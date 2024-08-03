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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Ağustos tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.03 12:02:09  38.4413   37.4358        5.6      -.-  1.4  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.03 11:25:38  40.2667   24.1308        7.1      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.03 09:51:37  39.1187   27.6215        1.6      -.-  2.1  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.08.03 09:43:25  35.9047   31.1308        8.2      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.03 09:42:22  40.3282   23.9507        7.0      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.03 09:14:47  38.1853   25.6202       12.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.03 08:40:45  36.0900   28.1277        2.9      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.03 08:17:26  38.2478   38.5682        5.0      -.-  2.4  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel

2024.08.03 06:45:52  40.4797   29.1963        9.9      -.-  1.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.08.03 06:20:41  40.1988   25.3305        2.9      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.03 05:47:08  38.1922   37.3337        5.0      -.-  1.7  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.03 05:05:34  39.8505   28.7640       12.2      -.-  4.1  4.1   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.03 03:47:04  38.5690   38.0173        5.0      -.-  1.7  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.08.03 02:36:30  39.6917   26.3950       12.4      -.-  2.2  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.08.03 02:02:27  39.7593   26.4487        7.8      -.-  1.9  -.-   CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)                     İlksel

2024.08.03 01:29:06  38.0722   37.3923        5.0      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.03 01:26:10  37.4158   36.7418        4.1      -.-  1.8  -.-   YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.08.03 01:19:25  37.6907   37.4630       10.9      -.-  1.8  -.-   BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.08.03 01:18:07  36.9410   28.9405        5.8      -.-  2.4  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.08.03 00:25:54  37.0937   28.3935       17.1      -.-  1.1  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel

2024.08.03 00:10:52  40.9080   31.6548        5.4      -.-  2.0  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                        İlksel

2024.08.03 00:07:05  38.1753   38.5507        2.8      -.-  1.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.08.03 00:00:49  38.4950   26.7143       15.8      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Ağustos son depremler listesi

Tarih       Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-08-03 09:51:37 39.08361  27.53389  6.99  ML    1.9    Soma (Manisa) 

2024-08-03 09:43:22 35.64194  30.95278  11.61         ML    2.8    Akdeniz - [89.66 km] Kumluca (Antalya)     

2024-08-03 09:14:50 38.23778  25.83833  11.55         ML    2.1    Ege Denizi - [36.62 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-03 08:40:46 36.11917  28.14083  7.14  ML    1.3    Akdeniz - [56.97 km] Marmaris (Muğla)     

2024-08-03 08:34:14 35.50583  43.42194  9.31  ML    2.8    Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari)

2024-08-03 08:27:15 37.71056  35.36806  7.0    ML    1.4    Yahyalı (Kayseri)        

2024-08-03 08:17:27 38.23389  38.59333  12.19         ML    2.3    Pütürge (Malatya)        

2024-08-03 08:07:51 38.14028  38.28528  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-03 07:53:36 37.57028  37.42778  4.24  ML    1.3    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-08-03 06:45:53 40.47611  29.22         7.52  ML    1.1    Gemlik (Bursa) 

2024-08-03 06:44:26 40.03806  38.99         7.0    ML    0.9    Refahiye (Erzincan)   

2024-08-03 06:40:13 40.45278  41.95361  14.68         ML    1.0    Oltu (Erzurum) 

2024-08-03 06:38:30 38.06667  37.58083  7.0    ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-03 06:32:44 38.35778  39.10333  7.0    ML    0.9    Sivrice (Elazığ)  

2024-08-03 06:29:02 40.14667  31.69333  7.11  ML    1.3    Nallıhan (Ankara)     

2024-08-03 06:20:42 40.18639  25.35417  6.96  ML    1.3    Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale)      

2024-08-03 06:17:05 38.1375     38.55056  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-03 06:02:59 38.2  38.61222  7.0    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-08-03 06:00:40 38.52556  38.06972  7.0    ML    0.8    Yazıhan (Malatya)     

