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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.15 14:20:00  38.3285   38.8190        5.0      -.-  1.9  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.07.15 13:54:54  38.4873   26.8068        8.0      -.-  2.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.15 13:01:41  40.7778   31.4045       14.4      -.-  1.4  -.-   DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)                  İlksel

2024.07.15 11:33:28  38.0697   36.5800        5.5      -.-  2.9  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.15 11:31:35  39.1918   27.6463        3.8      -.-  2.5  -.-   YIRCA-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.07.15 10:30:55  38.3105   38.2078       11.9      -.-  2.5  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.07.15 10:06:44  40.2632   26.1715       17.4      -.-  1.6  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         İlksel

2024.07.15 09:17:31  38.6607   43.1538       10.2      -.-  2.1  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2024.07.15 06:00:18  36.3200   29.7340        3.6      -.-  1.2  -.-   KASABA-KAS (ANTALYA)                              İlksel

2024.07.15 05:28:02  40.8803   31.6515        5.0      -.-  1.4  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.07.15 04:04:36  38.0858   37.6668        8.9      -.-  1.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.07.15 03:43:30  38.4567   37.4617       12.2      -.-  0.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.15 03:43:28  38.7595   37.4688        4.7      -.-  0.7  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.07.15 03:25:11  38.5215   26.7638        7.2      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.15 03:20:02  37.7505   26.8033       16.5      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.07.15 03:01:30  37.8292   26.8210        4.5      -.-  1.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.07.15 02:47:35  39.2735   39.8783        6.7      -.-  2.1  -.-   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.15 02:35:56  38.2732   38.5607        5.6      -.-  1.6  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel

2024.07.15 02:24:38  38.5518   37.4917        5.6      -.-  0.8  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

2024.07.15 02:17:03  38.4548   37.3147        5.0      -.-  1.0  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.15 02:16:52  35.9547   31.6197        8.5      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.15 01:55:12  38.3322   38.5803        6.4      -.-  1.7  -.-   BULUTLU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.07.15 01:54:59  39.6697   27.9118       10.6      -.-  1.4  -.-   UCPINAR-(BALIKESIR)                               İlksel

2024.07.15 01:32:21  38.9200   41.0760        5.2      -.-  2.3  -.-   ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)                           İlksel

2024.07.15 01:21:30  37.0902   30.4082        5.8      -.-  1.4  -.-   KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)                     İlksel

2024.07.15 01:04:39  38.6653   43.1507        8.2      -.-  1.4  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2024.07.15 00:51:57  38.7130   37.4600       23.7      -.-  0.6  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.15 00:25:12  34.7935   24.8710        5.7      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 15 Temmuz son depremler listesi

Tarih        Saat     Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-07-15 14:37:59       39.38     29.27417              7.0          ML         1.3          Emet (Kütahya)              

2024-07-15 14:30:10       38.55472              38.06917              6.99       ML         1.4          Yazıhan (Malatya)          

2024-07-15 14:24:16       35.74389              27.08944              6.45       ML         2.0          Ege Denizi - [110.27 km] Datça (Muğla)

2024-07-15 14:21:02       39.55889              33.6       7.0          ML         1.0          Keskin (Kırıkkale)           

2024-07-15 14:19:59       38.20139              38.60194              5.19       ML         1.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-07-15 13:58:44       38.05583              37.4075                5.61       ML         1.8          Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-07-15 13:54:54       38.475   26.79444              9.95       ML         2.2          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.52 km] Urla (İzmir)               

2024-07-15 13:17:25       38.10639              37.82778              6.62       ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-15 13:12:43       39.63444              30.07167              7.03       ML         1.1          Merkez (Kütahya)         

2024-07-15 13:01:41       40.86833              31.36722              7.0          ML         1.2          Merkez (Düzce)              

2024-07-15 12:36:32       39.19333              38.43778              7.22       ML         1.3          Kemaliye (Erzincan)      

2024-07-15 12:30:49       38.13528              38.57472              4.84       ML         1.3          Battalgazi (Malatya)      

2024-07-15 12:18:12       38.39306              27.27806              4.83       ML         1.2          Kemalpaşa (İzmir)          

2024-07-15 12:05:20       39.77417              30.16722              7.19       ML         1.0          İnönü (Eskişehir)            

2024-07-15 11:33:27       38.0775                36.60556              7.0          ML         2.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-07-15 11:31:36       39.18083              27.62556              4.22       ML         2.2          Soma (Manisa)

2024-07-15 11:25:56       38.22306              38.7025                7.02       ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-07-15 11:08:12       37.89361              36.14     10.8       ML         1.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-07-15 10:50:23       37.50917              37.03028              6.26       ML         1.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-07-15 10:39:04       36.00778              29.33444              7.0          ML         1.5          Akdeniz - [29.47 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-15 10:30:55       38.2775                38.19056              10.81     ML         2.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-15 10:27:59       37.96861              27.175   4.19       ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Menderes (İzmir) 

2024-07-15 10:06:47       40.335   25.98361              5.64       ML         1.5          Ege Denizi - [12.50 km] Gökçeada (Çanakkale) 

2024-07-15 10:02:45       39.95861              33.98694              8.2          ML         1.2          Delice (Kırıkkale)            

2024-07-15 09:52:17       39.3525                46.33528              7.0          ML         2.7          Syunik (Ermenistan) - [158.47 km] Aralık (Iğdır)  

2024-07-15 09:51:45       37.70389              37.47028              10.22     ML         1.5          Gölbaşı (Adıyaman)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-15 09:17:31       38.66417              43.08944              8.16       ML         2.0          Van Gölü - [08.75 km] Tuşba (Van)        

2024-07-15 08:03:22       37.52444              37.20028              6.52       ML         2.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-07-15 07:46:35       38.13806              38.63528              6.93       ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-07-15 06:00:14       35.96722              29.6025                35.12     ML         1.2          Akdeniz - [25.23 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-15 05:28:03       40.8775                31.67917              6.7          ML         1.2          Merkez (Bolu) 

2024-07-15 04:04:36       38.06528              37.63944              7.08       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-15 03:43:29       38.77583              37.31167              6.29       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-07-15 03:25:12       38.51056              26.76111              7.41       ML         1.4          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.92 km] Karaburun (İzmir)          

2024-07-15 03:20:03       37.83806              26.87167              7.22       ML         1.0          Ege Denizi - [26.25 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-07-15 02:47:36       39.25056              39.75222              7.12       ML         1.4          Merkez (Tunceli)            

2024-07-15 02:35:56       38.22333              38.59972              13.6       ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-07-15 02:24:37       38.41722              37.45111              7.82       ML         1.1          Darende (Malatya)        

2024-07-15 02:17:06       38.51667              37.41889              7.0          ML         1.1          Darende (Malatya)        

2024-07-15 02:16:51       35.89778              31.51806              5.15       ML         1.7          Akdeniz - [80.78 km] Gazipaşa (Antalya)               

2024-07-15 01:55:12       38.22889              38.60583              13.03     ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-07-15 01:55:00       39.68583              27.83417              8.16       ML         1.3          Karesi (Balıkesir)             

2024-07-15 01:32:23       38.94083              41.12111              7.0          ML         2.2          Solhan (Bingöl)

2024-07-15 01:21:29       37.05611              30.59139              6.9          ML         1.5          Döşemealtı (Antalya)   

2024-07-15 01:04:39       38.69667              43.12722              6.9          ML         1.2          Van Gölü - [05.78 km] Tuşba (Van)

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