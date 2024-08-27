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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.27 12:59:06  38.1730   27.0503       23.6      -.-  1.4  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

2024.08.27 12:54:17  37.1378   27.8823        0.0      -.-  1.1  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.08.27 12:49:05  37.2358   27.8650        0.0      -.-  1.5  -.-   KALINAGIL-MILAS (MUGLA)                           İlksel

2024.08.27 12:34:02  36.2070   35.8513       10.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.08.27 12:29:32  37.5502   38.1400        5.0      -.-  1.8  -.-   SARIKAYA-BESNI (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.08.27 12:23:40  37.0248   28.2203        3.4      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.27 12:04:13  38.1668   27.1507        4.7      -.-  1.1  -.-   CILEME-MENDERES (IZMIR)                           İlksel

2024.08.27 11:50:22  37.7768   27.4252        5.0      -.-  1.2  -.-   YAMAC-SOKE (AYDIN)                                İlksel

2024.08.27 11:45:46  37.9618   36.3632        3.2      -.-  2.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.27 11:24:25  36.9355   27.5897       25.8      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.27 11:21:12  39.1023   41.4817        5.9      -.-  2.0  -.-   OZENC-VARTO (MUS)                                 İlksel

2024.08.27 10:43:46  38.2728   38.9663        4.4      -.-  1.3  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel

2024.08.27 10:24:08  37.7198   35.7878        3.1      -.-  1.4  -.-   KOCYAZI-FEKE (ADANA)                              İlksel

2024.08.27 10:22:30  40.8348   31.6635        3.8      -.-  1.3  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel

2024.08.27 10:11:54  38.0643   36.4847        4.9      -.-  1.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.27 09:34:27  37.3595   37.0590        5.9      -.-  1.9  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.08.27 08:58:45  38.0945   36.5883        4.4      -.-  1.8  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.27 08:55:05  37.0433   28.1000        5.0      -.-  1.3  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel

2024.08.27 08:35:38  37.0230   28.1978        5.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.27 06:31:40  35.2227   26.2638        5.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.27 06:24:03  37.6325   32.1417        7.7      -.-  2.3  -.-   EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA)                         İlksel

2024.08.27 06:13:03  38.2495   38.6350        5.0      -.-  2.5  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.08.27 05:48:54  40.3073   29.2460        5.2      -.-  1.7  -.-   ERICEK-GURSU (BURSA)                              İlksel

2024.08.27 04:25:59  40.3503   32.8630        5.0      -.-  2.3  -.-   OTACI-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                       İlksel

2024.08.27 04:09:41  38.0865   36.5898       22.8      -.-  1.6  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.27 03:54:12  35.0672   26.3292        8.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.27 01:19:49  38.1568   38.5817        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.08.27 01:10:51  35.2905   26.2553        5.0      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.27 01:04:22  37.8608   36.2895        6.2      -.-  2.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.27 00:24:03  37.8562   36.2765        5.2      -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.27 00:19:13  37.8555   36.2767       11.3      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.27 00:13:17  37.8482   36.2887        5.7      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Ağustos son depremler listesi

Tarih         Saat               Enlem           Boylam             Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-08-27 13:01:30       39.34278              33.38861              7.0          ML         1.0          Bala (Ankara)   

2024-08-27 12:58:21       38.53639              38.74667              7.0          ML         1.1          Baskil (Elazığ)    

2024-08-27 12:58:08       38.71917              39.10167              7.0          ML         1.5          Merkez (Elazığ)               

2024-08-27 12:53:17       38.28056              38.75972              8.67       ML         0.6          Pütürge (Malatya)         

2024-08-27 12:48:41       39.65333              29.43472              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-08-27 12:47:32       39.65611              29.43583              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-08-27 12:47:09       38.21167              38.15611              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-08-27 12:45:37       39.67028              29.46694              7.0          ML         1.1          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-08-27 12:35:26       39.8625                33.03278              7.0          ML         0.7          Mamak (Ankara)            

