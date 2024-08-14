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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.14 11:28:04  39.9843   24.2445       16.9      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.14 10:32:35  38.0778   29.0515        8.8      -.-  2.8  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.08.14 10:04:52  38.1312   32.6917        0.0      -.-  1.6  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel

2024.08.14 09:41:13  38.2713   38.2297        5.4      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.08.14 09:40:17  40.4030   28.8690        9.5      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.14 09:13:24  40.3797   25.8443       12.3      -.-  2.3  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.08.14 08:31:54  37.8092   27.0175       15.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.14 08:24:07  35.0933   36.7442        8.9      -.-  3.1  3.2   SURIYE                                            İlksel

2024.08.14 08:07:45  37.7368   36.4032       26.7      -.-  1.3  -.-   AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.14 07:16:55  38.0855   37.7905        4.5      -.-  2.1  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.08.14 07:11:00  40.3155   24.1513        7.0      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.14 07:10:07  34.8773   24.8615        4.3      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.08.14 06:56:11  40.2893   24.1073       16.0      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.14 06:48:28  35.0515   36.7772       10.4      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.08.14 05:49:47  40.2372   29.1572        9.3      -.-  2.0  -.-   KAZIKLI-GURSU (BURSA)                             İlksel

2024.08.14 05:33:03  39.8642   28.2185       14.2      -.-  1.9  -.-   GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR)                       İlksel

2024.08.14 05:24:52  39.8122   43.5472        5.2      -.-  2.1  -.-   ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)                          İlksel

2024.08.14 05:14:45  38.1562   38.4243        7.8      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.08.14 05:05:32  39.5715   25.9623        7.2      -.-  2.9  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.08.14 04:54:27  35.1065   37.0098        5.2      -.-  4.1  4.0   SURIYE                                            İlksel

2024.08.14 04:43:13  38.9475   26.6095        6.9      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.08.14 04:39:30  34.7430   24.8903       11.8      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.08.14 04:22:55  38.3692   38.3400        5.0      -.-  1.3  -.-   HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.14 04:19:01  37.0765   28.2253       11.3      -.-  2.1  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 İlksel

2024.08.14 04:17:51  40.1823   33.3998        5.3      -.-  1.6  -.-   KEKLICEK-KALECIK (ANKARA)                         İlksel

2024.08.14 04:12:36  39.2435   41.0285        8.7      -.-  1.4  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

2024.08.14 03:53:59  38.5528   37.2943       10.2      -.-  1.7  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.14 03:50:53  35.6903   25.0717        5.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.14 03:36:18  38.0988   37.1365        4.9      -.-  2.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.14 03:09:52  38.6540   26.6977       11.2      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.14 02:45:51  38.6358   26.7325        6.3      -.-  2.6  -.-   FOCA (IZMIR)                                      İlksel

2024.08.14 01:23:25  40.0047   39.7008        6.3      -.-  2.0  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         İlksel

2024.08.14 01:23:04  39.7685   43.5457        4.6      -.-  1.9  -.-   TANYOLU-TASLICAY (AGRI)                           İlksel

2024.08.14 01:22:22  35.6790   25.5003       15.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.14 01:18:22  35.8088   25.5120       12.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.14 01:13:37  37.7318   33.2452       11.0      -.-  1.4  -.-   AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA)                        İlksel

2024.08.14 01:03:47  38.0147   37.5588        5.4      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.14 01:00:57  40.0112   39.6998        7.2      -.-  1.7  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         İlksel

2024.08.14 00:49:41  38.0517   29.0573       16.4      -.-  1.1  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.08.14 00:27:12  37.8740   36.6142        5.7      -.-  2.1  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.08.14 00:22:17  38.7913   40.2962        8.6      -.-  2.2  -.-   ATIKKOY-PALU (ELAZIG)                             İlksel

2024.08.14 00:08:54  38.9355   38.0350        5.0      -.-  3.0  2.8   ASAGISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.08.14 00:06:27  38.0043   37.6887        3.6      -.-  1.8  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Ağustos son depremler listesi

Tarih           Saat   Enlem Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-08-14 11:28:05      39.29417 24.68306 7.0   ML   2.2   Ege Denizi      

2024-08-14 11:06:58      39.90361 29.94861 7.0   ML   1.3   Bozüyük (Bilecik)       

2024-08-14 11:00:31      38.86       25.9625   7.05 ML   2.1   Ege Denizi - [44.62 km] Karaburun (İzmir)   

2024-08-14 10:38:57      38.16861 38.00083 7.0   ML   1.6   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-14 10:32:35      38.0725   29.06139 6.99 ML   2.6   Güney (Denizli)       

2024-08-14 10:04:52      38.15944 32.66417 7.14 ML   1.2   Selçuklu (Konya)       

2024-08-14 09:47:32      37.40972 43.95944 7.0   ML   1.5   Merkez (Hakkari)       

2024-08-14 09:41:14      38.21444 38.14389 7.0   ML   1.8   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-14 09:40:17      40.41417 28.86333 7.0   ML   1.4   Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.59 km] Mudanya (Bursa)      

