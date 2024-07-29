Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.29 12:45:25 37.3430 36.4078 5.6 -.- 2.3 -.- KARAGUZ-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.07.29 11:40:17 36.4228 36.3668 13.4 -.- 1.9 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.07.29 11:06:38 40.5232 35.8173 3.6 -.- 2.0 -.- AKSALUR-(AMASYA) İlksel
2024.07.29 11:00:39 37.8747 26.9588 4.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.29 10:59:26 36.4543 36.2107 7.1 -.- 3.0 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2024.07.29 10:30:08 38.3828 42.5155 5.4 -.- 2.3 -.- KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.07.29 09:55:32 36.0167 35.9398 13.0 -.- 1.6 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.07.29 09:46:52 41.2670 28.9033 0.0 -.- 1.4 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.07.29 08:50:04 38.4053 37.5192 8.5 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.29 08:03:00 37.9990 31.9678 7.7 -.- 1.2 -.- DERBENT (KONYA) İlksel
2024.07.29 06:19:53 37.9767 36.2913 2.8 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.29 05:30:21 38.1422 37.8458 21.7 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.29 05:10:16 40.0323 36.0073 6.3 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.29 04:55:28 40.8218 31.5798 11.7 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.07.29 04:49:31 38.2000 42.6433 7.8 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.07.29 04:28:18 40.0523 35.9793 5.0 -.- 1.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.29 04:16:03 38.1465 38.4128 5.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.29 03:34:53 35.6225 25.5785 4.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.29 03:28:24 38.4990 39.3862 11.8 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.07.29 03:25:16 36.4900 27.6778 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.29 03:13:42 38.0898 37.0535 5.0 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.29 03:12:19 38.5830 38.1480 5.0 -.- 0.8 -.- HAMIDIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.29 03:05:10 36.1713 36.3262 43.5 -.- 1.1 -.- YARSELI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.07.29 03:03:55 40.4008 28.8670 10.3 -.- 1.7 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.29 02:47:49 37.8417 36.1768 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.29 02:07:14 40.8958 42.9195 13.5 -.- 1.4 -.- DAGCI-(ARDAHAN) İlksel
2024.07.29 02:05:51 36.3353 36.1305 8.0 -.- 1.4 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2024.07.29 01:45:14 36.8272 36.4833 21.9 -.- 1.1 -.- DEDEMLI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.07.29 01:42:32 35.9738 30.8567 17.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.29 01:32:23 38.6385 23.6368 11.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.29 01:28:21 38.5610 37.9945 9.0 -.- 1.9 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.29 01:25:37 39.0818 27.1708 5.3 -.- 1.3 -.- SINDEL-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.07.29 01:20:41 40.4422 28.8575 8.1 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.29 01:09:01 37.7778 27.2632 3.1 -.- 1.0 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.07.29 01:02:52 38.6075 25.5528 3.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.29 00:24:28 37.9752 37.6508 2.0 -.- 2.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.29 00:03:04 40.8215 31.5780 9.6 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
AFAD 29 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2024-07-29 12:45:26 37.32639 36.42667 7.01 ML 2.4 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-29 12:43:38 37.90389 36.2 9.27 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-07-29 12:28:13 38.17861 32.75472 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2024-07-29 11:28:51 38.98611 27.60167 6.98 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-07-29 11:19:53 37.01972 29.02583 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-29 11:17:23 38.2425 38.18583 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-29 11:00:39 37.87083 26.95889 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.57 km] Menderes (İzmir)
2024-07-29 10:59:26 36.43611 36.275 6.99 ML 2.9 Belen (Hatay)
