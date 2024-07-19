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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.19 12:49:19  36.0985   33.5485        2.4      -.-  1.6  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel

2024.07.19 12:44:35  38.1253   37.8767        5.0      -.-  2.7  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.07.19 12:38:25  38.5490   28.5395       15.7      -.-  1.3  -.-   ESENYAZI-KULA (MANISA)                            İlksel

2024.07.19 12:30:21  40.4620   29.2115        6.7      -.-  0.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.07.19 12:28:13  38.6568   36.7012       17.0      -.-  1.9  -.-   CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)                            İlksel

2024.07.19 12:26:35  40.4675   29.2822        4.7      -.-  1.7  -.-   CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA)                        İlksel

2024.07.19 12:01:58  38.4822   37.3540        4.6      -.-  1.6  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.19 11:51:57  38.3550   38.2143        4.5      -.-  1.8  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel

2024.07.19 11:28:42  38.2745   37.8125        5.3      -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.07.19 10:43:42  37.5103   36.7663        5.0      -.-  1.8  -.-   FATMALI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.07.19 10:36:21  40.8250   30.3527        2.1      -.-  1.6  -.-   SELAHIYE-SERDIVAN (SAKARYA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.19 10:12:29  37.0917   28.3077        5.5      -.-  1.4  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   İlksel

2024.07.19 08:44:42  38.1365   37.8588       16.0      -.-  2.5  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.07.19 07:22:35  37.7642   26.9900        3.0      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.07.19 05:43:12  38.9687   41.6862        4.9      -.-  1.4  -.-   YUKARISIZMA-(MUS)                                 İlksel

2024.07.19 04:42:12  38.4025   37.3917        8.9      -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.19 04:37:47  39.0928   29.6473        2.4      -.-  1.7  -.-   YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel

2024.07.19 02:27:45  39.7638   27.7773        7.9      -.-  1.6  -.-   YENIISKENDER-(BALIKESIR)                          İlksel

2024.07.19 02:14:31  38.0033   28.1175        5.0      -.-  1.1  -.-   CUMAYANI-KOSK (AYDIN)                             İlksel

2024.07.19 02:06:07  37.8688   36.3018        5.5      -.-  2.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.19 01:29:18  37.1848   36.8500        7.6      -.-  1.1  -.-   CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel

2024.07.19 01:16:40  38.3240   38.8502        5.4      -.-  1.1  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.07.19 00:42:28  38.3130   37.2180        7.8      -.-  1.6  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.07.19 00:41:14  38.7147   30.5527        5.4      -.-  1.8  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.07.19 00:27:59  38.7235   30.5287        5.7      -.-  1.9  -.-   KISLACIK-(AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2024.07.19 00:13:16  38.5385   26.8873        5.2      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.19 00:04:44  37.8765   37.9707        5.0      -.-  2.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Temmuz son depremler listesi 

Tarih      Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer 

2024-07-19 12:22:15       38.34806              29.12361              7.0          ML         1.0          Ulubey (Uşak) 

2024-07-19 11:51:59       38.26056              38.25944              7.0          ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-19 11:38:00       37.78861              37.72472              5.09       ML         1.9          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-07-19 11:28:41       38.25639              37.76944              7.23       ML         2.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-07-19 11:08:36       38.11917              38.46056              7.0          ML         2.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-07-19 10:43:40       37.45694              36.63194              7.42       ML         2.0          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-07-19 10:12:27       37.06833              28.33583              7.0          ML         1.2          Ula (Muğla)       

2024-07-19 08:44:43       38.11694              37.88972              6.73       ML         2.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-19 07:22:35       37.75139              26.98861              7.13       ML         1.6          Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [21.13 km] Kuşadası (Aydın)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-19 07:00:09       37.85944              37.93944              8.16       ML         1.4          Tut (Adıyaman)               

2024-07-19 05:43:12       38.91028              41.63278              27.93     ML         2.2          Merkez (Muş) 

2024-07-19 04:45:51       38.04667              37.85389              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-19 04:42:12       38.28056              37.37611              7.43       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-19 04:37:48       39.02194              29.6725                6.92       ML         1.5          Gediz (Kütahya)             

2024-07-19 04:15:56       36.92167              36.57556              7.31       ML         1.2          İslahiye (Gaziantep)      

2024-07-19 04:00:46       38.21833              38.26972              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-19 03:49:43       37.80694              37.96389              9.99       ML         1.0          Tut (Adıyaman)               

2024-07-19 03:21:30       38.18639              38.18583              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-19 02:57:24       37.665   35.49639              6.95       ML         1.5          Aladağ (Adana)               

2024-07-19 02:14:32       37.90361              28.12111              7.0          ML         0.8          Sultanhisar (Aydın)        

2024-07-19 02:12:34       36.79139              28.38472              8.12       ML         1.3          Marmaris (Muğla)          

2024-07-19 02:06:07       37.86444              36.28167              7.0          ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-07-19 01:16:45       38.42917              39.23639              7.0          ML         1.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-07-19 00:42:28       38.22194              37.28194              7.13       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-19 00:27:59       38.72361              30.56944              7.0          ML         1.8          Merkez (Afyonkarahisar)           

2024-07-19 00:25:40       38.27028              38.47222              6.69       ML         0.8          Battalgazi (Malatya)      

2024-07-19 00:13:17       38.51861              26.87639              11.4       ML         1.7          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.57 km] Menemen (İzmir)          

2024-07-19 00:04:45       37.82528              37.96444              8.24       ML         2.5          Tut (Adıyaman)

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