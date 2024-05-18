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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 18 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.18 14:25:43  38.2402   37.2762        1.0      -.-  2.2  -.-   CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.18 13:33:42  36.3275   36.1303        5.4      -.-  3.0  -.-   KARAALI-(HATAY)                                   İlksel

2024.05.18 12:06:26  38.0882   36.8203        1.0      -.-  2.3  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.18 11:52:21  40.3377   27.7150       16.5      -.-  2.3  -.-   SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)                   İlksel

2024.05.18 11:27:17  40.0738   36.0565        5.0      -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.18 10:58:39  38.2553   37.2902        5.0      -.-  3.0  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.18 10:47:13  40.0953   36.0320        1.6      -.-  1.9  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.05.18 10:37:15  39.4637   25.7395        6.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.18 09:47:15  39.2382   40.2675        3.0      -.-  2.5  -.-   DALLICA-KIGI (BINGOL)                             İlksel

2024.05.18 09:33:59  38.5713   37.4812       14.2      -.-  1.7  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

2024.05.18 08:24:46  38.5843   37.1823        5.4      -.-  1.6  -.-   YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.18 07:41:19  40.4125   35.5267        8.7      -.-  2.4  -.-   GOYNUCEK (AMASYA)                                 İlksel

2024.05.18 07:07:49  38.2650   37.9263        5.0      -.-  1.4  -.-   BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.18 06:57:04  36.5247   32.0230        5.0      -.-  1.7  -.-   CIKCILLI-ALANYA (ANTALYA)                         İlksel

2024.05.18 06:44:47  37.0955   28.1980       11.9      -.-  1.8  -.-   DENIZOVA-(MUGLA)                                  İlksel

2024.05.18 06:41:02  36.9378   27.7850        4.9      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.18 06:29:19  38.7643   37.4848        8.2      -.-  1.2  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.05.18 06:18:53  40.1195   24.7185        8.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.18 06:11:30  35.4845   27.3258        5.9      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.18 05:58:10  37.8378   27.0138       10.9      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.18 05:49:50  37.8407   27.7273        8.5      -.-  1.4  -.-   SANDIKLI-INCIRLIOVA (AYDIN)                       İlksel

2024.05.18 05:38:35  39.0152   40.5578       11.6      -.-  1.7  -.-   ORTACANAK-(BINGOL)                                İlksel

2024.05.18 05:35:35  39.0957   27.5973       14.8      -.-  1.2  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.05.18 05:25:21  39.5965   38.3013        5.0      -.-  2.2  -.-   AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS)                           İlksel

2024.05.18 05:15:45  37.9835   36.3808        4.4      -.-  1.3  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.18 05:13:56  39.3482   25.5265        8.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.18 05:05:28  36.2797   36.0577       12.6      -.-  1.6  -.-   KESECIK-(HATAY)                                   İlksel

2024.05.18 04:48:37  37.8148   27.0227        5.4      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.18 04:46:42  40.7845   30.9970        7.6      -.-  1.8  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel

2024.05.18 04:38:13  40.0862   25.0650       22.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.18 04:31:13  38.8015   37.4978        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.18 04:29:27  36.0428   35.7987       19.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.18 04:23:02  37.9447   29.2083       18.9      -.-  1.3  -.-   GUZELPINAR-(DENIZLI)                              İlksel

2024.05.18 04:03:35  38.8073   23.5175        5.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.05.18 03:53:06  37.3767   37.2265        8.4      -.-  1.0  -.-   IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.18 03:50:29  38.8100   37.4332        9.4      -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.05.18 03:44:56  36.4537   28.1407       30.0      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.18 03:36:24  39.4708   25.9655        9.3      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.05.18 03:16:18  37.6647   35.5222        5.3      -.-  1.3  -.-   KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)                           İlksel

