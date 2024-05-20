Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.20 12:13:54 37.0732 38.9885 23.0 -.- 2.0 -.- KORUCUK-(SANLIURFA) İlksel
2024.05.20 12:12:16 37.1723 37.2183 0.0 -.- 1.9 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.20 12:04:01 38.6898 35.8975 0.0 -.- 1.4 -.- GULLUCE-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2024.05.20 11:58:18 37.0705 39.0047 11.0 -.- 2.7 -.- GUNBALI-(SANLIURFA) İlksel
2024.05.20 11:56:51 40.1317 35.9145 2.4 -.- 1.4 -.- KARAKUZU-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.20 10:47:58 38.7517 26.4082 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.20 09:29:16 37.8987 27.0042 15.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.20 08:52:29 38.5053 37.6890 26.6 -.- 1.9 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 08:48:53 37.3577 36.8413 23.1 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 07:25:57 36.5332 36.5467 15.1 -.- 1.8 -.- INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.20 06:46:57 38.4083 37.3357 2.4 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 06:46:19 38.1333 38.2508 9.4 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.20 06:38:06 37.1828 36.6907 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.20 05:34:12 38.5873 37.2760 4.6 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 05:16:05 39.6523 27.8230 7.3 -.- 2.2 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.20 05:14:54 38.3490 30.6460 8.0 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.20 05:10:58 40.3748 27.0342 13.6 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.05.20 04:54:57 40.0630 38.7055 3.4 -.- 2.0 -.- KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2024.05.20 04:38:50 39.6802 27.8355 8.5 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.20 04:33:30 37.9668 36.2785 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 04:27:22 39.9120 42.9245 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-(AGRI) İlksel
2024.05.20 04:24:19 38.4938 39.2913 5.0 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.20 04:17:07 38.0728 37.1472 7.9 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.05.20 04:10:27 40.0665 36.0527 10.0 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.20 03:56:15 38.0927 37.1468 9.2 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 03:36:00 38.3822 37.5078 3.8 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 03:19:10 39.2668 41.3947 7.5 -.- 1.7 -.- SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.20 03:18:21 38.3045 38.7587 5.0 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 03:08:59 40.5982 33.3695 13.3 -.- 1.7 -.- KAMISKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2024.05.20 03:03:15 38.1323 38.3942 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.20 02:52:33 38.0928 38.3528 8.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.20 02:02:54 37.8775 36.2952 13.3 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 01:34:54 40.7310 27.4548 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.20 01:22:47 38.1900 37.2785 2.8 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 00:34:58 39.9108 25.4458 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.20 00:23:06 39.1943 40.3718 5.1 -.- 1.8 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.05.20 00:13:25 37.5967 29.3978 3.1 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
AFAD 20 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-20 10:47:58 38.92583 25.95583 7.14 ML 2.4 Ege Denizi - [49.23 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-20 10:28:57 37.94333 37.54028 7.2 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-20 09:57:51 37.88722 26.10222 7.1 ML 2.2 Ege Denizi - [45.51 km] Çeşme (İzmir)
2024-05-20 09:43:08 37.45806 36.97861 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-20 09:29:18 37.87722 27.04333 6.98 ML 2.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.61 km] Menderes (İzmir)
2024-05-20 08:52:30 38.34417 37.85306 14.0 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-05-20 08:48:56 37.41 36.94139 5.47 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-20 08:41:17 39.56278 26.90333 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [02.57 km] Edremit (Balıkesir)
2024-05-20 08:31:00 38.11167 38.42583 6.94 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-05-20 07:26:00 36.59611 36.41028 7.0 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2024-05-20 07:10:51 38.91222 25.93361 9.32 ML 1.5 Ege Denizi - [49.88 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-20 06:46:20 38.10028 38.20833 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-20 06:38:24 35.42444 26.6025 7.59 ML 1.7 Ege Denizi - [160.15 km] Datça (Muğla)
2024-05-20 06:06:30 39.64528 27.83917 13.86 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2024-05-20 06:03:14 39.59306 34.30944 8.89 ML 1.0 Çiçekdağı (Kırşehir)
2024-05-20 05:56:45 38.21667 38.65528 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-05-20 05:34:13 38.52194 37.41333 6.78 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-05-20 05:34:12 38.43056 37.31222 6.99 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 05:33:03 38.20722 38.12583 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-20 05:26:45 38.35028 37.34861 6.18 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 05:17:11 40.44389 34.79778 6.91 ML 1.2 Merkez (Çorum)
2024-05-20 05:16:05 39.64611 27.83361 11.55 ML 2.1 Altıeylül (Balıkesir)