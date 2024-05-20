  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.20 12:13:54  37.0732   38.9885       23.0      -.-  2.0  -.-   KORUCUK-(SANLIURFA)                               İlksel

2024.05.20 12:12:16  37.1723   37.2183        0.0      -.-  1.9  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.05.20 12:04:01  38.6898   35.8975        0.0      -.-  1.4  -.-   GULLUCE-BUNYAN (KAYSERI)                          İlksel

2024.05.20 11:58:18  37.0705   39.0047       11.0      -.-  2.7  -.-   GUNBALI-(SANLIURFA)                               İlksel

2024.05.20 11:56:51  40.1317   35.9145        2.4      -.-  1.4  -.-   KARAKUZU-ZILE (TOKAT)                             İlksel

2024.05.20 10:47:58  38.7517   26.4082        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.20 09:29:16  37.8987   27.0042       15.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.20 08:52:29  38.5053   37.6890       26.6      -.-  1.9  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.05.20 08:48:53  37.3577   36.8413       23.1      -.-  1.8  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.05.20 07:25:57  36.5332   36.5467       15.1      -.-  1.8  -.-   INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.05.20 06:46:57  38.4083   37.3357        2.4      -.-  1.9  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.20 06:46:19  38.1333   38.2508        9.4      -.-  2.0  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.05.20 06:38:06  37.1828   36.6907        5.4      -.-  1.6  -.-   OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel

2024.05.20 05:34:12  38.5873   37.2760        4.6      -.-  1.5  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.20 05:16:05  39.6523   27.8230        7.3      -.-  2.2  -.-   ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)                           İlksel

2024.05.20 05:14:54  38.3490   30.6460        8.0      -.-  1.7  -.-   UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

2024.05.20 05:10:58  40.3748   27.0342       13.6      -.-  1.3  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.05.20 04:54:57  40.0630   38.7055        3.4      -.-  2.0  -.-   KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)                          İlksel

2024.05.20 04:38:50  39.6802   27.8355        8.5      -.-  1.5  -.-   KABAKDERE-(BALIKESIR)                             İlksel

2024.05.20 04:33:30  37.9668   36.2785        5.0      -.-  2.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.20 04:27:22  39.9120   42.9245        5.0      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-(AGRI)                                    İlksel

2024.05.20 04:24:19  38.4938   39.2913        5.0      -.-  1.5  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.05.20 04:17:07  38.0728   37.1472        7.9      -.-  1.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                          

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.20 04:10:27  40.0665   36.0527       10.0      -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.20 03:56:15  38.0927   37.1468        9.2      -.-  1.7  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.20 03:36:00  38.3822   37.5078        3.8      -.-  2.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.05.20 03:19:10  39.2668   41.3947        7.5      -.-  1.7  -.-   SAGLICAK-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.05.20 03:18:21  38.3045   38.7587        5.0      -.-  1.4  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.05.20 03:08:59  40.5982   33.3695       13.3      -.-  1.7  -.-   KAMISKOY-SABANOZU (CANKIRI)                       İlksel

2024.05.20 03:03:15  38.1323   38.3942        5.0      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.05.20 02:52:33  38.0928   38.3528        8.0      -.-  1.6  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.05.20 02:02:54  37.8775   36.2952       13.3      -.-  1.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.20 01:34:54  40.7310   27.4548        9.2      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.05.20 01:22:47  38.1900   37.2785        2.8      -.-  1.9  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.20 00:34:58  39.9108   25.4458        6.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.20 00:23:06  39.1943   40.3718        5.1      -.-  1.8  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.05.20 00:13:25  37.5967   29.3978        3.1      -.-  1.2  -.-   YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 20 Mayıs son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    

2024-05-20 10:47:58    38.92583    25.95583    7.14   ML    2.4     Ege Denizi - [49.23 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-20 10:28:57    37.94333    37.54028    7.2     ML    1.6     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-05-20 09:57:51    37.88722    26.10222    7.1     ML    2.2     Ege Denizi - [45.51 km] Çeşme (İzmir)    

2024-05-20 09:43:08    37.45806    36.97861    7.0     ML    1.3     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-05-20 09:29:18    37.87722    27.04333    6.98   ML    2.2     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.61 km] Menderes (İzmir)   

2024-05-20 08:52:30    38.34417    37.85306    14.0   ML    2.1     Akçadağ (Malatya)     

2024-05-20 08:48:56    37.41 36.94139    5.47   ML    1.9     Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-05-20 08:41:17    39.56278    26.90333    7.0     ML    1.2     Ege Denizi - Edremit Körfezi - [02.57 km] Edremit (Balıkesir) 

2024-05-20 08:31:00    38.11167    38.42583    6.94   ML    1.4     Sincik (Adıyaman)       

2024-05-20 07:26:00    36.59611    36.41028    7.0     ML    1.9     Kırıkhan (Hatay)

2024-05-20 07:10:51    38.91222    25.93361    9.32   ML    1.5     Ege Denizi - [49.88 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-20 06:46:20    38.10028    38.20833    7.0     ML    2.0     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-05-20 06:38:24    35.42444    26.6025      7.59   ML    1.7     Ege Denizi - [160.15 km] Datça (Muğla)   

2024-05-20 06:06:30    39.64528    27.83917    13.86 ML    1.3     Altıeylül (Balıkesir)      

2024-05-20 06:03:14    39.59306    34.30944    8.89   ML    1.0     Çiçekdağı (Kırşehir)    

2024-05-20 05:56:45    38.21667    38.65528    7.0     ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2024-05-20 05:34:13    38.52194    37.41333    6.78   ML    1.4     Darende (Malatya)     

2024-05-20 05:34:12    38.43056    37.31222    6.99   ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-05-20 05:33:03    38.20722    38.12583    7.0     ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-05-20 05:26:45    38.35028    37.34861    6.18   ML    1.1     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-05-20 05:17:11    40.44389    34.79778    6.91   ML    1.2     Merkez (Çorum)

2024-05-20 05:16:05    39.64611    27.83361    11.55 ML    2.1     Altıeylül (Balıkesir)      

4 | 5