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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.18 12:20:23  37.2107   28.5688       16.7      -.-  1.7  -.-   YEMISENDERE-(MUGLA)                               İlksel

2024.08.18 11:03:39  35.1475   36.8565       13.0      -.-  3.1  3.3   SURIYE                                            İlksel

2024.08.18 09:36:11  37.1657   28.6240       13.6      -.-  1.6  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel

2024.08.18 09:32:44  36.9542   30.3042        2.5      -.-  1.4  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel

2024.08.18 06:52:27  38.3175   37.8185        4.6      -.-  2.9  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.18 06:42:40  38.3075   37.7843        6.1      -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.18 06:29:09  40.4268   28.9417        5.3      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.18 06:07:19  37.9987   28.9885        7.8      -.-  1.9  -.-   AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.08.18 05:50:14  40.2628   31.7915        9.3      -.-  1.3  -.-   NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.08.18 05:49:28  37.6093   35.7932        1.1      -.-  1.5  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.18 05:48:50  37.6037   35.7788        6.6      -.-  1.4  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.18 05:30:54  39.2900   27.9463        8.1      -.-  1.1  -.-   DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2024.08.18 05:10:32  39.3915   28.6438        5.4      -.-  1.6  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel

2024.08.18 05:09:49  37.4710   37.1155        1.9      -.-  1.0  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.18 05:06:13  36.0380   36.1437        7.2      -.-  1.5  -.-   SENKOY-(HATAY)                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.18 04:57:53  38.4110   38.2488        5.0      -.-  2.4  -.-   KENDIRLI-(MALATYA)                                İlksel

2024.08.18 04:53:16  36.2353   31.2250       11.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.18 04:23:36  37.9173   36.8263        5.9      -.-  2.3  -.-   SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.08.18 04:13:06  38.0228   37.5533        5.0      -.-  2.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.18 04:11:10  38.0875   37.4250        9.4      -.-  1.2  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.18 04:02:37  39.3918   28.6300        5.5      -.-  1.7  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel

2024.08.18 03:33:06  40.1977   31.7358        5.0      -.-  1.8  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.08.18 03:27:59  38.5393   38.0073        2.6      -.-  1.2  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.08.18 03:11:53  39.4035   28.6552        5.4      -.-  1.5  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel

2024.08.18 03:08:28  37.2968   42.5543        4.9      -.-  1.9  -.-   GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)                           İlksel

2024.08.18 03:03:42  37.8427   36.3340        5.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.18 02:16:22  38.0958   38.4202        2.5      -.-  2.2  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.08.18 02:03:16  39.2110   41.1802        7.6      -.-  1.1  -.-   YORGANCAYIR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel

2024.08.18 01:47:30  39.3975   28.6405        4.9      -.-  2.4  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel

2024.08.18 01:22:11  40.2253   31.6948        8.7      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.08.18 01:19:32  39.3332   41.1300        3.2      -.-  1.7  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.08.18 01:15:55  39.3105   40.9812        5.0      -.-  1.2  -.-   KARLIOVA (BINGOL)                                 İlksel

2024.08.18 01:06:50  39.4503   27.8687        5.7      -.-  2.6  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             İlksel

2024.08.18 01:03:40  39.2760   41.1137        5.4      -.-  2.2  -.-   SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

2024.08.18 00:54:35  38.9560   27.1430        5.9      -.-  1.6  -.-   KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)                         İlksel

2024.08.18 00:43:33  39.2878   41.1392        5.1      -.-  2.6  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.08.18 00:39:11  37.9890   27.0790        5.1      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.18 00:13:01  39.3433   41.1462        5.9      -.-  3.8  3.9   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.08.18 00:06:21  37.6077   37.4367        5.3      -.-  1.7  -.-   MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 18 Ağustos son depremler listesi

Tarih     Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük   Yer

2024-08-18 11:03:38 35.23944   37.08028   16.17         ML    3.2    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [106.93 km] Altınözü (Hatay)       

2024-08-18 10:30:20 38.59778   31.0925     5.9    ML    0.4    Çay (Afyonkarahisar)

2024-08-18 08:53:40 37.84417   27.16583   6.94  ML    0.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.76 km] Kuşadası (Aydın)

2024-08-18 08:52:29 38.04694   37.74083   11.29         ML    1.9    Doğanşehir (Malatya) 

2024-08-18 08:21:01 38.39556   37.52194   7.02  ML    1.5    Darende (Malatya)    

2024-08-18 08:20:20 38.79333   27.10083   9.15  ML    1.2    Yunusemre (Manisa) 

2024-08-18 08:17:11 38.62694   26.70139   7.0    ML    1.4    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.60 km] Foça (İzmir)   

2024-08-18 08:04:09 39.36694   28.60833   6.98  ML    1.2    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-18 07:38:37 38.27361   37.76194   9.41  ML    1.2    Akçadağ (Malatya)    

