Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.23 12:52:05 39.6335 29.4632 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.23 12:48:01 39.6270 29.4557 0.0 -.- 1.5 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.23 12:25:57 40.2843 24.1520 11.3 -.- 3.4 3.3 YUNANISTAN İlksel
2024.07.23 12:04:47 37.1628 27.9087 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.23 11:23:30 40.2958 36.9153 24.5 -.- 1.8 -.- KINIK-ALMUS (TOKAT) İlksel
2024.07.23 11:04:23 37.2182 36.9210 10.3 -.- 2.1 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.23 10:55:26 36.4392 28.8563 26.2 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.23 10:29:13 37.8197 37.8265 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.23 10:21:51 40.6583 27.4828 11.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.23 10:14:25 36.9348 28.2203 3.5 -.- 2.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.23 10:10:59 39.5212 26.1242 6.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 10:09:24 36.3828 35.9103 29.3 -.- 1.5 -.- GOZCULER-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.07.23 10:03:37 37.9708 27.1300 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.23 09:52:53 39.0840 27.5228 0.0 -.- 1.8 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.23 09:05:26 37.0868 28.9472 7.2 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.23 08:53:13 39.6918 26.3723 12.7 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 08:42:28 40.0125 34.2898 3.7 -.- 1.4 -.- CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.07.23 08:32:49 38.6310 39.7297 20.0 -.- 2.2 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 08:15:49 40.0677 36.0390 6.5 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.23 07:33:10 38.6327 39.7282 14.9 -.- 1.9 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 07:28:52 38.6150 39.7035 9.4 -.- 2.0 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.23 07:27:47 38.0855 37.1657 1.0 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 07:08:07 36.5343 27.0900 4.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.07.23 07:07:54 40.2500 31.7785 9.2 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.23 07:03:18 38.1720 36.6577 5.8 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 07:02:36 38.1960 36.7113 15.8 -.- 1.4 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 06:23:59 41.1667 43.9147 5.0 -.- 2.6 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.07.23 06:07:28 38.9140 26.7907 8.5 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.23 05:36:14 37.8002 36.3202 5.0 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 05:12:13 39.5973 26.2288 14.1 -.- 1.3 -.- TASBOGAZ-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.23 04:28:50 38.4407 25.6353 7.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.23 04:07:16 36.8067 34.7430 5.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2024.07.23 03:16:30 40.3703 24.0700 5.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.23 03:08:31 39.2477 29.3043 8.2 -.- 1.8 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.07.23 02:21:42 40.0797 36.0713 5.0 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.23 02:17:57 37.8005 36.3505 4.9 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 02:04:49 37.7825 36.3198 12.9 -.- 1.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.23 01:31:04 38.1502 37.9025 7.0 -.- 1.3 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.23 01:11:29 38.8755 26.9788 5.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.23 00:51:09 38.2922 33.2888 5.0 -.- 2.1 -.- KATRANCI-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2024.07.23 00:36:34 39.7068 26.4172 13.1 -.- 1.8 -.- KARAGOMLEK-EZINE (CANAKKALE) İlksel
AFAD 23 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-23 12:23:56 39.58333 33.29361 7.0 ML 0.9 Bala (Ankara)
2024-07-23 12:19:33 37.61 34.90833 7.0 ML 1.4 Pozantı (Adana)
2024-07-23 12:18:59 38.18194 31.95444 7.0 ML 1.6 Ilgın (Konya)
2024-07-23 12:05:29 38.1 35.62139 7.0 ML 1.5 Develi (Kayseri)
2024-07-23 12:05:06 38.25333 38.09056 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-23 11:45:35 38.94 25.90861 6.92 ML 1.9 Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-23 11:23:31 40.49111 36.91472 7.0 ML 1.5 Niksar (Tokat)
2024-07-23 11:14:04 39.44972 33.45278 7.0 ML 0.8 Çelebi (Kırıkkale)
2024-07-23 11:05:27 39.64889 29.4175 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-23 11:04:24 37.21528 36.94583 7.0 ML 2.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-07-23 10:14:25 36.94361 28.235 7.0 ML 2.2 Marmaris (Muğla)
2024-07-23 10:11:00 39.55028 26.18083 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-23 10:10:43 38.22 37.83083 7.01 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-23 10:09:23 36.45306 35.77361 7.09 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.64 km] Arsuz (Hatay)
2024-07-23 10:03:38 37.97667 27.18333 5.59 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.13 km] Menderes (İzmir)
2024-07-23 10:02:02 37.36083 37.07639 5.3 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-23 09:52:53 39.10778 27.59278 7.08 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-07-23 09:52:37 38.18444 38.76639 7.01 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-07-23 09:05:26 37.06694 28.94139 6.99 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-23 08:53:13 39.70333 26.38806 7.0 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 08:42:28 40.08556 34.31722 10.34 ML 1.2 Sungurlu (Çorum)
2024-07-23 08:33:33 39.67833 26.38917 7.01 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 08:32:50 38.56694 39.71833 15.53 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2024-07-23 08:15:50 40.07667 36.04806 9.94 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-07-23 07:33:10 38.57639 39.66944 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2024-07-23 07:28:52 38.58444 39.65639 7.0 ML 1.9 Merkez (Elazığ)
2024-07-23 07:27:50 38.01 37.18167 7.0 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-23 07:08:07 36.55333 27.11861 6.98 ML 2.0 Ege Denizi - [33.30 km] Datça (Muğla)
2024-07-23 07:07:51 40.04917 31.80083 7.35 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-07-23 07:03:19 38.10667 36.54056 7.13 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-23 07:02:40 37.83611 36.32194 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-23 06:53:20 37.80083 37.80528 5.63 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-07-23 06:24:00 41.21944 43.94417 7.08 ML 2.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.62 km] Akyaka (Kars)
2024-07-23 06:07:29 38.97278 26.74389 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [06.44 km] Dikili (İzmir)
2024-07-23 05:36:15 37.8125 36.36278 7.0 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-23 05:12:15 39.60556 26.20639 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-23 04:28:51 38.48194 25.74472 7.19 ML 2.6 Ege Denizi - [49.33 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-23 03:21:36 38.60333 40.50611 7.0 ML 0.8 Genç (Bingöl)
2024-07-23 03:12:28 39.10389 42.17167 7.0 ML 0.8 Bulanık (Muş)
2024-07-23 03:08:31 39.23667 29.29056 7.0 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
2024-07-23 02:31:26 37.13361 43.8275 7.0 ML 1.3 Amedi, Duhok (Irak) - [12.09 km] Çukurca (Hakkari)
2024-07-23 02:21:43 40.0575 36.04 7.0 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)
2024-07-23 02:14:15 36.76917 28.19528 51.7 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-23 02:04:48 37.80083 36.36167 7.0 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-23 01:44:43 38.17306 38.03528 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-23 01:38:34 39.69417 26.37083 7.0 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 01:38:24 38.38389 27.67472 7.0 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir)
2024-07-23 01:34:36 39.69222 26.39694 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 01:31:04 38.16833 37.92361 5.7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-23 01:11:29 38.89306 26.93861 6.63 ML 1.6 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.10 km] Dikili (İzmir)
2024-07-23 01:02:26 39.72028 26.38361 6.31 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 00:51:10 38.26361 33.24611 12.71 ML 1.8 Eskil (Aksaray)
2024-07-23 00:36:35 39.68583 26.39278 10.3 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)
2024-07-23 00:29:13 38.27 37.85111 9.3 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-07-23 00:00:37 39.68667 26.39056 9.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)