Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Ağustos tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.03 12:02:09 38.4413 37.4358 5.6 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.03 11:25:38 40.2667 24.1308 7.1 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.03 09:51:37 39.1187 27.6215 1.6 -.- 2.1 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.03 09:43:25 35.9047 31.1308 8.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.03 09:42:22 40.3282 23.9507 7.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.03 09:14:47 38.1853 25.6202 12.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.03 08:40:45 36.0900 28.1277 2.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.03 08:17:26 38.2478 38.5682 5.0 -.- 2.4 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2024.08.03 06:45:52 40.4797 29.1963 9.9 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.08.03 06:20:41 40.1988 25.3305 2.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.03 05:47:08 38.1922 37.3337 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 05:05:34 39.8505 28.7640 12.2 -.- 4.1 4.1 GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.08.03 03:47:04 38.5690 38.0173 5.0 -.- 1.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.03 02:36:30 39.6917 26.3950 12.4 -.- 2.2 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.08.03 02:02:27 39.7593 26.4487 7.8 -.- 1.9 -.- CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.08.03 01:29:06 38.0722 37.3923 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 01:26:10 37.4158 36.7418 4.1 -.- 1.8 -.- YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 01:19:25 37.6907 37.4630 10.9 -.- 1.8 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 01:18:07 36.9410 28.9405 5.8 -.- 2.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.03 00:25:54 37.0937 28.3935 17.1 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2024.08.03 00:10:52 40.9080 31.6548 5.4 -.- 2.0 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.08.03 00:07:05 38.1753 38.5507 2.8 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.08.03 00:00:49 38.4950 26.7143 15.8 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 3 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-03 09:51:37 39.08361 27.53389 6.99 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-08-03 09:43:22 35.64194 30.95278 11.61 ML 2.8 Akdeniz - [89.66 km] Kumluca (Antalya)
2024-08-03 09:14:50 38.23778 25.83833 11.55 ML 2.1 Ege Denizi - [36.62 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-03 08:40:46 36.11917 28.14083 7.14 ML 1.3 Akdeniz - [56.97 km] Marmaris (Muğla)
2024-08-03 08:34:14 35.50583 43.42194 9.31 ML 2.8 Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari)
2024-08-03 08:27:15 37.71056 35.36806 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-08-03 08:17:27 38.23389 38.59333 12.19 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2024-08-03 08:07:51 38.14028 38.28528 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-03 07:53:36 37.57028 37.42778 4.24 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-03 06:45:53 40.47611 29.22 7.52 ML 1.1 Gemlik (Bursa)
2024-08-03 06:44:26 40.03806 38.99 7.0 ML 0.9 Refahiye (Erzincan)
2024-08-03 06:40:13 40.45278 41.95361 14.68 ML 1.0 Oltu (Erzurum)
2024-08-03 06:38:30 38.06667 37.58083 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-03 06:32:44 38.35778 39.10333 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-08-03 06:29:02 40.14667 31.69333 7.11 ML 1.3 Nallıhan (Ankara)
2024-08-03 06:20:42 40.18639 25.35417 6.96 ML 1.3 Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-08-03 06:17:05 38.1375 38.55056 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-08-03 06:02:59 38.2 38.61222 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-08-03 06:00:40 38.52556 38.06972 7.0 ML 0.8 Yazıhan (Malatya)
2024-08-03 05:49:54 37.75694 35.39472 7.03 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2024-08-03 05:47:55 38.52389 38.02917 13.94 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2024-08-03 05:47:08 38.19667 37.37583 7.01 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-03 05:44:36 38.50056 38.05694 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-03 05:41:48 37.0375 27.71833 7.0 ML 1.1 Bodrum (Muğla)
2024-08-03 05:27:00 36.93639 27.7475 7.82 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.64 km] Bodrum (Muğla)
2024-08-03 05:16:42 39.89028 40.94111 7.02 ML 1.0 Aziziye (Erzurum)
2024-08-03 05:05:35 39.83139 28.75889 4.69 MW 4.0 Büyükorhan (Bursa)
2024-08-03 05:01:24 38.23639 38.63861 7.1 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-08-03 04:52:50 35.58917 27.26306 6.0 ML 1.9 Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla)
2024-08-03 04:46:37 38.81167 26.6425 6.96 ML 1.4 Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir)
2024-08-03 04:06:08 37.56611 36.275 4.63 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-03 03:56:51 37.30194 37.06889 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-03 03:47:05 38.54194 38.03361 7.01 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2024-08-03 03:44:24 38.2875 38.25778 6.92 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-03 03:41:33 38.0675 37.03889 6.99 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-03 03:20:14 37.88389 36.21667 6.94 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-08-03 03:17:10 39.07167 29.05722 7.06 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2024-08-03 03:11:58 40.17306 31.77444 6.68 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-08-03 03:08:40 38.09944 37.14528 8.07 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-08-03 02:51:47 39.06806 38.98611 7.99 ML 1.2 Çemişgezek (Tunceli)
2024-08-03 02:43:14 40.62583 34.51222 6.88 ML 1.3 İskilip (Çorum)
2024-08-03 02:39:42 36.22028 36.205 7.27 ML 1.5 Antakya (Hatay)
2024-08-03 02:36:30 39.68306 26.40472 8.45 ML 1.9 Ezine (Çanakkale)
2024-08-03 02:25:29 39.08139 40.28861 12.89 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2024-08-03 02:02:28 39.74278 26.45139 9.74 ML 1.8 Bayramiç (Çanakkale)
2024-08-03 02:02:19 39.45 40.38333 7.98 ML 1.8 Yedisu (Bingöl)
2024-08-03 01:56:30 37.97889 36.05444 11.93 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-08-03 01:29:07 38.05 37.37139 7.31 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-03 01:26:10 37.435 36.77556 11.47 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-03 01:21:13 39.52278 26.15694 7.24 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-03 01:19:25 37.66806 37.44472 10.87 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-03 01:18:07 36.93167 28.94444 9.27 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-08-03 00:38:24 39.4 39.09222 5.94 ML 0.8 Ovacık (Tunceli)
2024-08-03 00:26:02 38.43528 45.52389 8.07 ML 1.9 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [95.53 km] Başkale (Van)
2024-08-03 00:25:55 37.06278 28.36528 7.01 ML 1.1 Ula (Muğla)
2024-08-03 00:20:00 38.58639 39.57556 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2024-08-03 00:10:52 40.88611 31.65611 9.68 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-08-03 00:07:05 38.15778 38.54194 9.72 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2024-08-03 00:00:51 38.47611 26.66472 5.48 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Karaburun (İzmir)