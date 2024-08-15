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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.15 12:48:42  38.2613   37.8042        5.0      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.15 12:44:59  39.4442   29.7475        0.0      -.-  1.6  -.-   SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA)                          İlksel

2024.08.15 12:28:26  38.1810   37.8993        9.2      -.-  2.0  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.08.15 12:15:46  38.4327   27.3012        5.0      -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel

2024.08.15 12:15:35  36.0883   28.9157       16.9      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.15 12:09:56  38.4027   27.2960        4.2      -.-  1.1  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

2024.08.15 11:22:03  36.7637   25.5082       18.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.15 11:09:50  41.8868   24.2978       10.7      -.-  2.9  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.08.15 11:03:51  35.4598   35.4287       16.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.15 10:05:41  35.0875   36.8327       13.3      -.-  3.1  3.3   SURIYE                                            İlksel

2024.08.15 09:58:29  39.1230   27.5335        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.08.15 09:53:08  37.8637   27.5638        7.2      -.-  1.8  -.-   MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel

2024.08.15 09:42:42  40.2055   31.7437        7.4      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.08.15 07:51:46  40.6958   28.9612        4.9      -.-  1.2  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel

2024.08.15 07:30:09  38.4167   37.4968        2.0      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.08.15 07:22:36  40.3788   28.8972       12.9      -.-  1.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.08.15 07:08:16  35.5965   35.3988        1.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.15 07:03:04  40.1938   31.7270        9.4      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.08.15 06:21:37  36.3117   36.2570        5.4      -.-  1.5  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                                İlksel

2024.08.15 06:20:30  40.3942   28.9343       12.0      -.-  3.8  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.15 06:18:55  37.0745   28.4252        8.6      -.-  2.2  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.08.15 06:18:01  37.0728   28.3950        8.0      -.-  2.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.08.15 05:44:04  37.9490   36.6542        8.8      -.-  1.2  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.08.15 05:30:32  36.3250   28.9555       13.7      -.-  1.4  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.08.15 05:30:05  40.4255   28.8975       13.0      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.15 05:20:07  36.8952   36.5645        5.0      -.-  1.4  -.-   YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.08.15 05:13:21  38.1702   36.6700        5.3      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.15 05:00:20  38.1553   42.5900        5.6      -.-  2.3  -.-   CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS)                      İlksel

2024.08.15 04:43:48  37.4205   28.6493        5.2      -.-  1.5  -.-   MUSLUGUME-KALE (DENIZLI)                          İlksel

2024.08.15 04:27:18  38.4953   37.2515        8.7      -.-  1.6  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.15 03:27:28  38.2372   42.4605        9.5      -.-  1.4  -.-   HOROZDERE-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.08.15 03:04:20  38.1192   42.5935       14.1      -.-  1.4  -.-   ESENLER-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2024.08.15 02:58:50  40.7550   31.6258        6.7      -.-  1.5  -.-   COMLEKCILER-(BOLU)                                İlksel

2024.08.15 02:52:19  36.1125   35.8280        7.6      -.-  1.2  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        REVIZE01   (2024.08.15 02:52:28)

2024.08.15 02:34:13  40.4233   28.9250       12.9      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.15 02:27:59  38.1228   42.5632        5.3      -.-  2.2  -.-   ESENLER-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2024.08.15 02:26:10  34.8012   35.9115        2.5      -.-  2.9  -.-   DOGU AKDENIZ                                      İlksel

2024.08.15 01:54:55  36.6988   29.2050       25.0      -.-  1.1  -.-   ELDIREK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

2024.08.15 01:51:44  36.1222   35.9030       11.4      -.-  1.9  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.08.15 01:33:27  37.9793   36.2953       13.7      -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.15 01:20:22  37.0285   30.3713        9.5      -.-  1.5  -.-   SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)                      İlksel

2024.08.15 00:28:20  37.6405   35.7780        5.0      -.-  1.3  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.15 00:24:10  37.6615   35.8425        7.2      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.15 00:21:41  37.6508   35.9120        5.0      -.-  2.5  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 15 Ağustos son depremler listesi

Tarih            Saat Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-08-15 12:28:27       38.17667              37.90917              7.06       ML         1.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-08-15 12:27:41       41.68889              27.70139              7.0          ML         0.9          Vize (Kırklareli)

2024-08-15 12:27:05       41.70444              27.75556              7.0          ML         0.8          Vize (Kırklareli)

