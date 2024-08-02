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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Ağustos tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.02 12:27:31  39.5730   29.3500       17.6      -.-  1.6  -.-   SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.08.02 12:15:01  36.6233   36.3782        7.5      -.-  2.7  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.08.02 10:23:41  36.4035   28.5033       25.9      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.02 10:23:28  38.4910   39.2133       15.8      -.-  2.2  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.08.02 09:44:19  41.1552   43.9038       24.3      -.-  2.9  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.08.02 09:39:47  39.1602   27.6228        7.8      -.-  2.0  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             REVIZE01   (2024.08.02 09:39:47)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.02 09:09:44  38.4222   39.9750       29.0      -.-  2.1  -.-   BOGAZ-DICLE (DIYARBAKIR)                          İlksel

2024.08.02 09:09:13  36.9687   29.0515        5.3      -.-  2.1  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel

2024.08.02 08:50:47  40.4353   28.8575        9.9      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.02 08:17:58  38.1133   37.2587        6.5      -.-  2.0  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.02 08:15:18  38.4735   37.4633       10.0      -.-  1.8  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.02 06:09:49  37.0375   36.0660        5.9      -.-  2.4  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    İlksel

2024.08.02 05:58:40  38.2432   38.7430        5.0      -.-  2.1  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.08.02 05:44:15  35.8333   31.6137       25.8      -.-  3.2  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.02 04:20:44  37.9170   36.3408        5.3      -.-  2.1  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.02 03:54:14  38.2153   38.5137        5.4      -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.08.02 03:40:59  38.2990   23.7988        7.7      -.-  3.5  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.02 02:48:27  40.3078   24.0925        5.1      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.02 00:55:51  38.6618   31.1607        5.0      -.-  2.1  -.-   DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             İlksel

2024.08.02 00:38:58  37.6213   35.3447        5.3      -.-  1.5  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.08.02 00:05:20  36.7288   36.3353        6.9      -.-  2.2  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 2 Ağustos son depremler listesi

Tarih            Saat Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-08-02 12:36:57    40.60722    40.91861    7.06   ML    0.8     İspir (Erzurum)  

2024-08-02 12:34:21    37.65028    29.16778    7.02   ML    1.1     Tavas (Denizli)   

2024-08-02 12:27:31    39.67861    29.45667    7.0     ML    1.3     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-08-02 12:24:51    39.87167    28.85833    7.15   ML    1.6     Orhaneli (Bursa)

2024-08-02 12:15:00    36.63 36.40667    6.98   ML    2.8     Kırıkhan (Hatay)

2024-08-02 12:06:06    37.29694    36.80722    7.83   ML    1.6     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-08-02 11:42:55    37.76861    27.47556    7.18   ML    1.3     Söke (Aydın)      

2024-08-02 11:21:41    39.39306    38.7625      7.0     ML    1.3     İliç (Erzincan)     

2024-08-02 11:10:39    38.35194    37.52639    7.0     ML    1.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-02 10:28:33    38.06889    37.3525      7.0     ML    1.7     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-08-02 10:23:42    36.34694    28.49306    6.65   ML    1.3     Akdeniz - [44.96 km] Ortaca (Muğla)  

2024-08-02 10:23:29    38.46 39.17 7.23   ML    2.2     Sivrice (Elazığ)   

2024-08-02 09:59:05    38.07917    37.78917    5.99   ML    1.4     Doğanşehir (Malatya)

2024-08-02 09:44:16    41.16833    43.93917    7.07   ML    3.1     Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.47 km] Akyaka (Kars)     

2024-08-02 09:39:47    39.085        27.55528    6.99   ML    1.9     Soma (Manisa)  

2024-08-02 09:09:46    38.36222    39.99194    7.01   ML    1.7     Dicle (Diyarbakır)        

2024-08-02 09:09:14    36.94583    29.06111    7.0     ML    1.8     Dalaman (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-02 08:50:47    40.42111    28.87139    7.0     ML    1.2     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.41 km] Mudanya (Bursa)   

2024-08-02 08:48:59    40.27028    43.77583    8.42   ML    1.6     Armavir (Ermenistan) - [11.88 km] Digor (Kars)        

2024-08-02 08:23:59    38.23722    38.1125      6.76   ML    1.7     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-08-02 08:17:57    38.05556    37.20778    7.0     ML    2.1     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-08-02 08:15:17    38.40889    37.49361    6.98   ML    2.0     Darende (Malatya)     

2024-08-02 08:10:55    37.02139    29.39139    7.18   ML    1.1     Gölhisar (Burdur)        

2024-08-02 08:03:44    38.12139    38.35056    7.05   ML    1.2     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-08-02 06:09:49    37.01833    36.10306    12.23 ML    2.6     Toprakkale (Osmaniye)        

2024-08-02 05:58:41    38.21944    38.72167    7.86   ML    2.1     Pütürge (Malatya)      

2024-08-02 05:44:16    35.93944    31.67278    18.58 ML    2.7     Akdeniz - [66.38 km] Gazipaşa (Antalya)     

2024-08-02 05:34:44    37.93528    38.05028    6.57   ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

2024-08-02 04:20:45    37.93306    36.33111    7.03   ML    2.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-02 03:54:14    38.15611    38.48472    7.0     ML    1.3     Battalgazi (Malatya)   

2024-08-02 00:55:52    38.675        31.18583    9.16   ML    2.1     Eber Gölü - [03.76 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)   

2024-08-02 00:05:20    36.71694    36.38444    7.0     ML    2.3     Hassa (Hatay)

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