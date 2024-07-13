Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.13 12:18:08 39.0018 29.7683 1.2 -.- 2.4 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.07.13 11:55:55 39.3140 33.4325 3.1 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.07.13 11:41:31 39.5700 28.0020 4.4 -.- 2.1 -.- ATKOY-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.13 11:17:18 36.5802 36.3667 8.9 -.- 2.1 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.07.13 10:56:56 38.6455 43.2303 19.4 -.- 2.2 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel
2024.07.13 09:49:15 39.0935 27.5845 5.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.13 09:02:24 36.4968 28.7993 15.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.13 07:42:55 37.6798 37.3255 5.2 -.- 1.7 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.13 06:28:55 38.0670 36.5168 5.0 -.- 2.7 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.13 05:26:43 38.5468 27.1535 5.3 -.- 2.2 -.- YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) İlksel
2024.07.13 05:11:09 38.1868 37.0127 5.0 -.- 1.8 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.13 04:44:46 39.4038 27.0198 9.2 -.- 1.9 -.- SUBEYLIDERE-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.07.13 04:14:05 37.1213 28.8722 6.8 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.13 03:18:13 37.8868 29.1487 14.0 -.- 1.3 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel
2024.07.13 02:49:25 40.5293 32.9295 6.4 -.- 2.0 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2024.07.13 02:02:34 37.4675 36.9860 3.6 -.- 2.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.13 01:05:52 38.3797 39.2128 6.1 -.- 2.2 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.07.13 00:16:19 38.6222 43.1483 5.1 -.- 2.1 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2024.07.13 00:11:35 38.5063 43.1100 20.6 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.13 00:04:05 39.1530 42.2902 5.0 -.- 1.9 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS) İlksel
2024.07.13 00:02:28 38.3053 37.8182 8.0 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
AFAD 13 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-13 10:25:55 37.8025 37.84167 7.89 ML 1.9 Tut (Adıyaman)
2024-07-13 09:49:15 39.10472 27.53583 8.34 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-13 09:02:26 36.50417 28.81028 12.76 ML 1.5 Akdeniz - [21.75 km] Dalaman (Muğla)
2024-07-13 08:33:46 37.80306 34.20806 7.0 ML 1.1 Ereğli (Konya)
2024-07-13 07:42:54 37.63889 37.40639 7.0 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-13 06:28:55 38.10611 36.52194 7.08 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-13 06:24:45 40.16722 31.77556 6.7 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-07-13 06:22:26 44.48944 36.66861 9.88 ML 2.5 Karadeniz
2024-07-13 05:29:40 36.23 28.86917 6.99 ML 1.3 Akdeniz - [35.66 km] Seydikemer (Muğla)
2024-07-13 05:26:43 38.53528 27.15389 7.0 ML 2.0 Karşıyaka (İzmir)
2024-07-13 05:13:56 39.38944 40.91333 7.0 ML 1.0 Karlıova (Bingöl)
2024-07-13 05:11:10 38.21167 36.92556 7.0 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-07-13 04:54:50 38.49444 31.29556 7.0 ML 0.8 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-07-13 04:48:07 38.64917 43.10278 7.0 ML 1.6 Van Gölü - [08.09 km] Tuşba (Van)
2024-07-13 04:44:48 39.48333 27.00333 6.63 ML 2.1 Burhaniye (Balıkesir)
2024-07-13 04:14:05 37.07306 28.90333 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-13 03:52:42 38.18028 38.73972 10.07 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-07-13 03:36:27 38.47667 39.45806 7.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)
2024-07-13 03:19:33 37.34583 38.55861 7.05 ML 1.6 Bozova (Şanlıurfa)
2024-07-13 03:18:13 37.92833 29.1325 6.88 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-07-13 03:11:01 38.04139 37.52361 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-13 03:05:26 38.04 37.40639 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-13 02:53:27 36.61139 28.51444 7.0 ML 0.9 Akdeniz - [20.45 km] Ortaca (Muğla)
2024-07-13 02:52:59 40.75222 33.53 7.0 ML 1.0 Korgun (Çankırı)
2024-07-13 02:49:25 40.56167 33.02972 6.97 ML 1.6 Orta (Çankırı)
2024-07-13 02:28:11 38.47611 39.48667 5.88 ML 1.3 Maden (Elazığ)
2024-07-13 02:02:34 37.46778 37.00889 6.75 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-13 01:57:35 37.83417 29.62194 6.92 ML 1.0 Bozkurt (Denizli)
2024-07-13 01:40:07 38.07528 37.38972 7.06 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-13 01:30:00 38.06694 36.55361 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-13 01:22:59 35.81056 27.13806 15.33 ML 1.8 Ege Denizi - [101.93 km] Datça (Muğla)
2024-07-13 01:05:51 38.39861 39.17167 6.9 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2024-07-13 00:31:19 37.84 36.225 6.97 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-07-13 00:16:19 38.6175 43.12417 7.04 ML 2.0 Van Gölü - [08.43 km] Tuşba (Van)
2024-07-13 00:11:36 38.62861 43.07083 7.0 ML 1.8 Van Gölü - [11.58 km] Tuşba (Van)
2024-07-13 00:04:05 39.13917 42.32222 7.0 ML 1.9 Bulanık (Muş)