2024-08-15 12:15:35       36.03472              28.8625                7.06       ML         1.7          Akdeniz - [49.08 km] Kaş (Antalya)        

2024-08-15 12:12:10       37.37528              37.01944              6.89       ML         1.6          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-08-15 11:52:24       37.35278              36.98861              7.08       ML         0.9          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-08-15 11:10:12       37.85222              27.57528              7.0          ML         0.9          Germencik (Aydın)        

2024-08-15 11:09:48       42.25833              24.35528              9.6          ML         2.4          Pazardzhik, Pazarcık (Bulgaristan) - [173.48 km] Merkez (Edirne)    

2024-08-15 11:03:53       35.44861              35.57583              16.99     ML         2.6          Akdeniz              

2024-08-15 10:15:40       37.66861              36.40722              7.48       ML         1.5          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-08-15 10:05:41       35.18556              37.05111              25.6       MW       3.5          Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.81 km] Altınözü (Hatay)             

2024-08-15 09:58:29       39.05194              27.55639              7.0          ML         1.4          Soma (Manisa)

2024-08-15 09:53:09       37.8725                27.58417              7.0          ML         1.7          Germencik (Aydın)        

2024-08-15 08:28:54       38.83889              37.42667              7.09       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-08-15 08:16:49       38.38972              37.23639              6.99       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-08-15 08:09:04       38.48278              25.63917              6.82       ML         1.8          Ege Denizi - [58.15 km] Çeşme (İzmir)  

2024-08-15 07:51:46       40.71611              29.11     6.49       ML         1.5          Marmara Denizi - [07.75 km] Çınarcık (Yalova)  

2024-08-15 07:30:09       38.3775                37.50722              6.99       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-08-15 07:03:06       40.21944              31.74139              7.0          ML         2.4          Beypazarı (Ankara)        

2024-08-15 06:21:38       36.32167              36.24806              7.0          ML         1.6          Antakya (Hatay)             

2024-08-15 06:20:31       40.42139              28.97333              7.0          MW       3.6          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova)            

2024-08-15 06:18:56       37.08111              28.41222              7.0          ML         2.1          Ula (Muğla)       

2024-08-15 06:18:02       37.08528              28.4275                7.0          ML         2.4          Ula (Muğla)       

2024-08-15 05:30:32       36.23556              28.86583              7.33       ML         1.4          Akdeniz - [35.40 km] Fethiye (Muğla)   

2024-08-15 05:20:09       36.875   36.54583              7.0          ML         1.5          İslahiye (Gaziantep)      

2024-08-15 05:14:52       37.74306              36.20361              7.0          ML         0.8          Kadirli (Osmaniye)         

2024-08-15 05:13:21       38.13667              36.57528              7.61       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-15 05:04:37       37.88889              36.12778              13.25     ML         1.2          Saimbeyli (Adana)         

2024-08-15 05:00:22       38.17722              42.57056              7.0          ML         2.3          Hizan (Bitlis)      

2024-08-15 04:43:49       37.38444              28.6175                7.01       ML         1.4          Menteşe (Muğla)          

2024-08-15 04:27:19       38.45667              37.30417              7.04       ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-08-15 03:27:28       38.20972              42.46667              6.99       ML         1.6          Hizan (Bitlis)      

2024-08-15 03:04:22       38.16222              42.59028              6.86       ML         1.6          Hizan (Bitlis)      

2024-08-15 02:58:51       40.75778              31.62222              6.82       ML         1.3          Merkez (Bolu) 

2024-08-15 02:52:21       36.09361              35.87472              6.92       ML         1.3          Akdeniz - [05.88 km] Samandağ (Hatay)               

2024-08-15 02:34:13       40.43306              28.925   6.88       ML         1.6          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.14 km] Armutlu (Yalova)              

2024-08-15 01:20:25       37.02528              30.36917              7.0          ML         1.3          Korkuteli (Antalya)        

2024-08-15 00:53:00       37.9025                37.97417              6.97       ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-08-15 00:28:21       37.66667              35.87833              7.0          ML         1.3          Kozan (Adana) 

2024-08-15 00:24:10       37.65806              35.87861              7.0          ML         1.5          Kozan (Adana) 

2024-08-15 00:21:42       37.67056              35.88528              7.0          ML         2.5          Kozan (Adana) 

2024-08-15 00:18:01       38.09028              37.82639              7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)

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