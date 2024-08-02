Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Ağustos tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.02 12:27:31 39.5730 29.3500 17.6 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.02 12:15:01 36.6233 36.3782 7.5 -.- 2.7 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.02 10:23:41 36.4035 28.5033 25.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.02 10:23:28 38.4910 39.2133 15.8 -.- 2.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.08.02 09:44:19 41.1552 43.9038 24.3 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.08.02 09:39:47 39.1602 27.6228 7.8 -.- 2.0 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.08.02 09:39:47)
2024.08.02 09:09:44 38.4222 39.9750 29.0 -.- 2.1 -.- BOGAZ-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.08.02 09:09:13 36.9687 29.0515 5.3 -.- 2.1 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.08.02 08:50:47 40.4353 28.8575 9.9 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.02 08:17:58 38.1133 37.2587 6.5 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.02 08:15:18 38.4735 37.4633 10.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.02 06:09:49 37.0375 36.0660 5.9 -.- 2.4 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.08.02 05:58:40 38.2432 38.7430 5.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.02 05:44:15 35.8333 31.6137 25.8 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2024.08.02 04:20:44 37.9170 36.3408 5.3 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.02 03:54:14 38.2153 38.5137 5.4 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.08.02 03:40:59 38.2990 23.7988 7.7 -.- 3.5 3.3 YUNANISTAN İlksel
2024.08.02 02:48:27 40.3078 24.0925 5.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.02 00:55:51 38.6618 31.1607 5.0 -.- 2.1 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.08.02 00:38:58 37.6213 35.3447 5.3 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.02 00:05:20 36.7288 36.3353 6.9 -.- 2.2 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
AFAD 2 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-02 12:36:57 40.60722 40.91861 7.06 ML 0.8 İspir (Erzurum)
2024-08-02 12:34:21 37.65028 29.16778 7.02 ML 1.1 Tavas (Denizli)
2024-08-02 12:27:31 39.67861 29.45667 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-02 12:24:51 39.87167 28.85833 7.15 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-08-02 12:15:00 36.63 36.40667 6.98 ML 2.8 Kırıkhan (Hatay)
2024-08-02 12:06:06 37.29694 36.80722 7.83 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-02 11:42:55 37.76861 27.47556 7.18 ML 1.3 Söke (Aydın)
2024-08-02 11:21:41 39.39306 38.7625 7.0 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2024-08-02 11:10:39 38.35194 37.52639 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-02 10:28:33 38.06889 37.3525 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-02 10:23:42 36.34694 28.49306 6.65 ML 1.3 Akdeniz - [44.96 km] Ortaca (Muğla)
2024-08-02 10:23:29 38.46 39.17 7.23 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
2024-08-02 09:59:05 38.07917 37.78917 5.99 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-02 09:44:16 41.16833 43.93917 7.07 ML 3.1 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.47 km] Akyaka (Kars)
2024-08-02 09:39:47 39.085 27.55528 6.99 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-08-02 09:09:46 38.36222 39.99194 7.01 ML 1.7 Dicle (Diyarbakır)
2024-08-02 09:09:14 36.94583 29.06111 7.0 ML 1.8 Dalaman (Muğla)
2024-08-02 08:50:47 40.42111 28.87139 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.41 km] Mudanya (Bursa)
2024-08-02 08:48:59 40.27028 43.77583 8.42 ML 1.6 Armavir (Ermenistan) - [11.88 km] Digor (Kars)
2024-08-02 08:23:59 38.23722 38.1125 6.76 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-02 08:17:57 38.05556 37.20778 7.0 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-02 08:15:17 38.40889 37.49361 6.98 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-08-02 08:10:55 37.02139 29.39139 7.18 ML 1.1 Gölhisar (Burdur)
2024-08-02 08:03:44 38.12139 38.35056 7.05 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-02 06:09:49 37.01833 36.10306 12.23 ML 2.6 Toprakkale (Osmaniye)
2024-08-02 05:58:41 38.21944 38.72167 7.86 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-08-02 05:44:16 35.93944 31.67278 18.58 ML 2.7 Akdeniz - [66.38 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-08-02 05:34:44 37.93528 38.05028 6.57 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-02 04:20:45 37.93306 36.33111 7.03 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-02 03:54:14 38.15611 38.48472 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-08-02 00:55:52 38.675 31.18583 9.16 ML 2.1 Eber Gölü - [03.76 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-08-02 00:05:20 36.71694 36.38444 7.0 ML 2.3 Hassa (Hatay)