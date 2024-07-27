Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.27 09:45:16 38.5273 25.7000 25.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.27 09:34:44 43.6895 39.0592 9.3 -.- 3.2 -.- RUSYA İlksel
2024.07.27 08:45:02 42.7013 41.8200 5.3 -.- 4.0 4.0 GURCISTAN İlksel
2024.07.27 08:09:23 39.2222 28.1775 12.3 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.07.27 07:37:33 36.7583 28.2703 60.6 -.- 2.2 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.27 07:10:36 36.1210 28.1715 69.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.27 06:17:53 38.1418 37.8172 5.3 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.27 05:57:51 39.6163 26.4480 6.0 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.27 04:38:30 39.3332 24.6642 5.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.27 04:34:22 35.6627 25.6248 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.27 02:40:53 40.4970 42.2995 6.3 -.- 2.2 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.07.27 02:22:23 35.7377 25.5657 22.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.27 02:10:58 37.9285 36.2982 6.4 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.27 01:21:42 35.3217 25.4990 9.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.27 01:13:33 39.4678 44.4627 10.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.07.27 01:08:34 36.2392 30.1317 8.0 -.- 1.7 -.- BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2024.07.27 00:13:36 37.4865 28.3660 5.0 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
AFAD 27 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-27 10:42:45 39.65694 29.43444 7.05 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-27 09:45:19 38.535 25.83139 7.11 ML 2.3 Ege Denizi - [44.28 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-27 09:34:43 43.89222 39.21028 7.7 ML 3.0 Karadeniz
2024-07-27 09:13:10 38.01833 37.69556 5.21 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-27 08:45:02 42.53806 42.05639 9.07 MW 3.8 Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [117.49 km] Borçka (Artvin)
2024-07-27 08:09:23 39.21194 28.18833 6.99 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2024-07-27 07:37:34 36.72111 28.28028 59.56 ML 2.3 Akdeniz - [06.61 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-27 07:10:37 36.00861 28.22639 40.51 ML 2.9 Akdeniz - [69.96 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-27 06:17:54 38.1075 37.88944 6.72 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-27 05:57:51 39.60444 26.45917 11.05 ML 1.6 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-27 03:58:46 39.95639 33.37222 7.0 ML 1.4 Elmadağ (Ankara)
2024-07-27 03:12:07 39.28306 43.50306 6.98 ML 1.3 Erciş (Van)
2024-07-27 02:40:54 40.46444 42.35444 7.08 ML 1.8 Şenkaya (Erzurum)
2024-07-27 02:10:58 37.92139 36.28806 15.91 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-27 02:01:07 38.07694 37.50111 10.86 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-27 01:51:53 38.17694 38.06306 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-27 01:31:42 37.35 36.8775 8.08 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-27 01:13:30 39.48722 44.53889 6.32 ML 1.8 Maku, West Azarbaijan (İran) - [13.38 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2024-07-27 01:08:32 36.29917 30.23889 27.39 ML 1.7 Akdeniz - Finike Körfezi - [04.33 km] Finike (Antalya)
2024-07-27 00:13:36 37.48917 28.455 7.0 ML 1.4 Kavaklıdere (Muğla)
2024-07-27 00:09:22 38.43139 30.46222 7.04 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar)