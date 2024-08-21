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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.21 12:57:09  38.6777   37.2937       12.2      -.-  1.6  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.08.21 12:53:01  37.8633   29.2647        1.1      -.-  1.9  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.08.21 12:51:48  39.1385   25.7825        6.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.21 12:48:32  37.9142   36.3558       13.5      -.-  1.8  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.21 12:47:02  37.4848   28.0833        0.0      -.-  1.6  -.-   KABALAR-CINE (AYDIN)                              İlksel

2024.08.21 12:41:08  36.2755   33.7007        0.0      -.-  1.0  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.08.21 12:40:42  38.0182   36.5173        1.8      -.-  1.6  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.08.21 11:58:21  38.2178   38.1160        7.6      -.-  2.6  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.08.21 11:18:42  35.9638   24.6068       25.7      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.21 10:35:28  39.1123   25.7988        5.9      -.-  4.1  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.21 10:19:32  37.0610   28.3317        8.8      -.-  1.7  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.08.21 10:11:17  38.3393   27.1355        9.9      -.-  1.4  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

2024.08.21 10:09:18  39.1095   27.5832        0.0      -.-  1.5  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.08.21 10:04:34  40.4845   29.2902        0.0      -.-  0.8  -.-   ORHANGAZI (BURSA)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.21 08:03:52  37.8405   36.2838        5.5      -.-  1.9  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.21 07:57:08  37.9782   36.4410        7.6      -.-  2.4  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.21 07:46:29  37.8643   36.2972        5.6      -.-  3.6  3.6   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.21 07:43:03  38.1150   38.4497        5.0      -.-  2.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.08.21 07:22:07  38.4248   37.5287        3.8      -.-  2.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.08.21 06:12:54  38.4590   37.5082       11.4      -.-  1.9  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.08.21 05:15:38  38.7067   39.9442        5.0      -.-  3.8  3.9   PALU (ELAZIG)                                     İlksel

2024.08.21 04:26:56  37.8447   36.3197        4.2      -.-  2.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.21 04:10:14  37.8682   36.3053        3.9      -.-  3.1  3.0   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.21 04:04:47  37.8770   36.2697        5.0      -.-  2.7  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.21 02:56:00  37.8713   36.2945        1.4      -.-  2.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.21 02:31:44  38.6180   43.3853       12.5      -.-  2.3  -.-   ASIT-(VAN)                                        İlksel

2024.08.21 02:28:20  39.5230   33.0270        4.0      -.-  1.6  -.-   KOCYAYLA-BALA (ANKARA)                            İlksel

2024.08.21 02:18:33  38.5342   39.2828        5.0      -.-  1.2  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.08.21 00:57:37  36.6468   36.3130       10.3      -.-  1.3  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.08.21 00:43:22  37.6207   35.3867        7.2      -.-  2.1  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.08.21 00:11:51  38.0507   36.5527       18.5      -.-  1.4  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Ağustos son depremler listesi

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-21 12:51:47 39.08833  25.75889  6.78  ML    2.4    Ege Denizi - [50.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-21 12:40:39 37.87083  36.2875     7.03  ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 12:40:28 39.12778  25.74028  7.05  ML    1.8    Ege Denizi - [48.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-21 12:30:48 39.3375     33.42194  7.0    ML    1.2    Bala (Ankara)   

2024-08-21 12:10:01 39.8675     31.79028  6.66  ML    2.3    Mihalıcçık (Eskişehir)

2024-08-21 11:58:21 38.18694  38.07389  6.96  ML    2.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-21 11:47:08 39.11611  25.78472  10.8  ML    2.2    Ege Denizi - [47.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-21 11:40:19 37.18389  36.69278  8.48  ML    1.7    Nurdağı (Gaziantep)

2024-08-21 11:11:14 38.19667  38.15639  7.0    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-21 10:57:00 36.94083  36.3975     7.0    ML    1.8    Merkez (Osmaniye)  

2024-08-21 10:55:48 38.09194  38.46056  7.0    ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-21 10:52:34 38.41833  39.11889  7.0    ML    1.4    Sivrice (Elazığ)  

2024-08-21 10:35:27 39.10778  25.72167  33.84         ML    3.9    Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-21 10:34:11 36.595       38.2075     6.95  ML    1.5    Münbiç, Halep (Suriye) - [32.36 km] Karkamış (Gaziantep)       

2024-08-21 10:19:32 37.07667  28.38944  6.98  ML    1.5    Ula (Muğla)      

2024-08-21 10:11:16 38.33556  27.19389  8.78  ML    1.5    Buca (İzmir)      

2024-08-21 09:53:10 38.32528  38.19472  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-21 08:03:53 37.83917  36.26306  7.02  ML    1.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-21 07:57:08 37.9925     36.5225     6.99  ML    2.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 07:46:29 37.86083  36.28389  7.02  ML    3.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 07:43:04 38.09278  38.46528  10.9  ML    2.7    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-21 07:22:07 38.41028  37.50111  7.01  ML    2.4    Darende (Malatya)    

2024-08-21 06:12:54 38.38583  37.50194  7.0    ML    2.0    Darende (Malatya)    

2024-08-21 05:15:40 38.70361  39.91694  11.32         ML    3.8    Palu (Elazığ)     

2024-08-21 04:10:14 37.85361  36.28694  6.97  ML    3.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 04:04:47 37.85972  36.28417  6.89  ML    2.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 03:18:01 37.28333  36.84306  8.23  ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-21 02:56:01 37.85639  36.29083  6.98  ML    2.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 02:31:51 38.20861  38.18861  7.06  ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-21 02:28:20 39.5125     33.01778  11.2  ML    1.2    Bala (Ankara)   

2024-08-21 02:21:28 38.07528  36.93778  9.89  ML    1.0    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-21 02:18:34 38.48889  39.35222  13.48         ML    1.3    Hazar Gölü - [03.03 km] Sivrice (Elazığ)   

2024-08-21 00:57:38 36.675       36.11028  7.0    ML    1.8    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.78 km] İskenderun (Hatay)   

2024-08-21 00:43:23 37.59694  35.41972  7.0    ML    1.9    Aladağ (Adana)

2024-08-21 00:11:52 38.03722  36.55         5.38  ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)

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