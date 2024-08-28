  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2024.08.28 12:27:03  38.5967   27.1977        5.2      -.-  1.3  -.-   ALANICI-MENEMEN (IZMIR)                           İlksel
2024.08.28 12:24:54  39.8757   28.8348        0.0      -.-  1.9  -.-   ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2024.08.28 11:25:58  38.3098   38.1682       12.9      -.-  2.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
2024.08.28 11:03:20  37.7475   30.7937        8.6      -.-  1.9  -.-   DARIOREN-(ISPARTA)                                İlksel
2024.08.28 11:02:07  36.3892   36.2850       13.9      -.-  1.8  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              İlksel
2024.08.28 10:52:53  38.0680   37.1730       10.2      -.-  1.8  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.08.28 10:16:06  39.0858   27.5412        0.0      -.-  1.8  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2024.08.28 10:01:51  38.1517   27.3102        5.3      -.-  1.9  -.-   KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)                         İlksel
2024.08.28 08:55:26  38.5223   39.2275        3.1      -.-  1.6  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 İlksel
2024.08.28 08:52:09  38.8313   27.0880       10.7      -.-  2.3  -.-   CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)                           İlksel
2024.08.28 08:15:27  37.9740   38.2035        5.0      -.-  1.4  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  İlksel
2024.08.28 08:02:57  37.9117   36.3467        5.0      -.-  2.6  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.08.28 07:33:14  41.0413   33.6383        8.2      -.-  2.5  -.-   EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)                             İlksel
2024.08.28 07:11:55  36.8758   27.5613        6.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.08.28 06:56:43  38.9925   45.1138        5.0      -.-  3.1  3.3   IRAN                                              İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.28 06:43:38  36.3090   26.7640       21.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.08.28 06:34:59  38.7323   43.2058       17.6      -.-  2.0  -.-   OZYURT-(VAN)                                      İlksel
2024.08.28 05:58:21  37.9113   36.2043       12.3      -.-  1.1  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.08.28 05:39:18  35.0487   28.5113        9.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.08.28 05:38:48  37.1330   36.7335        8.2      -.-  2.9  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.08.28 05:26:47  38.6468   43.6578        2.0      -.-  1.9  -.-   ERCEK-(VAN)                                       İlksel
2024.08.28 05:19:57  36.4257   36.2702        6.3      -.-  1.8  -.-   SENBUK-BELEN (HATAY)                              İlksel
2024.08.28 04:50:30  38.3692   37.9238       25.4      -.-  1.0  -.-   YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2024.08.28 04:16:08  38.5232   25.5822        6.8      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.08.28 04:06:47  37.8405   37.3365        6.0      -.-  1.4  -.-   UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.08.28 03:45:03  38.0440   36.6858        8.9      -.-  1.1  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.08.28 03:06:19  38.4378   37.5675        7.8      -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2024.08.28 02:57:08  36.1152   29.4192        3.3      -.-  3.0  2.8   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.08.28 02:51:44  38.1202   38.4128        6.9      -.-  1.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.08.28 02:49:32  39.0365   28.0087        3.0      -.-  1.6  -.-   MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2024.08.28 02:29:50  37.8055   36.2065        5.9      -.-  1.4  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.08.28 02:21:22  36.3808   29.6302        3.7      -.-  1.3  -.-   BELDIBI-KAS (ANTALYA)                             İlksel
2024.08.28 01:46:01  37.8240   36.2508       23.4      -.-  1.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.08.28 01:40:18  37.1488   36.6567        9.7      -.-  2.4  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2024.08.28 01:08:14  38.0887   36.6368       26.1      -.-  1.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.08.28 00:54:57  36.5068   29.1212       29.1      -.-  0.8  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2024.08.28 00:45:24  37.8640   36.2878        6.5      -.-  2.1  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.08.28 00:43:23  38.6837   43.4720        1.5      -.-  2.4  -.-   SATIBEY-(VAN)                                     İlksel
2024.08.28 00:09:45  37.9942   38.1070        5.0      -.-  1.5  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2024.08.28 00:03:34  37.3548   38.7998        1.7      -.-  1.7  -.-   CULMEN-(SANLIURFA)                                İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat     Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer 

2024-08-28 12:24:55      39.87083 28.83722 7.34 ML   1.7   Orhaneli (Bursa)       

2024-08-28 12:21:57      38.15833 38.13722 15.22       ML   1.7   Yeşilyurt (Malatya)

2024-08-28 11:25:58      38.32556 38.15528 7.13 ML   2.7   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-28 11:03:20      37.68417 30.7825   6.76 ML   2.0   Merkez (Isparta)       

2024-08-28 10:52:54      38.05556 37.12639 7.0   ML   2.1   Ekinözü (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 10:52:27      37.32056 36.81417 7.04 ML   1.0   Türkoğlu (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 10:16:07      39.09278 27.54306 6.98 ML   1.4   Soma (Manisa)       

2024-08-28 10:05:34      38.21694 42.89278 7.0   ML   1.3   Gevaş (Van)    

