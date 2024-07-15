Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.15 14:20:00 38.3285 38.8190 5.0 -.- 1.9 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.07.15 13:54:54 38.4873 26.8068 8.0 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.15 13:01:41 40.7778 31.4045 14.4 -.- 1.4 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2024.07.15 11:33:28 38.0697 36.5800 5.5 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.15 11:31:35 39.1918 27.6463 3.8 -.- 2.5 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.15 10:30:55 38.3105 38.2078 11.9 -.- 2.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.15 10:06:44 40.2632 26.1715 17.4 -.- 1.6 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.15 09:17:31 38.6607 43.1538 10.2 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.07.15 06:00:18 36.3200 29.7340 3.6 -.- 1.2 -.- KASABA-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.07.15 05:28:02 40.8803 31.6515 5.0 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2024.07.15 04:04:36 38.0858 37.6668 8.9 -.- 1.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.15 03:43:30 38.4567 37.4617 12.2 -.- 0.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.15 03:43:28 38.7595 37.4688 4.7 -.- 0.7 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.15 03:25:11 38.5215 26.7638 7.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.15 03:20:02 37.7505 26.8033 16.5 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.15 03:01:30 37.8292 26.8210 4.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.15 02:47:35 39.2735 39.8783 6.7 -.- 2.1 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2024.07.15 02:35:56 38.2732 38.5607 5.6 -.- 1.6 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2024.07.15 02:24:38 38.5518 37.4917 5.6 -.- 0.8 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.15 02:17:03 38.4548 37.3147 5.0 -.- 1.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.15 02:16:52 35.9547 31.6197 8.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.15 01:55:12 38.3322 38.5803 6.4 -.- 1.7 -.- BULUTLU-(MALATYA) İlksel
2024.07.15 01:54:59 39.6697 27.9118 10.6 -.- 1.4 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.15 01:32:21 38.9200 41.0760 5.2 -.- 2.3 -.- ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2024.07.15 01:21:30 37.0902 30.4082 5.8 -.- 1.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.07.15 01:04:39 38.6653 43.1507 8.2 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.07.15 00:51:57 38.7130 37.4600 23.7 -.- 0.6 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.15 00:25:12 34.7935 24.8710 5.7 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
AFAD 15 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-15 14:37:59 39.38 29.27417 7.0 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2024-07-15 14:30:10 38.55472 38.06917 6.99 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-07-15 14:24:16 35.74389 27.08944 6.45 ML 2.0 Ege Denizi - [110.27 km] Datça (Muğla)
2024-07-15 14:21:02 39.55889 33.6 7.0 ML 1.0 Keskin (Kırıkkale)
2024-07-15 14:19:59 38.20139 38.60194 5.19 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2024-07-15 13:58:44 38.05583 37.4075 5.61 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-15 13:54:54 38.475 26.79444 9.95 ML 2.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.52 km] Urla (İzmir)
2024-07-15 13:17:25 38.10639 37.82778 6.62 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-15 13:12:43 39.63444 30.07167 7.03 ML 1.1 Merkez (Kütahya)
2024-07-15 13:01:41 40.86833 31.36722 7.0 ML 1.2 Merkez (Düzce)
2024-07-15 12:36:32 39.19333 38.43778 7.22 ML 1.3 Kemaliye (Erzincan)
2024-07-15 12:30:49 38.13528 38.57472 4.84 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-07-15 12:18:12 38.39306 27.27806 4.83 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir)
2024-07-15 12:05:20 39.77417 30.16722 7.19 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2024-07-15 11:33:27 38.0775 36.60556 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-15 11:31:36 39.18083 27.62556 4.22 ML 2.2 Soma (Manisa)
2024-07-15 11:25:56 38.22306 38.7025 7.02 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-07-15 11:08:12 37.89361 36.14 10.8 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-07-15 10:50:23 37.50917 37.03028 6.26 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-15 10:39:04 36.00778 29.33444 7.0 ML 1.5 Akdeniz - [29.47 km] Kaş (Antalya)
2024-07-15 10:30:55 38.2775 38.19056 10.81 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-15 10:27:59 37.96861 27.175 4.19 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Menderes (İzmir)
2024-07-15 10:06:47 40.335 25.98361 5.64 ML 1.5 Ege Denizi - [12.50 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-07-15 10:02:45 39.95861 33.98694 8.2 ML 1.2 Delice (Kırıkkale)
2024-07-15 09:52:17 39.3525 46.33528 7.0 ML 2.7 Syunik (Ermenistan) - [158.47 km] Aralık (Iğdır)
2024-07-15 09:51:45 37.70389 37.47028 10.22 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-07-15 09:17:31 38.66417 43.08944 8.16 ML 2.0 Van Gölü - [08.75 km] Tuşba (Van)
2024-07-15 08:03:22 37.52444 37.20028 6.52 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-15 07:46:35 38.13806 38.63528 6.93 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-07-15 06:00:14 35.96722 29.6025 35.12 ML 1.2 Akdeniz - [25.23 km] Kaş (Antalya)
2024-07-15 05:28:03 40.8775 31.67917 6.7 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-07-15 04:04:36 38.06528 37.63944 7.08 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-15 03:43:29 38.77583 37.31167 6.29 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-07-15 03:25:12 38.51056 26.76111 7.41 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.92 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-15 03:20:03 37.83806 26.87167 7.22 ML 1.0 Ege Denizi - [26.25 km] Seferihisar (İzmir)
2024-07-15 02:47:36 39.25056 39.75222 7.12 ML 1.4 Merkez (Tunceli)
2024-07-15 02:35:56 38.22333 38.59972 13.6 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-15 02:24:37 38.41722 37.45111 7.82 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-07-15 02:17:06 38.51667 37.41889 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-07-15 02:16:51 35.89778 31.51806 5.15 ML 1.7 Akdeniz - [80.78 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-07-15 01:55:12 38.22889 38.60583 13.03 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-07-15 01:55:00 39.68583 27.83417 8.16 ML 1.3 Karesi (Balıkesir)
2024-07-15 01:32:23 38.94083 41.12111 7.0 ML 2.2 Solhan (Bingöl)
2024-07-15 01:21:29 37.05611 30.59139 6.9 ML 1.5 Döşemealtı (Antalya)
2024-07-15 01:04:39 38.69667 43.12722 6.9 ML 1.2 Van Gölü - [05.78 km] Tuşba (Van)