Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.23 13:19:20 37.8107 36.5205 10.0 -.- 2.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 13:02:58 39.8030 28.9238 9.1 -.- 1.4 -.- OZLUCE-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.08.23 12:42:13 39.6703 29.4068 0.0 -.- 1.4 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.23 12:27:04 36.2577 33.6702 0.0 -.- 0.9 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.08.23 12:24:54 41.2228 28.6977 0.0 -.- 1.5 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel
2024.08.23 12:13:09 36.2393 33.7283 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.08.23 12:08:24 37.2967 37.2617 0.0 -.- 1.7 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.23 11:46:26 36.7542 34.3683 7.7 -.- 1.9 -.- TOMEKLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.08.23 11:36:00 38.7978 27.3815 11.6 -.- 1.4 -.- DAVUTLAR-(MANISA) İlksel
2024.08.23 11:32:51 38.8150 37.4735 5.4 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.23 10:51:18 36.7388 34.3270 5.4 -.- 1.8 -.- ILEMIN-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.08.23 10:28:12 36.8922 26.4167 8.6 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel
2024.08.23 10:10:03 39.4040 38.5382 10.5 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.08.23 09:25:53 37.8322 36.6500 5.0 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 09:08:54 37.2237 29.3977 9.4 -.- 1.6 -.- ALIVEREN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.08.23 09:03:53 38.1645 36.9173 5.4 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 09:01:14 37.4267 33.6577 8.2 -.- 2.3 -.- SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2024.08.23 08:27:51 38.3828 37.4333 25.4 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 07:10:05 38.2555 37.0885 19.8 -.- 1.4 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 07:07:44 38.3107 37.0505 18.3 -.- 1.5 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 07:01:24 36.9550 29.6535 14.8 -.- 1.0 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.08.23 06:39:39 36.9043 29.1507 17.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.08.23 06:22:17 40.3690 27.0143 8.6 -.- 2.0 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.08.23 05:23:50 38.5003 37.2010 6.7 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 05:19:51 38.4698 37.1487 4.9 -.- 1.9 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.23 04:47:13 38.4865 41.9188 5.4 -.- 1.6 -.- CEVIZYATAGI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2024.08.23 03:39:57 38.2600 43.1803 6.4 -.- 1.7 -.- ABALI-GEVAS (VAN) İlksel
2024.08.23 03:31:00 38.9683 37.0685 12.5 -.- 1.4 -.- CIPIL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.08.23 03:16:23 38.4252 37.5192 5.0 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.23 02:51:22 38.0048 38.1785 6.2 -.- 1.3 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.08.23 02:48:44 38.0275 38.1858 5.0 -.- 2.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.23 02:30:19 37.9492 28.7993 17.3 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.08.23 02:29:29 37.9185 28.7500 6.5 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.23 02:18:32 37.9423 28.7685 5.0 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.23 02:00:53 36.1607 31.9332 78.4 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.23 01:54:37 38.3640 41.8275 6.0 -.- 1.4 -.- KASIKLI-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.08.23 00:24:30 38.2375 38.4590 18.9 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.08.23 00:19:30 38.2500 38.4645 5.2 -.- 2.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.08.23 00:08:20 37.1595 36.2533 8.8 -.- 1.3 -.- KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2024.08.23 00:04:46 38.2663 38.1328 2.5 -.- 3.2 3.2 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
AFAD 23 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-23 13:02:57 39.85667 28.85472 7.08 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-08-23 12:51:28 39.37278 29.29361 5.41 ML 1.5 Emet (Kütahya)
2024-08-23 12:39:33 42.02778 26.47667 12.1 ML 1.3 Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.60 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-08-23 12:39:21 38.28889 38.19389 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-23 12:33:14 38.27444 38.09361 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-23 12:25:47 39.895 28.85889 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-08-23 12:21:18 37.85806 36.25111 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-08-23 12:08:26 37.41583 37.10139 12.68 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-23 11:50:14 38.94083 37.905 6.93 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-08-23 11:46:26 36.74917 34.29694 7.01 ML 1.7 Erdemli (Mersin)
2024-08-23 11:36:02 38.71806 27.28889 15.11 ML 1.5 Yunusemre (Manisa)
2024-08-23 11:32:51 38.84833 37.45139 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-08-23 11:14:41 38.13472 38.53889 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-08-23 11:01:00 38.30028 38.16056 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-23 10:51:18 36.74472 34.29639 7.09 ML 1.6 Erdemli (Mersin)
2024-08-23 10:28:11 36.88306 26.36917 6.37 ML 3.5 Ege Denizi - [80.41 km] Bodrum (Muğla)
2024-08-23 10:10:02 39.40528 38.46111 7.0 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2024-08-23 09:30:32 37.845 36.24306 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-08-23 09:25:56 37.80111 36.585 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-23 09:08:56 37.17306 29.31694 7.0 ML 1.3 Acıpayam (Denizli)
2024-08-23 09:03:53 38.15889 36.83028 6.99 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-08-23 09:01:13 37.48444 33.69861 6.88 ML 2.1 Ayrancı (Karaman)
2024-08-23 08:27:51 38.25111 37.51389 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-23 07:10:09 38.18528 37.36 7.75 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-23 07:07:44 38.19389 37.16 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-23 07:02:10 37.95 38.20361 7.0 ML 1.0 Merkez (Adıyaman)
2024-08-23 06:39:41 36.81667 29.12028 7.0 ML 1.3 Fethiye (Muğla)
2024-08-23 06:27:16 38.43111 41.87778 13.7 ML 1.6 Mutki (Bitlis)
2024-08-23 06:22:16 40.36 27.02417 7.0 ML 1.9 Lapseki (Çanakkale)
2024-08-23 02:51:22 38.01056 38.18472 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-23 02:48:46 38.025 38.185 7.0 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-23 02:30:32 37.92194 28.77639 7.0 ML 1.4 Sarayköy (Denizli)
2024-08-23 02:29:29 37.92778 28.76028 7.0 ML 1.8 Sarayköy (Denizli)
2024-08-23 02:18:33 37.91722 28.77 7.0 ML 1.4 Sarayköy (Denizli)
2024-08-23 02:00:55 36.23111 31.96528 71.99 ML 2.2 Akdeniz - [27.54 km] Alanya (Antalya)
2024-08-23 01:40:54 38.08444 37.09694 7.0 ML 1.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-23 00:24:31 38.22944 38.46139 9.35 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-23 00:19:31 38.2225 38.46833 7.0 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-23 00:08:21 37.155 36.28583 7.0 ML 1.5 Merkez (Osmaniye)
2024-08-23 00:04:48 38.26889 38.13611 7.0 ML 3.2 Yeşilyurt (Malatya)