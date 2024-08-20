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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.20 11:31:01  37.1257   28.0960       16.1      -.-  1.2  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel

2024.08.20 11:24:44  37.8500   27.0357        9.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.20 11:04:46  38.3445   39.1922       37.2      -.-  1.6  -.-   CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.08.20 10:53:37  35.9623   36.5365       14.1      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.08.20 10:42:41  40.2538   24.1217        4.0      -.-  3.4  3.4   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.20 10:08:50  39.1438   33.9718        5.0      -.-  1.3  -.-   SIDIKLIKUMARKAC-(KIRSEHIR)                        İlksel

2024.08.20 09:55:23  37.3707   35.6210        2.6      -.-  1.8  -.-   TEPECIKOREN-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2024.08.20 09:31:03  40.0148   43.4413        9.0      -.-  2.1  -.-   KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR)                        İlksel

2024.08.20 09:24:53  38.9332   36.5673       22.4      -.-  2.0  -.-   HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI)                       İlksel

2024.08.20 09:15:18  38.8778   37.1310       24.6      -.-  2.0  -.-   KOYUNLU-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.08.20 09:13:59  38.2120   36.5227       18.6      -.-  1.7  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.20 08:13:11  36.0942   31.6873       71.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.20 08:08:47  40.3117   24.1167        4.8      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.20 07:18:08  35.0257   36.7315        7.5      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.08.20 06:22:53  37.3105   30.5503        5.0      -.-  2.1  -.-   GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)                           İlksel

2024.08.20 04:58:44  39.9753   40.0172        9.3      -.-  2.2  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)                              İlksel

2024.08.20 04:46:28  38.3230   37.8112        5.0      -.-  1.6  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.20 04:32:22  39.8930   36.2853        5.0      -.-  1.7  -.-   UYUKYAYLASI-YILDIZELI (SIVAS)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.20 03:57:41  36.5372   36.2872        3.0      -.-  3.8  3.7   KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)                   İlksel

2024.08.20 03:49:57  38.8480   43.4793        5.0      -.-  2.9  -.-   KARAAGAC-(VAN)                                    İlksel

2024.08.20 03:44:47  40.3492   24.0300        5.5      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.20 03:41:01  40.2995   24.0865       14.2      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.20 02:58:19  38.3867   37.3980        7.0      -.-  1.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.20 02:53:51  37.8823   29.2903        8.4      -.-  1.3  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.08.20 02:41:53  38.1670   36.8615        7.2      -.-  1.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.08.20 02:37:10  36.9075   36.9715        9.2      -.-  1.1  -.-   ZEYTINBAGI-MUSABEYLI (KILIS)                      İlksel

2024.08.20 02:05:13  37.8830   29.3293        3.0      -.-  1.7  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.08.20 02:02:54  38.4315   37.5320        7.0      -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.08.20 01:55:10  37.8673   29.3148        3.1      -.-  2.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.08.20 01:54:12  37.8905   29.3115        6.5      -.-  3.6  3.6   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.08.20 01:44:47  40.6673   23.5805        3.0      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.20 01:41:15  37.8997   36.3658       15.4      -.-  1.7  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.20 01:39:43  37.2125   36.9088        5.5      -.-  1.8  -.-   NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.08.20 01:33:25  37.8982   36.2925        9.9      -.-  2.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.20 01:20:26  40.1725   31.7107        9.3      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.08.20 01:19:06  37.9948   25.9122       23.4      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.20 01:17:54  39.7243   33.3065        5.0      -.-  2.0  -.-   YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA)                    İlksel

2024.08.20 01:03:33  38.2772   37.7525        2.0      -.-  2.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.20 00:48:34  38.1232   42.5960        8.7      -.-  1.6  -.-   ESENLER-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2024.08.20 00:26:08  39.3875   26.2635       12.4      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.20 00:24:06  37.6430   35.8655        5.0      -.-  2.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Ağustos son depremler listesi

