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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.23 13:19:20  37.8107   36.5205       10.0      -.-  2.8  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.08.23 13:02:58  39.8030   28.9238        9.1      -.-  1.4  -.-   OZLUCE-BUYUKORHAN (BURSA)                         İlksel

2024.08.23 12:42:13  39.6703   29.4068        0.0      -.-  1.4  -.-   BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.08.23 12:27:04  36.2577   33.6702        0.0      -.-  0.9  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.08.23 12:24:54  41.2228   28.6977        0.0      -.-  1.5  -.-   TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)                   İlksel

2024.08.23 12:13:09  36.2393   33.7283        0.0      -.-  1.0  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.08.23 12:08:24  37.2967   37.2617        0.0      -.-  1.7  -.-   SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.08.23 11:46:26  36.7542   34.3683        7.7      -.-  1.9  -.-   TOMEKLI-ERDEMLI (MERSIN)                          İlksel

2024.08.23 11:36:00  38.7978   27.3815       11.6      -.-  1.4  -.-   DAVUTLAR-(MANISA)                                 İlksel

2024.08.23 11:32:51  38.8150   37.4735        5.4      -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.08.23 10:51:18  36.7388   34.3270        5.4      -.-  1.8  -.-   ILEMIN-ERDEMLI (MERSIN)                           İlksel

2024.08.23 10:28:12  36.8922   26.4167        8.6      -.-  3.5  3.6   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.23 10:10:03  39.4040   38.5382       10.5      -.-  1.8  -.-   COPLER-ILIC (ERZINCAN)                            İlksel

2024.08.23 09:25:53  37.8322   36.6500        5.0      -.-  1.5  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.08.23 09:08:54  37.2237   29.3977        9.4      -.-  1.6  -.-   ALIVEREN-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel

2024.08.23 09:03:53  38.1645   36.9173        5.4      -.-  1.8  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.23 09:01:14  37.4267   33.6577        8.2      -.-  2.3  -.-   SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN)                        İlksel

2024.08.23 08:27:51  38.3828   37.4333       25.4      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.23 07:10:05  38.2555   37.0885       19.8      -.-  1.4  -.-   IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.23 07:07:44  38.3107   37.0505       18.3      -.-  1.5  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.23 07:01:24  36.9550   29.6535       14.8      -.-  1.0  -.-   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.08.23 06:39:39  36.9043   29.1507       17.5      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel

2024.08.23 06:22:17  40.3690   27.0143        8.6      -.-  2.0  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.08.23 05:23:50  38.5003   37.2010        6.7      -.-  1.4  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.23 05:19:51  38.4698   37.1487        4.9      -.-  1.9  -.-   KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.08.23 04:47:13  38.4865   41.9188        5.4      -.-  1.6  -.-   CEVIZYATAGI-GUROYMAK (BITLIS)                     İlksel

2024.08.23 03:39:57  38.2600   43.1803        6.4      -.-  1.7  -.-   ABALI-GEVAS (VAN)                                 İlksel

2024.08.23 03:31:00  38.9683   37.0685       12.5      -.-  1.4  -.-   CIPIL-KANGAL (SIVAS)                              İlksel

2024.08.23 03:16:23  38.4252   37.5192        5.0      -.-  0.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.08.23 02:51:22  38.0048   38.1785        6.2      -.-  1.3  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  İlksel

2024.08.23 02:48:44  38.0275   38.1858        5.0      -.-  2.3  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.08.23 02:30:19  37.9492   28.7993       17.3      -.-  1.5  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel

2024.08.23 02:29:29  37.9185   28.7500        6.5      -.-  2.0  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.08.23 02:18:32  37.9423   28.7685        5.0      -.-  1.4  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.08.23 02:00:53  36.1607   31.9332       78.4      -.-  2.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.08.23 01:54:37  38.3640   41.8275        6.0      -.-  1.4  -.-   KASIKLI-MUTKI (BITLIS)                            İlksel

2024.08.23 00:24:30  38.2375   38.4590       18.9      -.-  2.0  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.08.23 00:19:30  38.2500   38.4645        5.2      -.-  2.9  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.08.23 00:08:20  37.1595   36.2533        8.8      -.-  1.3  -.-   KUMARLI-(OSMANIYE)                                İlksel

