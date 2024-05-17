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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.17 13:08:30  35.2300   33.4398        0.0      -.-  0.9  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.05.17 12:41:03  39.4995   29.8995        0.0      -.-  1.8  -.-   ANDIZ-(KUTAHYA)                                   İlksel

2024.05.17 12:35:23  39.8185   28.8035        1.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA)                          İlksel

2024.05.17 12:34:28  39.6405   29.4660        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.17 12:13:15  38.4035   37.5135       10.5      -.-  2.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.05.17 12:08:18  36.1935   33.7037        0.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel

2024.05.17 11:37:51  36.3098   33.9077        0.0      -.-  1.3  -.-   TASUCU-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.05.17 11:29:23  38.4472   31.8035        5.4      -.-  1.7  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           İlksel

2024.05.17 11:19:02  40.0715   36.0747       13.3      -.-  1.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.17 11:02:54  39.4627   33.4923        7.9      -.-  1.4  -.-   CELEBI (KIRIKKALE)                                İlksel

2024.05.17 11:00:51  39.4847   25.7855        3.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.17 10:57:14  37.8668   36.6980       13.1      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.05.17 10:38:40  38.3245   37.7810        9.7      -.-  1.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.17 10:18:37  38.3943   40.7805        6.9      -.-  2.0  -.-   DALLICA-LICE (DIYARBAKIR)                         İlksel

2024.05.17 09:33:39  38.5065   37.2817        1.5      -.-  2.5  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.17 09:18:22  40.1475   31.7520       12.9      -.-  1.8  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

2024.05.17 09:02:29  38.1030   37.5208       12.5      -.-  2.1  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.17 08:53:06  37.9587   38.1565        7.6      -.-  1.6  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                               İlksel

2024.05.17 08:52:06  37.9333   38.1268        7.7      -.-  1.5  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                İlksel

2024.05.17 08:39:05  39.1117   28.9325        8.8      -.-  2.6  -.-   DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2024.05.17 08:33:52  38.4168   37.4848       13.3      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.05.17 08:09:26  38.1980   36.6975        9.8      -.-  1.6  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.05.17 07:40:52  38.6568   26.6215       10.8      -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.05.17 07:38:04  36.2608   35.8917       18.2      -.-  1.9  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.05.17 07:34:29  38.4400   37.4650        9.2      -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.17 06:49:38  37.9310   27.1937       23.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.17 05:41:08  37.8667   36.0895        6.2      -.-  1.3  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.05.17 05:34:23  37.5995   36.4517        3.9      -.-  0.9  -.-   GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.17 05:31:24  38.1980   38.8575       17.7      -.-  2.2  -.-   PUTURGE (MALATYA)                                 İlksel

2024.05.17 05:02:39  38.4888   37.4040       13.9      -.-  1.1  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.17 04:37:31  36.6090   27.2735       26.1      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.05.17 04:37:07  39.1518   29.0227       11.0      -.-  1.4  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.17 04:28:31  37.8495   36.1415       12.0      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.05.17 04:24:20  37.7057   27.0588        5.3      -.-  2.2  -.-   MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)                       İlksel

2024.05.17 04:20:00  38.1328   37.3322        5.0      -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.17 04:16:11  38.2162   38.5968       13.4      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.17 04:08:03  38.0940   38.4382        5.0      -.-  3.7  3.8   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.05.17 03:40:59  37.7810   36.2890       24.5      -.-  1.0  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.17 03:37:54  37.8353   36.2063       21.0      -.-  1.1  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.05.17 03:37:52  37.7155   36.3575       28.1      -.-  1.4  -.-   AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.17 03:22:39  38.4495   33.8440        8.1      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-(AKSARAY)                                İlksel

2024.05.17 03:15:05  37.8648   36.1413        5.0      -.-  2.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.05.17 03:03:29  37.3615   36.7760        5.4      -.-  1.5  -.-   KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.17 02:54:44  38.3030   38.0612        9.5      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.05.17 02:30:39  37.7997   36.5410       14.0      -.-  1.3  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.05.17 02:14:24  38.3648   37.4778        8.2      -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.17 02:06:44  39.6680   40.8620       23.1      -.-  1.8  -.-   SARIKAYA-CAT (ERZURUM)                            İlksel

2024.05.17 02:00:42  39.9365   27.1632       17.9      -.-  1.0  -.-   CINARCIK-YENICE (CANAKKALE)                       İlksel

