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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.23 12:52:05  39.6335   29.4632        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.07.23 12:48:01  39.6270   29.4557        0.0      -.-  1.5  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.07.23 12:25:57  40.2843   24.1520       11.3      -.-  3.4  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.23 12:04:47  37.1628   27.9087        0.0      -.-  1.7  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.07.23 11:23:30  40.2958   36.9153       24.5      -.-  1.8  -.-   KINIK-ALMUS (TOKAT)                               İlksel

2024.07.23 11:04:23  37.2182   36.9210       10.3      -.-  2.1  -.-   NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.07.23 10:55:26  36.4392   28.8563       26.2      -.-  1.9  -.-   FETHIYE KORFEZI ACIKLARI (AKDENIZ)                İlksel

2024.07.23 10:29:13  37.8197   37.8265        5.0      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.07.23 10:21:51  40.6583   27.4828       11.9      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.07.23 10:14:25  36.9348   28.2203        3.5      -.-  2.5  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.07.23 10:10:59  39.5212   26.1242        6.9      -.-  1.8  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.07.23 10:09:24  36.3828   35.9103       29.3      -.-  1.5  -.-   GOZCULER-ARSUZ (HATAY)                            İlksel

2024.07.23 10:03:37  37.9708   27.1300        6.1      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.23 09:52:53  39.0840   27.5228        0.0      -.-  1.8  -.-   ARPASEKI-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2024.07.23 09:05:26  37.0868   28.9472        7.2      -.-  2.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.07.23 08:53:13  39.6918   26.3723       12.7      -.-  1.6  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.07.23 08:42:28  40.0125   34.2898        3.7      -.-  1.4  -.-   CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM)                    İlksel

2024.07.23 08:32:49  38.6310   39.7297       20.0      -.-  2.2  -.-   MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)                     İlksel

2024.07.23 08:15:49  40.0677   36.0390        6.5      -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.23 07:33:10  38.6327   39.7282       14.9      -.-  1.9  -.-   MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)                     İlksel

2024.07.23 07:28:52  38.6150   39.7035        9.4      -.-  2.0  -.-   GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)                         İlksel

2024.07.23 07:27:47  38.0855   37.1657        1.0      -.-  2.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.07.23 07:08:07  36.5343   27.0900        4.7      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.07.23 07:07:54  40.2500   31.7785        9.2      -.-  2.4  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.07.23 07:03:18  38.1720   36.6577        5.8      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.23 07:02:36  38.1960   36.7113       15.8      -.-  1.4  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.07.23 06:23:59  41.1667   43.9147        5.0      -.-  2.6  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.07.23 06:07:28  38.9140   26.7907        8.5      -.-  1.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.23 05:36:14  37.8002   36.3202        5.0      -.-  1.5  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.23 05:12:13  39.5973   26.2288       14.1      -.-  1.3  -.-   TASBOGAZ-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.07.23 04:28:50  38.4407   25.6353        7.2      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.23 04:07:16  36.8067   34.7430        5.1      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ (MERSIN)                                  İlksel

2024.07.23 03:16:30  40.3703   24.0700        5.7      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.23 03:08:31  39.2477   29.3043        8.2      -.-  1.8  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2024.07.23 02:21:42  40.0797   36.0713        5.0      -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.07.23 02:17:57  37.8005   36.3505        4.9      -.-  1.0  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.23 02:04:49  37.7825   36.3198       12.9      -.-  1.2  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.23 01:31:04  38.1502   37.9025        7.0      -.-  1.3  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  İlksel

2024.07.23 01:11:29  38.8755   26.9788        5.6      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.23 00:51:09  38.2922   33.2888        5.0      -.-  2.1  -.-   KATRANCI-ESKIL (AKSARAY)                          İlksel

2024.07.23 00:36:34  39.7068   26.4172       13.1      -.-  1.8  -.-   KARAGOMLEK-EZINE (CANAKKALE)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Temmuz son depremler listesi

Tarih     Saat        Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-07-23 12:23:56       39.58333              33.29361              7.0          ML         0.9          Bala (Ankara)   

2024-07-23 12:19:33       37.61     34.90833              7.0          ML         1.4          Pozantı (Adana)              

2024-07-23 12:18:59       38.18194              31.95444              7.0          ML         1.6          Ilgın (Konya)     

2024-07-23 12:05:29       38.1       35.62139              7.0          ML         1.5          Develi (Kayseri)              

2024-07-23 12:05:06       38.25333              38.09056              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-23 11:45:35       38.94     25.90861              6.92       ML         1.9          Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)           

2024-07-23 11:23:31       40.49111              36.91472              7.0          ML         1.5          Niksar (Tokat)  

2024-07-23 11:14:04       39.44972              33.45278              7.0          ML         0.8          Çelebi (Kırıkkale)            

