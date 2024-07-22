Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.22 11:46:19 40.4012 24.1180 9.9 -.- 3.4 3.6 YUNANISTAN İlksel
2024.07.22 11:08:13 41.4095 45.8473 4.2 -.- 4.3 4.6 GURCISTAN İlksel
2024.07.22 10:43:41 38.6085 39.7078 10.8 -.- 2.2 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.22 10:21:10 37.1757 35.6497 2.7 -.- 1.7 -.- SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.07.22 10:17:36 36.9740 27.7503 9.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.22 10:08:19 36.9647 27.7260 5.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.22 10:00:54 38.1932 37.9295 5.0 -.- 3.3 3.2 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.22 08:51:40 36.9978 28.3157 3.5 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.22 08:51:07 38.1398 37.3855 8.9 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.22 08:14:49 37.0767 28.3382 5.9 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.22 08:14:49 37.4517 36.9872 1.2 -.- 2.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.22 08:07:56 36.6800 27.9785 5.0 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.07.22 07:38:59 38.6238 39.7002 10.6 -.- 1.9 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2024.07.22 07:38:47 36.9412 27.3133 6.0 -.- 1.5 1.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.22 07:04:21 36.6743 28.1155 78.2 -.- 2.1 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.22 06:35:29 38.6233 39.7213 10.8 -.- 1.9 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.22 05:38:57 37.3660 36.9202 5.3 -.- 1.5 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.22 04:46:22 37.8262 36.1018 5.6 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.22 04:44:24 37.9528 36.2822 13.6 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.22 03:44:14 39.5218 26.1122 10.1 -.- 3.8 3.5 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.22 03:35:30 38.1485 38.5380 5.0 -.- 2.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.22 03:14:15 39.0875 27.5652 5.1 -.- 1.4 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.22 03:11:48 40.3325 24.0987 6.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.22 02:53:09 36.9413 27.7812 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.22 02:52:12 36.9628 27.7853 8.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.22 02:25:48 38.5060 42.5195 6.8 -.- 2.6 -.- YELKENLI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.07.22 02:07:08 38.2612 36.4087 15.2 -.- 1.3 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.22 01:39:05 38.1493 36.8838 12.3 -.- 0.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.22 01:18:28 37.8408 26.9483 22.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.22 01:11:36 40.3165 23.9973 6.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.22 00:39:00 38.2940 38.7687 5.0 -.- 2.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.22 00:36:19 38.1427 37.8693 4.0 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 22 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-22 12:52:31 39.17194 27.65528 7.2 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-07-22 12:43:29 43.19167 28.39833 7.02 ML 1.6 Karadeniz
2024-07-22 12:41:23 38.27389 38.16278 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-22 12:18:17 39.86611 28.90444 7.0 ML 2.0 Orhaneli (Bursa)
2024-07-22 11:51:42 38.26472 38.6525 22.82 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 11:50:00 38.22139 38.19111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-22 11:46:59 38.14056 38.46694 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-07-22 11:46:19 40.06833 24.12139 18.11 ML 3.3 Ege Denizi
2024-07-22 11:36:28 38.10333 37.88833 6.5 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-22 11:08:09 41.48889 45.95667 12.8 MW 4.7 Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)
2024-07-22 10:43:42 38.57306 39.67417 7.0 ML 2.2 Maden (Elazığ)
2024-07-22 10:22:52 38.19333 38.66417 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 10:17:36 36.92444 27.78889 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.83 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-22 10:08:18 36.90917 27.7925 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.52 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-22 10:00:55 38.16 37.9275 9.92 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-22 08:51:40 37.00472 28.31333 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-22 08:14:49 37.48833 37.00361 6.68 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-22 08:14:49 37.06778 28.34139 6.96 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-07-22 08:07:57 36.65056 28.03 15.11 ML 1.9 Ege Denizi - [04.79 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-22 07:39:00 38.59056 39.65972 7.11 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 07:04:23 36.67361 28.12167 69.14 ML 2.1 Marmaris (Muğla)
2024-07-22 06:35:30 38.5825 39.65 6.93 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 05:38:57 37.38278 36.9025 7.12 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-22 04:46:23 37.80278 36.11056 6.68 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-07-22 03:44:16 39.53556 26.16556 7.75 ML 3.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-22 03:35:31 38.13194 38.52611 7.01 ML 3.0 Sincik (Adıyaman)
2024-07-22 02:07:10 38.21694 36.3875 7.77 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-22 01:18:30 37.86917 26.96139 7.06 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.59 km] Menderes (İzmir)
2024-07-22 01:12:45 38.33778 38.84083 11.39 ML 0.7 Kale (Malatya)
2024-07-22 00:39:01 38.26472 38.76 10.88 ML 2.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 00:36:20 38.15778 37.90167 7.0 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)