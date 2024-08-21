Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.21 12:57:09 38.6777 37.2937 12.2 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.21 12:53:01 37.8633 29.2647 1.1 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.08.21 12:51:48 39.1385 25.7825 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.21 12:48:32 37.9142 36.3558 13.5 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 12:47:02 37.4848 28.0833 0.0 -.- 1.6 -.- KABALAR-CINE (AYDIN) İlksel
2024.08.21 12:41:08 36.2755 33.7007 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.08.21 12:40:42 38.0182 36.5173 1.8 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 11:58:21 38.2178 38.1160 7.6 -.- 2.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.21 11:18:42 35.9638 24.6068 25.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.21 10:35:28 39.1123 25.7988 5.9 -.- 4.1 4.0 EGE DENIZI İlksel
2024.08.21 10:19:32 37.0610 28.3317 8.8 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.08.21 10:11:17 38.3393 27.1355 9.9 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2024.08.21 10:09:18 39.1095 27.5832 0.0 -.- 1.5 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.21 10:04:34 40.4845 29.2902 0.0 -.- 0.8 -.- ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.08.21 08:03:52 37.8405 36.2838 5.5 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.21 07:57:08 37.9782 36.4410 7.6 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 07:46:29 37.8643 36.2972 5.6 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 07:43:03 38.1150 38.4497 5.0 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.21 07:22:07 38.4248 37.5287 3.8 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.21 06:12:54 38.4590 37.5082 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.21 05:15:38 38.7067 39.9442 5.0 -.- 3.8 3.9 PALU (ELAZIG) İlksel
2024.08.21 04:26:56 37.8447 36.3197 4.2 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 04:10:14 37.8682 36.3053 3.9 -.- 3.1 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 04:04:47 37.8770 36.2697 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.21 02:56:00 37.8713 36.2945 1.4 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 02:31:44 38.6180 43.3853 12.5 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2024.08.21 02:28:20 39.5230 33.0270 4.0 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.21 02:18:33 38.5342 39.2828 5.0 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.08.21 00:57:37 36.6468 36.3130 10.3 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.08.21 00:43:22 37.6207 35.3867 7.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.21 00:11:51 38.0507 36.5527 18.5 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 21 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-21 12:51:47 39.08833 25.75889 6.78 ML 2.4 Ege Denizi - [50.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-21 12:40:39 37.87083 36.2875 7.03 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 12:40:28 39.12778 25.74028 7.05 ML 1.8 Ege Denizi - [48.10 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-21 12:30:48 39.3375 33.42194 7.0 ML 1.2 Bala (Ankara)
2024-08-21 12:10:01 39.8675 31.79028 6.66 ML 2.3 Mihalıcçık (Eskişehir)
2024-08-21 11:58:21 38.18694 38.07389 6.96 ML 2.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-21 11:47:08 39.11611 25.78472 10.8 ML 2.2 Ege Denizi - [47.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-21 11:40:19 37.18389 36.69278 8.48 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-21 11:11:14 38.19667 38.15639 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-21 10:57:00 36.94083 36.3975 7.0 ML 1.8 Merkez (Osmaniye)
2024-08-21 10:55:48 38.09194 38.46056 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-08-21 10:52:34 38.41833 39.11889 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-08-21 10:35:27 39.10778 25.72167 33.84 ML 3.9 Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-21 10:34:11 36.595 38.2075 6.95 ML 1.5 Münbiç, Halep (Suriye) - [32.36 km] Karkamış (Gaziantep)
2024-08-21 10:19:32 37.07667 28.38944 6.98 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-08-21 10:11:16 38.33556 27.19389 8.78 ML 1.5 Buca (İzmir)
2024-08-21 09:53:10 38.32528 38.19472 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-21 08:03:53 37.83917 36.26306 7.02 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-08-21 07:57:08 37.9925 36.5225 6.99 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 07:46:29 37.86083 36.28389 7.02 ML 3.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 07:43:04 38.09278 38.46528 10.9 ML 2.7 Sincik (Adıyaman)
2024-08-21 07:22:07 38.41028 37.50111 7.01 ML 2.4 Darende (Malatya)
2024-08-21 06:12:54 38.38583 37.50194 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-08-21 05:15:40 38.70361 39.91694 11.32 ML 3.8 Palu (Elazığ)
2024-08-21 04:10:14 37.85361 36.28694 6.97 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 04:04:47 37.85972 36.28417 6.89 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 03:18:01 37.28333 36.84306 8.23 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-21 02:56:01 37.85639 36.29083 6.98 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 02:31:51 38.20861 38.18861 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-21 02:28:20 39.5125 33.01778 11.2 ML 1.2 Bala (Ankara)
2024-08-21 02:21:28 38.07528 36.93778 9.89 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-21 02:18:34 38.48889 39.35222 13.48 ML 1.3 Hazar Gölü - [03.03 km] Sivrice (Elazığ)
2024-08-21 00:57:38 36.675 36.11028 7.0 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.78 km] İskenderun (Hatay)
2024-08-21 00:43:23 37.59694 35.41972 7.0 ML 1.9 Aladağ (Adana)
2024-08-21 00:11:52 38.03722 36.55 5.38 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)