Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.16 13:28:15 41.1155 36.6557 5.0 -.- 3.3 3.3 KEMER-CARSAMBA (SAMSUN) İlksel
2024.07.16 13:28:06 38.6118 30.8390 8.7 -.- 1.5 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2024.07.16 13:28:15)
2024.07.16 13:27:03 38.1848 32.0217 8.3 -.- 1.4 -.- MAHMUTHISAR-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.07.16 12:52:08 39.5460 29.3887 0.0 -.- 1.6 -.- AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.16 12:46:55 39.6213 29.4087 0.0 -.- 1.8 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.16 11:39:23 38.4692 39.3060 8.2 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2024.07.16 10:49:00 37.9807 27.1587 2.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.16 10:04:03 37.0815 32.0733 15.2 -.- 1.7 -.- KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) İlksel
2024.07.16 09:54:00 38.0552 37.1850 4.0 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 08:54:03 40.7755 27.4550 11.2 -.- 2.7 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.07.16 08:31:16 38.4643 37.4888 13.0 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.16 07:41:38 36.8075 29.2080 6.3 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.07.16 07:37:51 36.8073 29.2093 7.2 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.07.16 07:31:09 37.4822 36.2735 5.0 -.- 1.7 -.- ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 07:21:10 37.9832 37.7777 4.8 -.- 1.6 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.16 06:47:14 36.7970 34.3283 6.5 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.07.16 06:41:19 37.7783 27.0790 10.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.16 06:14:46 38.3355 38.2053 9.2 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.07.16 05:10:23 37.9638 38.0783 5.0 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.16 04:54:03 37.2035 36.9755 6.1 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.16 04:33:40 38.6440 37.2837 5.0 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.16 04:17:10 38.8505 26.8840 1.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.16 04:03:19 37.1132 29.0560 8.5 -.- 1.9 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.07.16 03:56:26 38.3375 37.7720 8.5 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.16 02:27:57 39.5665 28.0275 10.3 -.- 1.7 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.16 02:14:06 38.1550 37.3362 1.5 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 01:58:28 38.1428 36.6355 22.6 -.- 0.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 01:35:41 36.4040 35.6673 11.9 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.16 01:31:39 38.6303 43.1730 13.0 -.- 1.7 -.- ARISU-(VAN) İlksel
2024.07.16 01:06:02 35.9432 24.3070 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.16 01:00:22 38.7665 37.5072 5.8 -.- 0.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.16 00:01:40 39.5942 28.0132 4.8 -.- 1.8 -.- ASLIHAN-(BALIKESIR) İlksel
AFAD 16 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-16 13:28:16 41.15111 36.56944 7.26 ML 3.4 Tekkeköy (Samsun)
2024-07-16 13:28:07 38.61667 30.83556 7.05 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-16 12:51:08 37.78361 36.48611 7.06 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-16 12:46:54 39.62806 29.47722 7.0 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-16 12:44:07 39.65111 29.43278 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-16 12:38:37 38.17 31.93722 7.0 ML 0.9 Ilgın (Konya)
2024-07-16 12:25:18 38.10806 38.50722 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-07-16 12:06:12 38.9575 38.07917 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-07-16 12:05:23 38.47139 29.13806 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2024-07-16 11:46:35 38.19056 31.955 7.0 ML 0.8 Ilgın (Konya)
2024-07-16 11:39:23 38.43528 39.28889 7.32 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)
2024-07-16 10:13:06 39.82111 39.03194 12.55 ML 1.7 Kemah (Erzincan)
2024-07-16 09:54:00 38.02361 37.14889 7.24 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-16 09:36:51 38.29667 37.825 9.58 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-07-16 08:54:03 40.77222 27.44778 11.46 ML 2.7 Marmara Denizi - [07.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-07-16 08:31:15 38.42472 37.50583 7.0 ML 2.5 Darende (Malatya)
2024-07-16 07:41:37 36.78972 29.2425 7.0 ML 1.5 Fethiye (Muğla)
2024-07-16 07:37:50 36.78 29.24944 7.0 ML 2.6 Fethiye (Muğla)
2024-07-16 07:31:08 37.56611 36.35361 8.53 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-16 07:21:11 38.02361 37.67139 13.44 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-16 06:47:14 36.75389 34.35778 5.45 ML 1.8 Erdemli (Mersin)
2024-07-16 06:41:20 37.81556 27.08889 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.82 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-16 06:40:03 39.57611 27.99528 12.73 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-16 06:33:31 38.24778 38.18389 5.51 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-16 06:14:46 38.27889 38.17361 11.46 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-16 05:40:11 38.25167 38.20139 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-16 05:10:26 37.91917 37.93056 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-16 04:54:04 37.27972 36.95306 13.26 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-07-16 04:49:48 38.15889 37.91861 6.85 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-16 04:17:10 38.85972 26.9025 10.21 ML 1.5 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.31 km] Dikili (İzmir)
2024-07-16 04:03:19 37.14333 29.04111 7.0 ML 1.6 Acıpayam (Denizli)
2024-07-16 03:56:26 38.25667 37.78722 7.94 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-07-16 02:27:58 39.57417 28.04 7.05 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-16 02:20:50 40.84194 34.60722 6.97 ML 1.0 Dodurga (Çorum)
2024-07-16 02:14:05 38.05694 37.40528 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-16 01:35:41 36.355 35.635 7.17 ML 2.7 Akdeniz - [15.38 km] Arsuz (Hatay)
2024-07-16 01:31:39 38.67 43.185 7.0 ML 1.7 Tuşba (Van)
2024-07-16 01:06:10 34.98389 24.59944 85.1 ML 2.6 Akdeniz
2024-07-16 00:52:00 40.93306 39.69528 6.64 ML 1.5 Ortahisar (Trabzon)
2024-07-16 00:13:00 38.30361 38.21667 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-16 00:01:40 39.59028 28.01583 11.51 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)