2024-08-28 10:01:50      38.13222 27.29556 7.0   ML   1.5   Menderes (İzmir)       

2024-08-28 08:55:27      38.48861 39.21722 7.97 ML   1.8   Sivrice (Elazığ)

2024-08-28 08:53:50      38.46806 39.19333 7.0   ML   1.0   Sivrice (Elazığ)

2024-08-28 08:52:10      38.83722 27.08944 11.06       ML   2.1   Aliağa (İzmir)       

2024-08-28 08:43:21      38.24778 39.36917 7.08 ML   1.1   Çüngüş (Diyarbakır)    

2024-08-28 08:15:27      37.95889 38.05417 5.05 ML   1.3   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-28 08:02:58      37.88389 36.31028 7.0   ML   2.5   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 07:33:13      41.03389 33.64111 11.92       ML   2.2   Ilgaz (Çankırı)       

2024-08-28 07:11:55      36.86889 27.57778 7.0   ML   1.1   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.76 km] Datça (Muğla)  

2024-08-28 07:08:55      38.10306 37.31444 7.02 ML   1.1   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 06:56:40      38.87333 45.28389 7.0   ML   2.6   Khoy, West Azarbaijan (İran) - [89.60 km] Özalp (Van)    

2024-08-28 06:43:40      35.7525   27.46972 7.03 ML   2.0   Akdeniz - [104.54 km] Datça (Muğla) 

2024-08-28 06:34:59      38.74139 43.14444 7.01 ML   1.7   Van Gölü - [05.95 km] Tuşba (Van)     

2024-08-28 05:58:22      37.87194 36.25722 7.07 ML   1.3   Saimbeyli (Adana)       

2024-08-28 05:39:15      34.96056 28.42111 21.11       ML   2.0   Akdeniz - [167.07 km] Kaş (Antalya)     

2024-08-28 05:38:48      37.14472 36.69417 9.06 ML   2.8   Nurdağı (Gaziantep)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-28 05:26:46      38.60028 43.74194 7.49 ML   1.7   İpekyolu (Van)

2024-08-28 05:20:39      38.74472 40.10167 7.01 ML   1.1   Palu (Elazığ)   

2024-08-28 05:19:57      36.425     36.28389 7.0   ML   1.9   Kırıkhan (Hatay)       

2024-08-28 04:51:47      38.27       37.77528 7.0   ML   0.8   Akçadağ (Malatya)       

2024-08-28 04:50:36      38.10667 38.00778 7.0   ML   1.0   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-28 04:49:41      38.26083 37.7725   7.85 ML   1.0   Akçadağ (Malatya)       

2024-08-28 04:48:56      39.95944 39.645     8.71 ML   1.1   Kelkit (Gümüşhane)  

2024-08-28 04:48:03      37.60583 35.88528 7.0   ML   1.0   Kozan (Adana)

2024-08-28 04:16:09      38.56778 25.72944 7.05 ML   1.7   Ege Denizi - [53.88 km] Çeşme (İzmir)  

2024-08-28 04:06:47      37.81722 37.3725   8.32 ML   1.3   Çağlayancerit (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 03:45:03      38.10194 36.70111 7.0   ML   1.1   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 03:06:19      38.39694 37.52167 7.0   ML   1.6   Darende (Malatya)       

2024-08-28 02:57:07      35.96389 29.38222 7.0   ML   2.7   Akdeniz - [33.60 km] Kaş (Antalya)  

2024-08-28 02:51:44      38.09083 38.40139 10.0 ML   1.6   Çelikhan (Adıyaman)    

2024-08-28 02:49:32      39.00111 27.97472 7.0   ML   1.6   Akhisar (Manisa)       

2024-08-28 02:29:50      37.85806 36.28444 7.0   ML   1.4   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 02:21:18      36.09222 29.7875   28.24       ML   1.4   Akdeniz - [11.41 km] Kaş (Antalya)       

2024-08-28 02:19:08      38.19194 38.13333 7.0   ML   0.8   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-28 01:46:03      37.7875   36.19639 7.0   ML   1.5   Saimbeyli (Adana)       

2024-08-28 01:40:19      37.14917 36.64056 7.0   ML   2.3   İslahiye (Gaziantep)    

2024-08-28 01:08:14      37.99556 36.40389 7.2   ML   1.3   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 01:01:10      38.55028 39.66694 6.92 ML   1.2   Maden (Elazığ)       

2024-08-28 00:45:24      37.83667 36.27556 7.02 ML   2.1   Saimbeyli (Adana)       

2024-08-28 00:43:23      38.64417 43.55972 7.1   ML   2.3   Erçek Gölü - [03.73 km] Tuşba (Van)     

2024-08-28 00:37:35      37.83528 36.28306 7.0   ML   1.5   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-28 00:09:45      37.97472 38.05028 7.01 ML   1.6   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-28 00:03:35      37.40111 38.76056 7.0   ML   1.7   Karaköprü (Şanlıurfa)

4 | 5