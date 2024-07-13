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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.13 12:18:08  39.0018   29.7683        1.2      -.-  2.4  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel

2024.07.13 11:55:55  39.3140   33.4325        3.1      -.-  1.5  -.-   BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA)                         İlksel

2024.07.13 11:41:31  39.5700   28.0020        4.4      -.-  2.1  -.-   ATKOY-(BALIKESIR)                                 İlksel

2024.07.13 11:17:18  36.5802   36.3667        8.9      -.-  2.1  -.-   KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.07.13 10:56:56  38.6455   43.2303       19.4      -.-  2.2  -.-   DIBEKDUZU-(VAN)                                   İlksel

2024.07.13 09:49:15  39.0935   27.5845        5.0      -.-  2.0  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.07.13 09:02:24  36.4968   28.7993       15.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.13 07:42:55  37.6798   37.3255        5.2      -.-  1.7  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.13 06:28:55  38.0670   36.5168        5.0      -.-  2.7  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.13 05:26:43  38.5468   27.1535        5.3      -.-  2.2  -.-   YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR)                        İlksel

2024.07.13 05:11:09  38.1868   37.0127        5.0      -.-  1.8  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.13 04:44:46  39.4038   27.0198        9.2      -.-  1.9  -.-   SUBEYLIDERE-BURHANIYE (BALIKESIR)                 İlksel

2024.07.13 04:14:05  37.1213   28.8722        6.8      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.07.13 03:18:13  37.8868   29.1487       14.0      -.-  1.3  -.-   KUCUKDERE-(DENIZLI)                               İlksel

2024.07.13 02:49:25  40.5293   32.9295        6.4      -.-  2.0  -.-   TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                     İlksel

2024.07.13 02:02:34  37.4675   36.9860        3.6      -.-  2.1  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.07.13 01:05:52  38.3797   39.2128        6.1      -.-  2.2  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.07.13 00:16:19  38.6222   43.1483        5.1      -.-  2.1  -.-   CITOREN-(VAN)                                     İlksel

2024.07.13 00:11:35  38.5063   43.1100       20.6      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.07.13 00:04:05  39.1530   42.2902        5.0      -.-  1.9  -.-   RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS)                         İlksel

2024.07.13 00:02:28  38.3053   37.8182        8.0      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Temmuz son depremler listesi

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-07-13 10:25:55    37.8025      37.84167    7.89   ML    1.9     Tut (Adıyaman)  

2024-07-13 09:49:15    39.10472    27.53583    8.34   ML    1.8     Soma (Manisa)  

2024-07-13 09:02:26    36.50417    28.81028    12.76 ML    1.5     Akdeniz - [21.75 km] Dalaman (Muğla)       

2024-07-13 08:33:46    37.80306    34.20806    7.0     ML    1.1     Ereğli (Konya)    

2024-07-13 07:42:54    37.63889    37.40639    7.0     ML    1.9     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-07-13 06:28:55    38.10611    36.52194    7.08   ML    3.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-13 06:24:45    40.16722    31.77556    6.7     ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2024-07-13 06:22:26    44.48944    36.66861    9.88   ML    2.5     Karadeniz 

2024-07-13 05:29:40    36.23 28.86917    6.99   ML    1.3     Akdeniz - [35.66 km] Seydikemer (Muğla)     

2024-07-13 05:26:43    38.53528    27.15389    7.0     ML    2.0     Karşıyaka (İzmir)

2024-07-13 05:13:56    39.38944    40.91333    7.0     ML    1.0     Karlıova (Bingöl)

2024-07-13 05:11:10    38.21167    36.92556    7.0     ML    1.9     Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-07-13 04:54:50    38.49444    31.29556    7.0     ML    0.8     Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-07-13 04:48:07    38.64917    43.10278    7.0     ML    1.6     Van Gölü - [08.09 km] Tuşba (Van)       

2024-07-13 04:44:48    39.48333    27.00333    6.63   ML    2.1     Burhaniye (Balıkesir)  

2024-07-13 04:14:05    37.07306    28.90333    7.0     ML    1.6     Köyceğiz (Muğla)       

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-13 03:52:42    38.18028    38.73972    10.07 ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2024-07-13 03:36:27    38.47667    39.45806    7.0     ML    1.0     Maden (Elazığ)  

2024-07-13 03:19:33    37.34583    38.55861    7.05   ML    1.6     Bozova (Şanlıurfa)      

2024-07-13 03:18:13    37.92833    29.1325      6.88   ML    1.2     Pamukkale (Denizli)   

2024-07-13 03:11:01    38.04139    37.52361    7.0     ML    1.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-13 03:05:26    38.04 37.40639    7.0     ML    1.4     Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-07-13 02:53:27    36.61139    28.51444    7.0     ML    0.9     Akdeniz - [20.45 km] Ortaca (Muğla)  

2024-07-13 02:52:59    40.75222    33.53 7.0     ML    1.0     Korgun (Çankırı)

2024-07-13 02:49:25    40.56167    33.02972    6.97   ML    1.6     Orta (Çankırı)     

2024-07-13 02:28:11    38.47611    39.48667    5.88   ML    1.3     Maden (Elazığ)  

2024-07-13 02:02:34    37.46778    37.00889    6.75   ML    2.2     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-07-13 01:57:35    37.83417    29.62194    6.92   ML    1.0     Bozkurt (Denizli)

2024-07-13 01:40:07    38.07528    37.38972    7.06   ML    1.7     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-13 01:30:00    38.06694    36.55361    6.99   ML    1.6     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-13 01:22:59    35.81056    27.13806    15.33 ML    1.8     Ege Denizi - [101.93 km] Datça (Muğla)   

2024-07-13 01:05:51    38.39861    39.17167    6.9     ML    2.4     Sivrice (Elazığ)   

2024-07-13 00:31:19    37.84 36.225        6.97   ML    1.2     Saimbeyli (Adana)      

2024-07-13 00:16:19    38.6175      43.12417    7.04   ML    2.0     Van Gölü - [08.43 km] Tuşba (Van)       

2024-07-13 00:11:36    38.62861    43.07083    7.0     ML    1.8     Van Gölü - [11.58 km] Tuşba (Van)       

2024-07-13 00:04:05    39.13917    42.32222    7.0     ML    1.9     Bulanık (Muş)

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