Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.27 12:59:06 38.1730 27.0503 23.6 -.- 1.4 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.08.27 12:54:17 37.1378 27.8823 0.0 -.- 1.1 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.08.27 12:49:05 37.2358 27.8650 0.0 -.- 1.5 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.08.27 12:34:02 36.2070 35.8513 10.0 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.08.27 12:29:32 37.5502 38.1400 5.0 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.27 12:23:40 37.0248 28.2203 3.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 12:04:13 38.1668 27.1507 4.7 -.- 1.1 -.- CILEME-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.08.27 11:50:22 37.7768 27.4252 5.0 -.- 1.2 -.- YAMAC-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.08.27 11:45:46 37.9618 36.3632 3.2 -.- 2.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 11:24:25 36.9355 27.5897 25.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 11:21:12 39.1023 41.4817 5.9 -.- 2.0 -.- OZENC-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.27 10:43:46 38.2728 38.9663 4.4 -.- 1.3 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2024.08.27 10:24:08 37.7198 35.7878 3.1 -.- 1.4 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2024.08.27 10:22:30 40.8348 31.6635 3.8 -.- 1.3 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2024.08.27 10:11:54 38.0643 36.4847 4.9 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 09:34:27 37.3595 37.0590 5.9 -.- 1.9 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 08:58:45 38.0945 36.5883 4.4 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 08:55:05 37.0433 28.1000 5.0 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.08.27 08:35:38 37.0230 28.1978 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 06:31:40 35.2227 26.2638 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 06:24:03 37.6325 32.1417 7.7 -.- 2.3 -.- EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA) İlksel
2024.08.27 06:13:03 38.2495 38.6350 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.27 05:48:54 40.3073 29.2460 5.2 -.- 1.7 -.- ERICEK-GURSU (BURSA) İlksel
2024.08.27 04:25:59 40.3503 32.8630 5.0 -.- 2.3 -.- OTACI-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.08.27 04:09:41 38.0865 36.5898 22.8 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 03:54:12 35.0672 26.3292 8.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 01:19:49 38.1568 38.5817 5.0 -.- 2.2 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.27 01:10:51 35.2905 26.2553 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 01:04:22 37.8608 36.2895 6.2 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 00:24:03 37.8562 36.2765 5.2 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.27 00:19:13 37.8555 36.2767 11.3 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.27 00:13:17 37.8482 36.2887 5.7 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
AFAD 27 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-27 13:01:30 39.34278 33.38861 7.0 ML 1.0 Bala (Ankara)
2024-08-27 12:58:21 38.53639 38.74667 7.0 ML 1.1 Baskil (Elazığ)
2024-08-27 12:58:08 38.71917 39.10167 7.0 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2024-08-27 12:53:17 38.28056 38.75972 8.67 ML 0.6 Pütürge (Malatya)
2024-08-27 12:48:41 39.65333 29.43472 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-27 12:47:32 39.65611 29.43583 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-27 12:47:09 38.21167 38.15611 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-27 12:45:37 39.67028 29.46694 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-27 12:35:26 39.8625 33.03278 7.0 ML 0.7 Mamak (Ankara)
2024-08-27 12:32:59 39.19472 38.42222 10.5 ML 1.5 Kemaliye (Erzincan)
2024-08-27 12:26:13 38.47306 29.12083 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-08-27 12:23:39 37.02778 28.18583 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.42 km] Menteşe (Muğla)
2024-08-27 12:16:47 39.88583 28.81222 7.05 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2024-08-27 12:12:03 39.75722 27.57389 7.0 ML 1.0 Balya (Balıkesir)
2024-08-27 12:02:21 38.44306 34.31056 6.8 ML 1.1 Gülağaç (Aksaray)
2024-08-27 11:54:35 38.16611 38.66889 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2024-08-27 11:50:19 37.6825 27.60944 7.0 ML 1.5 Söke (Aydın)
2024-08-27 11:45:45 37.95444 36.31028 7.02 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-27 11:39:27 38.55056 28.185 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2024-08-27 11:24:02 35.99389 26.79472 80.57 ML 2.3 Ege Denizi - [97.33 km] Datça (Muğla)
2024-08-27 11:21:11 39.14306 41.55583 7.62 ML 2.0 Varto (Muş)
2024-08-27 10:49:24 35.93361 28.96833 6.04 ML 1.8 Akdeniz - [49.41 km] Kaş (Antalya)
2024-08-27 10:43:45 38.26944 38.81778 6.93 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-08-27 10:24:08 37.60611 35.85417 7.02 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-08-27 10:22:30 40.87611 31.67361 7.0 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-08-27 10:22:20 37.90083 36.19583 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-08-27 09:34:26 37.33833 37.05167 13.45 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-27 08:58:45 38.05 36.52333 6.95 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-27 08:55:05 37.10778 28.12139 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-08-27 08:05:02 36.04278 27.17056 46.89 ML 2.1 Ege Denizi - [76.45 km] Datça (Muğla)
2024-08-27 06:24:02 37.63528 32.14639 19.23 ML 2.0 Meram (Konya)
2024-08-27 06:13:04 38.20417 38.6425 11.81 ML 2.6 Pütürge (Malatya)
2024-08-27 05:48:55 40.31694 29.23722 7.0 ML 1.6 Gürsu (Bursa)
2024-08-27 05:22:48 38.2375 39.53611 5.37 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2024-08-27 04:54:37 39.02056 27.48611 7.0 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2024-08-27 04:26:00 40.3775 32.85583 7.0 ML 1.9 Kızılcahamam (Ankara)
2024-08-27 04:09:42 38.06889 36.55278 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-27 04:05:13 38.20278 38.73528 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-27 03:54:15 35.0225 26.55694 5.16 ML 2.2 Akdeniz - [202.18 km] Datça (Muğla)
2024-08-27 03:37:41 38.57111 39.5675 7.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)
2024-08-27 02:16:08 37.79278 36.2075 10.59 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-08-27 01:19:51 38.1375 38.55278 7.0 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2024-08-27 01:10:55 35.22639 26.48528 12.54 ML 3.6 Akdeniz - [184.56 km] Datça (Muğla)
2024-08-27 01:04:23 37.85306 36.31417 7.0 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-27 00:24:04 37.85806 36.28444 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-27 00:19:14 37.85972 36.31778 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-27 00:13:18 37.87444 36.30556 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)