Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.14 11:28:04 39.9843 24.2445 16.9 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.14 10:32:35 38.0778 29.0515 8.8 -.- 2.8 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.08.14 10:04:52 38.1312 32.6917 0.0 -.- 1.6 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.08.14 09:41:13 38.2713 38.2297 5.4 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.14 09:40:17 40.4030 28.8690 9.5 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.14 09:13:24 40.3797 25.8443 12.3 -.- 2.3 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.08.14 08:31:54 37.8092 27.0175 15.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.14 08:24:07 35.0933 36.7442 8.9 -.- 3.1 3.2 SURIYE İlksel
2024.08.14 08:07:45 37.7368 36.4032 26.7 -.- 1.3 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.14 07:16:55 38.0855 37.7905 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.14 07:11:00 40.3155 24.1513 7.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.14 07:10:07 34.8773 24.8615 4.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.14 06:56:11 40.2893 24.1073 16.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.14 06:48:28 35.0515 36.7772 10.4 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2024.08.14 05:49:47 40.2372 29.1572 9.3 -.- 2.0 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel
2024.08.14 05:33:03 39.8642 28.2185 14.2 -.- 1.9 -.- GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.08.14 05:24:52 39.8122 43.5472 5.2 -.- 2.1 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2024.08.14 05:14:45 38.1562 38.4243 7.8 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.14 05:05:32 39.5715 25.9623 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.14 04:54:27 35.1065 37.0098 5.2 -.- 4.1 4.0 SURIYE İlksel
2024.08.14 04:43:13 38.9475 26.6095 6.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.14 04:39:30 34.7430 24.8903 11.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.14 04:22:55 38.3692 38.3400 5.0 -.- 1.3 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
2024.08.14 04:19:01 37.0765 28.2253 11.3 -.- 2.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel
2024.08.14 04:17:51 40.1823 33.3998 5.3 -.- 1.6 -.- KEKLICEK-KALECIK (ANKARA) İlksel
2024.08.14 04:12:36 39.2435 41.0285 8.7 -.- 1.4 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.08.14 03:53:59 38.5528 37.2943 10.2 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.14 03:50:53 35.6903 25.0717 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.14 03:36:18 38.0988 37.1365 4.9 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.14 03:09:52 38.6540 26.6977 11.2 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.14 02:45:51 38.6358 26.7325 6.3 -.- 2.6 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2024.08.14 01:23:25 40.0047 39.7008 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2024.08.14 01:23:04 39.7685 43.5457 4.6 -.- 1.9 -.- TANYOLU-TASLICAY (AGRI) İlksel
2024.08.14 01:22:22 35.6790 25.5003 15.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.14 01:18:22 35.8088 25.5120 12.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.14 01:13:37 37.7318 33.2452 11.0 -.- 1.4 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) İlksel
2024.08.14 01:03:47 38.0147 37.5588 5.4 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.14 01:00:57 40.0112 39.6998 7.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2024.08.14 00:49:41 38.0517 29.0573 16.4 -.- 1.1 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.14 00:27:12 37.8740 36.6142 5.7 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.14 00:22:17 38.7913 40.2962 8.6 -.- 2.2 -.- ATIKKOY-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.08.14 00:08:54 38.9355 38.0350 5.0 -.- 3.0 2.8 ASAGISAZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.14 00:06:27 38.0043 37.6887 3.6 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 14 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-14 11:28:05 39.29417 24.68306 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2024-08-14 11:06:58 39.90361 29.94861 7.0 ML 1.3 Bozüyük (Bilecik)
2024-08-14 11:00:31 38.86 25.9625 7.05 ML 2.1 Ege Denizi - [44.62 km] Karaburun (İzmir)
2024-08-14 10:38:57 38.16861 38.00083 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-14 10:32:35 38.0725 29.06139 6.99 ML 2.6 Güney (Denizli)
