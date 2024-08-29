Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.29 11:51:23 37.8218 36.2783 10.5 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.29 11:42:38 39.4098 38.5735 7.0 -.- 2.8 -.- SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.08.29 10:30:28 38.9102 25.6093 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.29 10:25:27 38.9178 25.5015 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.29 09:38:20 36.2152 27.8625 4.2 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.29 09:37:12 38.1305 31.9593 8.8 -.- 1.5 -.- GOKCEYURT-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.08.29 07:25:50 38.5375 37.3465 23.9 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.29 06:48:52 35.0688 33.0512 57.6 -.- 2.5 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2024.08.29 06:24:48 39.3712 28.1697 8.6 -.- 1.7 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.08.29 06:07:54 40.7697 31.5647 3.9 -.- 1.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2024.08.29 05:45:06 40.7535 27.4193 11.9 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.29 05:37:08 37.8767 26.7118 5.7 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.29 05:35:08 38.6222 37.2890 3.9 -.- 1.4 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.29 05:20:33 38.4510 37.4900 12.9 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.29 05:03:32 38.1102 36.9390 4.9 -.- 1.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.29 04:58:55 38.1357 36.9150 6.7 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.29 04:32:28 37.9115 28.7750 10.1 -.- 1.5 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.29 04:30:42 37.9103 28.7933 5.2 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.29 04:11:08 37.9142 28.7315 5.0 -.- 2.3 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.29 03:59:08 37.9335 27.6433 4.1 -.- 2.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.08.29 03:31:30 34.7768 24.8623 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.29 03:22:35 38.0700 37.5147 13.4 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.29 03:14:14 39.2800 41.1470 8.0 -.- 1.3 -.- ONPINAR-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.29 02:51:46 38.4787 37.3383 5.0 -.- 2.0 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.29 02:09:53 38.8857 43.5393 5.0 -.- 3.1 3.2 COLPAN-(VAN) İlksel
2024.08.29 01:53:00 34.9427 32.4255 11.6 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.08.29 01:49:35 40.8262 31.7928 14.5 -.- 1.6 -.- TASCILAR-(BOLU) İlksel
2024.08.29 01:18:19 38.1758 36.6128 29.8 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.29 00:48:23 37.0293 28.3292 5.0 -.- 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
AFAD 29 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-29 11:42:39 39.43556 38.61194 9.78 ML 2.9 İliç (Erzincan)
2024-08-29 11:08:00 40.06861 28.92833 11.95 ML 1.2 Orhaneli (Bursa)
2024-08-29 10:30:29 38.90917 25.63861 7.07 ML 1.7 Ege Denizi - [72.22 km] Karaburun (İzmir)
2024-08-29 10:25:28 38.92111 25.65417 10.9 ML 1.8 Ege Denizi - [71.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-29 10:04:06 38.1425 38.12639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-29 09:38:18 36.09111 27.82722 7.29 ML 1.7 Ege Denizi - [65.13 km] Marmaris (Muğla)
2024-08-29 09:37:12 38.19056 31.97472 7.0 ML 1.8 Ilgın (Konya)
2024-08-29 07:25:53 38.42 37.51333 7.02 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-08-29 06:48:55 34.9225 33.24694 7.47 ML 2.4 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-08-29 06:24:49 39.45972 28.20222 6.82 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-29 06:07:55 40.74833 31.54583 7.0 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-08-29 05:45:07 40.74972 27.39972 10.19 ML 2.2 Marmara Denizi - [05.59 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-08-29 05:37:08 37.9125 26.77222 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [21.04 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-29 05:35:09 38.47 37.28889 7.01 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-08-29 05:20:34 38.40444 37.56861 6.89 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-08-29 05:03:33 38.11972 36.91083 7.01 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-29 04:11:09 37.93528 28.79 6.82 ML 2.1 Sarayköy (Denizli)
2024-08-29 03:59:09 37.93139 27.62306 7.0 ML 2.8 Germencik (Aydın)
2024-08-29 03:22:34 38.08472 37.455 7.18 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-29 03:14:14 39.32028 41.28528 7.03 ML 1.5 Varto (Muş)
2024-08-29 02:51:46 38.48583 37.22194 7.0 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-29 02:09:54 38.85222 43.54111 10.58 ML 2.8 Tuşba (Van)
2024-08-29 01:53:03 34.82028 32.80028 7.04 ML 1.9 Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-08-29 01:49:36 40.86639 31.80056 7.29 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-08-29 01:18:20 38.15389 36.67278 6.78 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-29 00:48:24 37.07417 28.31694 7.06 ML 0.9 Ula (Muğla)