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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.17 11:07:01  39.6090   29.4185        0.0      -.-  1.7  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.07.17 11:05:09  36.0940   28.1243        7.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 09:09:25  35.5158   26.9097        7.3      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 09:02:41  38.3175   38.8388        5.0      -.-  3.1  3.2   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.17 08:43:50  38.4408   37.4752        6.1      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.07.17 08:37:41  38.2138   32.6837       18.9      -.-  1.1  -.-   KALEKOY-SELCUKLU (KONYA)                          İlksel

2024.07.17 08:33:55  40.1177   35.9478        5.0      -.-  2.2  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.07.17 07:54:00  37.5675   37.2468        2.8      -.-  2.5  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.17 07:33:14  36.0623   28.0920        1.5      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 07:33:01  38.9905   42.0080        1.5      -.-  1.7  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel

2024.07.17 07:23:57  37.9158   27.4477        3.8      -.-  2.3  -.-   SIRINCE-SELCUK (IZMIR)                            İlksel

2024.07.17 06:45:27  37.8153   30.6073        8.0      -.-  1.8  -.-   ALIKOY-(ISPARTA)                                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.17 06:42:04  35.6488   27.7797       20.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 06:29:55  38.3728   44.3708        5.0      -.-  2.9  -.-   KASKOL-BASKALE (VAN)                              İlksel

2024.07.17 06:17:09  38.9095   43.3998       25.3      -.-  1.4  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.07.17 05:54:00  36.8310   29.1695        9.8      -.-  1.4  -.-   ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

2024.07.17 05:45:57  39.2107   27.7637        5.2      -.-  1.7  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           İlksel

2024.07.17 05:09:31  41.3125   45.8187        5.0      -.-  4.2  4.1   GURCISTAN                                         İlksel

2024.07.17 04:59:23  37.3047   37.0642        6.3      -.-  1.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.17 04:07:11  36.1655   31.3280       15.1      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.07.17 03:57:32  37.1428   35.7660       23.2      -.-  1.2  -.-   MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)                           İlksel

2024.07.17 03:25:33  35.8680   28.4377        1.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 02:53:20  36.3832   28.7082       30.7      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 02:47:10  35.8933   30.8665       15.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.17 02:20:04  40.2427   31.7393       12.0      -.-  2.0  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.07.17 01:45:58  37.0717   28.4075       13.1      -.-  1.2  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.07.17 01:06:12  39.1188   28.1390       14.3      -.-  2.0  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2024.07.17 00:16:05  40.2113   28.9117        5.0      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-NILUFER (BURSA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 17 Temmuz son depremler listesi

Tarih    Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer      

2024-07-17 09:09:23       36.40194              26.12444              9.43       ML         2.2          Ege Denizi - [121.62 km] Bodrum (Muğla)               

2024-07-17 09:02:41       38.2525                38.79333              5.74       ML         3.1          Pütürge (Malatya)         

2024-07-17 08:43:50       38.38667              37.48111              7.02       ML         2.3          Darende (Malatya)        

2024-07-17 08:37:42       38.1225                32.59278              7.0          ML         1.2          Selçuklu (Konya)            

2024-07-17 08:35:54       38.11917              32.59472              7.0          ML         1.2          Selçuklu (Konya)            

2024-07-17 08:33:54       40.09056              35.97     6.86       ML         2.0          Zile (Tokat)        

2024-07-17 08:26:47       38.12528              32.585   7.0          ML         1.3          Selçuklu (Konya)            

2024-07-17 08:20:16       38.15917              32.56667              7.0          ML         1.0          Selçuklu (Konya)            

2024-07-17 08:19:26       38.10361              32.60833              7.0          ML         1.1          Selçuklu (Konya)            

2024-07-17 08:14:40       38.37139              38.82694              7.0          ML         1.5          Kale (Malatya) 

2024-07-17 07:53:59       37.57278              37.27222              16.25     ML         2.6          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-07-17 07:33:16       36.08806              28.07139              6.36       ML         1.4          Ege Denizi - [60.45 km] Marmaris (Muğla)               

2024-07-17 07:33:01       38.95167              42.00667              7.06       ML         1.5          Bulanık (Muş)  

2024-07-17 07:23:57       37.89333              27.4875                7.26       ML         2.2          Germencik (Aydın)        

2024-07-17 06:54:50       38.31417              38.26583              7.04       ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-17 06:45:27       37.8175                30.56     6.96       ML         1.6          Merkez (Isparta)            

2024-07-17 06:42:00       35.5525                27.60361              7.16       ML         1.8          Akdeniz - [127.49 km] Datça (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-17 06:29:55       38.4025                44.50111              7.0          ML         2.9          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.47 km] Başkale (Van)   

2024-07-17 06:17:10       38.92306              43.41778              6.97       ML         1.4          Van Gölü - [09.71 km] Erciş (Van)           

2024-07-17 05:54:00       36.78028              29.23139              7.0          ML         1.4          Fethiye (Muğla)              

2024-07-17 05:45:57       39.18361              27.75889              7.01       ML         1.8          Soma (Manisa)

2024-07-17 05:14:39       38.26944              38.17556              7.03       ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-17 05:09:16       39.57222              28.04     7.01       ML         1.0          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-07-17 04:37:57       38.46806              39.45083              7.0          ML         1.1          Maden (Elazığ)

2024-07-17 04:30:55       38.3025                38.22111              7.0          ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-17 04:19:06       36.00583              28.10528              6.77       ML         1.7          Akdeniz - [69.47 km] Marmaris (Muğla)               

2024-07-17 04:07:12       36.06333              31.28917              21.92     ML         2.5          Akdeniz - [75.01 km] Alanya (Antalya)  

2024-07-17 03:57:33       37.21361              35.73778              7.0          ML         1.2          Ceyhan (Adana)             

2024-07-17 03:25:32       35.83944              28.47111              16.98     ML         1.6          Akdeniz - [90.51 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-17 02:53:21       36.41472              28.71722              35.01     ML         2.3          Akdeniz - [32.74 km] Dalaman (Muğla)

2024-07-17 02:47:10       35.78583              30.77583              25.65     ML         2.0          Akdeniz - [67.89 km] Kumluca (Antalya)               

2024-07-17 02:20:03       40.19833              31.76667              7.04       ML         1.6          Beypazarı (Ankara)        

2024-07-17 01:45:59       37.07667              28.4125                6.98       ML         1.2          Ula (Muğla)       

2024-07-17 01:06:12       39.08389              28.11917              6.97       ML         1.9          Akhisar (Manisa)            

2024-07-17 00:42:56       38.5       44.89333              7.0          ML         1.9          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.11 km] Başkale (Van)   

2024-07-17 00:16:06       40.17028              28.88583              11.7       ML         1.6          Nilüfer (Bursa)

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