Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.28 14:00:43 38.1087 36.8157 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.28 13:59:42 38.5770 38.4213 6.5 -.- 2.9 -.- BILALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.06.28 13:30:32 38.1305 36.7693 1.7 -.- 2.5 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.28 13:24:28 38.4402 37.5672 5.0 -.- 2.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.28 12:22:06 40.4135 28.8653 6.3 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.28 11:55:49 38.6858 37.9643 24.4 -.- 1.4 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.28 11:46:29 39.5365 26.9950 5.0 -.- 1.3 -.- CORUK-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.06.28 11:38:26 39.1925 27.6642 0.0 -.- 1.6 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.28 11:18:34 38.1440 38.4092 5.6 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.28 11:05:39 37.3513 37.3412 15.9 -.- 2.0 -.- EGRICE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.28 11:03:40 36.7078 36.3095 6.4 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.06.28 09:39:54 38.0892 36.5505 6.0 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.28 09:28:15 38.2075 37.8335 11.9 -.- 1.9 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.28 07:33:29 36.8830 27.5197 5.6 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.28 07:11:00 38.3972 37.7658 13.2 -.- 1.4 -.- AKSUT-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.28 06:26:11 37.6887 36.5342 4.0 -.- 1.7 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.28 06:15:02 37.1373 36.1350 8.7 -.- 2.7 -.- KIRMITLI-(OSMANIYE) İlksel
2024.06.28 05:35:10 38.3498 27.0685 4.4 -.- 1.1 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2024.06.28 05:15:37 40.4172 28.8703 11.8 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.28 04:27:11 36.0957 29.1405 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.28 04:05:49 40.0858 36.0792 3.6 -.- 2.5 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.06.28 04:01:22 35.7737 25.5277 9.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.28 03:30:24 35.4300 32.5020 14.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.28 03:26:16 38.8653 25.5333 7.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.28 02:42:49 38.2980 37.8098 5.6 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.28 02:32:00 40.2023 40.5650 5.0 -.- 1.7 -.- MASAT-(BAYBURT) İlksel
2024.06.28 02:26:47 37.0980 35.8020 21.3 -.- 1.6 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.06.28 02:22:59 37.8303 36.8208 9.8 -.- 1.2 -.- AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.28 02:18:12 37.8263 26.8980 23.2 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.28 02:14:04 38.7820 37.4980 2.7 -.- 1.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.28 02:04:44 38.3412 37.8755 6.2 -.- 1.2 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.28 01:15:43 38.3283 37.8240 9.0 -.- 1.8 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
AFAD 28 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-28 14:00:47 38.05722 36.88417 7.11 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-28 13:59:42 38.55472 38.41778 7.0 ML 2.8 Baskil (Elazığ)
2024-06-28 12:57:01 39.65528 29.40389 7.23 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-28 12:54:53 39.25583 29.23333 7.0 ML 1.2 Hisarcık (Kütahya)
2024-06-28 12:50:56 38.50333 38.09111 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-28 12:34:23 38.70694 37.88639 7.0 ML 1.6 Hekimhan (Malatya)
2024-06-28 12:29:10 39.90194 28.85889 6.84 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2024-06-28 12:26:12 40.41 28.80472 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.28 km] Mudanya (Bursa)
2024-06-28 12:25:28 38.41861 29.11278 7.0 ML 0.8 Eşme (Uşak)
2024-06-28 12:23:47 38.47389 29.15694 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-06-28 12:22:05 40.42444 28.84167 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.61 km] Mudanya (Bursa)
2024-06-28 12:14:53 38.27278 37.77722 7.01 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-06-28 12:04:28 37.53833 36.91472 7.0 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-28 12:04:27 37.14056 37.01278 7.0 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-06-28 12:01:53 40.4925 29.29667 7.99 ML 1.3 Orhangazi (Bursa)
2024-06-28 11:55:47 39.00417 37.79667 7.05 ML 1.6 Hekimhan (Malatya)
2024-06-28 11:46:28 39.53583 26.92361 7.25 ML 1.5 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.07 km] Burhaniye (Balıkesir)
2024-06-28 11:38:27 39.23861 27.70444 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-06-28 11:26:54 39.13444 34.26722 7.0 ML 0.8 Mucur (Kırşehir)
2024-06-28 11:18:34 38.07611 38.40944 11.67 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-28 11:15:23 37.39056 37.11833 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-28 11:05:42 37.32667 37.14306 7.93 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)