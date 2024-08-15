Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.15 12:48:42 38.2613 37.8042 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.15 12:44:59 39.4442 29.7475 0.0 -.- 1.6 -.- SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.15 12:28:26 38.1810 37.8993 9.2 -.- 2.0 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.15 12:15:46 38.4327 27.3012 5.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.08.15 12:15:35 36.0883 28.9157 16.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.15 12:09:56 38.4027 27.2960 4.2 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.08.15 11:22:03 36.7637 25.5082 18.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.15 11:09:50 41.8868 24.2978 10.7 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.08.15 11:03:51 35.4598 35.4287 16.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.15 10:05:41 35.0875 36.8327 13.3 -.- 3.1 3.3 SURIYE İlksel
2024.08.15 09:58:29 39.1230 27.5335 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.15 09:53:08 37.8637 27.5638 7.2 -.- 1.8 -.- MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.08.15 09:42:42 40.2055 31.7437 7.4 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.15 07:51:46 40.6958 28.9612 4.9 -.- 1.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.15 07:30:09 38.4167 37.4968 2.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.15 07:22:36 40.3788 28.8972 12.9 -.- 1.5 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.08.15 07:08:16 35.5965 35.3988 1.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.15 07:03:04 40.1938 31.7270 9.4 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.15 06:21:37 36.3117 36.2570 5.4 -.- 1.5 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2024.08.15 06:20:30 40.3942 28.9343 12.0 -.- 3.8 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.08.15 06:18:55 37.0745 28.4252 8.6 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.08.15 06:18:01 37.0728 28.3950 8.0 -.- 2.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.08.15 05:44:04 37.9490 36.6542 8.8 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.15 05:30:32 36.3250 28.9555 13.7 -.- 1.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.08.15 05:30:05 40.4255 28.8975 13.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.15 05:20:07 36.8952 36.5645 5.0 -.- 1.4 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.15 05:13:21 38.1702 36.6700 5.3 -.- 1.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.15 05:00:20 38.1553 42.5900 5.6 -.- 2.3 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.15 04:43:48 37.4205 28.6493 5.2 -.- 1.5 -.- MUSLUGUME-KALE (DENIZLI) İlksel
2024.08.15 04:27:18 38.4953 37.2515 8.7 -.- 1.6 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.15 03:27:28 38.2372 42.4605 9.5 -.- 1.4 -.- HOROZDERE-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.15 03:04:20 38.1192 42.5935 14.1 -.- 1.4 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.15 02:58:50 40.7550 31.6258 6.7 -.- 1.5 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlksel
2024.08.15 02:52:19 36.1125 35.8280 7.6 -.- 1.2 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (2024.08.15 02:52:28)
2024.08.15 02:34:13 40.4233 28.9250 12.9 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.15 02:27:59 38.1228 42.5632 5.3 -.- 2.2 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.15 02:26:10 34.8012 35.9115 2.5 -.- 2.9 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2024.08.15 01:54:55 36.6988 29.2050 25.0 -.- 1.1 -.- ELDIREK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.08.15 01:51:44 36.1222 35.9030 11.4 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.08.15 01:33:27 37.9793 36.2953 13.7 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.15 01:20:22 37.0285 30.3713 9.5 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.08.15 00:28:20 37.6405 35.7780 5.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.15 00:24:10 37.6615 35.8425 7.2 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.15 00:21:41 37.6508 35.9120 5.0 -.- 2.5 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
AFAD 15 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-15 12:28:27 38.17667 37.90917 7.06 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-15 12:27:41 41.68889 27.70139 7.0 ML 0.9 Vize (Kırklareli)
2024-08-15 12:27:05 41.70444 27.75556 7.0 ML 0.8 Vize (Kırklareli)
2024-08-15 12:15:35 36.03472 28.8625 7.06 ML 1.7 Akdeniz - [49.08 km] Kaş (Antalya)
2024-08-15 12:12:10 37.37528 37.01944 6.89 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-15 11:52:24 37.35278 36.98861 7.08 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-15 11:10:12 37.85222 27.57528 7.0 ML 0.9 Germencik (Aydın)
2024-08-15 11:09:48 42.25833 24.35528 9.6 ML 2.4 Pazardzhik, Pazarcık (Bulgaristan) - [173.48 km] Merkez (Edirne)
2024-08-15 11:03:53 35.44861 35.57583 16.99 ML 2.6 Akdeniz
2024-08-15 10:15:40 37.66861 36.40722 7.48 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-15 10:05:41 35.18556 37.05111 25.6 MW 3.5 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.81 km] Altınözü (Hatay)
2024-08-15 09:58:29 39.05194 27.55639 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-08-15 09:53:09 37.8725 27.58417 7.0 ML 1.7 Germencik (Aydın)
2024-08-15 08:28:54 38.83889 37.42667 7.09 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-08-15 08:16:49 38.38972 37.23639 6.99 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-15 08:09:04 38.48278 25.63917 6.82 ML 1.8 Ege Denizi - [58.15 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-15 07:51:46 40.71611 29.11 6.49 ML 1.5 Marmara Denizi - [07.75 km] Çınarcık (Yalova)
2024-08-15 07:30:09 38.3775 37.50722 6.99 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-08-15 07:03:06 40.21944 31.74139 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-08-15 06:21:38 36.32167 36.24806 7.0 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-08-15 06:20:31 40.42139 28.97333 7.0 MW 3.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova)
2024-08-15 06:18:56 37.08111 28.41222 7.0 ML 2.1 Ula (Muğla)
2024-08-15 06:18:02 37.08528 28.4275 7.0 ML 2.4 Ula (Muğla)
2024-08-15 05:30:32 36.23556 28.86583 7.33 ML 1.4 Akdeniz - [35.40 km] Fethiye (Muğla)
2024-08-15 05:20:09 36.875 36.54583 7.0 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep)
2024-08-15 05:14:52 37.74306 36.20361 7.0 ML 0.8 Kadirli (Osmaniye)
2024-08-15 05:13:21 38.13667 36.57528 7.61 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-15 05:04:37 37.88889 36.12778 13.25 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-08-15 05:00:22 38.17722 42.57056 7.0 ML 2.3 Hizan (Bitlis)
2024-08-15 04:43:49 37.38444 28.6175 7.01 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-08-15 04:27:19 38.45667 37.30417 7.04 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-08-15 03:27:28 38.20972 42.46667 6.99 ML 1.6 Hizan (Bitlis)
2024-08-15 03:04:22 38.16222 42.59028 6.86 ML 1.6 Hizan (Bitlis)
2024-08-15 02:58:51 40.75778 31.62222 6.82 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-08-15 02:52:21 36.09361 35.87472 6.92 ML 1.3 Akdeniz - [05.88 km] Samandağ (Hatay)
2024-08-15 02:34:13 40.43306 28.925 6.88 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.14 km] Armutlu (Yalova)
2024-08-15 01:20:25 37.02528 30.36917 7.0 ML 1.3 Korkuteli (Antalya)
2024-08-15 00:53:00 37.9025 37.97417 6.97 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-15 00:28:21 37.66667 35.87833 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-08-15 00:24:10 37.65806 35.87861 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-08-15 00:21:42 37.67056 35.88528 7.0 ML 2.5 Kozan (Adana)
2024-08-15 00:18:01 38.09028 37.82639 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)