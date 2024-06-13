Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.13 11:27:13 40.3642 27.1103 13.4 -.- 3.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.06.13 11:18:19 38.4483 38.9870 9.8 -.- 3.3 3.4 YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.06.13 10:39:37 38.0922 27.1905 6.7 -.- 1.8 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.06.13 10:10:19 38.0227 36.7148 10.9 -.- 2.4 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.13 09:24:38 36.9738 28.6983 6.4 -.- 2.1 -.- KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.13 08:28:38 37.6175 36.1927 9.8 -.- 1.9 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.06.13 08:23:45 38.1915 38.5075 12.9 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.06.13 07:01:32 41.0740 39.9452 12.3 -.- 2.0 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON) İlksel
2024.06.13 07:00:45 39.3177 25.9985 15.6 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.13 06:40:52 38.6333 39.4405 3.6 -.- 3.3 3.4 ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.06.13 05:04:30 38.6872 26.4465 14.2 -.- 2.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.06.13 04:53:28 35.2877 28.4928 18.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.13 04:51:20 38.2808 38.8597 7.2 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.06.13 03:55:58 38.6760 27.3558 8.2 -.- 1.3 -.- EVRENOS-(MANISA) İlksel
2024.06.13 03:35:53 37.8987 35.2842 5.3 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.06.13 03:33:21 38.5018 36.8997 4.9 -.- 1.7 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.13 03:17:18 39.1048 28.2708 12.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.06.13 03:00:13 41.2030 39.8962 18.1 -.- 1.5 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2024.06.13 02:57:47 36.9513 28.7035 14.6 -.- 1.8 -.- YANGI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.13 02:49:33 38.3302 37.7620 15.0 -.- 1.1 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.13 02:45:40 38.3907 26.6963 12.9 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.13 02:15:13 35.3115 28.6400 8.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.13 01:28:55 37.7098 29.1953 12.3 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.06.13 01:26:35 36.9667 28.6698 5.3 -.- 1.5 -.- KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.13 01:19:25 37.7307 29.2105 6.2 -.- 1.9 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.06.13 01:13:05 37.7280 29.2233 3.6 -.- 2.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.06.13 00:54:57 40.3698 27.6082 10.9 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.13 00:35:49 37.9703 36.3037 7.3 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.13 00:34:36 36.9515 28.6837 17.0 -.- 2.1 -.- KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
AFAD 13 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-13 11:27:13 40.35917 27.09306 6.97 ML 3.7 Biga (Çanakkale)
2024-06-13 11:18:18 38.39389 38.92083 10.9 ML 3.6 Sivrice (Elazığ)
2024-06-13 10:10:18 38.00139 36.61028 24.5 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-13 09:24:38 36.95056 28.70361 6.59 ML 2.0 Köyceğiz Gölü - [01.82 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-06-13 08:50:37 37.39056 37.12528 5.81 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-06-13 08:28:38 37.61722 36.16944 10.38 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2024-06-13 08:23:45 38.12278 38.51778 9.42 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
2024-06-13 07:06:40 39.55444 43.68806 8.67 ML 1.0 Diyadin (Ağrı)
2024-06-13 07:01:28 41.10028 39.7925 7.55 ML 1.6 Karadeniz - [11.48 km] Ortahisar (Trabzon)
2024-06-13 07:01:02 38.81722 39.07083 5.63 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
2024-06-13 07:00:48 39.36917 26.26917 12.18 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-13 06:40:52 38.61917 39.44889 9.01 ML 3.4 Keban Barajı - [03.39 km] Merkez (Elazığ)
2024-06-13 06:21:47 36.14417 39.6575 7.0 ML 2.2 Rakka (Suriye) - [67.13 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-06-13 06:20:41 38.275 37.77194 8.81 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-13 06:12:39 38.17472 38.12083 9.38 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-13 05:22:05 38.00833 37.54972 7.02 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-06-13 05:04:31 38.67028 26.46472 9.06 ML 2.3 Ege Denizi - [01.51 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-13 04:53:31 35.45667 28.56917 6.33 ML 1.9 Akdeniz - [113.36 km] Kaş (Antalya)
2024-06-13 04:51:20 38.29139 38.83333 5.18 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-06-13 04:26:57 38.58833 39.46194 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2024-06-13 04:17:10 38.13 38.57 6.98 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-06-13 03:55:59 38.66167 27.42444 8.27 ML 1.2 Şehzadeler (Manisa)
2024-06-13 03:42:03 38.28722 38.25333 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-13 03:35:53 37.90556 35.32028 6.97 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)
2024-06-13 03:33:21 38.49139 36.87306 9.91 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-13 03:17:18 39.11111 28.29083 5.61 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)