42 37.8175 35.62667 6.99 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-07-12 02:02:32 38.30583 38.15972 6.97 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 01:59:14 38.1525 38.13444 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 01:51:27 38.1175 36.9825 6.95 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-12 01:50:02 40.40361 28.59111 7.0 ML 2.4 Marmara Denizi - [05.91 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-12 01:44:44 39.62417 39.56361 10.03 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2024-07-12 01:43:17 39.35472 34.02333 6.56 ML 1.0 Akpınar (Kırşehir)
2024-07-12 01:07:57 38.09472 38.43389 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-12 01:03:36 36.2725 36.09806 7.42 ML 1.1 Antakya (Hatay)
2024-07-12 00:57:19 37.96417 38.11028 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-12 00:39:08 37.85417 36.30972 11.2 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-12 00:16:22 38.05972 43.04306 10.2 ML 1.8 Çatak (Van)
2024-07-12 00:11:08 38.21667 38.18917 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 00:09:20 35.9725 31.42389 7.18 ML 1.5 Akdeniz - [79.27 km] Alanya (Antalya)