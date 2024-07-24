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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.24 13:44:18  38.3433   28.3503       15.8      -.-  0.9  -.-   HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA)                   İlksel

2024.07.24 13:10:13  39.2752   29.2227        0.0      -.-  1.4  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                            İlksel

2024.07.24 12:45:13  39.6557   29.4427        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.07.24 12:20:12  38.7238   43.3943        5.0      -.-  2.3  -.-   HIDIRKOY-(VAN)                                    İlksel

2024.07.24 11:42:39  39.6598   29.4422        0.0      -.-  1.8  -.-   BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.07.24 11:20:59  38.2032   37.5220       10.8      -.-  2.2  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.24 11:11:28  38.8178   37.4613        3.8      -.-  1.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.07.24 10:46:02  39.0328   27.1320        7.5      -.-  1.9  -.-   BOZKOY-BERGAMA (IZMIR)                            İlksel

2024.07.24 10:32:54  37.1832   27.5685       13.5      -.-  1.6  -.-   BOGAZICI-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.07.24 10:24:45  38.1760   34.2742        5.4      -.-  1.7  -.-   YENIPINAR-(AKSARAY)                               İlksel

2024.07.24 10:23:23  38.4550   31.7957        7.2      -.-  1.3  -.-   KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel

2024.07.24 10:14:11  35.9587   30.3895       25.8      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.24 09:57:53  37.1535   29.0617       13.2      -.-  1.8  -.-   ALPA-TAVAS (DENIZLI)                              İlksel

2024.07.24 09:24:10  39.6373   28.7520        5.2      -.-  1.9  -.-   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.07.24 08:59:48  37.2297   36.0460       12.3      -.-  1.8  -.-   KOCYURDU-(OSMANIYE)                               İlksel

2024.07.24 08:47:52  37.9547   27.1288        8.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.24 08:45:57  38.0853   37.9643        1.3      -.-  3.0  3.0   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.07.24 08:17:59  38.1168   38.4693        9.1      -.-  2.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.07.24 08:06:47  37.8170   36.2728       16.2      -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.24 07:27:05  41.2902   23.8840       12.1      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.24 06:17:51  39.7210   40.2027       11.9      -.-  2.0  -.-   SUCUALI-TERCAN (ERZINCAN)                         İlksel

2024.07.24 06:01:52  39.2723   40.4475        3.9      -.-  2.4  -.-   YELDEGIRMENI-ADAKLI (BINGOL)                      İlksel

2024.07.24 05:03:58  37.9893   37.8417        5.0      -.-  2.1  -.-   HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.07.24 04:55:45  40.8138   35.8807        7.2      -.-  1.6  -.-   SEYFE-SULUOVA (AMASYA)                            İlksel

2024.07.24 04:20:29  37.3338   36.8725        5.4      -.-  1.4  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.07.24 04:02:23  40.2130   31.7600        5.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.07.24 03:18:10  37.2748   36.1780        5.4      -.-  1.7  -.-   YUKARIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)                  İlksel

2024.07.24 03:16:50  39.6727   26.4078        9.0      -.-  1.7  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.07.24 03:15:16  40.1815   31.7387        5.5      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.07.24 03:02:48  40.2723   27.1285       19.3      -.-  1.2  -.-   GOKTEPE-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.07.24 02:54:42  38.2282   36.2027       26.8      -.-  1.0  -.-   AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.07.24 02:33:37  36.4742   27.6482        9.2      -.-  1.9  2.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.24 02:05:58  37.7980   29.4968       14.7      -.-  1.4  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel

2024.07.24 01:14:32  35.7597   25.4992       18.2      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.24 01:07:17  40.9692   34.4527       10.0      -.-  1.2  -.-   SARAYCIK-ISKILIP (CORUM)                          İlksel

2024.07.24 01:06:48  40.3710   24.1305        7.8      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.24 01:03:45  40.3487   24.1027       15.3      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.24 00:45:54  38.3670   37.5182        5.0      -.-  1.2  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.07.24 00:39:45  41.2780   23.8380        5.4      -.-  3.8  3.6   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.24 00:17:55  38.1360   38.3442       20.5      -.-  1.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.07.24 00:00:12  38.4518   37.3215        5.0      -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    

2024-07-24 13:49:08    35.95861    30.57611    11.7   ML    2.0     Akdeniz - [43.12 km] Kumluca (Antalya)      

2024-07-24 13:44:19    38.27583    28.4275      7.0     ML    1.2     Alaşehir (Manisa)       

2024-07-24 13:10:14    39.21194    29.25333    6.85   ML    1.6     Hisarcık (Kütahya)      

2024-07-24 13:02:45    37.0825      30.82611    84.8   ML    2.0     Aksu (Antalya)   

2024-07-24 12:20:13    38.73667    43.35389    11.29 ML    2.2     Tuşba (Van)       

2024-07-24 11:20:59    38.12528    37.52278    9.5     ML    2.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-24 10:46:03    39.01 27.075        6.2     ML    1.7     Bergama (İzmir)

