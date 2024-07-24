Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.24 13:44:18 38.3433 28.3503 15.8 -.- 0.9 -.- HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.07.24 13:10:13 39.2752 29.2227 0.0 -.- 1.4 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.07.24 12:45:13 39.6557 29.4427 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.24 12:20:12 38.7238 43.3943 5.0 -.- 2.3 -.- HIDIRKOY-(VAN) İlksel
2024.07.24 11:42:39 39.6598 29.4422 0.0 -.- 1.8 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.24 11:20:59 38.2032 37.5220 10.8 -.- 2.2 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.24 11:11:28 38.8178 37.4613 3.8 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.24 10:46:02 39.0328 27.1320 7.5 -.- 1.9 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.07.24 10:32:54 37.1832 27.5685 13.5 -.- 1.6 -.- BOGAZICI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.24 10:24:45 38.1760 34.2742 5.4 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-(AKSARAY) İlksel
2024.07.24 10:23:23 38.4550 31.7957 7.2 -.- 1.3 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.07.24 10:14:11 35.9587 30.3895 25.8 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2024.07.24 09:57:53 37.1535 29.0617 13.2 -.- 1.8 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.07.24 09:24:10 39.6373 28.7520 5.2 -.- 1.9 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.07.24 08:59:48 37.2297 36.0460 12.3 -.- 1.8 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE) İlksel
2024.07.24 08:47:52 37.9547 27.1288 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.24 08:45:57 38.0853 37.9643 1.3 -.- 3.0 3.0 GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.24 08:17:59 38.1168 38.4693 9.1 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.24 08:06:47 37.8170 36.2728 16.2 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.24 07:27:05 41.2902 23.8840 12.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.24 06:17:51 39.7210 40.2027 11.9 -.- 2.0 -.- SUCUALI-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.07.24 06:01:52 39.2723 40.4475 3.9 -.- 2.4 -.- YELDEGIRMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.07.24 05:03:58 37.9893 37.8417 5.0 -.- 2.1 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.24 04:55:45 40.8138 35.8807 7.2 -.- 1.6 -.- SEYFE-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2024.07.24 04:20:29 37.3338 36.8725 5.4 -.- 1.4 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.24 04:02:23 40.2130 31.7600 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.24 03:18:10 37.2748 36.1780 5.4 -.- 1.7 -.- YUKARIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.07.24 03:16:50 39.6727 26.4078 9.0 -.- 1.7 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.24 03:15:16 40.1815 31.7387 5.5 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.24 03:02:48 40.2723 27.1285 19.3 -.- 1.2 -.- GOKTEPE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.07.24 02:54:42 38.2282 36.2027 26.8 -.- 1.0 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.24 02:33:37 36.4742 27.6482 9.2 -.- 1.9 2.0 AKDENIZ İlksel
2024.07.24 02:05:58 37.7980 29.4968 14.7 -.- 1.4 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.07.24 01:14:32 35.7597 25.4992 18.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.24 01:07:17 40.9692 34.4527 10.0 -.- 1.2 -.- SARAYCIK-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.07.24 01:06:48 40.3710 24.1305 7.8 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.24 01:03:45 40.3487 24.1027 15.3 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.24 00:45:54 38.3670 37.5182 5.0 -.- 1.2 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.24 00:39:45 41.2780 23.8380 5.4 -.- 3.8 3.6 YUNANISTAN İlksel
2024.07.24 00:17:55 38.1360 38.3442 20.5 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.24 00:00:12 38.4518 37.3215 5.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 24 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-24 13:49:08 35.95861 30.57611 11.7 ML 2.0 Akdeniz - [43.12 km] Kumluca (Antalya)