Tarih        Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-20 12:31:48 38.27139  37.7525     11.0  MW  3.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-20 12:27:06 38.24333  37.76333  5.0    ML    1.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-20 11:24:43 37.85917  27.03333  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.52 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-08-20 11:04:50 38.44694  39.14306  7.06  ML    1.5    Sivrice (Elazığ)  

2024-08-20 10:53:16 35.08611  37.01333  6.42  ML    2.7    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.88 km] Yayladağı (Hatay)   

2024-08-20 10:42:40 40.41861  23.94417  14.67         MW  3.7    Ege Denizi

2024-08-20 10:08:48 39.17417  34.13389  7.31  ML    1.0    Merkez (Kırşehir)      

2024-08-20 09:59:21 37.75972  35.32611  7.02  ML    1.3    Yahyalı (Kayseri)        

2024-08-20 09:55:30 37.71667  35.35556  6.97  ML    1.5    Yahyalı (Kayseri)        

2024-08-20 09:30:56 41.1425     43.87028  6.36  ML    2.1    Shirak (Ermenistan) - [29.22 km] Akyaka (Kars) 

2024-08-20 09:24:51 39.17917  36.585       17.32         ML    2.2    Şarkışla (Sivas) 

2024-08-20 09:15:20 38.11694  37.17917  8.79  ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-20 09:13:58 38.19639  36.5025     6.98  ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-20 09:08:26 38.21861  38.21194  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-20 08:34:47 38.49194  28.13833  7.0    ML    0.8    Salihli (Manisa)

2024-08-20 08:13:12 36.25417  31.61944  54.42         ML    2.2    Akdeniz - [43.82 km] Alanya (Antalya)

2024-08-20 07:20:47 40.86806  31.53472  10.05         ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2024-08-20 07:18:09 35.13806  37.02306  8.81  ML    2.7    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.29 km] Yayladağı (Hatay)   

2024-08-20 06:55:33 40.79083  27.46333  6.99  ML    1.1    Marmara Denizi - [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)  

2024-08-20 06:42:19 38.19167  38.10194  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-20 06:22:54 38.13528  38.54194  7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-20 06:22:54 37.3025     30.55111  7.0    ML    1.9    Bucak (Burdur)

2024-08-20 06:12:23 37.79056  37.71972  5.71  ML    1.6    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-08-20 05:47:30 39.12472  25.97417  9.17  ML    1.5    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [40.18 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-20 05:26:45 40.11333  40.05556  7.05  ML    1.5    Merkez (Bayburt)     

2024-08-20 05:25:56 38.075       37.185       7.16  ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-08-20 05:20:23 40.05972  36.01444  9.35  ML    0.9    Sulusaray (Tokat)     

2024-08-20 04:58:45 40.05222  40.05889  19.33         ML    2.0    Otlukbeli (Erzincan)        

2024-08-20 04:57:38 40.07333  40.04333  7.03  ML    1.6    Merkez (Bayburt)     

2024-08-20 04:46:28 38.3  37.80528  9.89  ML    1.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-20 04:33:03 37.89167  26.85972  7.04  ML    1.5    Ege Denizi - [20.59 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-08-20 04:32:22 39.87694  36.35139  9.82  ML    1.4    Yıldızeli (Sivas) 

2024-08-20 04:27:16 39.27667  41.09778  7.04  ML    1.2    Karlıova (Bingöl)       

2024-08-20 04:18:56 37.8  36.05861  6.95  ML    1.1    Feke (Adana)    

2024-08-20 04:13:44 38.26778  37.77389  7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-20 04:00:23 40.04944  40.06972  15.23         ML    2.2    Otlukbeli (Erzincan)        

2024-08-20 03:58:11 40.08111  40.05944  7.27  ML    1.3    Merkez (Bayburt)     

2024-08-20 03:57:42 36.51667  36.36611  5.07  ML    3.9    Kırıkhan (Hatay)        

2024-08-20 03:53:56 36.91056  26.25556  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [89.96 km] Bodrum (Muğla)       