2024-07-24 10:23:23    38.52 31.82472    10.1   ML    1.3     Yunak (Konya)   

2024-07-24 10:14:09    35.85528    30.36694    35.8   ML    3.3     Akdeniz - [50.62 km] Kumluca (Antalya)      

2024-07-24 09:57:53    37.15083    29.00889    7.1     ML    1.6     Acıpayam (Denizli)     

2024-07-24 08:47:53    37.97083    27.14833    7.42   ML    1.7     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)   

2024-07-24 08:45:58    38.06833    37.97611    6.91   ML    3.3     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-24 08:24:40    38.24056    37.79833    10.11 ML    1.3     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-24 08:17:59    38.10833    38.45861    8.78   ML    3.0     Sincik (Adıyaman)       

2024-07-24 08:06:48    37.8375      36.25083    8.14   ML    2.0     Saimbeyli (Adana)      

2024-07-24 08:05:16    38.15361    38.46806    7.0     ML    1.3     Battalgazi (Malatya)   

2024-07-24 07:56:39    39.75444    40.25861    6.27   ML    1.6     Tercan (Erzincan)       

2024-07-24 07:27:06    41.39361    24.12583    7.0     ML    2.0     Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [180.54 km] Enez (Edirne)        

2024-07-24 06:17:54    39.77361    40.31722    11.93 ML    1.5     Tercan (Erzincan)       

2024-07-24 06:01:53    39.28806    40.42667    4.43   ML    2.2     Adaklı (Bingöl)   

2024-07-24 05:55:54    37.81944    34.91889    6.93   ML    0.9     Çamardı (Niğde)

2024-07-24 05:53:53    37.82167    34.96111    7.0     ML    1.0     Çamardı (Niğde)

2024-07-24 05:18:57    38.47306    37.76222    12.64 ML    1.2     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-24 05:03:59    37.96278    37.83361    10.35 ML    2.1     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-24 05:03:05    39.03556    37.42028    7.0     ML    0.8     Kangal (Sivas)    

2024-07-24 04:55:46    40.81917    35.945        10.26 ML    1.2     Merkez (Amasya)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-24 04:40:52    37.88861    29.4225      6.97   ML    1.0     Çal (Denizli)       

2024-07-24 04:20:30    37.34972    36.855        7.0     ML    1.5     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-07-24 04:18:58    37.64389    35.43583    6.86   ML    1.0     Aladağ (Adana) 

2024-07-24 04:02:23    40.16889    31.75528    7.0     ML    1.7     Beypazarı (Ankara)     

2024-07-24 03:56:28    38.09417    38.11972    6.95   ML    0.8     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-24 03:46:49    38.39083    39.31694    6.73   ML    0.9     Sivrice (Elazığ)   

2024-07-24 03:18:12    37.22 36.22889    4.39   ML    1.5     Merkez (Osmaniye)    

2024-07-24 03:16:51    39.69056    26.40222    9.28   ML    1.7     Ezine (Çanakkale)       

2024-07-24 03:15:17    40.16694    31.72472    7.0     ML    2.2     Beypazarı (Ankara)     

2024-07-24 02:54:46    38.17083    36.19472    6.47   ML    1.1     Tufanbeyli (Adana)     

2024-07-24 02:33:39    36.50056    27.70722    7.02   ML    1.5     Ege Denizi - [25.19 km] Datça (Muğla)   

2024-07-24 02:16:40    38.76917    39.02111    6.99   ML    0.9     Merkez (Elazığ) 

2024-07-24 02:05:59    37.75167    29.45778    10.75 ML    1.3     Bozkurt (Denizli)

2024-07-24 01:36:52    37.7225      35.39222    7.0     ML    1.2     Yahyalı (Kayseri)

2024-07-24 01:34:17    39.90528    39.67639    7.17   ML    1.0     Kelkit (Gümüşhane)    

2024-07-24 01:14:37    35.4025      26.12639    8.11   ML    2.5     Ege Denizi

2024-07-24 01:07:19    40.91139    34.52694    10.67 ML    1.2     İskilip (Çorum)   

2024-07-24 01:06:55    40.13056    24.52306    6.97   ML    1.7     Ege Denizi

2024-07-24 01:03:51    40.19167    24.59361    8.83   ML    2.3     Ege Denizi

2024-07-24 00:45:55    38.41722    37.32139    4.0     ML    1.0     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-24 00:39:40    41.18083    23.71056    8.16   ML    3.7     Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)      

2024-07-24 00:20:31    38.16056    38.57694    6.99   ML    0.9     Battalgazi (Malatya)   

2024-07-24 00:17:56    38.10361    38.36111    7.0     ML    1.3     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-07-24 00:10:10    37.77667    29.4525      5.37   ML    0.9     Honaz (Denizli) 

2024-07-24 00:00:12    38.34194    37.37944    7.0     ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)

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