2024-07-29 08:50:04 38.36083 37.57028 7.0 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-07-29 08:45:36 38.80694 26.44361 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [16.01 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-29 08:15:13 38.1875 38.04417 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-29 08:10:40 36.31639 36.29167 6.92 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-07-29 08:02:59 38.01278 31.93861 7.04 ML 1.1 Derbent (Konya)
2024-07-29 07:26:09 39.18306 38.51722 7.12 ML 1.4 Kemaliye (Erzincan)
2024-07-29 07:02:47 38.09389 37.15056 15.18 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-29 06:53:25 38.08278 37.21833 7.0 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-29 06:49:44 38.94583 28.27056 7.0 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2024-07-29 06:19:55 37.97972 36.35361 6.95 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-29 05:52:39 38.03833 37.49611 7.04 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-29 05:43:16 38.73972 30.41028 7.0 ML 1.1 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2024-07-29 05:30:22 38.10611 37.85806 5.19 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-29 05:21:30 40.75361 40.99222 7.01 ML 1.1 Çamlıhemşin (Rize)
2024-07-29 05:10:16 40.07694 35.97278 7.0 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)
2024-07-29 05:00:17 38.10361 38.51861 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-07-29 04:59:45 38.01833 31.92361 7.82 ML 1.0 Derbent (Konya)
2024-07-29 04:55:28 40.83472 31.59611 9.2 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-07-29 04:49:32 38.23639 42.65778 5.8 ML 1.5 Hizan (Bitlis)
2024-07-29 04:35:20 36.18361 36.01861 7.0 ML 1.0 Samandağ (Hatay)
2024-07-29 04:28:20 40.07722 35.97028 6.92 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)
2024-07-29 04:26:40 40.05806 35.96528 9.88 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)
2024-07-29 04:16:05 38.0925 38.41194 5.8 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-29 03:56:12 38.26944 37.83361 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2024-07-29 03:54:15 38.50222 38.04889 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-07-29 03:30:19 40.04722 35.95806 7.53 ML 0.8 Sulusaray (Tokat)
2024-07-29 03:28:25 38.49083 39.37444 4.35 ML 1.4 Hazar Gölü - [04.49 km] Merkez (Elazığ)
2024-07-29 03:25:35 37.795 36.07722 6.47 ML 1.4 Feke (Adana)
2024-07-29 03:25:16 36.38722 27.7025 8.74 ML 1.4 Ege Denizi - [36.81 km] Datça (Muğla)
2024-07-29 03:13:42 38.05944 37.0625 12.48 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-29 03:12:23 38.52333 38.025 7.9 ML 0.8 Yazıhan (Malatya)
2024-07-29 03:05:10 36.36944 36.34028 5.52 ML 1.3 Kumlu (Hatay)
2024-07-29 03:03:54 40.43639 28.86806 11.89 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.07 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-29 02:56:45 40.885 31.69056 6.72 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2024-07-29 02:47:49 37.78556 36.21694 8.79 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2024-07-29 02:45:49 39.505 37.58806 6.99 ML 1.3 Zara (Sivas)
2024-07-29 02:23:52 38.29917 37.85139 12.27 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-29 02:20:18 38.1 38.49 6.94 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-07-29 02:19:16 38.23194 38.71972 6.91 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-29 02:16:02 38.24139 37.84194 10.79 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-29 02:07:16 40.76333 42.89 15.16 ML 1.2 Merkez (Kars)
2024-07-29 02:05:52 36.31444 36.11556 7.0 ML 1.7 Antakya (Hatay)
2024-07-29 01:58:53 38.21889 37.88444 5.08 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-29 01:45:14 36.83472 36.48306 10.67 ML 1.5 Hassa (Hatay)
2024-07-29 01:42:32 35.87167 30.94167 29.55 ML 2.0 Akdeniz - [68.52 km] Kumluca (Antalya)
2024-07-29 01:28:21 38.54028 38.04389 7.0 ML 1.7 Yazıhan (Malatya)
2024-07-29 01:25:38 39.04111 27.15917 5.55 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2024-07-29 01:20:42 40.42611 28.87194 5.0 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.97 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-29 01:09:00 37.75389 27.28528 8.71 ML 1.1 Kuşadası (Aydın)
2024-07-29 01:02:51 38.71944 25.62944 6.25 ML 2.3 Ege Denizi - [67.14 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-29 00:58:19 38.17556 37.91722 6.98 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-29 00:36:49 38.28333 30.36889 10.81 ML 1.3 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-07-29 00:24:28 37.96111 37.71444 12.05 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-29 00:23:32 38.26611 38.71972 11.38 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-07-29 00:03:05 40.85 31.60861 9.3 ML 1.2 Merkez (Bolu)