Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.18 12:20:23 37.2107 28.5688 16.7 -.- 1.7 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2024.08.18 11:03:39 35.1475 36.8565 13.0 -.- 3.1 3.3 SURIYE İlksel
2024.08.18 09:36:11 37.1657 28.6240 13.6 -.- 1.6 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2024.08.18 09:32:44 36.9542 30.3042 2.5 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.08.18 06:52:27 38.3175 37.8185 4.6 -.- 2.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.18 06:42:40 38.3075 37.7843 6.1 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.18 06:29:09 40.4268 28.9417 5.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.18 06:07:19 37.9987 28.9885 7.8 -.- 1.9 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.18 05:50:14 40.2628 31.7915 9.3 -.- 1.3 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.18 05:49:28 37.6093 35.7932 1.1 -.- 1.5 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.18 05:48:50 37.6037 35.7788 6.6 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.18 05:30:54 39.2900 27.9463 8.1 -.- 1.1 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.08.18 05:10:32 39.3915 28.6438 5.4 -.- 1.6 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.08.18 05:09:49 37.4710 37.1155 1.9 -.- 1.0 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.18 05:06:13 36.0380 36.1437 7.2 -.- 1.5 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2024.08.18 04:57:53 38.4110 38.2488 5.0 -.- 2.4 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel
2024.08.18 04:53:16 36.2353 31.2250 11.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.18 04:23:36 37.9173 36.8263 5.9 -.- 2.3 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.18 04:13:06 38.0228 37.5533 5.0 -.- 2.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.18 04:11:10 38.0875 37.4250 9.4 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.18 04:02:37 39.3918 28.6300 5.5 -.- 1.7 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.08.18 03:33:06 40.1977 31.7358 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.18 03:27:59 38.5393 38.0073 2.6 -.- 1.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.18 03:11:53 39.4035 28.6552 5.4 -.- 1.5 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.08.18 03:08:28 37.2968 42.5543 4.9 -.- 1.9 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.08.18 03:03:42 37.8427 36.3340 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.18 02:16:22 38.0958 38.4202 2.5 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.18 02:03:16 39.2110 41.1802 7.6 -.- 1.1 -.- YORGANCAYIR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.08.18 01:47:30 39.3975 28.6405 4.9 -.- 2.4 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.08.18 01:22:11 40.2253 31.6948 8.7 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.18 01:19:32 39.3332 41.1300 3.2 -.- 1.7 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.18 01:15:55 39.3105 40.9812 5.0 -.- 1.2 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.08.18 01:06:50 39.4503 27.8687 5.7 -.- 2.6 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2024.08.18 01:03:40 39.2760 41.1137 5.4 -.- 2.2 -.- SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.08.18 00:54:35 38.9560 27.1430 5.9 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.08.18 00:43:33 39.2878 41.1392 5.1 -.- 2.6 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.18 00:39:11 37.9890 27.0790 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.18 00:13:01 39.3433 41.1462 5.9 -.- 3.8 3.9 ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.18 00:06:21 37.6077 37.4367 5.3 -.- 1.7 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 18 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-18 11:03:38 35.23944 37.08028 16.17 ML 3.2 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [106.93 km] Altınözü (Hatay)
2024-08-18 10:30:20 38.59778 31.0925 5.9 ML 0.4 Çay (Afyonkarahisar)
2024-08-18 08:53:40 37.84417 27.16583 6.94 ML 0.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.76 km] Kuşadası (Aydın)
2024-08-18 08:52:29 38.04694 37.74083 11.29 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-18 08:21:01 38.39556 37.52194 7.02 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-08-18 08:20:20 38.79333 27.10083 9.15 ML 1.2 Yunusemre (Manisa)
2024-08-18 08:17:11 38.62694 26.70139 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.60 km] Foça (İzmir)
2024-08-18 08:04:09 39.36694 28.60833 6.98 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-18 07:38:37 38.27361 37.76194 9.41 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-08-18 07:36:06 40.79111 27.46 6.96 ML 1.3 Marmara Denizi - [06.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-18 07:27:08 38.18333 42.59333 7.0 ML 2.2 Hizan (Bitlis)
2024-08-18 07:25:48 38.1875 42.59611 7.23 ML 1.7 Hizan (Bitlis)
2024-08-18 07:00:11 37.60083 29.18444 7.0 ML 1.2 Tavas (Denizli)
2024-08-18 06:52:27 38.2725 37.77194 6.9 ML 2.9 Akçadağ (Malatya)
2024-08-18 06:42:39 38.25694 37.7775 6.49 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-18 06:27:29 39.72778 41.7225 7.0 ML 1.9 Tekman (Erzurum)
2024-08-18 06:20:25 38.05667 38.27722 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-18 06:10:01 36.94861 27.35694 8.28 ML 1.3 Ege Denizi - [06.27 km] Bodrum (Muğla)
2024-08-18 06:07:19 38.00611 28.975 11.24 ML 1.7 Sarayköy (Denizli)
2024-08-18 05:50:09 40.07139 31.79944 7.08 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2024-08-18 05:49:28 37.64556 35.86778 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-08-18 05:48:48 37.625 35.88611 7.03 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-08-18 05:30:52 39.24722 27.87639 6.97 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
2024-08-18 05:10:31 39.36694 28.60833 6.99 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-18 05:09:47 37.48222 37.19694 8.96 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-18 04:57:53 38.44278 38.19194 7.0 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-18 04:53:17 36.22361 31.27222 8.92 ML 1.2 Akdeniz - [60.68 km] Manavgat (Antalya)
2024-08-18 04:23:39 37.31583 36.86694 14.64 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-18 04:13:07 38.01 37.53972 11.78 ML 2.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-18 04:11:25 38.08278 38.46806 6.93 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-08-18 04:06:11 37.6775 35.49417 6.89 ML 1.1 Aladağ (Adana)
2024-08-18 04:02:36 39.36 28.60389 6.98 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-18 03:33:07 40.20361 31.71778 6.99 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-08-18 03:28:00 38.5125 38.01694 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-08-18 03:11:53 39.36944 28.62583 5.63 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-18 03:08:27 37.27056 42.58222 7.0 ML 1.7 Silopi (Şırnak)
2024-08-18 03:03:42 37.83 36.39639 7.0 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-18 02:16:23 38.06722 38.37806 6.78 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-18 02:03:18 39.3225 41.19944 7.0 ML 1.3 Varto (Muş)
2024-08-18 01:47:30 39.38111 28.62528 6.97 ML 2.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-18 01:22:11 40.21 31.75944 6.87 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-08-18 01:19:32 39.33861 41.20083 7.0 ML 1.8 Varto (Muş)
2024-08-18 01:15:53 39.34667 40.8575 7.0 ML 1.7 Karlıova (Bingöl)
2024-08-18 01:06:50 39.44306 27.83361 7.0 ML 2.3 Altıeylül (Balıkesir)
2024-08-18 01:03:40 39.31417 41.15194 7.28 ML 2.2 Varto (Muş)
2024-08-18 00:54:36 39.10528 27.35833 7.0 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2024-08-18 00:43:33 39.32222 41.15222 6.92 ML 2.8 Varto (Muş)
2024-08-18 00:39:13 37.83722 27.13444 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.52 km] Kuşadası (Aydın)
2024-08-18 00:16:02 39.32083 41.15111 7.0 ML 1.7 Varto (Muş)
2024-08-18 00:13:01 39.32389 41.17778 6.99 MW 3.8 Varto (Muş)
2024-08-18 00:11:19 34.93833 25.37278 15.7 ML 3.5 Akdeniz