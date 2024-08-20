Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.20 11:31:01 37.1257 28.0960 16.1 -.- 1.2 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2024.08.20 11:24:44 37.8500 27.0357 9.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.20 11:04:46 38.3445 39.1922 37.2 -.- 1.6 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.08.20 10:53:37 35.9623 36.5365 14.1 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2024.08.20 10:42:41 40.2538 24.1217 4.0 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
2024.08.20 10:08:50 39.1438 33.9718 5.0 -.- 1.3 -.- SIDIKLIKUMARKAC-(KIRSEHIR) İlksel
2024.08.20 09:55:23 37.3707 35.6210 2.6 -.- 1.8 -.- TEPECIKOREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.20 09:31:03 40.0148 43.4413 9.0 -.- 2.1 -.- KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2024.08.20 09:24:53 38.9332 36.5673 22.4 -.- 2.0 -.- HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.08.20 09:15:18 38.8778 37.1310 24.6 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.20 09:13:59 38.2120 36.5227 18.6 -.- 1.7 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.20 08:13:11 36.0942 31.6873 71.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.20 08:08:47 40.3117 24.1167 4.8 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.20 07:18:08 35.0257 36.7315 7.5 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2024.08.20 06:22:53 37.3105 30.5503 5.0 -.- 2.1 -.- GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.08.20 04:58:44 39.9753 40.0172 9.3 -.- 2.2 -.- OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.08.20 04:46:28 38.3230 37.8112 5.0 -.- 1.6 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.20 04:32:22 39.8930 36.2853 5.0 -.- 1.7 -.- UYUKYAYLASI-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2024.08.20 03:57:41 36.5372 36.2872 3.0 -.- 3.8 3.7 KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.20 03:49:57 38.8480 43.4793 5.0 -.- 2.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2024.08.20 03:44:47 40.3492 24.0300 5.5 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.20 03:41:01 40.2995 24.0865 14.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.20 02:58:19 38.3867 37.3980 7.0 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.20 02:53:51 37.8823 29.2903 8.4 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.08.20 02:41:53 38.1670 36.8615 7.2 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.20 02:37:10 36.9075 36.9715 9.2 -.- 1.1 -.- ZEYTINBAGI-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2024.08.20 02:05:13 37.8830 29.3293 3.0 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.08.20 02:02:54 38.4315 37.5320 7.0 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.20 01:55:10 37.8673 29.3148 3.1 -.- 2.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.08.20 01:54:12 37.8905 29.3115 6.5 -.- 3.6 3.6 KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.08.20 01:44:47 40.6673 23.5805 3.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.20 01:41:15 37.8997 36.3658 15.4 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.20 01:39:43 37.2125 36.9088 5.5 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.20 01:33:25 37.8982 36.2925 9.9 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.20 01:20:26 40.1725 31.7107 9.3 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.20 01:19:06 37.9948 25.9122 23.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.20 01:17:54 39.7243 33.3065 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2024.08.20 01:03:33 38.2772 37.7525 2.0 -.- 2.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.20 00:48:34 38.1232 42.5960 8.7 -.- 1.6 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.20 00:26:08 39.3875 26.2635 12.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.20 00:24:06 37.6430 35.8655 5.0 -.- 2.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
AFAD 20 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-20 12:31:48 38.27139 37.7525 11.0 MW 3.5 Akçadağ (Malatya)
2024-08-20 12:27:06 38.24333 37.76333 5.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-08-20 11:24:43 37.85917 27.03333 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.52 km] Kuşadası (Aydın)
2024-08-20 11:04:50 38.44694 39.14306 7.06 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-08-20 10:53:16 35.08611 37.01333 6.42 ML 2.7 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.88 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-20 10:42:40 40.41861 23.94417 14.67 MW 3.7 Ege Denizi
2024-08-20 10:08:48 39.17417 34.13389 7.31 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-08-20 09:59:21 37.75972 35.32611 7.02 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2024-08-20 09:55:30 37.71667 35.35556 6.97 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri)
2024-08-20 09:30:56 41.1425 43.87028 6.36 ML 2.1 Shirak (Ermenistan) - [29.22 km] Akyaka (Kars)
2024-08-20 09:24:51 39.17917 36.585 17.32 ML 2.2 Şarkışla (Sivas)
2024-08-20 09:15:20 38.11694 37.17917 8.79 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-20 09:13:58 38.19639 36.5025 6.98 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-20 09:08:26 38.21861 38.21194 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-20 08:34:47 38.49194 28.13833 7.0 ML 0.8 Salihli (Manisa)