2024.05.18 02:34:10  38.6487   25.5710        2.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.18 02:28:24  38.2687   37.7502        8.0      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.18 01:22:50  38.0687   37.4278       19.4      -.-  1.2  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.18 01:14:25  36.2393   28.9313       12.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.18 01:05:57  38.5275   37.2767        1.7      -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 18 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-18 14:25:43       38.2       37.32167              7.0          ML         2.2          Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-05-18 13:57:58       40.32694              40.19389              7.0          ML         1.2          Merkez (Bayburt)          

2024-05-18 13:33:42       36.32667              36.15194              7.11       ML         3.2          Antakya (Hatay)             

2024-05-18 13:19:50       39.55444              34.58944              7.0          ML         0.8          Yerköy (Yozgat)              

2024-05-18 13:18:14       38.28778              37.7475                7.23       ML         1.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-18 13:05:47       39.19194              29.26444              7.0          ML         1.3          Hisarcık (Kütahya)          

2024-05-18 12:56:21       39.88139              28.84083              7.15       ML         1.6          Orhaneli (Bursa)             

2024-05-18 12:45:25       38.28056              38.79028              9.71       ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-05-18 12:34:04       37.18889              27.85     7.05       ML         1.6          Milas (Muğla)   

2024-05-18 12:27:38       37.78389              27.37556              9.6          ML         1.2          Söke (Aydın)    

2024-05-18 12:26:37       38.35083              39.05222              7.0          ML         1.6          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-18 12:12:12       39.44472              28.15694              12.8       ML         1.3          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-05-18 12:08:45       37.16917              27.83583              7.0          ML         1.0          Milas (Muğla)   

2024-05-18 12:06:26       38.07194              36.80194              6.97       ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-18 11:52:21       40.3225                27.70889              7.05       ML         2.1          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.02 km] Bandırma (Balıkesir)      

2024-05-18 11:35:47       38.085   37.82028              6.97       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-18 11:27:17       40.05389              36.01694              7.05       ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-18 11:15:00       39.74694              30.18139              7.0          ML         1.1          İnönü (Eskişehir)            

2024-05-18 10:59:01       39.86306              30.52389              7.03       ML         1.5          Tepebaşı (Eskişehir)      

2024-05-18 10:58:40       38.19056              37.32528              7.5          ML         3.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-18 10:37:16       39.48639              25.77194              6.44       ML         2.5          Ege Denizi - [25.29 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-18 09:47:16       39.23639              40.28972              7.09       ML         2.2          Kiğı (Bingöl)       

2024-05-18 09:33:57       38.38972              37.52444              7.04       ML         1.7          Darende (Malatya)        

2024-05-18 09:32:56       39.08861              27.53583              6.95       ML         2.0          Soma (Manisa)

2024-05-18 09:26:58       38.48944              38.05389              7.0          ML         1.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-18 09:05:45       38.20722              42.51889              7.0          ML         2.1          Hizan (Bitlis)      

2024-05-18 08:24:47       38.32528              37.36139              7.0          ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-18 08:08:37       38.45139              26.68278              7.0          ML         1.3          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.67 km] Urla (İzmir) 

2024-05-18 07:41:19       40.41167              35.52167              6.99       ML         2.1          Göynücek (Amasya)     

2024-05-18 07:23:33       35.86944              30.87361              39.69     ML         1.6          Akdeniz - [64.77 km] Kumluca (Antalya)               

2024-05-18 07:07:57       38.28528              38.23556              6.99       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-18 06:57:05       36.52667              32.10778              7.0          ML         1.3          Alanya (Antalya)             

2024-05-18 06:44:47       37.07861              28.20556              5.14       ML         1.3          Menteşe (Muğla)          

2024-05-18 06:41:02       36.92972              27.84667              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.44 km] Milas (Muğla)              

2024-05-18 06:39:17       38.30833              37.8       10.91     ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-18 06:29:19       38.82972              37.43222              7.18       ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-05-18 06:23:55       38.02     38.27278              7.0          ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-18 06:18:51       40.07139              24.6675                8.09       ML         2.0          Ege Denizi          

2024-05-18 06:11:26       35.35139              27.3075                7.0          ML         2.3          Akdeniz - [149.55 km] Datça (Muğla)    

2024-05-18 06:05:21       38.27889              38.27472              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)

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