2024.08.23 00:04:46  38.2663   38.1328        2.5      -.-  3.2  3.2   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer 

2024-08-23 13:02:57 39.85667  28.85472  7.08  ML    1.4    Orhaneli (Bursa)        

2024-08-23 12:51:28 39.37278  29.29361  5.41  ML    1.5    Emet (Kütahya)

2024-08-23 12:39:33 42.02778  26.47667  12.1  ML    1.3    Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.60 km] Lalapaşa (Edirne)       

2024-08-23 12:39:21 38.28889  38.19389  7.0    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-23 12:33:14 38.27444  38.09361  7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-23 12:25:47 39.895       28.85889  7.0    ML    1.6    Orhaneli (Bursa)        

2024-08-23 12:21:18 37.85806  36.25111  7.0    ML    1.5    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-23 12:08:26 37.41583  37.10139  12.68         ML    1.7    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-23 11:50:14 38.94083  37.905       6.93  ML    1.2    Hekimhan (Malatya) 

2024-08-23 11:46:26 36.74917  34.29694  7.01  ML    1.7    Erdemli (Mersin)       

2024-08-23 11:36:02 38.71806  27.28889  15.11         ML    1.5    Yunusemre (Manisa)        

2024-08-23 11:32:51 38.84833  37.45139  7.0    ML    1.5    Gürün (Sivas)   

2024-08-23 11:14:41 38.13472  38.53889  7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-23 11:01:00 38.30028  38.16056  7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-23 10:51:18 36.74472  34.29639  7.09  ML    1.6    Erdemli (Mersin)       

2024-08-23 10:28:11 36.88306  26.36917  6.37  ML    3.5    Ege Denizi - [80.41 km] Bodrum (Muğla)       

2024-08-23 10:10:02 39.40528  38.46111  7.0    ML    1.3    İliç (Erzincan)   

2024-08-23 09:30:32 37.845       36.24306  7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-23 09:25:56 37.80111  36.585       7.0    ML    1.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-23 09:08:56 37.17306  29.31694  7.0    ML    1.3    Acıpayam (Denizli)    

2024-08-23 09:03:53 38.15889  36.83028  6.99  ML    1.8    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-08-23 09:01:13 37.48444  33.69861  6.88  ML    2.1    Ayrancı (Karaman)    

2024-08-23 08:27:51 38.25111  37.51389  7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-23 07:10:09 38.18528  37.36         7.75  ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-23 07:07:44 38.19389  37.16         7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-23 07:02:10 37.95         38.20361  7.0    ML    1.0    Merkez (Adıyaman)  

2024-08-23 06:39:41 36.81667  29.12028  7.0    ML    1.3    Fethiye (Muğla)

2024-08-23 06:27:16 38.43111  41.87778  13.7  ML    1.6    Mutki (Bitlis)    

2024-08-23 06:22:16 40.36         27.02417  7.0    ML    1.9    Lapseki (Çanakkale) 

2024-08-23 02:51:22 38.01056  38.18472  7.0    ML    1.4    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-23 02:48:46 38.025       38.185       7.0    ML    2.5    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-23 02:30:32 37.92194  28.77639  7.0    ML    1.4    Sarayköy (Denizli)    

2024-08-23 02:29:29 37.92778  28.76028  7.0    ML    1.8    Sarayköy (Denizli)    

2024-08-23 02:18:33 37.91722  28.77         7.0    ML    1.4    Sarayköy (Denizli)    

2024-08-23 02:00:55 36.23111  31.96528  71.99         ML    2.2    Akdeniz - [27.54 km] Alanya (Antalya)

2024-08-23 01:40:54 38.08444  37.09694  7.0    ML    1.0    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-08-23 00:24:31 38.22944  38.46139  9.35  ML    2.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-23 00:19:31 38.2225     38.46833  7.0    ML    3.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-23 00:08:21 37.155       36.28583  7.0    ML    1.5    Merkez (Osmaniye)  

2024-08-23 00:04:48 38.26889  38.13611  7.0    ML    3.2    Yeşilyurt (Malatya)

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