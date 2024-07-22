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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.22 11:46:19  40.4012   24.1180        9.9      -.-  3.4  3.6   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.22 11:08:13  41.4095   45.8473        4.2      -.-  4.3  4.6   GURCISTAN                                         İlksel

2024.07.22 10:43:41  38.6085   39.7078       10.8      -.-  2.2  -.-   GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)                         İlksel

2024.07.22 10:21:10  37.1757   35.6497        2.7      -.-  1.7  -.-   SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.07.22 10:17:36  36.9740   27.7503        9.7      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.22 10:08:19  36.9647   27.7260        5.4      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.22 10:00:54  38.1932   37.9295        5.0      -.-  3.3  3.2   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.07.22 08:51:40  36.9978   28.3157        3.5      -.-  1.7  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.07.22 08:51:07  38.1398   37.3855        8.9      -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.22 08:14:49  37.0767   28.3382        5.9      -.-  1.8  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.07.22 08:14:49  37.4517   36.9872        1.2      -.-  2.1  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.07.22 08:07:56  36.6800   27.9785        5.0      -.-  2.2  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.07.22 07:38:59  38.6238   39.7002       10.6      -.-  1.9  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.07.22 07:38:47  36.9412   27.3133        6.0      -.-  1.5  1.6   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.22 07:04:21  36.6743   28.1155       78.2      -.-  2.1  -.-   SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.07.22 06:35:29  38.6233   39.7213       10.8      -.-  1.9  -.-   GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)                         İlksel

2024.07.22 05:38:57  37.3660   36.9202        5.3      -.-  1.5  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.07.22 04:46:22  37.8262   36.1018        5.6      -.-  1.5  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.07.22 04:44:24  37.9528   36.2822       13.6      -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.22 03:44:14  39.5218   26.1122       10.1      -.-  3.8  3.5   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.07.22 03:35:30  38.1485   38.5380        5.0      -.-  2.9  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.07.22 03:14:15  39.0875   27.5652        5.1      -.-  1.4  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.07.22 03:11:48  40.3325   24.0987        6.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.22 02:53:09  36.9413   27.7812        5.0      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.22 02:52:12  36.9628   27.7853        8.8      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.22 02:25:48  38.5060   42.5195        6.8      -.-  2.6  -.-   YELKENLI-TATVAN (BITLIS)                          İlksel

2024.07.22 02:07:08  38.2612   36.4087       15.2      -.-  1.3  -.-   DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.22 01:39:05  38.1493   36.8838       12.3      -.-  0.9  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.07.22 01:18:28  37.8408   26.9483       22.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.22 01:11:36  40.3165   23.9973        6.1      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.22 00:39:00  38.2940   38.7687        5.0      -.-  2.5  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.07.22 00:36:19  38.1427   37.8693        4.0      -.-  2.8  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 22 Temmuz son depremler listesi

Tarih            Saat Enlem               Boylam    Derinlik(Km)      Tip       Büyüklük       Yer 

2024-07-22 12:52:31       39.17194              27.65528              7.2          ML         1.7          Soma (Manisa)

2024-07-22 12:43:29       43.19167              28.39833              7.02       ML         1.6          Karadeniz          

2024-07-22 12:41:23       38.27389              38.16278              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-22 12:18:17       39.86611              28.90444              7.0          ML         2.0          Orhaneli (Bursa)             

2024-07-22 11:51:42       38.26472              38.6525                22.82     ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-07-22 11:50:00       38.22139              38.19111              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-22 11:46:59       38.14056              38.46694              7.0          ML         1.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-07-22 11:46:19       40.06833              24.12139              18.11     ML         3.3          Ege Denizi          

2024-07-22 11:36:28       38.10333              37.88833              6.5          ML         1.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-22 11:08:09       41.48889              45.95667              12.8       MW       4.7          Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)    

2024-07-22 10:43:42       38.57306              39.67417              7.0          ML         2.2          Maden (Elazığ)

2024-07-22 10:22:52       38.19333              38.66417              7.0          ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-07-22 10:17:36       36.92444              27.78889              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.83 km] Bodrum (Muğla)             

2024-07-22 10:08:18       36.90917              27.7925                7.0          ML         1.4          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.52 km] Bodrum (Muğla)             

2024-07-22 10:00:55       38.16     37.9275                9.92       ML         3.5          Doğanşehir (Malatya)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-22 08:51:40       37.00472              28.31333              7.0          ML         1.4          Marmaris (Muğla)          

2024-07-22 08:14:49       37.48833              37.00361              6.68       ML         2.3          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-07-22 08:14:49       37.06778              28.34139              6.96       ML         1.5          Ula (Muğla)       

2024-07-22 08:07:57       36.65056              28.03     15.11     ML         1.9          Ege Denizi - [04.79 km] Marmaris (Muğla)          

2024-07-22 07:39:00       38.59056              39.65972              7.11       ML         1.8          Merkez (Elazığ)               

2024-07-22 07:04:23       36.67361              28.12167              69.14     ML         2.1          Marmaris (Muğla)          

2024-07-22 06:35:30       38.5825                39.65     6.93       ML         1.8          Merkez (Elazığ)               

2024-07-22 05:38:57       37.38278              36.9025                7.12       ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-07-22 04:46:23       37.80278              36.11056              6.68       ML         1.6          Saimbeyli (Adana)         

2024-07-22 03:44:16       39.53556              26.16556              7.75       ML         3.4          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-07-22 03:35:31       38.13194              38.52611              7.01       ML         3.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-07-22 02:07:10       38.21694              36.3875                7.77       ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-07-22 01:18:30       37.86917              26.96139              7.06       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.59 km] Menderes (İzmir)          

2024-07-22 01:12:45       38.33778              38.84083              11.39     ML         0.7          Kale (Malatya) 

2024-07-22 00:39:01       38.26472              38.76     10.88     ML         2.8          Pütürge (Malatya)         

2024-07-22 00:36:20       38.15778              37.90167              7.0          ML         2.8          Doğanşehir (Malatya)

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