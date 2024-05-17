Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.17 13:08:30 35.2300 33.4398 0.0 -.- 0.9 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.05.17 12:41:03 39.4995 29.8995 0.0 -.- 1.8 -.- ANDIZ-(KUTAHYA) İlksel
2024.05.17 12:35:23 39.8185 28.8035 1.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.05.17 12:34:28 39.6405 29.4660 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.17 12:13:15 38.4035 37.5135 10.5 -.- 2.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 12:08:18 36.1935 33.7037 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.17 11:37:51 36.3098 33.9077 0.0 -.- 1.3 -.- TASUCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.17 11:29:23 38.4472 31.8035 5.4 -.- 1.7 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.05.17 11:19:02 40.0715 36.0747 13.3 -.- 1.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.17 11:02:54 39.4627 33.4923 7.9 -.- 1.4 -.- CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2024.05.17 11:00:51 39.4847 25.7855 3.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.17 10:57:14 37.8668 36.6980 13.1 -.- 1.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 10:38:40 38.3245 37.7810 9.7 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.17 10:18:37 38.3943 40.7805 6.9 -.- 2.0 -.- DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.05.17 09:33:39 38.5065 37.2817 1.5 -.- 2.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 09:18:22 40.1475 31.7520 12.9 -.- 1.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.17 09:02:29 38.1030 37.5208 12.5 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 08:53:06 37.9587 38.1565 7.6 -.- 1.6 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2024.05.17 08:52:06 37.9333 38.1268 7.7 -.- 1.5 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.05.17 08:39:05 39.1117 28.9325 8.8 -.- 2.6 -.- DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.05.17 08:33:52 38.4168 37.4848 13.3 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 08:09:26 38.1980 36.6975 9.8 -.- 1.6 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 07:40:52 38.6568 26.6215 10.8 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.17 07:38:04 36.2608 35.8917 18.2 -.- 1.9 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.17 07:34:29 38.4400 37.4650 9.2 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 06:49:38 37.9310 27.1937 23.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.17 05:41:08 37.8667 36.0895 6.2 -.- 1.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.17 05:34:23 37.5995 36.4517 3.9 -.- 0.9 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 05:31:24 38.1980 38.8575 17.7 -.- 2.2 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 05:02:39 38.4888 37.4040 13.9 -.- 1.1 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 04:37:31 36.6090 27.2735 26.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.05.17 04:37:07 39.1518 29.0227 11.0 -.- 1.4 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.05.17 04:28:31 37.8495 36.1415 12.0 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.17 04:24:20 37.7057 27.0588 5.3 -.- 2.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.05.17 04:20:00 38.1328 37.3322 5.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 04:16:11 38.2162 38.5968 13.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.17 04:08:03 38.0940 38.4382 5.0 -.- 3.7 3.8 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.17 03:40:59 37.7810 36.2890 24.5 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 03:37:54 37.8353 36.2063 21.0 -.- 1.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.17 03:37:52 37.7155 36.3575 28.1 -.- 1.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 03:22:39 38.4495 33.8440 8.1 -.- 1.6 -.- YESILOVA-(AKSARAY) İlksel
2024.05.17 03:15:05 37.8648 36.1413 5.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.17 03:03:29 37.3615 36.7760 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 02:54:44 38.3030 38.0612 9.5 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.17 02:30:39 37.7997 36.5410 14.0 -.- 1.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 02:14:24 38.3648 37.4778 8.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 02:06:44 39.6680 40.8620 23.1 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-CAT (ERZURUM) İlksel
2024.05.17 02:00:42 39.9365 27.1632 17.9 -.- 1.0 -.- CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.05.17 01:49:05 39.8737 25.3077 11.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.17 01:38:58 37.4042 36.8910 5.3 -.- 1.4 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 01:27:49 35.6145 27.2063 6.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.17 01:09:39 36.9648 27.3433 4.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.17 01:03:54 40.0927 27.7812 16.0 -.- 1.2 -.- KUPCIKTI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.05.17 01:00:06 36.9822 27.3975 1.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.17 00:59:15 37.3250 37.1498 6.2 -.- 1.2 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.17 00:52:36 36.9760 27.3423 11.4 -.- 3.1 2.9 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.17 00:35:18 37.9350 28.5383 5.4 -.- 1.4 -.- YORE-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.05.17 00:13:14 36.1028 29.2948 9.5 -.- 1.5 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
AFAD 17 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-17 12:41:07 39.65361 29.45806 7.07 ML 1.7 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-17 12:39:05 39.9775 33.36667 7.0 ML 0.9 Elmadağ (Ankara)
2024-05-17 12:35:25 39.87778 28.84139 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-05-17 12:34:28 39.67444 29.45389 6.9 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-17 12:33:54 38.07722 37.44111 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-17 12:17:55 38.56972 38.01722 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2024-05-17 12:13:15 38.38972 37.52194 7.0 ML 2.9 Darende (Malatya)
2024-05-17 12:10:04 39.73806 30.17167 7.03 ML 1.4 İnönü (Eskişehir)
2024-05-17 12:01:51 37.93667 28.83028 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2024-05-17 11:50:00 38.26583 37.64306 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-17 11:44:10 38.94472 26.01722 6.98 ML 1.5 Ege Denizi - [46.56 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-17 11:33:58 37.35806 37.01722 17.75 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-17 11:29:23 38.45194 31.81333 7.0 ML 1.7 Tuzlukçu (Konya)
2024-05-17 11:19:02 40.07417 36.05556 7.02 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-05-17 11:02:54 39.4725 33.5075 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)
2024-05-17 11:00:51 39.51833 25.73444 7.48 ML 1.2 Ege Denizi - [28.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-17 10:57:15 37.85778 36.62389 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-17 10:38:40 38.25806 37.85111 5.58 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-05-17 10:24:34 37.80278 27.43861 6.12 ML 0.8 Söke (Aydın)
2024-05-17 10:18:38 38.4075 40.86889 6.68 ML 2.0 Lice (Diyarbakır)
2024-05-17 10:07:54 38.25333 37.76861 7.31 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-05-17 10:07:44 40.855 30.34333 6.94 ML 0.9 Adapazarı (Sakarya)
2024-05-17 09:33:39 38.43333 37.30472 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-17 09:20:11 37.96361 37.46889 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-17 09:18:21 40.06361 31.85194 7.16 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-05-17 09:17:10 37.34361 36.9 6.44 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-17 09:02:29 38.06583 37.52083 7.05 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-17 08:53:05 37.9925 38.21806 7.0 ML 1.8 Merkez (Adıyaman)
2024-05-17 08:52:05 37.98833 38.21972 7.0 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)
2024-05-17 08:39:05 39.09194 28.96722 12.13 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2024-05-17 08:33:51 38.39278 37.50583 7.34 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-05-17 08:09:25 38.10056 36.60917 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)