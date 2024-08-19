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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.19 12:42:34  38.2777   37.7027       11.6      -.-  2.0  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.08.19 12:35:50  35.5022   26.4455        7.9      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.19 12:02:57  38.2638   37.7702        5.0      -.-  3.9  3.9   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.19 11:36:47  39.6860   29.6673       11.8      -.-  1.7  -.-   GOKCEYURT-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.08.19 10:56:53  39.3928   26.2350       10.5      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 10:52:41  39.4407   26.2857       13.8      -.-  1.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.08.19 10:27:39  37.8323   26.7117        8.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.19 10:01:27  39.3882   26.2252       12.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:57:28  39.3847   26.2303        5.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:54:36  39.4023   26.2657       17.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:45:39  39.4140   26.1812       17.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:44:03  39.3878   26.2655       12.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:37:56  39.3823   26.2552        5.4      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:31:25  39.4080   26.1528        2.2      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:30:08  39.3697   26.6987        5.0      -.-  1.2  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.08.19 09:22:07  39.3708   26.3388       26.5      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:21:30  39.3413   26.2822       28.3      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:19:18  39.3133   26.2273        5.0      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:18:27  39.3537   26.3255       27.6      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:16:09  39.4063   26.2508        4.9      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:14:54  39.3890   26.3078       14.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 09:05:07  39.3840   26.2752       11.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:53:00  39.3783   26.2998       14.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:44:04  39.3770   26.2240       13.7      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:43:41  38.2898   37.7580       13.1      -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.19 08:40:05  39.2963   26.3598        5.0      -.-  0.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.19 08:38:04  38.6680   36.4840        7.4      -.-  2.3  -.-   ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)                 İlksel

2024.08.19 08:36:30  39.3667   26.2370        4.5      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:34:43  39.3702   26.2183        5.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:34:15  39.3955   26.2608       15.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:32:05  39.3970   26.1787        9.4      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:27:20  39.3682   26.2740       12.3      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:23:40  39.3892   26.2058        4.5      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 08:02:19  38.0705   36.6030        5.4      -.-  2.5  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.19 07:32:35  35.1565   25.5725        1.9      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.19 07:26:26  38.3180   37.8212        4.1      -.-  2.5  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.19 07:21:06  40.2937   31.8038        2.3      -.-  2.5  -.-   DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA)                     İlksel

2024.08.19 06:18:44  38.0742   37.7295        7.5      -.-  1.8  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.08.19 06:10:33  39.3790   26.2565        8.1      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 06:02:19  38.2580   27.2183        5.4      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.08.19 05:14:40  39.3705   26.2572       10.6      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 05:13:34  39.3862   26.2580        8.9      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.19 04:41:11  38.3258   37.3172        5.0      -.-  1.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             REVIZE01   (2024.08.19 04:41:11)

2024.08.19 04:40:21  38.1817   37.2715        5.0      -.-  1.9  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.19 04:32:38  38.2798   27.2390        8.0      -.-  3.5  3.2   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.08.19 04:20:35  38.3147   37.7460        5.0      -.-  2.0  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.08.19 04:15:36  40.2593   24.0448        7.3      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.19 03:57:16  38.2827   37.7857        4.9      -.-  2.9  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.19 03:56:37  40.2598   24.0812        5.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.19 03:37:30  37.8857   36.6318       12.1      -.-  1.3  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.08.19 01:39:04  38.9783   26.1640       10.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.08.19 01:21:25  39.2550   40.8613        3.7      -.-  2.6  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2024.08.19 00:32:47  36.5622   28.9732       22.2      -.-  2.5  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-19 12:29:04 39.17333  27.68472  6.28  ML    1.0    Soma (Manisa) 

2024-08-19 12:14:02 36.85361  36.52611  4.77  ML    2.2    Hassa (Hatay)   

2024-08-19 12:05:19 37.31417  36.73361  2.18  ML    2.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-19 12:02:58 38.28056  37.74944  10.31         MW  4.0    Akçadağ (Malatya)        

2024-08-19 11:09:47 38.12083  27.29139  7.0    ML    1.0    Menderes (İzmir)      

2024-08-19 10:56:54 39.39528  26.29111  7.29  ML    2.5    Ege Denizi - [11.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-19 10:52:42 39.37556  26.24083  7.77  ML    1.1    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-19 10:43:22 38.88139  39.10944  7.0    ML    1.9    Keban Barajı - [03.79 km] Pertek (Tunceli)        

2024-08-19 10:27:36 37.63667  26.48056  11.51         ML    2.0    Ege Denizi - [60.44 km] Seferihisar (İzmir)       

2024-08-19 09:57:27 39.35444  26.30861  7.0    ML    1.3    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.42 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-19 09:47:39 38.30917  38.78722  6.95  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-08-19 09:21:12 39.73472  41.71333  6.75  ML    2.6    Tekman (Erzurum)   

2024-08-19 09:07:42 38.03333  36.54417  7.04  ML    2.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-19 09:05:08 39.40306  26.28389  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - [10.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-19 08:38:05 38.69028  36.48556  7.0    ML    2.1    Pınarbaşı (Kayseri)    

2024-08-19 08:34:43 39.36806  26.27028  7.0    ML    1.7    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.83 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-19 08:32:06 39.41194  26.30361  8.49  ML    1.7    Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-19 08:02:19 38.05611  36.55972  7.0    ML    2.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-19 07:32:38 35.0275     25.85278  8.78  ML    3.5    Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [234.40 km] Datça (Muğla)   

2024-08-19 07:29:51 38.25611  37.76472  7.0    ML    2.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-19 07:26:26 38.26944  37.7725     7.0    ML    2.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-19 07:21:05 40.22583  31.75972  7.73  ML    2.4    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-19 07:19:51 39.31917  41.2225     7.0    ML    1.6    Varto (Muş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-19 06:18:44 38.05111  37.70944  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-19 06:10:33 39.36722  26.25083  6.86  ML    2.8    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.90 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-19 06:02:19 38.26056  27.20889  7.0    ML    1.6    Menderes (İzmir)      

2024-08-19 05:14:41 39.38639  26.28917  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [12.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-19 05:13:34 39.38639  26.29444  7.0    ML    2.8    Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-19 04:41:25 38.25444  38.1975     7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-19 04:40:22 38.16472  37.24583  7.0    ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-19 04:32:39 38.26139  27.21889  7.0    MW  3.5    Menderes (İzmir)      

2024-08-19 04:20:35 38.25333  37.77389  7.92  ML    2.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-19 03:57:16 38.27444  37.75778  7.0    ML    2.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-19 01:39:05 38.95583  26.275       7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [34.63 km] Karaburun (İzmir)     

2024-08-19 01:21:26 39.2375     40.85056  7.0    ML    2.5    Karlıova (Bingöl)       

2024-08-19 00:32:48 36.56667  28.98139  27.24         ML    2.3    Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.56 km] Fethiye (Muğla)

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