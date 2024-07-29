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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.29 12:45:25  37.3430   36.4078        5.6      -.-  2.3  -.-   KARAGUZ-DUZICI (OSMANIYE)                         İlksel

2024.07.29 11:40:17  36.4228   36.3668       13.4      -.-  1.9  -.-   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.07.29 11:06:38  40.5232   35.8173        3.6      -.-  2.0  -.-   AKSALUR-(AMASYA)                                  İlksel

2024.07.29 11:00:39  37.8747   26.9588        4.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.29 10:59:26  36.4543   36.2107        7.1      -.-  3.0  -.-   OTENCAY-BELEN (HATAY)                             İlksel

2024.07.29 10:30:08  38.3828   42.5155        5.4      -.-  2.3  -.-   KUSLUCA-TATVAN (BITLIS)                           İlksel

2024.07.29 09:55:32  36.0167   35.9398       13.0      -.-  1.6  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel

2024.07.29 09:46:52  41.2670   28.9033        0.0      -.-  1.4  -.-   CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel

2024.07.29 08:50:04  38.4053   37.5192        8.5      -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.07.29 08:03:00  37.9990   31.9678        7.7      -.-  1.2  -.-   DERBENT (KONYA)                                   İlksel

2024.07.29 06:19:53  37.9767   36.2913        2.8      -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.29 05:30:21  38.1422   37.8458       21.7      -.-  1.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.07.29 05:10:16  40.0323   36.0073        6.3      -.-  1.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.07.29 04:55:28  40.8218   31.5798       11.7      -.-  1.5  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.07.29 04:49:31  38.2000   42.6433        7.8      -.-  1.7  -.-   YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)                         İlksel

2024.07.29 04:28:18  40.0523   35.9793        5.0      -.-  1.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.07.29 04:16:03  38.1465   38.4128        5.0      -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.07.29 03:34:53  35.6225   25.5785        4.9      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.29 03:28:24  38.4990   39.3862       11.8      -.-  1.9  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.07.29 03:25:16  36.4900   27.6778        5.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.29 03:13:42  38.0898   37.0535        5.0      -.-  1.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.29 03:12:19  38.5830   38.1480        5.0      -.-  0.8  -.-   HAMIDIYE-YAZIHAN (MALATYA)                        İlksel

2024.07.29 03:05:10  36.1713   36.3262       43.5      -.-  1.1  -.-   YARSELI-ALTINOZU (HATAY)                          İlksel

2024.07.29 03:03:55  40.4008   28.8670       10.3      -.-  1.7  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.07.29 02:47:49  37.8417   36.1768        5.0      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.07.29 02:07:14  40.8958   42.9195       13.5      -.-  1.4  -.-   DAGCI-(ARDAHAN)                                   İlksel

2024.07.29 02:05:51  36.3353   36.1305        8.0      -.-  1.4  -.-   KARAALI-(HATAY)                                   İlksel

2024.07.29 01:45:14  36.8272   36.4833       21.9      -.-  1.1  -.-   DEDEMLI-HASSA (HATAY)                             İlksel

2024.07.29 01:42:32  35.9738   30.8567       17.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.29 01:32:23  38.6385   23.6368       11.4      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.29 01:28:21  38.5610   37.9945        9.0      -.-  1.9  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.07.29 01:25:37  39.0818   27.1708        5.3      -.-  1.3  -.-   SINDEL-BERGAMA (IZMIR)                            İlksel

2024.07.29 01:20:41  40.4422   28.8575        8.1      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.07.29 01:09:01  37.7778   27.2632        3.1      -.-  1.0  -.-   SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel

2024.07.29 01:02:52  38.6075   25.5528        3.8      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.29 00:24:28  37.9752   37.6508        2.0      -.-  2.8  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.07.29 00:03:04  40.8215   31.5780        9.6      -.-  1.4  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 29 Temmuz son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer   2024-07-29 12:45:26 37.32639  36.42667  7.01  ML    2.4    Düziçi (Osmaniye)

2024-07-29 12:43:38 37.90389  36.2  9.27  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-29 12:28:13 38.17861  32.75472  7.0    ML    1.1    Selçuklu (Konya)       

2024-07-29 11:28:51 38.98611  27.60167  6.98  ML    1.3    Akhisar (Manisa)       

2024-07-29 11:19:53 37.01972  29.02583  7.0    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)      

2024-07-29 11:17:23 38.2425     38.18583  7.0    ML    2.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-29 11:00:39 37.87083  26.95889  7.0    ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.57 km] Menderes (İzmir)       

2024-07-29 10:59:26 36.43611  36.275       6.99  ML    2.9    Belen (Hatay)   

2024-07-29 08:50:04 38.36083  37.57028  7.0    ML    2.1    Darende (Malatya)    

2024-07-29 08:45:36 38.80694  26.44361  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - [16.01 km] Karaburun (İzmir)     

2024-07-29 08:15:13 38.1875     38.04417  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-29 08:10:40 36.31639  36.29167  6.92  ML    1.6    Antakya (Hatay)        

2024-07-29 08:02:59 38.01278  31.93861  7.04  ML    1.1    Derbent (Konya)       

2024-07-29 07:26:09 39.18306  38.51722  7.12  ML    1.4    Kemaliye (Erzincan)  