2024-08-18 07:36:06 40.79111   27.46         6.96  ML    1.3    Marmara Denizi - [06.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)   

2024-08-18 07:27:08 38.18333   42.59333   7.0    ML    2.2    Hizan (Bitlis)     

2024-08-18 07:25:48 38.1875     42.59611   7.23  ML    1.7    Hizan (Bitlis)     

2024-08-18 07:00:11 37.60083   29.18444   7.0    ML    1.2    Tavas (Denizli)  

2024-08-18 06:52:27 38.2725     37.77194   6.9    ML    2.9    Akçadağ (Malatya)    

2024-08-18 06:42:39 38.25694   37.7775     6.49  ML    2.0    Akçadağ (Malatya)    

2024-08-18 06:27:29 39.72778   41.7225     7.0    ML    1.9    Tekman (Erzurum)     

2024-08-18 06:20:25 38.05667   38.27722   7.0    ML    1.1    Çelikhan (Adıyaman) 

2024-08-18 06:10:01 36.94861   27.35694   8.28  ML    1.3    Ege Denizi - [06.27 km] Bodrum (Muğla)        

2024-08-18 06:07:19 38.00611   28.975       11.24         ML    1.7    Sarayköy (Denizli)        

2024-08-18 05:50:09 40.07139   31.79944   7.08  ML    1.4    Beypazarı (Ankara)    

2024-08-18 05:49:28 37.64556   35.86778   7.0    ML    1.6    Kozan (Adana)  

2024-08-18 05:48:48 37.625       35.88611   7.03  ML    1.2    Kozan (Adana)  

2024-08-18 05:30:52 39.24722   27.87639   6.97  ML    1.2    Kırkağaç (Manisa)     

2024-08-18 05:10:31 39.36694   28.60833   6.99  ML    1.4    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-18 05:09:47 37.48222   37.19694   8.96  ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)      

2024-08-18 04:57:53 38.44278   38.19194   7.0    ML    2.5    Yeşilyurt (Malatya)    

2024-08-18 04:53:17 36.22361   31.27222   8.92  ML    1.2    Akdeniz - [60.68 km] Manavgat (Antalya)  

2024-08-18 04:23:39 37.31583   36.86694   14.64         ML    2.6    Türkoğlu (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-18 04:13:07 38.01         37.53972   11.78         ML    2.7    Nurhak (Kahramanmaraş)      

2024-08-18 04:11:25 38.08278   38.46806   6.93  ML    1.0    Sincik (Adıyaman)     

2024-08-18 04:06:11 37.6775     35.49417   6.89  ML    1.1    Aladağ (Adana)

2024-08-18 04:02:36 39.36         28.60389   6.98  ML    1.6    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-18 03:33:07 40.20361   31.71778   6.99  ML    1.6    Beypazarı (Ankara)    

2024-08-18 03:28:00 38.5125     38.01694   7.0    ML    1.5    Akçadağ (Malatya)    

2024-08-18 03:11:53 39.36944   28.62583   5.63  ML    1.6    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-18 03:08:27 37.27056   42.58222   7.0    ML    1.7    Silopi (Şırnak)   

2024-08-18 03:03:42 37.83         36.39639   7.0    ML    1.6    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-08-18 02:16:23 38.06722   38.37806   6.78  ML    2.2    Çelikhan (Adıyaman) 

2024-08-18 02:03:18 39.3225     41.19944   7.0    ML    1.3    Varto (Muş)      

2024-08-18 01:47:30 39.38111   28.62528   6.97  ML    2.2    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-18 01:22:11 40.21         31.75944   6.87  ML    1.3    Beypazarı (Ankara)    

2024-08-18 01:19:32 39.33861   41.20083   7.0    ML    1.8    Varto (Muş)      

2024-08-18 01:15:53 39.34667   40.8575     7.0    ML    1.7    Karlıova (Bingöl)       

2024-08-18 01:06:50 39.44306   27.83361   7.0    ML    2.3    Altıeylül (Balıkesir)    

2024-08-18 01:03:40 39.31417   41.15194   7.28  ML    2.2    Varto (Muş)      

2024-08-18 00:54:36 39.10528   27.35833   7.0    ML    1.3    Kınık (İzmir)      

2024-08-18 00:43:33 39.32222   41.15222   6.92  ML    2.8    Varto (Muş)      

2024-08-18 00:39:13 37.83722   27.13444   7.0    ML    1.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.52 km] Kuşadası (Aydın)

2024-08-18 00:16:02 39.32083   41.15111   7.0    ML    1.7    Varto (Muş)      

2024-08-18 00:13:01 39.32389   41.17778   6.99  MW  3.8    Varto (Muş)      

2024-08-18 00:11:19 34.93833   25.37278   15.7  ML    3.5    Akdeniz

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