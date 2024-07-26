Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.26 12:35:52 37.5783 37.3547 5.3 -.- 1.9 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 12:18:38 38.6158 39.3722 3.8 -.- 2.2 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2024.07.26 12:09:35 40.7143 31.7123 0.0 -.- 0.8 -.- CAYGOKPINAR-(BOLU) İlksel
2024.07.26 12:09:16 40.0510 36.0602 7.1 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.26 11:38:41 40.7845 27.5082 13.7 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.26 11:25:49 36.5613 29.0062 17.8 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.26 11:14:37 37.8442 37.7873 6.0 -.- 1.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.26 10:02:14 39.1145 27.5618 10.2 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.26 09:58:52 37.8675 26.9705 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.26 09:31:19 36.0712 31.4208 17.9 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.07.26 09:10:57 40.0503 36.0773 7.7 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.26 09:02:00 40.0603 36.0440 5.1 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.26 08:31:41 37.7613 26.9832 13.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.26 08:30:41 38.0945 38.3937 6.9 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.26 07:52:46 40.3942 28.8330 11.7 -.- 1.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.26 06:56:47 40.2068 28.8963 8.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2024.07.26 06:44:35 38.1627 38.3515 5.0 -.- 2.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.26 06:40:02 38.1217 38.3382 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.26 06:26:30 37.4850 28.4618 9.1 -.- 1.6 -.- NEBILER-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
2024.07.26 05:43:01 39.8873 41.8877 3.7 -.- 2.5 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.07.26 04:57:22 37.6478 26.5262 3.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.07.26 03:57:29 40.2112 31.7465 7.7 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.26 03:14:14 38.8655 37.5267 5.0 -.- 1.3 -.- YESILDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.26 02:59:33 36.2008 28.1850 74.0 -.- 3.9 4.2 AKDENIZ İlksel
2024.07.26 02:04:29 38.5312 39.3355 8.3 -.- 1.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.07.26 01:45:55 38.0220 36.5028 5.0 -.- 2.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 01:42:51 38.2118 27.6568 5.3 -.- 1.9 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.07.26 01:05:53 37.7978 26.9028 5.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.26 00:33:21 39.9587 28.0482 11.2 -.- 1.2 -.- ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.07.26 00:11:57 38.1437 38.5347 5.0 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
AFAD 26 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-26 13:05:36 38.44972 29.71278 7.0 ML 1.3 Çivril (Denizli)
2024-07-26 12:50:23 38.04389 38.21167 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-26 12:43:33 39.60444 30.02028 4.6 ML 1.2 Merkez (Kütahya)
2024-07-26 12:40:40 38.24444 38.07361 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-26 12:35:52 37.61917 37.33861 7.24 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-26 12:21:13 38.06 37.54056 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-26 12:18:38 38.58944 39.40861 7.16 ML 2.1 Merkez (Elazığ)
2024-07-26 12:17:51 40.40361 39.28889 7.02 ML 1.5 Torul (Gümüşhane)
2024-07-26 12:10:54 38.19028 37.74389 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-26 11:43:26 39.66889 26.44 7.02 ML 1.5 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-26 11:38:39 40.87222 27.46306 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - [00.54 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-07-26 11:28:16 39.60389 29.43472 7.04 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-26 11:21:00 37.41361 37.03667 6.74 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-26 11:14:37 37.8575 37.80778 7.0 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-07-26 11:06:28 38.26583 38.22333 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-26 10:02:15 39.07194 27.54306 7.0 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-07-26 09:31:21 36.11528 31.42306 26.49 MW 3.2 Akdeniz - [64.47 km] Alanya (Antalya)
2024-07-26 09:10:58 40.05472 36.03639 15.1 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-26 09:02:00 40.05139 36.03833 16.44 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2024-07-26 08:31:41 37.78639 27.03778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-26 08:30:41 38.07472 38.39833 7.12 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-26 07:35:57 38.1375 31.66667 6.94 ML 0.9 Doğanhisar (Konya)
2024-07-26 06:56:47 40.20139 28.89944 7.09 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)
2024-07-26 06:55:33 38.10333 38.32583 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-26 06:44:35 38.11417 38.32111 7.02 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-26 06:40:03 38.11028 38.33167 7.0 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-26 06:26:30 37.50944 28.43722 6.96 ML 1.5 Kavaklıdere (Muğla)
2024-07-26 06:20:42 38.26083 38.74306 8.09 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-07-26 05:43:01 39.88889 41.93833 7.0 ML 2.5 Köprüköy (Erzurum)
2024-07-26 04:57:22 37.64333 26.53028 7.16 ML 2.0 Ege Denizi, Hurşit Adası (Furni) - [57.29 km] Söke (Aydın)
2024-07-26 03:57:29 40.15056 31.74056 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-07-26 03:50:02 37.90333 36.195 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-07-26 03:14:16 38.81083 37.46639 7.22 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-07-26 03:11:21 39.69056 26.39917 12.85 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-07-26 02:59:36 36.20111 28.24722 39.84 MW 3.8 Akdeniz - [49.38 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-26 02:04:30 38.47944 39.36056 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü - [04.08 km] Sivrice (Elazığ)
2024-07-26 01:45:56 38.02611 36.49472 7.95 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-26 01:42:51 38.20667 27.64 7.0 ML 1.5 Bayındır (İzmir)
2024-07-26 01:29:06 38.24583 38.66639 12.58 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-07-26 01:05:53 37.80194 26.945 11.27 ML 2.1 Ege Denizi - [26.41 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-26 00:11:58 38.13194 38.5525 7.0 ML 2.5 Sincik (Adıyaman)