2024-08-20 08:13:12 36.25417 31.61944 54.42 ML 2.2 Akdeniz - [43.82 km] Alanya (Antalya)
2024-08-20 07:20:47 40.86806 31.53472 10.05 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-08-20 07:18:09 35.13806 37.02306 8.81 ML 2.7 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.29 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-20 06:55:33 40.79083 27.46333 6.99 ML 1.1 Marmara Denizi - [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-20 06:42:19 38.19167 38.10194 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-20 06:22:54 38.13528 38.54194 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-08-20 06:22:54 37.3025 30.55111 7.0 ML 1.9 Bucak (Burdur)
2024-08-20 06:12:23 37.79056 37.71972 5.71 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-08-20 05:47:30 39.12472 25.97417 9.17 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [40.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-20 05:26:45 40.11333 40.05556 7.05 ML 1.5 Merkez (Bayburt)
2024-08-20 05:25:56 38.075 37.185 7.16 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-20 05:20:23 40.05972 36.01444 9.35 ML 0.9 Sulusaray (Tokat)
2024-08-20 04:58:45 40.05222 40.05889 19.33 ML 2.0 Otlukbeli (Erzincan)
2024-08-20 04:57:38 40.07333 40.04333 7.03 ML 1.6 Merkez (Bayburt)
2024-08-20 04:46:28 38.3 37.80528 9.89 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-08-20 04:33:03 37.89167 26.85972 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - [20.59 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-20 04:32:22 39.87694 36.35139 9.82 ML 1.4 Yıldızeli (Sivas)
2024-08-20 04:27:16 39.27667 41.09778 7.04 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2024-08-20 04:18:56 37.8 36.05861 6.95 ML 1.1 Feke (Adana)
2024-08-20 04:13:44 38.26778 37.77389 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-08-20 04:00:23 40.04944 40.06972 15.23 ML 2.2 Otlukbeli (Erzincan)
2024-08-20 03:58:11 40.08111 40.05944 7.27 ML 1.3 Merkez (Bayburt)
2024-08-20 03:57:42 36.51667 36.36611 5.07 ML 3.9 Kırıkhan (Hatay)
2024-08-20 03:53:56 36.91056 26.25556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [89.96 km] Bodrum (Muğla)
2024-08-20 03:52:51 35.82056 27.34833 20.32 ML 1.9 Ege Denizi - [97.37 km] Datça (Muğla)
2024-08-20 03:49:58 38.87556 43.45667 7.0 ML 3.0 Van Gölü - [04.80 km] Tuşba (Van)
2024-08-20 03:46:09 40.05028 40.05417 6.92 ML 1.2 Otlukbeli (Erzincan)
2024-08-20 03:44:56 40.32306 24.89389 7.0 ML 1.5 Ege Denizi
2024-08-20 03:40:59 40.30278 24.09833 12.73 ML 2.6 Ayion Oros (Yunanistan) - [138.44 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-08-20 03:39:38 37.87139 29.31944 6.99 ML 1.0 Honaz (Denizli)
2024-08-20 03:13:25 38.18778 38.61639 10.33 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-08-20 02:59:23 37.88194 29.32528 7.0 ML 1.0 Honaz (Denizli)
2024-08-20 02:58:20 38.38139 37.485 11.13 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-20 02:53:51 37.88806 29.32611 6.96 ML 1.2 Honaz (Denizli)
2024-08-20 02:48:44 40.72139 30.82722 6.22 ML 1.0 Hendek (Sakarya)
2024-08-20 02:46:58 38.23528 37.80361 9.14 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-20 02:41:53 38.14333 36.83972 7.01 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-08-20 02:37:08 37.06083 36.88778 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-20 02:24:03 38.2675 38.78639 6.48 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-20 02:05:13 37.88389 29.34194 11.62 ML 1.7 Honaz (Denizli)
2024-08-20 02:02:53 38.39333 37.525 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-08-20 02:00:11 40.13111 40.04361 7.0 ML 1.2 Merkez (Bayburt)
2024-08-20 01:55:10 37.86639 29.31972 7.0 ML 2.6 Honaz (Denizli)
2024-08-20 01:54:13 37.89611 29.34111 7.76 ML 3.6 Çal (Denizli)
2024-08-20 01:47:24 39.56778 28.50889 8.08 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2024-08-20 01:44:49 40.10028 23.83611 11.31 ML 2.0 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [159.59 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-08-20 01:41:14 37.87083 36.29806 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-20 01:39:44 37.19278 36.87194 5.76 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-20 01:33:25 37.8775 36.28306 12.01 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-20 01:20:23 40.09833 31.82278 8.99 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2024-08-20 01:19:09 38.12306 26.04639 6.35 ML 1.2 Ege Denizi - [25.18 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-20 01:17:55 39.725 33.33194 12.48 ML 1.6 Bahşili (Kırıkkale)
2024-08-20 01:13:58 38.24333 42.42278 6.97 ML 1.3 Hizan (Bitlis)
2024-08-20 01:03:34 38.26333 37.76778 10.82 ML 2.2 Akçadağ (Malatya)
2024-08-20 00:55:55 37.88389 37.89361 10.37 ML 1.1 Tut (Adıyaman)
2024-08-20 00:48:34 38.17111 42.59194 7.02 ML 1.6 Hizan (Bitlis)
2024-08-20 00:31:12 37.94861 28.80194 7.0 ML 0.8 Buharkent (Aydın)
2024-08-20 00:26:08 39.38694 26.29278 7.05 ML 1.5 Ege Denizi - [12.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-20 00:24:07 37.61056 35.88611 17.17 ML 2.4 Kozan (Adana)
2024-08-20 00:09:15 38.60417 39.69056 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)