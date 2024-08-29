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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.29 11:51:23  37.8218   36.2783       10.5      -.-  2.3  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.29 11:42:38  39.4098   38.5735        7.0      -.-  2.8  -.-   SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)                           İlksel

2024.08.29 10:30:28  38.9102   25.6093        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.29 10:25:27  38.9178   25.5015        8.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.29 09:38:20  36.2152   27.8625        4.2      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.29 09:37:12  38.1305   31.9593        8.8      -.-  1.5  -.-   GOKCEYURT-ILGIN (KONYA)                           İlksel

2024.08.29 07:25:50  38.5375   37.3465       23.9      -.-  1.4  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.29 06:48:52  35.0688   33.0512       57.6      -.-  2.5  -.-   KIBRIS-ZUMRUTKOY                                  İlksel

2024.08.29 06:24:48  39.3712   28.1697        8.6      -.-  1.7  -.-   KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2024.08.29 06:07:54  40.7697   31.5647        3.9      -.-  1.6  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU)                                İlksel

2024.08.29 05:45:06  40.7535   27.4193       11.9      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.08.29 05:37:08  37.8767   26.7118        5.7      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.29 05:35:08  38.6222   37.2890        3.9      -.-  1.4  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.08.29 05:20:33  38.4510   37.4900       12.9      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.29 05:03:32  38.1102   36.9390        4.9      -.-  1.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.29 04:58:55  38.1357   36.9150        6.7      -.-  1.9  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.29 04:32:28  37.9115   28.7750       10.1      -.-  1.5  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.08.29 04:30:42  37.9103   28.7933        5.2      -.-  1.3  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.08.29 04:11:08  37.9142   28.7315        5.0      -.-  2.3  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.08.29 03:59:08  37.9335   27.6433        4.1      -.-  2.8  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.08.29 03:31:30  34.7768   24.8623        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.08.29 03:22:35  38.0700   37.5147       13.4      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.29 03:14:14  39.2800   41.1470        8.0      -.-  1.3  -.-   ONPINAR-VARTO (MUS)                               İlksel

2024.08.29 02:51:46  38.4787   37.3383        5.0      -.-  2.0  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.08.29 02:09:53  38.8857   43.5393        5.0      -.-  3.1  3.2   COLPAN-(VAN)                                      İlksel

2024.08.29 01:53:00  34.9427   32.4255       11.6      -.-  1.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel

2024.08.29 01:49:35  40.8262   31.7928       14.5      -.-  1.6  -.-   TASCILAR-(BOLU)                                   İlksel

2024.08.29 01:18:19  38.1758   36.6128       29.8      -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.29 00:48:23  37.0293   28.3292        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 29 Ağustos son depremler listesi

Tarih   Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-08-29 11:42:39 39.43556  38.61194  9.78  ML    2.9    İliç (Erzincan)   

2024-08-29 11:08:00 40.06861  28.92833  11.95         ML    1.2    Orhaneli (Bursa)        

2024-08-29 10:30:29 38.90917  25.63861  7.07  ML    1.7    Ege Denizi - [72.22 km] Karaburun (İzmir)     

2024-08-29 10:25:28 38.92111  25.65417  10.9  ML    1.8    Ege Denizi - [71.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-29 10:04:06 38.1425     38.12639  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-29 09:38:18 36.09111  27.82722  7.29  ML    1.7    Ege Denizi - [65.13 km] Marmaris (Muğla)     

2024-08-29 09:37:12 38.19056  31.97472  7.0    ML    1.8    Ilgın (Konya)    

2024-08-29 07:25:53 38.42         37.51333  7.02  ML    1.3    Darende (Malatya)    

2024-08-29 06:48:55 34.9225     33.24694  7.47  ML    2.4    Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 

2024-08-29 06:24:49 39.45972  28.20222  6.82  ML    1.5    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-29 06:07:55 40.74833  31.54583  7.0    ML    1.3    Merkez (Bolu)  

2024-08-29 05:45:07 40.74972  27.39972  10.19         ML    2.2    Marmara Denizi - [05.59 km] Şarköy (Tekirdağ)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-29 05:37:08 37.9125     26.77222  7.0    ML    1.2    Ege Denizi - [21.04 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-08-29 05:35:09 38.47         37.28889  7.01  ML    1.3    Darende (Malatya)    

2024-08-29 05:20:34 38.40444  37.56861  6.89  ML    1.8    Darende (Malatya)    

2024-08-29 05:03:33 38.11972  36.91083  7.01  ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-29 04:11:09 37.93528  28.79         6.82  ML    2.1    Sarayköy (Denizli)    

2024-08-29 03:59:09 37.93139  27.62306  7.0    ML    2.8    Germencik (Aydın)   

2024-08-29 03:22:34 38.08472  37.455       7.18  ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-29 03:14:14 39.32028  41.28528  7.03  ML    1.5    Varto (Muş)      

2024-08-29 02:51:46 38.48583  37.22194  7.0    ML    2.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-29 02:09:54 38.85222  43.54111  10.58         ML    2.8    Tuşba (Van)      

2024-08-29 01:53:03 34.82028  32.80028  7.04  ML    1.9    Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 

2024-08-29 01:49:36 40.86639  31.80056  7.29  ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2024-08-29 01:18:20 38.15389  36.67278  6.78  ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-29 00:48:24 37.07417  28.31694  7.06  ML    0.9    Ula (Muğla)

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