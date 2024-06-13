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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.13 11:27:13  40.3642   27.1103       13.4      -.-  3.9  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.06.13 11:18:19  38.4483   38.9870        9.8      -.-  3.3  3.4   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.06.13 10:39:37  38.0922   27.1905        6.7      -.-  1.8  -.-   ATAKOY-MENDERES (IZMIR)                           İlksel

2024.06.13 10:10:19  38.0227   36.7148       10.9      -.-  2.4  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.13 09:24:38  36.9738   28.6983        6.4      -.-  2.1  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                                  İlksel

2024.06.13 08:28:38  37.6175   36.1927        9.8      -.-  1.9  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

2024.06.13 08:23:45  38.1915   38.5075       12.9      -.-  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.06.13 07:01:32  41.0740   39.9452       12.3      -.-  2.0  -.-   YESILYALI-ARSIN (TRABZON)                         İlksel

2024.06.13 07:00:45  39.3177   25.9985       15.6      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.06.13 06:40:52  38.6333   39.4405        3.6      -.-  3.3  3.4   ELMAPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.06.13 05:04:30  38.6872   26.4465       14.2      -.-  2.7  -.-   TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)                         İlksel

2024.06.13 04:53:28  35.2877   28.4928       18.5      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.13 04:51:20  38.2808   38.8597        7.2      -.-  1.9  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.13 03:55:58  38.6760   27.3558        8.2      -.-  1.3  -.-   EVRENOS-(MANISA)                                  İlksel

2024.06.13 03:35:53  37.8987   35.2842        5.3      -.-  1.9  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel

2024.06.13 03:33:21  38.5018   36.8997        4.9      -.-  1.7  -.-   DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.13 03:17:18  39.1048   28.2708       12.9      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2024.06.13 03:00:13  41.2030   39.8962       18.1      -.-  1.5  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                      İlksel

2024.06.13 02:57:47  36.9513   28.7035       14.6      -.-  1.8  -.-   YANGI-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.06.13 02:49:33  38.3302   37.7620       15.0      -.-  1.1  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.06.13 02:45:40  38.3907   26.6963       12.9      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.06.13 02:15:13  35.3115   28.6400        8.7      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.13 01:28:55  37.7098   29.1953       12.3      -.-  1.4  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.06.13 01:26:35  36.9667   28.6698        5.3      -.-  1.5  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                                  İlksel

2024.06.13 01:19:25  37.7307   29.2105        6.2      -.-  1.9  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.06.13 01:13:05  37.7280   29.2233        3.6      -.-  2.3  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.06.13 00:54:57  40.3698   27.6082       10.9      -.-  1.5  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.06.13 00:35:49  37.9703   36.3037        7.3      -.-  1.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.13 00:34:36  36.9515   28.6837       17.0      -.-  2.1  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 13 Haziran son depremler listesi

Tarih    Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-06-13 11:27:13       40.35917              27.09306              6.97       ML         3.7          Biga (Çanakkale)             

2024-06-13 11:18:18       38.39389              38.92083              10.9       ML         3.6          Sivrice (Elazığ)  

2024-06-13 10:10:18       38.00139              36.61028              24.5       ML         2.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-13 09:24:38       36.95056              28.70361              6.59       ML         2.0          Köyceğiz Gölü - [01.82 km] Köyceğiz (Muğla)               

2024-06-13 08:50:37       37.39056              37.12528              5.81       ML         1.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-06-13 08:28:38       37.61722              36.16944              10.38     ML         2.0          Kadirli (Osmaniye)         

2024-06-13 08:23:45       38.12278              38.51778              9.42       ML         2.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-06-13 07:06:40       39.55444              43.68806              8.67       ML         1.0          Diyadin (Ağrı)   

2024-06-13 07:01:28       41.10028              39.7925                7.55       ML         1.6          Karadeniz - [11.48 km] Ortahisar (Trabzon)               

2024-06-13 07:01:02       38.81722              39.07083              5.63       ML         0.7          Merkez (Elazığ)               

2024-06-13 07:00:48       39.36917              26.26917              12.18     ML         1.3          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.75 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-06-13 06:40:52       38.61917              39.44889              9.01       ML         3.4          Keban Barajı - [03.39 km] Merkez (Elazığ)               

2024-06-13 06:21:47       36.14417              39.6575                7.0          ML         2.2          Rakka (Suriye) - [67.13 km] Akçakale (Şanlıurfa)         

2024-06-13 06:20:41       38.275   37.77194              8.81       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-13 06:12:39       38.17472              38.12083              9.38       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-13 05:22:05       38.00833              37.54972              7.02       ML         1.1          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-06-13 05:04:31       38.67028              26.46472              9.06       ML         2.3          Ege Denizi - [01.51 km] Karaburun (İzmir)               

2024-06-13 04:53:31       35.45667              28.56917              6.33       ML         1.9          Akdeniz - [113.36 km] Kaş (Antalya)      

2024-06-13 04:51:20       38.29139              38.83333              5.18       ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-06-13 04:26:57       38.58833              39.46194              7.0          ML         1.3          Merkez (Elazığ)               

2024-06-13 04:17:10       38.13     38.57     6.98       ML         1.4          Sincik (Adıyaman)          

2024-06-13 03:55:59       38.66167              27.42444              8.27       ML         1.2          Şehzadeler (Manisa)    

2024-06-13 03:42:03       38.28722              38.25333              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-13 03:35:53       37.90556              35.32028              6.97       ML         1.8          Yahyalı (Kayseri)             

2024-06-13 03:33:21       38.49139              36.87306              9.91       ML         1.5          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-06-13 03:17:18       39.11111              28.29083              5.61       ML         1.1          Sındırgı (Balıkesir)

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