2024-08-14 09:24:48      39.05472 29.48917 7.0   ML   1.1   Gediz (Kütahya)       

2024-08-14 09:13:25      40.35917 25.9 7.03 ML   2.1   Ege Denizi - [13.96 km] Gökçeada (Çanakkale)    

2024-08-14 09:05:38      37.965     27.235     7.0   ML   1.0   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.05 km] Selçuk (İzmir) 

2024-08-14 08:31:55      37.85139 27.01806 7.09 ML   1.3   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-08-14 08:24:08      35.17806 36.69528 9.5   ML   3.0   Hama (Suriye) - [90.06 km] Yayladağı (Hatay)

2024-08-14 08:07:48      37.82472 36.30972 7.0   ML   1.4   Andırın (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 07:16:55      38.11222 37.83611 6.12 ML   2.0   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-14 07:11:50      37.9675   27.24417 6.29 ML   1.1   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.24 km] Selçuk (İzmir) 

2024-08-14 07:11:01      40.69194 24.55583 6.2   ML   2.6   Ege Denizi, Taşoz (Tasos) - [116.36 km] Gökçeada (Çanakkale)

2024-08-14 06:48:29      35.21694 37.02167 5.47 ML   2.7   Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.41 km] Altınözü (Hatay)

2024-08-14 05:49:47      40.25361 29.17       9.86 ML   1.7   Gürsu (Bursa) 

2024-08-14 05:33:02      39.845     28.23778 7.0   ML   1.6   Susurluk (Balıkesir)       

2024-08-14 05:24:52      39.73972 43.58583 7.04 ML   1.7   Balık Gölü - [03.13 km] Doğubayazıt (Ağrı) 

2024-08-14 05:14:45      38.14417 38.41472 12.93       ML   1.9   Yeşilyurt (Malatya)

2024-08-14 05:05:32      39.57722 26.01889 9.4   ML   2.7   Ege Denizi - [09.90 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-14 04:54:28      35.05472 37.02306 13.04       MW 4.0   Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)  

2024-08-14 04:43:13      38.95972 26.59056 6.97 ML   2.0   Ege Denizi - [19.36 km] Dikili (İzmir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-14 04:32:41      37.08889 28.19722 7.0   ML   0.9   Menteşe (Muğla)       

2024-08-14 04:22:56      38.35444 38.36472 7.07 ML   1.4   Battalgazi (Malatya)

2024-08-14 04:19:01      37.08167 28.23472 6.97 ML   1.8   Menteşe (Muğla)       

2024-08-14 04:17:50      40.19278 33.39028 11.96       ML   1.3   Kalecik (Ankara) 

2024-08-14 04:12:37      39.27611 41.08806 7.11 ML   1.5   Karlıova (Bingöl)       

2024-08-14 03:53:57      38.51944 37.30972 6.95 ML   1.8   Darende (Malatya)       

2024-08-14 03:36:18      38.09167 37.16694 7.81 ML   2.3   Ekinözü (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 03:26:49      38.25194 37.8175   7.26 ML   1.1   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-14 03:19:17      38.25528 38.14167 7.0   ML   1.0   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-14 03:09:52      38.63583 26.70917 12.21       ML   1.7   Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Foça (İzmir)  

2024-08-14 03:05:58      37.30306 37.02472 13.35       ML   1.0   Türkoğlu (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 02:45:51      38.6475   26.68778 10.88       ML   2.3   Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.49 km] Foça (İzmir)  

2024-08-14 02:43:27      37.26944 37.02444 6.88 ML   1.2   Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 02:29:30      39.94028 39.25222 6.88 ML   1.4   Kelkit (Gümüşhane)  

2024-08-14 02:00:29      37.38944 37.10583 6.87 ML   1.0   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 01:23:25      40.00694 39.71833 10.77       ML   1.5   Demirözü (Bayburt)

2024-08-14 01:22:21      35.22361 26.17222 5.41 ML   2.2   Ege Denizi      

2024-08-14 01:13:37      37.71028 33.31111 6.98 ML   1.2   Karapınar (Konya)       

2024-08-14 01:03:46      37.98972 37.58167 7.03 ML   1.8   Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 01:00:58      39.99028 39.73611 15.16       ML   1.3   Demirözü (Bayburt)

2024-08-14 00:49:41      38.07167 29.05167 10.29       ML   1.0   Güney (Denizli) 

2024-08-14 00:47:57      38.25139 38.15333 7.0   ML   1.4   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-14 00:30:57      40.6675   35.33972 6.96 ML   1.0   Merzifon (Amasya)       

2024-08-14 00:27:11      37.85028 36.65972 6.4   ML   1.9   Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-08-14 00:24:14      38.08556 29.05917 7.0   ML   1.0   Güney (Denizli)       

2024-08-14 00:22:18      38.70944 40.22583 6.93 ML   2.1   Palu (Elazığ)   

2024-08-14 00:08:54      38.97833 37.98917 15.17       ML   3.0   Hekimhan (Malatya)

2024-08-14 00:06:26      38.03139 37.64056 6.98 ML   1.8   Doğanşehir (Malatya)

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