2024-07-23 11:05:27       39.64889              29.4175                7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-23 11:04:24       37.21528              36.94583              7.0          ML         2.4          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-07-23 10:14:25       36.94361              28.235   7.0          ML         2.2          Marmaris (Muğla)          

2024-07-23 10:11:00       39.55028              26.18083              7.0          ML         1.4          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-07-23 10:10:43       38.22     37.83083              7.01       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-23 10:09:23       36.45306              35.77361              7.09       ML         1.7          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.64 km] Arsuz (Hatay)   

2024-07-23 10:03:38       37.97667              27.18333              5.59       ML         2.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.13 km] Menderes (İzmir)          

2024-07-23 10:02:02       37.36083              37.07639              5.3          ML         1.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-07-23 09:52:53       39.10778              27.59278              7.08       ML         1.5          Soma (Manisa)

2024-07-23 09:52:37       38.18444              38.76639              7.01       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-07-23 09:05:26       37.06694              28.94139              6.99       ML         2.1          Köyceğiz (Muğla)           

2024-07-23 08:53:13       39.70333              26.38806              7.0          ML         1.6          Ezine (Çanakkale)          

2024-07-23 08:42:28       40.08556              34.31722              10.34     ML         1.2          Sungurlu (Çorum)          

2024-07-23 08:33:33       39.67833              26.38917              7.01       ML         1.6          Ezine (Çanakkale)          

2024-07-23 08:32:50       38.56694              39.71833              15.53     ML         1.7          Merkez (Elazığ)               

2024-07-23 08:15:50       40.07667              36.04806              9.94       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-07-23 07:33:10       38.57639              39.66944              7.0          ML         1.4          Maden (Elazığ)

2024-07-23 07:28:52       38.58444              39.65639              7.0          ML         1.9          Merkez (Elazığ)               

2024-07-23 07:27:50       38.01     37.18167              7.0          ML         1.9          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-07-23 07:08:07       36.55333              27.11861              6.98       ML         2.0          Ege Denizi - [33.30 km] Datça (Muğla)  

2024-07-23 07:07:51       40.04917              31.80083              7.35       ML         2.1          Beypazarı (Ankara)        

2024-07-23 07:03:19       38.10667              36.54056              7.13       ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-07-23 07:02:40       37.83611              36.32194              7.0          ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-07-23 06:53:20       37.80083              37.80528              5.63       ML         1.0          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-07-23 06:24:00       41.21944              43.94417              7.08       ML         2.4          Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.62 km] Akyaka (Kars)         

2024-07-23 06:07:29       38.97278              26.74389              7.0          ML         1.0          Ege Denizi - [06.44 km] Dikili (İzmir)       

2024-07-23 05:36:15       37.8125                36.36278              7.0          ML         1.7          Andırın (Kahramanmaraş)          

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-23 05:12:15       39.60556              26.20639              7.0          ML         1.4          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-07-23 04:28:51       38.48194              25.74472              7.19       ML         2.6          Ege Denizi - [49.33 km] Çeşme (İzmir)  

2024-07-23 03:21:36       38.60333              40.50611              7.0          ML         0.8          Genç (Bingöl)   

2024-07-23 03:12:28       39.10389              42.17167              7.0          ML         0.8          Bulanık (Muş)  

2024-07-23 03:08:31       39.23667              29.29056              7.0          ML         1.6          Hisarcık (Kütahya)          

2024-07-23 02:31:26       37.13361              43.8275                7.0          ML         1.3          Amedi, Duhok (Irak) - [12.09 km] Çukurca (Hakkari)            

2024-07-23 02:21:43       40.0575                36.04     7.0          ML         1.6          Sulusaray (Tokat)           

2024-07-23 02:14:15       36.76917              28.19528              51.7       ML         1.4          Marmaris (Muğla)          

2024-07-23 02:04:48       37.80083              36.36167              7.0          ML         1.1          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-07-23 01:44:43       38.17306              38.03528              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-23 01:38:34       39.69417              26.37083              7.0          ML         1.7          Ezine (Çanakkale)          

2024-07-23 01:38:24       38.38389              27.67472              7.0          ML         1.3          Kemalpaşa (İzmir)          

2024-07-23 01:34:36       39.69222              26.39694              7.0          ML         1.4          Ezine (Çanakkale)          

2024-07-23 01:31:04       38.16833              37.92361              5.7          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-23 01:11:29       38.89306              26.93861              6.63       ML         1.6          Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.10 km] Dikili (İzmir) 

2024-07-23 01:02:26       39.72028              26.38361              6.31       ML         1.3          Ezine (Çanakkale)          

2024-07-23 00:51:10       38.26361              33.24611              12.71     ML         1.8          Eskil (Aksaray) 

2024-07-23 00:36:35       39.68583              26.39278              10.3       ML         1.7          Ezine (Çanakkale)          

2024-07-23 00:29:13       38.27     37.85111              9.3          ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-07-23 00:00:37       39.68667              26.39056              9.0          ML         1.3          Ezine (Çanakkale)

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