2024-07-29 07:02:47 38.09389  37.15056  15.18         ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-07-29 06:53:25 38.08278  37.21833  7.0    ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-07-29 06:49:44 38.94583  28.27056  7.0    ML    1.1    Gördes (Manisa)       

2024-07-29 06:19:55 37.97972  36.35361  6.95  ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-29 05:52:39 38.03833  37.49611  7.04  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-29 05:43:16 38.73972  30.41028  7.0    ML    1.1    Sinanpaşa (Afyonkarahisar)       

2024-07-29 05:30:22 38.10611  37.85806  5.19  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-29 05:21:30 40.75361  40.99222  7.01  ML    1.1    Çamlıhemşin (Rize)   

2024-07-29 05:10:16 40.07694  35.97278  7.0    ML    1.3    Sulusaray (Tokat)     

2024-07-29 05:00:17 38.10361  38.51861  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-07-29 04:59:45 38.01833  31.92361  7.82  ML    1.0    Derbent (Konya)       

2024-07-29 04:55:28 40.83472  31.59611  9.2    ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2024-07-29 04:49:32 38.23639  42.65778  5.8    ML    1.5    Hizan (Bitlis)     

2024-07-29 04:35:20 36.18361  36.01861  7.0    ML    1.0    Samandağ (Hatay)    

2024-07-29 04:28:20 40.07722  35.97028  6.92  ML    1.3    Sulusaray (Tokat)     

2024-07-29 04:26:40 40.05806  35.96528  9.88  ML    1.0    Sulusaray (Tokat)     

2024-07-29 04:16:05 38.0925     38.41194  5.8    ML    1.7    Çelikhan (Adıyaman)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-29 03:56:12 38.26944  37.83361  7.0    ML    0.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-29 03:54:15 38.50222  38.04889  7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-29 03:30:19 40.04722  35.95806  7.53  ML    0.8    Sulusaray (Tokat)     

2024-07-29 03:28:25 38.49083  39.37444  4.35  ML    1.4    Hazar Gölü - [04.49 km] Merkez (Elazığ)

2024-07-29 03:25:35 37.795       36.07722  6.47  ML    1.4    Feke (Adana)    

2024-07-29 03:25:16 36.38722  27.7025     8.74  ML    1.4    Ege Denizi - [36.81 km] Datça (Muğla)  

2024-07-29 03:13:42 38.05944  37.0625     12.48         ML    1.5    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-07-29 03:12:23 38.52333  38.025       7.9    ML    0.8    Yazıhan (Malatya)     

2024-07-29 03:05:10 36.36944  36.34028  5.52  ML    1.3    Kumlu (Hatay) 

2024-07-29 03:03:54 40.43639  28.86806  11.89         ML    1.5    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.07 km] Mudanya (Bursa)   

2024-07-29 02:56:45 40.885       31.69056  6.72  ML    0.8    Merkez (Bolu)  

2024-07-29 02:47:49 37.78556  36.21694  8.79  ML    2.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-29 02:45:49 39.505       37.58806  6.99  ML    1.3    Zara (Sivas)       

2024-07-29 02:23:52 38.29917  37.85139  12.27         ML    1.1    Akçadağ (Malatya)        

2024-07-29 02:20:18 38.1  38.49         6.94  ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-07-29 02:19:16 38.23194  38.71972  6.91  ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-07-29 02:16:02 38.24139  37.84194  10.79         ML    1.1    Doğanşehir (Malatya) 

2024-07-29 02:07:16 40.76333  42.89         15.16         ML    1.2    Merkez (Kars)   

2024-07-29 02:05:52 36.31444  36.11556  7.0    ML    1.7    Antakya (Hatay)        

2024-07-29 01:58:53 38.21889  37.88444  5.08  ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-29 01:45:14 36.83472  36.48306  10.67         ML    1.5    Hassa (Hatay)   

2024-07-29 01:42:32 35.87167  30.94167  29.55         ML    2.0    Akdeniz - [68.52 km] Kumluca (Antalya)     

2024-07-29 01:28:21 38.54028  38.04389  7.0    ML    1.7    Yazıhan (Malatya)     

2024-07-29 01:25:38 39.04111  27.15917  5.55  ML    1.3    Bergama (İzmir)        

2024-07-29 01:20:42 40.42611  28.87194  5.0    ML    1.5    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.97 km] Mudanya (Bursa)       

2024-07-29 01:09:00 37.75389  27.28528  8.71  ML    1.1    Kuşadası (Aydın)       

2024-07-29 01:02:51 38.71944  25.62944  6.25  ML    2.3    Ege Denizi - [67.14 km] Karaburun (İzmir)     

2024-07-29 00:58:19 38.17556  37.91722  6.98  ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-29 00:36:49 38.28333  30.36889  10.81         ML    1.3    Dinar (Afyonkarahisar)       

2024-07-29 00:24:28 37.96111  37.71444  12.05         ML    2.8    Doğanşehir (Malatya) 

2024-07-29 00:23:32 38.26611  38.71972  11.38         ML    0.9    Pütürge (Malatya)        

2024-07-29 00:03:05 40.85         31.60861  9.3    ML    1.2    Merkez (Bolu)

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