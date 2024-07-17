Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.17 11:07:01 39.6090 29.4185 0.0 -.- 1.7 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.17 11:05:09 36.0940 28.1243 7.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 09:09:25 35.5158 26.9097 7.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 09:02:41 38.3175 38.8388 5.0 -.- 3.1 3.2 GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.17 08:43:50 38.4408 37.4752 6.1 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.17 08:37:41 38.2138 32.6837 18.9 -.- 1.1 -.- KALEKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.07.17 08:33:55 40.1177 35.9478 5.0 -.- 2.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.07.17 07:54:00 37.5675 37.2468 2.8 -.- 2.5 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.17 07:33:14 36.0623 28.0920 1.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 07:33:01 38.9905 42.0080 1.5 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2024.07.17 07:23:57 37.9158 27.4477 3.8 -.- 2.3 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.07.17 06:45:27 37.8153 30.6073 8.0 -.- 1.8 -.- ALIKOY-(ISPARTA) İlksel
2024.07.17 06:42:04 35.6488 27.7797 20.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 06:29:55 38.3728 44.3708 5.0 -.- 2.9 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2024.07.17 06:17:09 38.9095 43.3998 25.3 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.17 05:54:00 36.8310 29.1695 9.8 -.- 1.4 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.07.17 05:45:57 39.2107 27.7637 5.2 -.- 1.7 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.17 05:09:31 41.3125 45.8187 5.0 -.- 4.2 4.1 GURCISTAN İlksel
2024.07.17 04:59:23 37.3047 37.0642 6.3 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.17 04:07:11 36.1655 31.3280 15.1 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.17 03:57:32 37.1428 35.7660 23.2 -.- 1.2 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.07.17 03:25:33 35.8680 28.4377 1.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 02:53:20 36.3832 28.7082 30.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 02:47:10 35.8933 30.8665 15.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.17 02:20:04 40.2427 31.7393 12.0 -.- 2.0 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.17 01:45:58 37.0717 28.4075 13.1 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.17 01:06:12 39.1188 28.1390 14.3 -.- 2.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.07.17 00:16:05 40.2113 28.9117 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
AFAD 17 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-17 09:09:23 36.40194 26.12444 9.43 ML 2.2 Ege Denizi - [121.62 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-17 09:02:41 38.2525 38.79333 5.74 ML 3.1 Pütürge (Malatya)
2024-07-17 08:43:50 38.38667 37.48111 7.02 ML 2.3 Darende (Malatya)
2024-07-17 08:37:42 38.1225 32.59278 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-07-17 08:35:54 38.11917 32.59472 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-07-17 08:33:54 40.09056 35.97 6.86 ML 2.0 Zile (Tokat)
2024-07-17 08:26:47 38.12528 32.585 7.0 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-07-17 08:20:16 38.15917 32.56667 7.0 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-07-17 08:19:26 38.10361 32.60833 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2024-07-17 08:14:40 38.37139 38.82694 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-07-17 07:53:59 37.57278 37.27222 16.25 ML 2.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-17 07:33:16 36.08806 28.07139 6.36 ML 1.4 Ege Denizi - [60.45 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-17 07:33:01 38.95167 42.00667 7.06 ML 1.5 Bulanık (Muş)
2024-07-17 07:23:57 37.89333 27.4875 7.26 ML 2.2 Germencik (Aydın)
2024-07-17 06:54:50 38.31417 38.26583 7.04 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-17 06:45:27 37.8175 30.56 6.96 ML 1.6 Merkez (Isparta)
2024-07-17 06:42:00 35.5525 27.60361 7.16 ML 1.8 Akdeniz - [127.49 km] Datça (Muğla)
2024-07-17 06:29:55 38.4025 44.50111 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.47 km] Başkale (Van)
2024-07-17 06:17:10 38.92306 43.41778 6.97 ML 1.4 Van Gölü - [09.71 km] Erciş (Van)
2024-07-17 05:54:00 36.78028 29.23139 7.0 ML 1.4 Fethiye (Muğla)
2024-07-17 05:45:57 39.18361 27.75889 7.01 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-17 05:14:39 38.26944 38.17556 7.03 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-17 05:09:16 39.57222 28.04 7.01 ML 1.0 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-17 04:37:57 38.46806 39.45083 7.0 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2024-07-17 04:30:55 38.3025 38.22111 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-17 04:19:06 36.00583 28.10528 6.77 ML 1.7 Akdeniz - [69.47 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-17 04:07:12 36.06333 31.28917 21.92 ML 2.5 Akdeniz - [75.01 km] Alanya (Antalya)
2024-07-17 03:57:33 37.21361 35.73778 7.0 ML 1.2 Ceyhan (Adana)
2024-07-17 03:25:32 35.83944 28.47111 16.98 ML 1.6 Akdeniz - [90.51 km] Kaş (Antalya)
2024-07-17 02:53:21 36.41472 28.71722 35.01 ML 2.3 Akdeniz - [32.74 km] Dalaman (Muğla)
2024-07-17 02:47:10 35.78583 30.77583 25.65 ML 2.0 Akdeniz - [67.89 km] Kumluca (Antalya)
2024-07-17 02:20:03 40.19833 31.76667 7.04 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-07-17 01:45:59 37.07667 28.4125 6.98 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-07-17 01:06:12 39.08389 28.11917 6.97 ML 1.9 Akhisar (Manisa)
2024-07-17 00:42:56 38.5 44.89333 7.0 ML 1.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.11 km] Başkale (Van)
2024-07-17 00:16:06 40.17028 28.88583 11.7 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)