2024-08-27 12:32:59       39.19472              38.42222              10.5       ML         1.5          Kemaliye (Erzincan)      

2024-08-27 12:26:13       38.47306              29.12083              7.0          ML         1.0          Ulubey (Uşak) 

2024-08-27 12:23:39       37.02778              28.18583              7.0          ML         1.4          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.42 km] Menteşe (Muğla)          

2024-08-27 12:16:47       39.88583              28.81222              7.05       ML         1.3          Orhaneli (Bursa)             

2024-08-27 12:12:03       39.75722              27.57389              7.0          ML         1.0          Balya (Balıkesir)              

2024-08-27 12:02:21       38.44306              34.31056              6.8          ML         1.1          Gülağaç (Aksaray)          

2024-08-27 11:54:35       38.16611              38.66889              7.0          ML         0.7          Pütürge (Malatya)         

2024-08-27 11:50:19       37.6825                27.60944              7.0          ML         1.5          Söke (Aydın)    

2024-08-27 11:45:45       37.95444              36.31028              7.02       ML         2.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-08-27 11:39:27       38.55056              28.185   7.0          ML         0.9          Salihli (Manisa)

2024-08-27 11:24:02       35.99389              26.79472              80.57     ML         2.3          Ege Denizi - [97.33 km] Datça (Muğla)  

2024-08-27 11:21:11       39.14306              41.55583              7.62       ML         2.0          Varto (Muş)      

2024-08-27 10:49:24       35.93361              28.96833              6.04       ML         1.8          Akdeniz - [49.41 km] Kaş (Antalya)        

2024-08-27 10:43:45       38.26944              38.81778              6.93       ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-08-27 10:24:08       37.60611              35.85417              7.02       ML         1.8          Kozan (Adana) 

2024-08-27 10:22:30       40.87611              31.67361              7.0          ML         1.5          Merkez (Bolu) 

2024-08-27 10:22:20       37.90083              36.19583              7.0          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-27 09:34:26       37.33833              37.05167              13.45     ML         1.7          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-08-27 08:58:45       38.05     36.52333              6.95       ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-08-27 08:55:05       37.10778              28.12139              7.0          ML         1.1          Menteşe (Muğla)          

2024-08-27 08:05:02       36.04278              27.17056              46.89     ML         2.1          Ege Denizi - [76.45 km] Datça (Muğla)  

2024-08-27 06:24:02       37.63528              32.14639              19.23     ML         2.0          Meram (Konya)              

2024-08-27 06:13:04       38.20417              38.6425                11.81     ML         2.6          Pütürge (Malatya)         

2024-08-27 05:48:55       40.31694              29.23722              7.0          ML         1.6          Gürsu (Bursa)  

2024-08-27 05:22:48       38.2375                39.53611              5.37       ML         1.1          Maden (Elazığ)

2024-08-27 04:54:37       39.02056              27.48611              7.0          ML         1.3          Kınık (İzmir)      

2024-08-27 04:26:00       40.3775                32.85583              7.0          ML         1.9          Kızılcahamam (Ankara)

2024-08-27 04:09:42       38.06889              36.55278              7.0          ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-08-27 04:05:13       38.20278              38.73528              7.0          ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-08-27 03:54:15       35.0225                26.55694              5.16       ML         2.2          Akdeniz - [202.18 km] Datça (Muğla)    

2024-08-27 03:37:41       38.57111              39.5675                7.0          ML         1.0          Maden (Elazığ)

2024-08-27 02:16:08       37.79278              36.2075                10.59     ML         1.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-08-27 01:19:51       38.1375                38.55278              7.0          ML         2.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-08-27 01:10:55       35.22639              26.48528              12.54     ML         3.6          Akdeniz - [184.56 km] Datça (Muğla)    

2024-08-27 01:04:23       37.85306              36.31417              7.0          ML         2.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-08-27 00:24:04       37.85806              36.28444              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-08-27 00:19:14       37.85972              36.31778              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-08-27 00:13:18       37.87444              36.30556              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)

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