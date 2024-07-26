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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.26 12:35:52  37.5783   37.3547        5.3      -.-  1.9  -.-   PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.07.26 12:18:38  38.6158   39.3722        3.8      -.-  2.2  -.-   YUNLUCE-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.07.26 12:09:35  40.7143   31.7123        0.0      -.-  0.8  -.-   CAYGOKPINAR-(BOLU)                                İlksel

2024.07.26 12:09:16  40.0510   36.0602        7.1      -.-  1.7  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.07.26 11:38:41  40.7845   27.5082       13.7      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.07.26 11:25:49  36.5613   29.0062       17.8      -.-  1.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.07.26 11:14:37  37.8442   37.7873        6.0      -.-  1.6  -.-   HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.07.26 10:02:14  39.1145   27.5618       10.2      -.-  2.1  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.07.26 09:58:52  37.8675   26.9705       10.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.26 09:31:19  36.0712   31.4208       17.9      -.-  3.0  3.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.26 09:10:57  40.0503   36.0773        7.7      -.-  1.7  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.07.26 09:02:00  40.0603   36.0440        5.1      -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.07.26 08:31:41  37.7613   26.9832       13.0      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.26 08:30:41  38.0945   38.3937        6.9      -.-  2.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.07.26 07:52:46  40.3942   28.8330       11.7      -.-  1.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.07.26 06:56:47  40.2068   28.8963        8.7      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-NILUFER (BURSA)                          İlksel

2024.07.26 06:44:35  38.1627   38.3515        5.0      -.-  2.1  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.07.26 06:40:02  38.1217   38.3382        5.0      -.-  2.1  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.07.26 06:26:30  37.4850   28.4618        9.1      -.-  1.6  -.-   NEBILER-KAVAKLIDERE (MUGLA)                       İlksel

2024.07.26 05:43:01  39.8873   41.8877        3.7      -.-  2.5  -.-   PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.07.26 04:57:22  37.6478   26.5262        3.6      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.07.26 03:57:29  40.2112   31.7465        7.7      -.-  2.4  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.07.26 03:14:14  38.8655   37.5267        5.0      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.07.26 02:59:33  36.2008   28.1850       74.0      -.-  3.9  4.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.26 02:04:29  38.5312   39.3355        8.3      -.-  1.8  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.07.26 01:45:55  38.0220   36.5028        5.0      -.-  2.8  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.07.26 01:42:51  38.2118   27.6568        5.3      -.-  1.9  -.-   BAYINDIR (IZMIR)                                  İlksel

2024.07.26 01:05:53  37.7978   26.9028        5.4      -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.07.26 00:33:21  39.9587   28.0482       11.2      -.-  1.2  -.-   ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel

2024.07.26 00:11:57  38.1437   38.5347        5.0      -.-  2.5  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Temmuz son depremler listesi

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-07-26 13:05:36    38.44972    29.71278    7.0     ML    1.3     Çivril (Denizli)    

2024-07-26 12:50:23    38.04389    38.21167    7.0     ML    1.1     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-07-26 12:43:33    39.60444    30.02028    4.6     ML    1.2     Merkez (Kütahya)       

2024-07-26 12:40:40    38.24444    38.07361    7.0     ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-26 12:35:52    37.61917    37.33861    7.24   ML    1.8     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-07-26 12:21:13    38.06 37.54056    7.0     ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)  

2024-07-26 12:18:38    38.58944    39.40861    7.16   ML    2.1     Merkez (Elazığ) 

2024-07-26 12:17:51    40.40361    39.28889    7.02   ML    1.5     Torul (Gümüşhane)    

2024-07-26 12:10:54    38.19028    37.74389    7.0     ML    1.2     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-26 11:43:26    39.66889    26.44 7.02   ML    1.5     Ayvacık (Çanakkale)   

2024-07-26 11:38:39    40.87222    27.46306    7.0     ML    1.2     Marmara Denizi - [00.54 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-07-26 11:28:16    39.60389    29.43472    7.04   ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-07-26 11:21:00    37.41361    37.03667    6.74   ML    2.1     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-07-26 11:14:37    37.8575      37.80778    7.0     ML    2.4     Gölbaşı (Adıyaman)    

2024-07-26 11:06:28    38.26583    38.22333    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-26 10:02:15    39.07194    27.54306    7.0     ML    1.9     Soma (Manisa)  

2024-07-26 09:31:21    36.11528    31.42306    26.49 MW  3.2     Akdeniz - [64.47 km] Alanya (Antalya)

2024-07-26 09:10:58    40.05472    36.03639    15.1   ML    1.7     Sulusaray (Tokat)        

2024-07-26 09:02:00    40.05139    36.03833    16.44 ML    2.3     Sulusaray (Tokat)        

2024-07-26 08:31:41    37.78639    27.03778    7.0     ML    1.5     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)   

2024-07-26 08:30:41    38.07472    38.39833    7.12   ML    2.2     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-07-26 07:35:57    38.1375      31.66667    6.94   ML    0.9     Doğanhisar (Konya)   

2024-07-26 06:56:47    40.20139    28.89944    7.09   ML    1.6     Nilüfer (Bursa)   

2024-07-26 06:55:33    38.10333    38.32583    7.0     ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-07-26 06:44:35    38.11417    38.32111    7.02   ML    2.1     Çelikhan (Adıyaman)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-26 06:40:03    38.11028    38.33167    7.0     ML    2.1     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-07-26 06:26:30    37.50944    28.43722    6.96   ML    1.5     Kavaklıdere (Muğla)   

2024-07-26 06:20:42    38.26083    38.74306    8.09   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2024-07-26 05:43:01    39.88889    41.93833    7.0     ML    2.5     Köprüköy (Erzurum)   

2024-07-26 04:57:22    37.64333    26.53028    7.16   ML    2.0     Ege Denizi, Hurşit Adası (Furni) - [57.29 km] Söke (Aydın)  

2024-07-26 03:57:29    40.15056    31.74056    7.0     ML    2.0     Beypazarı (Ankara)     

2024-07-26 03:50:02    37.90333    36.195        7.0     ML    1.3     Saimbeyli (Adana)      

2024-07-26 03:14:16    38.81083    37.46639    7.22   ML    1.2     Gürün (Sivas)     

2024-07-26 03:11:21    39.69056    26.39917    12.85 ML    1.3     Ezine (Çanakkale)       

2024-07-26 02:59:36    36.20111    28.24722    39.84 MW  3.8     Akdeniz - [49.38 km] Marmaris (Muğla)      

2024-07-26 02:04:30    38.47944    39.36056    7.0     ML    1.5     Hazar Gölü - [04.08 km] Sivrice (Elazığ)   

2024-07-26 01:45:56    38.02611    36.49472    7.95   ML    2.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-26 01:42:51    38.20667    27.64 7.0     ML    1.5     Bayındır (İzmir)  

2024-07-26 01:29:06    38.24583    38.66639    12.58 ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2024-07-26 01:05:53    37.80194    26.945        11.27 ML    2.1     Ege Denizi - [26.41 km] Kuşadası (Aydın)

2024-07-26 00:11:58    38.13194    38.5525      7.0     ML    2.5     Sincik (Adıyaman)

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