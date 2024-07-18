Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.18 12:05:37 39.1152 28.0875 11.4 -.- 1.7 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.07.18 11:39:09 39.1525 40.2328 5.4 -.- 2.2 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.07.18 11:33:38 37.9618 27.6110 9.4 -.- 1.5 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.07.18 11:28:16 37.2493 35.7212 18.5 -.- 1.5 -.- UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.07.18 10:26:08 37.5500 37.1328 13.0 -.- 2.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.18 10:01:38 39.1385 27.6445 0.0 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.18 09:38:46 40.2998 26.9970 4.7 -.- 2.0 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.07.18 09:31:57 40.2898 27.0142 6.6 -.- 2.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.07.18 09:27:57 37.6695 26.7532 12.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.18 07:33:28 38.5418 26.8188 6.7 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.18 07:33:15 38.2073 38.6498 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.18 07:30:43 38.5205 26.7678 3.1 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.18 07:20:05 39.9578 39.0738 9.3 -.- 1.9 -.- GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.07.18 07:12:04 38.6867 26.6215 10.1 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.18 06:49:42 36.1222 27.6237 20.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.18 06:29:11 37.9932 38.8857 11.1 -.- 1.3 -.- CIFTHISAR-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.18 06:19:37 40.1785 23.9363 9.1 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.18 05:49:21 38.4395 39.4368 10.1 -.- 1.7 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.07.18 05:44:34 38.9672 26.0420 5.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.18 05:36:17 38.1737 38.6897 5.0 -.- 1.9 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.18 05:35:14 38.3778 38.1612 29.0 -.- 1.4 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2024.07.18 04:52:33 38.3098 38.3728 18.9 -.- 1.2 -.- CAMURLU-(MALATYA) İlksel
2024.07.18 03:53:21 41.2120 39.8095 15.1 -.- 2.0 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2024.07.18 03:41:55 38.4378 37.4203 5.5 -.- 0.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.18 02:43:58 37.9538 36.7140 5.4 -.- 2.0 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.18 02:04:06 38.1205 37.3462 20.4 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.18 01:48:11 37.3447 36.5917 4.9 -.- 1.2 -.- YENIFARSAK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.07.18 01:43:04 37.9267 28.8377 8.7 -.- 1.0 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.07.18 01:38:33 38.9527 41.0775 8.3 -.- 1.8 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2024.07.18 00:49:59 37.4123 37.1228 5.2 -.- 1.7 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.18 00:02:46 40.7725 42.3147 5.0 -.- 1.7 -.- YAYMESE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
AFAD 18 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-18 12:52:44 39.25056 27.71639 12.96 ML 2.0 Soma (Manisa)
2024-07-18 12:48:36 38.275 38.80333 5.98 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2024-07-18 12:24:40 38.11972 33.01 6.97 ML 1.2 Karatay (Konya)
2024-07-18 12:11:47 40.8875 31.79306 7.11 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-07-18 12:05:37 39.14194 28.12778 8.49 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2024-07-18 11:39:10 38.96972 40.29139 19.7 ML 1.9 Merkez (Bingöl)
2024-07-18 10:26:07 37.65611 37.16639 7.05 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-18 10:01:39 39.10194 27.58944 6.87 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-18 09:38:47 40.28889 27.00556 6.54 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-07-18 09:31:57 40.28333 27.01833 6.86 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-07-18 09:27:57 37.66056 26.77083 12.2 ML 1.2 Ege Denizi - [36.28 km] Söke (Aydın)
2024-07-18 08:31:22 38.53417 26.02333 6.93 ML 1.6 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [30.00 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-18 07:56:34 37.78694 31.68389 6.96 ML 1.1 Beyşehir (Konya)
2024-07-18 07:38:30 36.93833 27.69194 6.99 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.47 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-18 07:33:28 38.50139 26.75861 9.73 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.35 km] Urla (İzmir)
2024-07-18 07:33:16 38.16944 38.66722 7.0 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2024-07-18 07:30:43 38.50722 26.77 9.55 ML 1.9 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.16 km] Urla (İzmir)
2024-07-18 07:20:06 39.98111 39.04528 10.33 ML 1.8 Refahiye (Erzincan)
2024-07-18 07:12:04 38.69361 26.59 11.65 ML 2.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.56 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-18 06:56:52 38.1975 37.96444 7.34 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-18 06:49:26 35.22972 27.14056 8.72 ML 2.7 Akdeniz - [164.86 km] Datça (Muğla)
2024-07-18 06:29:13 38.13472 38.56306 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-07-18 06:19:37 40.13806 24.12306 7.45 ML 2.8 Ege Denizi
2024-07-18 05:49:20 38.45444 39.45222 5.11 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2024-07-18 05:44:34 38.94778 26.03694 11.13 ML 2.3 Ege Denizi - [45.59 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-18 05:36:18 38.17139 38.67361 5.96 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-07-18 05:35:19 38.13139 37.82583 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-18 04:52:32 38.21667 38.7025 6.26 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-07-18 04:36:17 37.72778 36.375 6.26 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-18 04:23:27 37.45472 36.9425 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-18 04:11:53 38.25 38.755 8.86 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-07-18 04:07:38 37.91306 27.13778 6.31 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir)
2024-07-18 03:53:23 41.08556 39.86111 19.88 ML 1.2 Karadeniz - [12.83 km] Ortahisar (Trabzon)
2024-07-18 03:51:02 38.01139 37.48278 7.1 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-18 03:41:56 37.5825 32.10972 7.0 ML 1.0 Seydişehir (Konya)
2024-07-18 03:41:53 38.42944 37.46917 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-07-18 03:30:52 38.58056 39.16722 10.07 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-07-18 03:20:33 38.04806 38.23333 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-18 03:08:43 38.16556 37.94083 8.21 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-18 03:05:04 38.06889 38.34056 7.77 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-18 02:43:57 37.96028 36.65167 5.52 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-07-18 02:32:42 38.17833 37.88 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-18 02:07:51 38.75694 31.4425 7.0 ML 0.8 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-07-18 02:07:49 40.36333 24.705 7.0 ML 1.7 Ege Denizi
2024-07-18 02:04:05 38.02639 37.39306 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-18 01:48:09 37.35639 36.39417 7.0 ML 1.2 Aslantaş Barajı - [01.86 km] Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-18 01:43:04 37.93917 28.83583 7.35 ML 1.2 Sarayköy (Denizli)
2024-07-18 01:38:33 38.9 40.9975 10.89 ML 1.5 Solhan (Bingöl)
2024-07-18 01:21:06 37.40417 36.48417 7.0 ML 1.7 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-18 01:09:25 37.4275 36.95806 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-18 01:07:23 39.50167 28.39 6.78 ML 0.8 Dursunbey (Balıkesir)
2024-07-18 00:56:55 38.10278 37.82528 11.59 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-18 00:49:58 37.4275 37.17694 10.66 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-18 00:38:29 38.1675 37.89167 8.25 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-18 00:36:33 37.76944 41.87944 5.73 ML 1.0 Merkez (Siirt)
2024-07-18 00:32:49 38.67083 40.36694 8.06 ML 1.2 Genç (Bingöl)
2024-07-18 00:28:56 40.76694 32.83889 5.74 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2024-07-18 00:18:13 39.87806 27.70139 13.57 ML 1.2 Balya (Balıkesir)
2024-07-18 00:16:02 39.17139 40.16972 32.26 ML 1.0 Özlüce Barajı - [01.75 km] Yayladere (Bingöl)
2024-07-18 00:02:48 40.70083 42.36278 8.71 ML 1.6 Şenkaya (Erzurum)