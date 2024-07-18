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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.18 12:05:37  39.1152   28.0875       11.4      -.-  1.7  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.07.18 11:39:09  39.1525   40.2328        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel

2024.07.18 11:33:38  37.9618   27.6110        9.4      -.-  1.5  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.07.18 11:28:16  37.2493   35.7212       18.5      -.-  1.5  -.-   UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA)                      İlksel

2024.07.18 10:26:08  37.5500   37.1328       13.0      -.-  2.6  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.07.18 10:01:38  39.1385   27.6445        0.0      -.-  2.1  -.-   SARIKAYA-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.07.18 09:38:46  40.2998   26.9970        4.7      -.-  2.0  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.07.18 09:31:57  40.2898   27.0142        6.6      -.-  2.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.07.18 09:27:57  37.6695   26.7532       12.3      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.07.18 07:33:28  38.5418   26.8188        6.7      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.18 07:33:15  38.2073   38.6498        5.0      -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.18 07:30:43  38.5205   26.7678        3.1      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.18 07:20:05  39.9578   39.0738        9.3      -.-  1.9  -.-   GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                        İlksel

2024.07.18 07:12:04  38.6867   26.6215       10.1      -.-  2.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.18 06:49:42  36.1222   27.6237       20.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.18 06:29:11  37.9932   38.8857       11.1      -.-  1.3  -.-   CIFTHISAR-GERGER (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.07.18 06:19:37  40.1785   23.9363        9.1      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.18 05:49:21  38.4395   39.4368       10.1      -.-  1.7  -.-   AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.07.18 05:44:34  38.9672   26.0420        5.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.07.18 05:36:17  38.1737   38.6897        5.0      -.-  1.9  -.-   KORME-PUTURGE (MALATYA)                           İlksel

2024.07.18 05:35:14  38.3778   38.1612       29.0      -.-  1.4  -.-   OZAL-(MALATYA)                                    İlksel

2024.07.18 04:52:33  38.3098   38.3728       18.9      -.-  1.2  -.-   CAMURLU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.07.18 03:53:21  41.2120   39.8095       15.1      -.-  2.0  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                      İlksel

2024.07.18 03:41:55  38.4378   37.4203        5.5      -.-  0.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.18 02:43:58  37.9538   36.7140        5.4      -.-  2.0  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.07.18 02:04:06  38.1205   37.3462       20.4      -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.18 01:48:11  37.3447   36.5917        4.9      -.-  1.2  -.-   YENIFARSAK-DUZICI (OSMANIYE)                      İlksel

2024.07.18 01:43:04  37.9267   28.8377        8.7      -.-  1.0  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel

2024.07.18 01:38:33  38.9527   41.0775        8.3      -.-  1.8  -.-   SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)                       İlksel

2024.07.18 00:49:59  37.4123   37.1228        5.2      -.-  1.7  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.18 00:02:46  40.7725   42.3147        5.0      -.-  1.7  -.-   YAYMESE-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 18 Temmuz son depremler listesi

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-07-18 12:52:44 39.25056  27.71639  12.96         ML    2.0    Soma (Manisa) 

2024-07-18 12:48:36 38.275       38.80333  5.98  ML    2.7    Pütürge (Malatya)    

2024-07-18 12:24:40 38.11972  33.01         6.97  ML    1.2    Karatay (Konya)        

2024-07-18 12:11:47 40.8875     31.79306  7.11  ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2024-07-18 12:05:37 39.14194  28.12778  8.49  ML    1.6    Sındırgı (Balıkesir)    

2024-07-18 11:39:10 38.96972  40.29139  19.7  ML    1.9    Merkez (Bingöl)        

2024-07-18 10:26:07 37.65611  37.16639  7.05  ML    2.6    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-18 10:01:39 39.10194  27.58944  6.87  ML    1.8    Soma (Manisa) 

2024-07-18 09:38:47 40.28889  27.00556  6.54  ML    1.8    Biga (Çanakkale)       

2024-07-18 09:31:57 40.28333  27.01833  6.86  ML    1.8    Biga (Çanakkale)       

2024-07-18 09:27:57 37.66056  26.77083  12.2  ML    1.2    Ege Denizi - [36.28 km] Söke (Aydın)    

2024-07-18 08:31:22 38.53417  26.02333  6.93  ML    1.6    Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [30.00 km] Çeşme (İzmir)    

2024-07-18 07:56:34 37.78694  31.68389  6.96  ML    1.1    Beyşehir (Konya)       

2024-07-18 07:38:30 36.93833  27.69194  6.99  ML    1.0    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.47 km] Bodrum (Muğla)        

2024-07-18 07:33:28 38.50139  26.75861  9.73  ML    1.4    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.35 km] Urla (İzmir)   

