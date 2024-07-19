Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.19 12:49:19 36.0985 33.5485 2.4 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.07.19 12:44:35 38.1253 37.8767 5.0 -.- 2.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.19 12:38:25 38.5490 28.5395 15.7 -.- 1.3 -.- ESENYAZI-KULA (MANISA) İlksel
2024.07.19 12:30:21 40.4620 29.2115 6.7 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.19 12:28:13 38.6568 36.7012 17.0 -.- 1.9 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.07.19 12:26:35 40.4675 29.2822 4.7 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.07.19 12:01:58 38.4822 37.3540 4.6 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.19 11:51:57 38.3550 38.2143 4.5 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.07.19 11:28:42 38.2745 37.8125 5.3 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.19 10:43:42 37.5103 36.7663 5.0 -.- 1.8 -.- FATMALI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 10:36:21 40.8250 30.3527 2.1 -.- 1.6 -.- SELAHIYE-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel
2024.07.19 10:12:29 37.0917 28.3077 5.5 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.07.19 08:44:42 38.1365 37.8588 16.0 -.- 2.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.19 07:22:35 37.7642 26.9900 3.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.19 05:43:12 38.9687 41.6862 4.9 -.- 1.4 -.- YUKARISIZMA-(MUS) İlksel
2024.07.19 04:42:12 38.4025 37.3917 8.9 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 04:37:47 39.0928 29.6473 2.4 -.- 1.7 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.07.19 02:27:45 39.7638 27.7773 7.9 -.- 1.6 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.19 02:14:31 38.0033 28.1175 5.0 -.- 1.1 -.- CUMAYANI-KOSK (AYDIN) İlksel
2024.07.19 02:06:07 37.8688 36.3018 5.5 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 01:29:18 37.1848 36.8500 7.6 -.- 1.1 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.19 01:16:40 38.3240 38.8502 5.4 -.- 1.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.07.19 00:42:28 38.3130 37.2180 7.8 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 00:41:14 38.7147 30.5527 5.4 -.- 1.8 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.19 00:27:59 38.7235 30.5287 5.7 -.- 1.9 -.- KISLACIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.19 00:13:16 38.5385 26.8873 5.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.19 00:04:44 37.8765 37.9707 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 19 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-19 12:22:15 38.34806 29.12361 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-07-19 11:51:59 38.26056 38.25944 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-19 11:38:00 37.78861 37.72472 5.09 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-07-19 11:28:41 38.25639 37.76944 7.23 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-19 11:08:36 38.11917 38.46056 7.0 ML 2.0 Sincik (Adıyaman)
2024-07-19 10:43:40 37.45694 36.63194 7.42 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-07-19 10:12:27 37.06833 28.33583 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-07-19 08:44:43 38.11694 37.88972 6.73 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-19 07:22:35 37.75139 26.98861 7.13 ML 1.6 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [21.13 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-19 07:00:09 37.85944 37.93944 8.16 ML 1.4 Tut (Adıyaman)
2024-07-19 05:43:12 38.91028 41.63278 27.93 ML 2.2 Merkez (Muş)
2024-07-19 04:45:51 38.04667 37.85389 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-19 04:42:12 38.28056 37.37611 7.43 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-19 04:37:48 39.02194 29.6725 6.92 ML 1.5 Gediz (Kütahya)
2024-07-19 04:15:56 36.92167 36.57556 7.31 ML 1.2 İslahiye (Gaziantep)
2024-07-19 04:00:46 38.21833 38.26972 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-19 03:49:43 37.80694 37.96389 9.99 ML 1.0 Tut (Adıyaman)
2024-07-19 03:21:30 38.18639 38.18583 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-19 02:57:24 37.665 35.49639 6.95 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2024-07-19 02:14:32 37.90361 28.12111 7.0 ML 0.8 Sultanhisar (Aydın)
2024-07-19 02:12:34 36.79139 28.38472 8.12 ML 1.3 Marmaris (Muğla)
2024-07-19 02:06:07 37.86444 36.28167 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-19 01:16:45 38.42917 39.23639 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-07-19 00:42:28 38.22194 37.28194 7.13 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-19 00:27:59 38.72361 30.56944 7.0 ML 1.8 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-19 00:25:40 38.27028 38.47222 6.69 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-07-19 00:13:17 38.51861 26.87639 11.4 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.57 km] Menemen (İzmir)
2024-07-19 00:04:45 37.82528 37.96444 8.24 ML 2.5 Tut (Adıyaman)