2024-08-20 03:52:51 35.82056  27.34833  20.32         ML    1.9    Ege Denizi - [97.37 km] Datça (Muğla)   

2024-08-20 03:49:58 38.87556  43.45667  7.0    ML    3.0    Van Gölü - [04.80 km] Tuşba (Van)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-20 03:46:09 40.05028  40.05417  6.92  ML    1.2    Otlukbeli (Erzincan)  

2024-08-20 03:44:56 40.32306  24.89389  7.0    ML    1.5    Ege Denizi

2024-08-20 03:40:59 40.30278  24.09833  12.73         ML    2.6    Ayion Oros (Yunanistan) - [138.44 km] Gökçeada (Çanakkale)     

2024-08-20 03:39:38 37.87139  29.31944  6.99  ML    1.0    Honaz (Denizli)

2024-08-20 03:13:25 38.18778  38.61639  10.33         ML    1.3    Pütürge (Malatya)        

2024-08-20 02:59:23 37.88194  29.32528  7.0    ML    1.0    Honaz (Denizli)

2024-08-20 02:58:20 38.38139  37.485       11.13         ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-08-20 02:53:51 37.88806  29.32611  6.96  ML    1.2    Honaz (Denizli)

2024-08-20 02:48:44 40.72139  30.82722  6.22  ML    1.0    Hendek (Sakarya)     

2024-08-20 02:46:58 38.23528  37.80361  9.14  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-20 02:41:53 38.14333  36.83972  7.01  ML    1.6    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-08-20 02:37:08 37.06083  36.88778  7.0    ML    1.5    Nurdağı (Gaziantep)

2024-08-20 02:24:03 38.2675     38.78639  6.48  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-08-20 02:05:13 37.88389  29.34194  11.62         ML    1.7    Honaz (Denizli)

2024-08-20 02:02:53 38.39333  37.525       7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)    

2024-08-20 02:00:11 40.13111  40.04361  7.0    ML    1.2    Merkez (Bayburt)     

2024-08-20 01:55:10 37.86639  29.31972  7.0    ML    2.6    Honaz (Denizli)

2024-08-20 01:54:13 37.89611  29.34111  7.76  ML    3.6    Çal (Denizli)      

2024-08-20 01:47:24 39.56778  28.50889  8.08  ML    1.1    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-08-20 01:44:49 40.10028  23.83611  11.31         ML    2.0    Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [159.59 km] Gökçeada (Çanakkale)  

2024-08-20 01:41:14 37.87083  36.29806  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-20 01:39:44 37.19278  36.87194  5.76  ML    1.9    Nurdağı (Gaziantep)

2024-08-20 01:33:25 37.8775     36.28306  12.01         ML    2.2    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-08-20 01:20:23 40.09833  31.82278  8.99  ML    1.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-20 01:19:09 38.12306  26.04639  6.35  ML    1.2    Ege Denizi - [25.18 km] Çeşme (İzmir)   

2024-08-20 01:17:55 39.725       33.33194  12.48         ML    1.6    Bahşili (Kırıkkale)        

2024-08-20 01:13:58 38.24333  42.42278  6.97  ML    1.3    Hizan (Bitlis)     

2024-08-20 01:03:34 38.26333  37.76778  10.82         ML    2.2    Akçadağ (Malatya)        

2024-08-20 00:55:55 37.88389  37.89361  10.37         ML    1.1    Tut (Adıyaman)

2024-08-20 00:48:34 38.17111  42.59194  7.02  ML    1.6    Hizan (Bitlis)     

2024-08-20 00:31:12 37.94861  28.80194  7.0    ML    0.8    Buharkent (Aydın)    

2024-08-20 00:26:08 39.38694  26.29278  7.05  ML    1.5    Ege Denizi - [12.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-20 00:24:07 37.61056  35.88611  17.17         ML    2.4    Kozan (Adana) 

2024-08-20 00:09:15 38.60417  39.69056  7.0    ML    1.0    Merkez (Elazığ)

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