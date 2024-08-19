Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.19 12:42:34 38.2777 37.7027 11.6 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.19 12:35:50 35.5022 26.4455 7.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.19 12:02:57 38.2638 37.7702 5.0 -.- 3.9 3.9 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.19 11:36:47 39.6860 29.6673 11.8 -.- 1.7 -.- GOKCEYURT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.19 10:56:53 39.3928 26.2350 10.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 10:52:41 39.4407 26.2857 13.8 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 10:27:39 37.8323 26.7117 8.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.19 10:01:27 39.3882 26.2252 12.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:57:28 39.3847 26.2303 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:54:36 39.4023 26.2657 17.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:45:39 39.4140 26.1812 17.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:44:03 39.3878 26.2655 12.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:37:56 39.3823 26.2552 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:31:25 39.4080 26.1528 2.2 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:30:08 39.3697 26.6987 5.0 -.- 1.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:22:07 39.3708 26.3388 26.5 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:21:30 39.3413 26.2822 28.3 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:19:18 39.3133 26.2273 5.0 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:18:27 39.3537 26.3255 27.6 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:16:09 39.4063 26.2508 4.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:14:54 39.3890 26.3078 14.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 09:05:07 39.3840 26.2752 11.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:53:00 39.3783 26.2998 14.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:44:04 39.3770 26.2240 13.7 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:43:41 38.2898 37.7580 13.1 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.19 08:40:05 39.2963 26.3598 5.0 -.- 0.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:38:04 38.6680 36.4840 7.4 -.- 2.3 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.08.19 08:36:30 39.3667 26.2370 4.5 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:34:43 39.3702 26.2183 5.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:34:15 39.3955 26.2608 15.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:32:05 39.3970 26.1787 9.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:27:20 39.3682 26.2740 12.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:23:40 39.3892 26.2058 4.5 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 08:02:19 38.0705 36.6030 5.4 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.19 07:32:35 35.1565 25.5725 1.9 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.19 07:26:26 38.3180 37.8212 4.1 -.- 2.5 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.19 07:21:06 40.2937 31.8038 2.3 -.- 2.5 -.- DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.19 06:18:44 38.0742 37.7295 7.5 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.19 06:10:33 39.3790 26.2565 8.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 06:02:19 38.2580 27.2183 5.4 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.08.19 05:14:40 39.3705 26.2572 10.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 05:13:34 39.3862 26.2580 8.9 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 04:41:11 38.3258 37.3172 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.08.19 04:41:11)
2024.08.19 04:40:21 38.1817 37.2715 5.0 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.19 04:32:38 38.2798 27.2390 8.0 -.- 3.5 3.2 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.08.19 04:20:35 38.3147 37.7460 5.0 -.- 2.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.19 04:15:36 40.2593 24.0448 7.3 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.19 03:57:16 38.2827 37.7857 4.9 -.- 2.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.19 03:56:37 40.2598 24.0812 5.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.19 03:37:30 37.8857 36.6318 12.1 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.19 01:39:04 38.9783 26.1640 10.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.19 01:21:25 39.2550 40.8613 3.7 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.08.19 00:32:47 36.5622 28.9732 22.2 -.- 2.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
AFAD 19 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-19 12:29:04 39.17333 27.68472 6.28 ML 1.0 Soma (Manisa)
2024-08-19 12:14:02 36.85361 36.52611 4.77 ML 2.2 Hassa (Hatay)
2024-08-19 12:05:19 37.31417 36.73361 2.18 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-19 12:02:58 38.28056 37.74944 10.31 MW 4.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-19 11:09:47 38.12083 27.29139 7.0 ML 1.0 Menderes (İzmir)
2024-08-19 10:56:54 39.39528 26.29111 7.29 ML 2.5 Ege Denizi - [11.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 10:52:42 39.37556 26.24083 7.77 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 10:43:22 38.88139 39.10944 7.0 ML 1.9 Keban Barajı - [03.79 km] Pertek (Tunceli)
2024-08-19 10:27:36 37.63667 26.48056 11.51 ML 2.0 Ege Denizi - [60.44 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-19 09:57:27 39.35444 26.30861 7.0 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 09:47:39 38.30917 38.78722 6.95 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-19 09:21:12 39.73472 41.71333 6.75 ML 2.6 Tekman (Erzurum)
2024-08-19 09:07:42 38.03333 36.54417 7.04 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-19 09:05:08 39.40306 26.28389 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [10.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 08:38:05 38.69028 36.48556 7.0 ML 2.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-08-19 08:34:43 39.36806 26.27028 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 08:32:06 39.41194 26.30361 8.49 ML 1.7 Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 08:02:19 38.05611 36.55972 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-19 07:32:38 35.0275 25.85278 8.78 ML 3.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [234.40 km] Datça (Muğla)
2024-08-19 07:29:51 38.25611 37.76472 7.0 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-19 07:26:26 38.26944 37.7725 7.0 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-08-19 07:21:05 40.22583 31.75972 7.73 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-08-19 07:19:51 39.31917 41.2225 7.0 ML 1.6 Varto (Muş)
2024-08-19 06:18:44 38.05111 37.70944 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-19 06:10:33 39.36722 26.25083 6.86 ML 2.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 06:02:19 38.26056 27.20889 7.0 ML 1.6 Menderes (İzmir)
2024-08-19 05:14:41 39.38639 26.28917 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [12.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 05:13:34 39.38639 26.29444 7.0 ML 2.8 Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 04:41:25 38.25444 38.1975 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-19 04:40:22 38.16472 37.24583 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-19 04:32:39 38.26139 27.21889 7.0 MW 3.5 Menderes (İzmir)
2024-08-19 04:20:35 38.25333 37.77389 7.92 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-19 03:57:16 38.27444 37.75778 7.0 ML 2.9 Akçadağ (Malatya)
2024-08-19 01:39:05 38.95583 26.275 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [34.63 km] Karaburun (İzmir)
2024-08-19 01:21:26 39.2375 40.85056 7.0 ML 2.5 Karlıova (Bingöl)
2024-08-19 00:32:48 36.56667 28.98139 27.24 ML 2.3 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.56 km] Fethiye (Muğla)