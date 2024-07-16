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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.16 13:28:15  41.1155   36.6557        5.0      -.-  3.3  3.3   KEMER-CARSAMBA (SAMSUN)                           İlksel
2024.07.16 13:28:06  38.6118   30.8390        8.7      -.-  1.5  -.-   GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)                         REVIZE01   (2024.07.16 13:28:15)
2024.07.16 13:27:03  38.1848   32.0217        8.3      -.-  1.4  -.-   MAHMUTHISAR-ILGIN (KONYA)                         İlksel
2024.07.16 12:52:08  39.5460   29.3887        0.0      -.-  1.6  -.-   AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA)                         İlksel
2024.07.16 12:46:55  39.6213   29.4087        0.0      -.-  1.8  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2024.07.16 11:39:23  38.4692   39.3060        8.2      -.-  2.0  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                 

2024.07.16 10:49:00  37.9807   27.1587        2.6      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.16 10:04:03  37.0815   32.0733       15.2      -.-  1.7  -.-   KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA)                        İlksel

2024.07.16 09:54:00  38.0552   37.1850        4.0      -.-  1.7  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.07.16 08:54:03  40.7755   27.4550       11.2      -.-  2.7  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel

2024.07.16 08:31:16  38.4643   37.4888       13.0      -.-  2.0  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.16 07:41:38  36.8075   29.2080        6.3      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

2024.07.16 07:37:51  36.8073   29.2093        7.2      -.-  2.7  -.-   SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

2024.07.16 07:31:09  37.4822   36.2735        5.0      -.-  1.7  -.-   ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.16 07:21:10  37.9832   37.7777        4.8      -.-  1.6  -.-   KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.07.16 06:47:14  36.7970   34.3283        6.5      -.-  2.0  -.-   SINAP-ERDEMLI (MERSIN)                            İlksel

2024.07.16 06:41:19  37.7783   27.0790       10.6      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.16 06:14:46  38.3355   38.2053        9.2      -.-  1.7  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.07.16 05:10:23  37.9638   38.0783        5.0      -.-  1.4  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.07.16 04:54:03  37.2035   36.9755        6.1      -.-  1.7  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.07.16 04:33:40  38.6440   37.2837        5.0      -.-  1.6  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.07.16 04:17:10  38.8505   26.8840        1.3      -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.16 04:03:19  37.1132   29.0560        8.5      -.-  1.9  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

2024.07.16 03:56:26  38.3375   37.7720        8.5      -.-  1.5  -.-   KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.07.16 02:27:57  39.5665   28.0275       10.3      -.-  1.7  -.-   ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)                       İlksel

2024.07.16 02:14:06  38.1550   37.3362        1.5      -.-  1.4  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.16 01:58:28  38.1428   36.6355       22.6      -.-  0.7  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.16 01:35:41  36.4040   35.6673       11.9      -.-  2.3  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.07.16 01:31:39  38.6303   43.1730       13.0      -.-  1.7  -.-   ARISU-(VAN)                                       İlksel

2024.07.16 01:06:02  35.9432   24.3070        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.16 01:00:22  38.7665   37.5072        5.8      -.-  0.9  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.07.16 00:01:40  39.5942   28.0132        4.8      -.-  1.8  -.-   ASLIHAN-(BALIKESIR)                               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 16 Temmuz son depremler listesi

Tarih  Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    

2024-07-16 13:28:16    41.15111    36.56944    7.26   ML    3.4     Tekkeköy (Samsun)     

2024-07-16 13:28:07    38.61667    30.83556    7.05   ML    1.5     Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-16 12:51:08    37.78361    36.48611    7.06   ML    1.2     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-07-16 12:46:54    39.62806    29.47722    7.0     ML    1.6     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-07-16 12:44:07    39.65111    29.43278    7.0     ML    1.1     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-07-16 12:38:37    38.17 31.93722    7.0     ML    0.9     Ilgın (Konya)      

2024-07-16 12:25:18    38.10806    38.50722    7.0     ML    0.8     Sincik (Adıyaman)       

2024-07-16 12:06:12    38.9575      38.07917    7.0     ML    1.4     Hekimhan (Malatya)   

2024-07-16 12:05:23    38.47139    29.13806    7.0     ML    0.9     Ulubey (Uşak)    

2024-07-16 11:46:35    38.19056    31.955        7.0     ML    0.8     Ilgın (Konya)      

2024-07-16 11:39:23    38.43528    39.28889    7.32   ML    2.3     Sivrice (Elazığ)

2024-07-16 10:13:06    39.82111    39.03194    12.55 ML    1.7     Kemah (Erzincan)       

2024-07-16 09:54:00    38.02361    37.14889    7.24   ML    1.7     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-07-16 09:36:51    38.29667    37.825        9.58   ML    1.8     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-16 08:54:03    40.77222    27.44778    11.46 ML    2.7     Marmara Denizi - [07.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-07-16 08:31:15    38.42472    37.50583    7.0     ML    2.5     Darende (Malatya)     

2024-07-16 07:41:37    36.78972    29.2425      7.0     ML    1.5     Fethiye (Muğla) 

2024-07-16 07:37:50    36.78 29.24944    7.0     ML    2.6     Fethiye (Muğla) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-16 07:31:08    37.56611    36.35361    8.53   ML    1.0     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-07-16 07:21:11    38.02361    37.67139    13.44 ML    1.7     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-16 06:47:14    36.75389    34.35778    5.45   ML    1.8     Erdemli (Mersin)

2024-07-16 06:41:20    37.81556    27.08889    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.82 km] Kuşadası (Aydın)   

2024-07-16 06:40:03    39.57611    27.99528    12.73 ML    1.4     Altıeylül (Balıkesir)

2024-07-16 06:33:31    38.24778    38.18389    5.51   ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-16 06:14:46    38.27889    38.17361    11.46 ML    1.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-16 05:40:11    38.25167    38.20139    7.0     ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-16 05:10:26    37.91917    37.93056    7.0     ML    1.5     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-16 04:54:04    37.27972    36.95306    13.26 ML    2.0     Nurdağı (Gaziantep)  

2024-07-16 04:49:48    38.15889    37.91861    6.85   ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-16 04:17:10    38.85972    26.9025      10.21 ML    1.5     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.31 km] Dikili (İzmir)  

2024-07-16 04:03:19    37.14333    29.04111    7.0     ML    1.6     Acıpayam (Denizli)     

2024-07-16 03:56:26    38.25667    37.78722    7.94   ML    2.0     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-16 02:27:58    39.57417    28.04 7.05   ML    1.6     Altıeylül (Balıkesir)      

2024-07-16 02:20:50    40.84194    34.60722    6.97   ML    1.0     Dodurga (Çorum)       

2024-07-16 02:14:05    38.05694    37.40528    7.0     ML    1.8     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-16 01:35:41    36.355        35.635        7.17   ML    2.7     Akdeniz - [15.38 km] Arsuz (Hatay)      

2024-07-16 01:31:39    38.67 43.185        7.0     ML    1.7     Tuşba (Van)       

2024-07-16 01:06:10    34.98389    24.59944    85.1   ML    2.6     Akdeniz    

2024-07-16 00:52:00    40.93306    39.69528    6.64   ML    1.5     Ortahisar (Trabzon)    

2024-07-16 00:13:00    38.30361    38.21667    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-16 00:01:40    39.59028    28.01583    11.51 ML    1.4     Altıeylül (Balıkesir)

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