2024-08-03 05:49:54 37.75694  35.39472  7.03  ML    1.3    Yahyalı (Kayseri)        

2024-08-03 05:47:55 38.52389  38.02917  13.94         ML    1.3    Yazıhan (Malatya)        

2024-08-03 05:47:08 38.19667  37.37583  7.01  ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-03 05:44:36 38.50056  38.05694  7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-03 05:41:48 37.0375     27.71833  7.0    ML    1.1    Bodrum (Muğla)       

2024-08-03 05:27:00 36.93639  27.7475     7.82  ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.64 km] Bodrum (Muğla)        

2024-08-03 05:16:42 39.89028  40.94111  7.02  ML    1.0    Aziziye (Erzurum)     

2024-08-03 05:05:35 39.83139  28.75889  4.69  MW  4.0    Büyükorhan (Bursa) 

2024-08-03 05:01:24 38.23639  38.63861  7.1    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-08-03 04:52:50 35.58917  27.26306  6.0    ML    1.9    Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-03 04:46:37 38.81167  26.6425     6.96  ML    1.4    Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir)      

2024-08-03 04:06:08 37.56611  36.275       4.63  ML    1.0    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-08-03 03:56:51 37.30194  37.06889  7.0    ML    1.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-08-03 03:47:05 38.54194  38.03361  7.01  ML    1.6    Yazıhan (Malatya)     

2024-08-03 03:44:24 38.2875     38.25778  6.92  ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-03 03:41:33 38.0675     37.03889  6.99  ML    1.2    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-08-03 03:20:14 37.88389  36.21667  6.94  ML    1.1    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-03 03:17:10 39.07167  29.05722  7.06  ML    1.0    Simav (Kütahya)        

2024-08-03 03:11:58 40.17306  31.77444  6.68  ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-03 03:08:40 38.09944  37.14528  8.07  ML    1.2    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-08-03 02:51:47 39.06806  38.98611  7.99  ML    1.2    Çemişgezek (Tunceli)        

2024-08-03 02:43:14 40.62583  34.51222  6.88  ML    1.3    İskilip (Çorum) 

2024-08-03 02:39:42 36.22028  36.205       7.27  ML    1.5    Antakya (Hatay)        

2024-08-03 02:36:30 39.68306  26.40472  8.45  ML    1.9    Ezine (Çanakkale)     

2024-08-03 02:25:29 39.08139  40.28861  12.89         ML    1.3    Merkez (Bingöl)        

2024-08-03 02:02:28 39.74278  26.45139  9.74  ML    1.8    Bayramiç (Çanakkale)        

2024-08-03 02:02:19 39.45         40.38333  7.98  ML    1.8    Yedisu (Bingöl)

2024-08-03 01:56:30 37.97889  36.05444  11.93         ML    1.6    Saimbeyli (Adana)        

2024-08-03 01:29:07 38.05         37.37139  7.31  ML    1.7    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-08-03 01:26:10 37.435       36.77556  11.47         ML    1.6    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-03 01:21:13 39.52278  26.15694  7.24  ML    1.3    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-03 01:19:25 37.66806  37.44472  10.87         ML    1.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-08-03 01:18:07 36.93167  28.94444  9.27  ML    2.1    Köyceğiz (Muğla)      

2024-08-03 00:38:24 39.4  39.09222  5.94  ML    0.8    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-03 00:26:02 38.43528  45.52389  8.07  ML    1.9    Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [95.53 km] Başkale (Van)    

2024-08-03 00:25:55 37.06278  28.36528  7.01  ML    1.1    Ula (Muğla)      

2024-08-03 00:20:00 38.58639  39.57556  7.0    ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2024-08-03 00:10:52 40.88611  31.65611  9.68  ML    1.5    Merkez (Bolu)  

2024-08-03 00:07:05 38.15778  38.54194  9.72  ML    1.7    Battalgazi (Malatya) 

2024-08-03 00:00:51 38.47611  26.66472  5.48  ML    1.4    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Karaburun (İzmir)

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