  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.28 14:00:43  38.1087   36.8157        5.0      -.-  2.6  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.28 13:59:42  38.5770   38.4213        6.5      -.-  2.9  -.-   BILALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel

2024.06.28 13:30:32  38.1305   36.7693        1.7      -.-  2.5  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.28 13:24:28  38.4402   37.5672        5.0      -.-  2.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.06.28 12:22:06  40.4135   28.8653        6.3      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.28 11:55:49  38.6858   37.9643       24.4      -.-  1.4  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.06.28 11:46:29  39.5365   26.9950        5.0      -.-  1.3  -.-   CORUK-BURHANIYE (BALIKESIR)                       İlksel

2024.06.28 11:38:26  39.1925   27.6642        0.0      -.-  1.6  -.-   YIRCA-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.06.28 11:18:34  38.1440   38.4092        5.6      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.06.28 11:05:39  37.3513   37.3412       15.9      -.-  2.0  -.-   EGRICE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.28 11:03:40  36.7078   36.3095        6.4      -.-  1.8  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.06.28 09:39:54  38.0892   36.5505        6.0      -.-  1.7  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.28 09:28:15  38.2075   37.8335       11.9      -.-  1.9  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.06.28 07:33:29  36.8830   27.5197        5.6      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.28 07:11:00  38.3972   37.7658       13.2      -.-  1.4  -.-   AKSUT-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.06.28 06:26:11  37.6887   36.5342        4.0      -.-  1.7  -.-   CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.06.28 06:15:02  37.1373   36.1350        8.7      -.-  2.7  -.-   KIRMITLI-(OSMANIYE)                               İlksel

2024.06.28 05:35:10  38.3498   27.0685        4.4      -.-  1.1  -.-   TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR)                        İlksel

2024.06.28 05:15:37  40.4172   28.8703       11.8      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.28 04:27:11  36.0957   29.1405        8.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.28 04:05:49  40.0858   36.0792        3.6      -.-  2.5  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel

2024.06.28 04:01:22  35.7737   25.5277        9.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.28 03:30:24  35.4300   32.5020       14.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.28 03:26:16  38.8653   25.5333        7.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.28 02:42:49  38.2980   37.8098        5.6      -.-  1.8  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.28 02:32:00  40.2023   40.5650        5.0      -.-  1.7  -.-   MASAT-(BAYBURT)                                   İlksel

2024.06.28 02:26:47  37.0980   35.8020       21.3      -.-  1.6  -.-   MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)                           İlksel

2024.06.28 02:22:59  37.8303   36.8208        9.8      -.-  1.2  -.-   AVCILAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.06.28 02:18:12  37.8263   26.8980       23.2      -.-  1.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.06.28 02:14:04  38.7820   37.4980        2.7      -.-  1.9  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.06.28 02:04:44  38.3412   37.8755        6.2      -.-  1.2  -.-   BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.06.28 01:15:43  38.3283   37.8240        9.0      -.-  1.8  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 28 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-06-28 14:00:47       38.05722              36.88417              7.11       ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-28 13:59:42       38.55472              38.41778              7.0          ML         2.8          Baskil (Elazığ)    

2024-06-28 12:57:01       39.65528              29.40389              7.23       ML         1.2          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-28 12:54:53       39.25583              29.23333              7.0          ML         1.2          Hisarcık (Kütahya)          

2024-06-28 12:50:56       38.50333              38.09111              7.0          ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-28 12:34:23       38.70694              37.88639              7.0          ML         1.6          Hekimhan (Malatya)     

2024-06-28 12:29:10       39.90194              28.85889              6.84       ML         1.3          Orhaneli (Bursa)             

2024-06-28 12:26:12       40.41     28.80472              7.0          ML         1.5          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.28 km] Mudanya (Bursa)           

2024-06-28 12:25:28       38.41861              29.11278              7.0          ML         0.8          Eşme (Uşak)     

2024-06-28 12:23:47       38.47389              29.15694              7.0          ML         1.0          Ulubey (Uşak) 

2024-06-28 12:22:05       40.42444              28.84167              7.01       ML         1.9          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.61 km] Mudanya (Bursa)           

2024-06-28 12:14:53       38.27278              37.77722              7.01       ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-28 12:04:28       37.53833              36.91472              7.0          ML         1.1          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-06-28 12:04:27       37.14056              37.01278              7.0          ML         1.0          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-06-28 12:01:53       40.4925                29.29667              7.99       ML         1.3          Orhangazi (Bursa)          

2024-06-28 11:55:47       39.00417              37.79667              7.05       ML         1.6          Hekimhan (Malatya)     

2024-06-28 11:46:28       39.53583              26.92361              7.25       ML         1.5          Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.07 km] Burhaniye (Balıkesir)    

2024-06-28 11:38:27       39.23861              27.70444              7.0          ML         1.2          Soma (Manisa)

2024-06-28 11:26:54       39.13444              34.26722              7.0          ML         0.8          Mucur (Kırşehir)             

2024-06-28 11:18:34       38.07611              38.40944              11.67     ML         2.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-28 11:15:23       37.39056              37.11833              7.0          ML         1.5          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-06-28 11:05:42       37.32667              37.14306              7.93       ML         1.9          Pazarcık (Kahramanmaraş)

4 | 5