2024.05.17 01:49:05  39.8737   25.3077       11.6      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.17 01:38:58  37.4042   36.8910        5.3      -.-  1.4  -.-   KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.17 01:27:49  35.6145   27.2063        6.2      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.17 01:09:39  36.9648   27.3433        4.8      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.17 01:03:54  40.0927   27.7812       16.0      -.-  1.2  -.-   KUPCIKTI-GONEN (BALIKESIR)                        İlksel

2024.05.17 01:00:06  36.9822   27.3975        1.9      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.17 00:59:15  37.3250   37.1498        6.2      -.-  1.2  -.-   CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.17 00:52:36  36.9760   27.3423       11.4      -.-  3.1  2.9   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.17 00:35:18  37.9350   28.5383        5.4      -.-  1.4  -.-   YORE-KUYUCAK (AYDIN)                              İlksel

2024.05.17 00:13:14  36.1028   29.2948        9.5      -.-  1.5  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 17 Mayıs son depremler listesi

Tarih   Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer  

2024-05-17 12:41:07    39.65361    29.45806    7.07   ML    1.7     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-17 12:39:05    39.9775      33.36667    7.0     ML    0.9     Elmadağ (Ankara)       

2024-05-17 12:35:25    39.87778    28.84139    7.0     ML    1.6     Orhaneli (Bursa)

2024-05-17 12:34:28    39.67444    29.45389    6.9     ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-17 12:33:54    38.07722    37.44111    7.0     ML    1.3     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-05-17 12:17:55    38.56972    38.01722    7.0     ML    1.3     Yazıhan (Malatya)      

2024-05-17 12:13:15    38.38972    37.52194    7.0     ML    2.9     Darende (Malatya)     

2024-05-17 12:10:04    39.73806    30.17167    7.03   ML    1.4     İnönü (Eskişehir)

2024-05-17 12:01:51    37.93667    28.83028    7.0     ML    1.1     Sarayköy (Denizli)       

2024-05-17 11:50:00    38.26583    37.64306    7.0     ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-05-17 11:44:10    38.94472    26.01722    6.98   ML    1.5     Ege Denizi - [46.56 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-17 11:33:58    37.35806    37.01722    17.75 ML    0.9     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-05-17 11:29:23    38.45194    31.81333    7.0     ML    1.7     Tuzlukçu (Konya)        

2024-05-17 11:19:02    40.07417    36.05556    7.02   ML    1.1     Sulusaray (Tokat)        

2024-05-17 11:02:54    39.4725      33.5075      7.0     ML    1.0     Çelebi (Kırıkkale)        

2024-05-17 11:00:51    39.51833    25.73444    7.48   ML    1.2     Ege Denizi - [28.83 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-05-17 10:57:15    37.85778    36.62389    7.0     ML    1.5     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-05-17 10:38:40    38.25806    37.85111    5.58   ML    1.6     Akçadağ (Malatya)     

2024-05-17 10:24:34    37.80278    27.43861    6.12   ML    0.8     Söke (Aydın)      

2024-05-17 10:18:38    38.4075      40.86889    6.68   ML    2.0     Lice (Diyarbakır)

2024-05-17 10:07:54    38.25333    37.76861    7.31   ML    1.0     Akçadağ (Malatya)     

2024-05-17 10:07:44    40.855        30.34333    6.94   ML    0.9     Adapazarı (Sakarya)   

2024-05-17 09:33:39    38.43333    37.30472    7.0     ML    2.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-05-17 09:20:11    37.96361    37.46889    7.0     ML    1.2     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-05-17 09:18:21    40.06361    31.85194    7.16   ML    1.7     Beypazarı (Ankara)     

2024-05-17 09:17:10    37.34361    36.9   6.44   ML    1.0     Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-05-17 09:02:29    38.06583    37.52083    7.05   ML    1.9     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-05-17 08:53:05    37.9925      38.21806    7.0     ML    1.8     Merkez (Adıyaman)    

2024-05-17 08:52:05    37.98833    38.21972    7.0     ML    1.6     Merkez (Adıyaman)    

2024-05-17 08:39:05    39.09194    28.96722    12.13 ML    2.4     Simav (Kütahya)

2024-05-17 08:33:51    38.39278    37.50583    7.34   ML    1.5     Darende (Malatya)     

2024-05-17 08:09:25    38.10056    36.60917    7.0     ML    1.7     Göksun (Kahramanmaraş)

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