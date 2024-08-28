Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.28 12:27:03 38.5967 27.1977 5.2 -.- 1.3 -.- ALANICI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2024.08.28 12:24:54 39.8757 28.8348 0.0 -.- 1.9 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.08.28 11:25:58 38.3098 38.1682 12.9 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.08.28 11:03:20 37.7475 30.7937 8.6 -.- 1.9 -.- DARIOREN-(ISPARTA) İlksel
2024.08.28 11:02:07 36.3892 36.2850 13.9 -.- 1.8 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.08.28 10:52:53 38.0680 37.1730 10.2 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 10:16:06 39.0858 27.5412 0.0 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.28 10:01:51 38.1517 27.3102 5.3 -.- 1.9 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.08.28 08:55:26 38.5223 39.2275 3.1 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2024.08.28 08:52:09 38.8313 27.0880 10.7 -.- 2.3 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2024.08.28 08:15:27 37.9740 38.2035 5.0 -.- 1.4 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.08.28 08:02:57 37.9117 36.3467 5.0 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 07:33:14 41.0413 33.6383 8.2 -.- 2.5 -.- EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2024.08.28 07:11:55 36.8758 27.5613 6.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.28 06:56:43 38.9925 45.1138 5.0 -.- 3.1 3.3 IRAN İlksel
2024.08.28 06:43:38 36.3090 26.7640 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.28 06:34:59 38.7323 43.2058 17.6 -.- 2.0 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2024.08.28 05:58:21 37.9113 36.2043 12.3 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.28 05:39:18 35.0487 28.5113 9.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.28 05:38:48 37.1330 36.7335 8.2 -.- 2.9 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.28 05:26:47 38.6468 43.6578 2.0 -.- 1.9 -.- ERCEK-(VAN) İlksel
2024.08.28 05:19:57 36.4257 36.2702 6.3 -.- 1.8 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel
2024.08.28 04:50:30 38.3692 37.9238 25.4 -.- 1.0 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.28 04:16:08 38.5232 25.5822 6.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.28 04:06:47 37.8405 37.3365 6.0 -.- 1.4 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 03:45:03 38.0440 36.6858 8.9 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 03:06:19 38.4378 37.5675 7.8 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.28 02:57:08 36.1152 29.4192 3.3 -.- 3.0 2.8 KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.08.28 02:51:44 38.1202 38.4128 6.9 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.28 02:49:32 39.0365 28.0087 3.0 -.- 1.6 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.08.28 02:29:50 37.8055 36.2065 5.9 -.- 1.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.28 02:21:22 36.3808 29.6302 3.7 -.- 1.3 -.- BELDIBI-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.08.28 01:46:01 37.8240 36.2508 23.4 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.28 01:40:18 37.1488 36.6567 9.7 -.- 2.4 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.28 01:08:14 38.0887 36.6368 26.1 -.- 1.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 00:54:57 36.5068 29.1212 29.1 -.- 0.8 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.08.28 00:45:24 37.8640 36.2878 6.5 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.28 00:43:23 38.6837 43.4720 1.5 -.- 2.4 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
2024.08.28 00:09:45 37.9942 38.1070 5.0 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.28 00:03:34 37.3548 38.7998 1.7 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA) İlksel
AFAD 28 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-28 12:24:55 39.87083 28.83722 7.34 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2024-08-28 12:21:57 38.15833 38.13722 15.22 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-28 11:25:58 38.32556 38.15528 7.13 ML 2.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-28 11:03:20 37.68417 30.7825 6.76 ML 2.0 Merkez (Isparta)
2024-08-28 10:52:54 38.05556 37.12639 7.0 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-28 10:52:27 37.32056 36.81417 7.04 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-28 10:16:07 39.09278 27.54306 6.98 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-08-28 10:05:34 38.21694 42.89278 7.0 ML 1.3 Gevaş (Van)
2024-08-28 10:01:50 38.13222 27.29556 7.0 ML 1.5 Menderes (İzmir)
2024-08-28 08:55:27 38.48861 39.21722 7.97 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-08-28 08:53:50 38.46806 39.19333 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-08-28 08:52:10 38.83722 27.08944 11.06 ML 2.1 Aliağa (İzmir)
2024-08-28 08:43:21 38.24778 39.36917 7.08 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-08-28 08:15:27 37.95889 38.05417 5.05 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-28 08:02:58 37.88389 36.31028 7.0 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-28 07:33:13 41.03389 33.64111 11.92 ML 2.2 Ilgaz (Çankırı)
2024-08-28 07:11:55 36.86889 27.57778 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.76 km] Datça (Muğla)
2024-08-28 07:08:55 38.10306 37.31444 7.02 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-28 06:56:40 38.87333 45.28389 7.0 ML 2.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [89.60 km] Özalp (Van)
2024-08-28 06:43:40 35.7525 27.46972 7.03 ML 2.0 Akdeniz - [104.54 km] Datça (Muğla)
2024-08-28 06:34:59 38.74139 43.14444 7.01 ML 1.7 Van Gölü - [05.95 km] Tuşba (Van)
2024-08-28 05:58:22 37.87194 36.25722 7.07 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-08-28 05:39:15 34.96056 28.42111 21.11 ML 2.0 Akdeniz - [167.07 km] Kaş (Antalya)
2024-08-28 05:38:48 37.14472 36.69417 9.06 ML 2.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-28 05:26:46 38.60028 43.74194 7.49 ML 1.7 İpekyolu (Van)
2024-08-28 05:20:39 38.74472 40.10167 7.01 ML 1.1 Palu (Elazığ)
2024-08-28 05:19:57 36.425 36.28389 7.0 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2024-08-28 04:51:47 38.27 37.77528 7.0 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)
2024-08-28 04:50:36 38.10667 38.00778 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-28 04:49:41 38.26083 37.7725 7.85 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-28 04:48:56 39.95944 39.645 8.71 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)
2024-08-28 04:48:03 37.60583 35.88528 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-08-28 04:16:09 38.56778 25.72944 7.05 ML 1.7 Ege Denizi - [53.88 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-28 04:06:47 37.81722 37.3725 8.32 ML 1.3 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-08-28 03:45:03 38.10194 36.70111 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-28 03:06:19 38.39694 37.52167 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-08-28 02:57:07 35.96389 29.38222 7.0 ML 2.7 Akdeniz - [33.60 km] Kaş (Antalya)
2024-08-28 02:51:44 38.09083 38.40139 10.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-28 02:49:32 39.00111 27.97472 7.0 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-08-28 02:29:50 37.85806 36.28444 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-28 02:21:18 36.09222 29.7875 28.24 ML 1.4 Akdeniz - [11.41 km] Kaş (Antalya)
2024-08-28 02:19:08 38.19194 38.13333 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-28 01:46:03 37.7875 36.19639 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-08-28 01:40:19 37.14917 36.64056 7.0 ML 2.3 İslahiye (Gaziantep)
2024-08-28 01:08:14 37.99556 36.40389 7.2 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-28 01:01:10 38.55028 39.66694 6.92 ML 1.2 Maden (Elazığ)
2024-08-28 00:45:24 37.83667 36.27556 7.02 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-08-28 00:43:23 38.64417 43.55972 7.1 ML 2.3 Erçek Gölü - [03.73 km] Tuşba (Van)
2024-08-28 00:37:35 37.83528 36.28306 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-28 00:09:45 37.97472 38.05028 7.01 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-28 00:03:35 37.40111 38.76056 7.0 ML 1.7 Karaköprü (Şanlıurfa)