2024-07-24 13:44:19 38.27583 28.4275 7.0 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)
2024-07-24 13:10:14 39.21194 29.25333 6.85 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
2024-07-24 13:02:45 37.0825 30.82611 84.8 ML 2.0 Aksu (Antalya)
2024-07-24 12:20:13 38.73667 43.35389 11.29 ML 2.2 Tuşba (Van)
2024-07-24 11:20:59 38.12528 37.52278 9.5 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-24 10:46:03 39.01 27.075 6.2 ML 1.7 Bergama (İzmir)
2024-07-24 10:23:23 38.52 31.82472 10.1 ML 1.3 Yunak (Konya)
2024-07-24 10:14:09 35.85528 30.36694 35.8 ML 3.3 Akdeniz - [50.62 km] Kumluca (Antalya)
2024-07-24 09:57:53 37.15083 29.00889 7.1 ML 1.6 Acıpayam (Denizli)
2024-07-24 08:47:53 37.97083 27.14833 7.42 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)
2024-07-24 08:45:58 38.06833 37.97611 6.91 ML 3.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-24 08:24:40 38.24056 37.79833 10.11 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-24 08:17:59 38.10833 38.45861 8.78 ML 3.0 Sincik (Adıyaman)
2024-07-24 08:06:48 37.8375 36.25083 8.14 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2024-07-24 08:05:16 38.15361 38.46806 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-07-24 07:56:39 39.75444 40.25861 6.27 ML 1.6 Tercan (Erzincan)
2024-07-24 07:27:06 41.39361 24.12583 7.0 ML 2.0 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [180.54 km] Enez (Edirne)
2024-07-24 06:17:54 39.77361 40.31722 11.93 ML 1.5 Tercan (Erzincan)
2024-07-24 06:01:53 39.28806 40.42667 4.43 ML 2.2 Adaklı (Bingöl)
2024-07-24 05:55:54 37.81944 34.91889 6.93 ML 0.9 Çamardı (Niğde)
2024-07-24 05:53:53 37.82167 34.96111 7.0 ML 1.0 Çamardı (Niğde)
2024-07-24 05:18:57 38.47306 37.76222 12.64 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-07-24 05:03:59 37.96278 37.83361 10.35 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-24 05:03:05 39.03556 37.42028 7.0 ML 0.8 Kangal (Sivas)
2024-07-24 04:55:46 40.81917 35.945 10.26 ML 1.2 Merkez (Amasya)
2024-07-24 04:40:52 37.88861 29.4225 6.97 ML 1.0 Çal (Denizli)
2024-07-24 04:20:30 37.34972 36.855 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-24 04:18:58 37.64389 35.43583 6.86 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2024-07-24 04:02:23 40.16889 31.75528 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-07-24 03:56:28 38.09417 38.11972 6.95 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-24 03:46:49 38.39083 39.31694 6.73 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-07-24 03:18:12 37.22 36.22889 4.39 ML 1.5 Merkez (Osmaniye)
2024-07-24 03:16:51 39.69056 26.40222 9.28 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)
2024-07-24 03:15:17 40.16694 31.72472 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-07-24 02:54:46 38.17083 36.19472 6.47 ML 1.1 Tufanbeyli (Adana)
2024-07-24 02:33:39 36.50056 27.70722 7.02 ML 1.5 Ege Denizi - [25.19 km] Datça (Muğla)
2024-07-24 02:16:40 38.76917 39.02111 6.99 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2024-07-24 02:05:59 37.75167 29.45778 10.75 ML 1.3 Bozkurt (Denizli)
2024-07-24 01:36:52 37.7225 35.39222 7.0 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2024-07-24 01:34:17 39.90528 39.67639 7.17 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane)
2024-07-24 01:14:37 35.4025 26.12639 8.11 ML 2.5 Ege Denizi
2024-07-24 01:07:19 40.91139 34.52694 10.67 ML 1.2 İskilip (Çorum)
2024-07-24 01:06:55 40.13056 24.52306 6.97 ML 1.7 Ege Denizi
2024-07-24 01:03:51 40.19167 24.59361 8.83 ML 2.3 Ege Denizi
2024-07-24 00:45:55 38.41722 37.32139 4.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-24 00:39:40 41.18083 23.71056 8.16 ML 3.7 Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
2024-07-24 00:20:31 38.16056 38.57694 6.99 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-07-24 00:17:56 38.10361 38.36111 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-24 00:10:10 37.77667 29.4525 5.37 ML 0.9 Honaz (Denizli)
2024-07-24 00:00:12 38.34194 37.37944 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)