2024-08-14 10:04:52 38.15944 32.66417 7.14 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-08-14 09:47:32 37.40972 43.95944 7.0 ML 1.5 Merkez (Hakkari)
2024-08-14 09:41:14 38.21444 38.14389 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-14 09:40:17 40.41417 28.86333 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.59 km] Mudanya (Bursa)
2024-08-14 09:24:48 39.05472 29.48917 7.0 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2024-08-14 09:13:25 40.35917 25.9 7.03 ML 2.1 Ege Denizi - [13.96 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-08-14 09:05:38 37.965 27.235 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.05 km] Selçuk (İzmir)
2024-08-14 08:31:55 37.85139 27.01806 7.09 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Kuşadası (Aydın)
2024-08-14 08:24:08 35.17806 36.69528 9.5 ML 3.0 Hama (Suriye) - [90.06 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-14 08:07:48 37.82472 36.30972 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-14 07:16:55 38.11222 37.83611 6.12 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-14 07:11:50 37.9675 27.24417 6.29 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.24 km] Selçuk (İzmir)
2024-08-14 07:11:01 40.69194 24.55583 6.2 ML 2.6 Ege Denizi, Taşoz (Tasos) - [116.36 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-08-14 06:48:29 35.21694 37.02167 5.47 ML 2.7 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.41 km] Altınözü (Hatay)
2024-08-14 05:49:47 40.25361 29.17 9.86 ML 1.7 Gürsu (Bursa)
2024-08-14 05:33:02 39.845 28.23778 7.0 ML 1.6 Susurluk (Balıkesir)
2024-08-14 05:24:52 39.73972 43.58583 7.04 ML 1.7 Balık Gölü - [03.13 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2024-08-14 05:14:45 38.14417 38.41472 12.93 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-14 05:05:32 39.57722 26.01889 9.4 ML 2.7 Ege Denizi - [09.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-14 04:54:28 35.05472 37.02306 13.04 MW 4.0 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-14 04:43:13 38.95972 26.59056 6.97 ML 2.0 Ege Denizi - [19.36 km] Dikili (İzmir)
2024-08-14 04:32:41 37.08889 28.19722 7.0 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2024-08-14 04:22:56 38.35444 38.36472 7.07 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-08-14 04:19:01 37.08167 28.23472 6.97 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-08-14 04:17:50 40.19278 33.39028 11.96 ML 1.3 Kalecik (Ankara)
2024-08-14 04:12:37 39.27611 41.08806 7.11 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
2024-08-14 03:53:57 38.51944 37.30972 6.95 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-08-14 03:36:18 38.09167 37.16694 7.81 ML 2.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-14 03:26:49 38.25194 37.8175 7.26 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-14 03:19:17 38.25528 38.14167 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-14 03:09:52 38.63583 26.70917 12.21 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Foça (İzmir)
2024-08-14 03:05:58 37.30306 37.02472 13.35 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-14 02:45:51 38.6475 26.68778 10.88 ML 2.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.49 km] Foça (İzmir)
2024-08-14 02:43:27 37.26944 37.02444 6.88 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-14 02:29:30 39.94028 39.25222 6.88 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane)
2024-08-14 02:00:29 37.38944 37.10583 6.87 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-14 01:23:25 40.00694 39.71833 10.77 ML 1.5 Demirözü (Bayburt)
2024-08-14 01:22:21 35.22361 26.17222 5.41 ML 2.2 Ege Denizi
2024-08-14 01:13:37 37.71028 33.31111 6.98 ML 1.2 Karapınar (Konya)
2024-08-14 01:03:46 37.98972 37.58167 7.03 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-14 01:00:58 39.99028 39.73611 15.16 ML 1.3 Demirözü (Bayburt)
2024-08-14 00:49:41 38.07167 29.05167 10.29 ML 1.0 Güney (Denizli)
2024-08-14 00:47:57 38.25139 38.15333 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-14 00:30:57 40.6675 35.33972 6.96 ML 1.0 Merzifon (Amasya)
2024-08-14 00:27:11 37.85028 36.65972 6.4 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-14 00:24:14 38.08556 29.05917 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2024-08-14 00:22:18 38.70944 40.22583 6.93 ML 2.1 Palu (Elazığ)
2024-08-14 00:08:54 38.97833 37.98917 15.17 ML 3.0 Hekimhan (Malatya)
2024-08-14 00:06:26 38.03139 37.64056 6.98 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)