2024-07-18 07:33:16 38.16944  38.66722  7.0    ML    2.3    Pütürge (Malatya)    

2024-07-18 07:30:43 38.50722  26.77         9.55  ML    1.9    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.16 km] Urla (İzmir)   

2024-07-18 07:20:06 39.98111  39.04528  10.33         ML    1.8    Refahiye (Erzincan)        

2024-07-18 07:12:04 38.69361  26.59         11.65         ML    2.6    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.56 km] Karaburun (İzmir)      

2024-07-18 06:56:52 38.1975     37.96444  7.34  ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-18 06:49:26 35.22972  27.14056  8.72  ML    2.7    Akdeniz - [164.86 km] Datça (Muğla)  

2024-07-18 06:29:13 38.13472  38.56306  7.0    ML    1.3    Sincik (Adıyaman)    

2024-07-18 06:19:37 40.13806  24.12306  7.45  ML    2.8    Ege Denizi

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-18 05:49:20 38.45444  39.45222  5.11  ML    1.1    Maden (Elazığ) 

2024-07-18 05:44:34 38.94778  26.03694  11.13         ML    2.3    Ege Denizi - [45.59 km] Karaburun (İzmir)      

2024-07-18 05:36:18 38.17139  38.67361  5.96  ML    1.9    Pütürge (Malatya)    

2024-07-18 05:35:19 38.13139  37.82583  7.0    ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-18 04:52:32 38.21667  38.7025     6.26  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-07-18 04:36:17 37.72778  36.375       6.26  ML    1.4    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-07-18 04:23:27 37.45472  36.9425     7.0    ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-18 04:11:53 38.25         38.755       8.86  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-07-18 04:07:38 37.91306  27.13778  6.31  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir)       

2024-07-18 03:53:23 41.08556  39.86111  19.88         ML    1.2    Karadeniz - [12.83 km] Ortahisar (Trabzon)

2024-07-18 03:51:02 38.01139  37.48278  7.1    ML    1.0    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-18 03:41:56 37.5825     32.10972  7.0    ML    1.0    Seydişehir (Konya)    

2024-07-18 03:41:53 38.42944  37.46917  7.0    ML    1.1    Darende (Malatya)    

2024-07-18 03:30:52 38.58056  39.16722  10.07         ML    1.0    Merkez (Elazığ)

2024-07-18 03:20:33 38.04806  38.23333  7.0    ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-18 03:08:43 38.16556  37.94083  8.21  ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-18 03:05:04 38.06889  38.34056  7.77  ML    1.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-18 02:43:57 37.96028  36.65167  5.52  ML    1.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-07-18 02:32:42 38.17833  37.88         7.0    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-18 02:07:51 38.75694  31.4425     7.0    ML    0.8    Sultandağı (Afyonkarahisar)       

2024-07-18 02:07:49 40.36333  24.705       7.0    ML    1.7    Ege Denizi

2024-07-18 02:04:05 38.02639  37.39306  7.0    ML    1.4    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-18 01:48:09 37.35639  36.39417  7.0    ML    1.2    Aslantaş Barajı - [01.86 km] Andırın (Kahramanmaraş)  

2024-07-18 01:43:04 37.93917  28.83583  7.35  ML    1.2    Sarayköy (Denizli)    

2024-07-18 01:38:33 38.9  40.9975     10.89         ML    1.5    Solhan (Bingöl)

2024-07-18 01:21:06 37.40417  36.48417  7.0    ML    1.7    Düziçi (Osmaniye)     

2024-07-18 01:09:25 37.4275     36.95806  7.0    ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-18 01:07:23 39.50167  28.39         6.78  ML    0.8    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-07-18 00:56:55 38.10278  37.82528  11.59         ML    1.3    Doğanşehir (Malatya) 

2024-07-18 00:49:58 37.4275     37.17694  10.66         ML    1.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-07-18 00:38:29 38.1675     37.89167  8.25  ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-18 00:36:33 37.76944  41.87944  5.73  ML    1.0    Merkez (Siirt)   

2024-07-18 00:32:49 38.67083  40.36694  8.06  ML    1.2    Genç (Bingöl)   

2024-07-18 00:28:56 40.76694  32.83889  5.74  ML    1.1    Çerkeş (Çankırı)        

2024-07-18 00:18:13 39.87806  27.70139  13.57         ML    1.2    Balya (Balıkesir)        

2024-07-18 00:16:02 39.17139  40.16972  32.26         ML    1.0    Özlüce Barajı - [01.75 km] Yayladere (Bingöl)  

2024-07-18 00:02:48 40.70083  42.36278  8.71  ML    1.6    Şenkaya (Erzurum)

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