  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.27 09:45:16  38.5273   25.7000       25.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.27 09:34:44  43.6895   39.0592        9.3      -.-  3.2  -.-   RUSYA                                             İlksel

2024.07.27 08:45:02  42.7013   41.8200        5.3      -.-  4.0  4.0   GURCISTAN                                         İlksel

2024.07.27 08:09:23  39.2222   28.1775       12.3      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2024.07.27 07:37:33  36.7583   28.2703       60.6      -.-  2.2  -.-   TURUNC-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.07.27 07:10:36  36.1210   28.1715       69.5      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.27 06:17:53  38.1418   37.8172        5.3      -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.07.27 05:57:51  39.6163   26.4480        6.0      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.27 04:38:30  39.3332   24.6642        5.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.27 04:34:22  35.6627   25.6248        9.8      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.27 02:40:53  40.4970   42.2995        6.3      -.-  2.2  -.-   GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel

2024.07.27 02:22:23  35.7377   25.5657       22.7      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.27 02:10:58  37.9285   36.2982        6.4      -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.27 01:21:42  35.3217   25.4990        9.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.27 01:13:33  39.4678   44.4627       10.7      -.-  2.1  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2024.07.27 01:08:34  36.2392   30.1317        8.0      -.-  1.7  -.-   BOLDAG-FINIKE (ANTALYA)                           İlksel

2024.07.27 00:13:36  37.4865   28.3660        5.0      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA)                       İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Temmuz son depremler listesi

Tarih        Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-07-27 10:42:45 39.65694  29.43444  7.05  ML    1.4    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-07-27 09:45:19 38.535       25.83139  7.11  ML    2.3    Ege Denizi - [44.28 km] Çeşme (İzmir)   

2024-07-27 09:34:43 43.89222  39.21028  7.7    ML    3.0    Karadeniz

2024-07-27 09:13:10 38.01833  37.69556  5.21  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-27 08:45:02 42.53806  42.05639  9.07  MW  3.8    Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [117.49 km] Borçka (Artvin)    

2024-07-27 08:09:23 39.21194  28.18833  6.99  ML    2.5    Sındırgı (Balıkesir)    

2024-07-27 07:37:34 36.72111  28.28028  59.56         ML    2.3    Akdeniz - [06.61 km] Marmaris (Muğla)      

2024-07-27 07:10:37 36.00861  28.22639  40.51         ML    2.9    Akdeniz - [69.96 km] Marmaris (Muğla)      

2024-07-27 06:17:54 38.1075     37.88944  6.72  ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-27 05:57:51 39.60444  26.45917  11.05         ML    1.6    Ayvacık (Çanakkale)        

2024-07-27 03:58:46 39.95639  33.37222  7.0    ML    1.4    Elmadağ (Ankara)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-27 03:12:07 39.28306  43.50306  6.98  ML    1.3    Erciş (Van)        

2024-07-27 02:40:54 40.46444  42.35444  7.08  ML    1.8    Şenkaya (Erzurum)   

2024-07-27 02:10:58 37.92139  36.28806  15.91         ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-07-27 02:01:07 38.07694  37.50111  10.86         ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-07-27 01:51:53 38.17694  38.06306  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-27 01:31:42 37.35         36.8775     8.08  ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-27 01:13:30 39.48722  44.53889  6.32  ML    1.8    Maku, West Azarbaijan (İran) - [13.38 km] Doğubayazıt (Ağrı)      

2024-07-27 01:08:32 36.29917  30.23889  27.39         ML    1.7    Akdeniz - Finike Körfezi - [04.33 km] Finike (Antalya) 

2024-07-27 00:13:36 37.48917  28.455       7.0    ML    1.4    Kavaklıdere (Muğla) 

2024-07-27 00:09:22 38.43139  30.46222  7.04  ML    1.3    Şuhut (Afyonkarahisar)

4 | 5