  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.03 11:41:49  39.1498   27.4250        5.0      -.-  1.2  -.-   BOLCEK-BERGAMA (IZMIR)                            İlksel

2024.09.03 11:26:56  39.8712   39.5817       25.5      -.-  2.1  -.-   DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE)                     İlksel

2024.09.03 11:18:12  37.0462   37.2590        0.0      -.-  1.7  -.-   GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.09.03 11:03:54  35.5345   32.3890       21.5      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.03 10:44:40  37.2822   36.7213        5.3      -.-  1.6  -.-   DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.03 10:38:35  36.1727   36.3125        5.0      -.-  2.1  -.-   KURTMEZREASI-ALTINOZU (HATAY)                     İlksel

2024.09.03 10:33:54  36.8765   27.5468        7.2      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.03 10:25:09  37.8210   30.5263        5.0      -.-  1.5  -.-   KAYIKOY-(ISPARTA)                                 İlksel

2024.09.03 10:15:11  40.2703   31.7702        5.0      -.-  1.5  -.-   YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel

2024.09.03 09:42:28  36.8838   27.5087        1.7      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.03 09:34:44  36.8677   27.5267        4.1      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.03 09:07:34  38.3413   27.2672       19.3      -.-  0.9  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel

2024.09.03 09:05:20  36.7930   29.2645        5.0      -.-  1.6  -.-   KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.09.03 08:47:55  38.9023   45.2325        8.9      -.-  2.9  -.-   IRAN                                              İlksel

2024.09.03 08:25:02  40.3283   24.1223       16.6      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.03 07:22:48  39.0207   29.7190        5.2      -.-  2.7  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel

2024.09.03 06:10:08  35.0218   26.4583        5.0      -.-  3.2  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.03 05:28:46  36.5722   36.4427        6.1      -.-  1.3  -.-   CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.09.03 05:24:50  38.5250   37.2692        5.0      -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.03 05:18:41  37.7832   26.8805        6.0      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.09.03 05:17:26  39.0042   35.8490        7.4      -.-  1.5  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel

2024.09.03 05:08:42  39.1930   29.1470        6.6      -.-  2.0  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel

2024.09.03 04:23:39  36.6643   36.2563        7.4      -.-  1.2  -.-   AKARCA-ISKENDERUN (HATAY)                         İlksel

2024.09.03 04:10:44  40.0923   36.0020       11.2      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.09.03 03:13:04  37.0323   29.1175        7.3      -.-  2.1  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2024.09.03 02:50:48  37.0142   36.6353       26.8      -.-  1.5  -.-   ISLAHIYE (GAZIANTEP)                              İlksel

2024.09.03 01:12:02  35.2870   33.2557       16.9      -.-  2.3  -.-   KIBRIS-GIRNE                                      İlksel

2024.09.03 00:56:22  37.0397   27.7308        4.5      -.-  1.5  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel

2024.09.03 00:47:57  38.0485   37.3602        4.5      -.-  2.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.03 00:35:13  37.9283   28.7773        5.0      -.-  2.4  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.09.03 00:29:48  37.0167   27.7565        8.9      -.-  2.6  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel

2024.09.03 00:12:19  36.6023   28.4933       25.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Eylül son depremler listesi

Tarih   Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-09-03 11:26:57 39.88972  39.67417  6.95  ML    1.7    Kelkit (Gümüşhane)  

2024-09-03 11:18:14 37.74722  36.75861  6.97  ML    2.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-03 11:03:52 35.40778  32.15667  47.32         ML    2.6    Akdeniz   

2024-09-03 10:44:42 37.33         36.77139  6.91  ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-03 10:38:33 36.15722  36.44194  7.12  ML    2.0    Harem, İdlib (Suriye) - [08.00 km] Altınözü (Hatay)      

2024-09-03 10:34:00 37.98889  36.33167  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-03 10:33:54 36.83472  27.51639  7.09  ML    1.7    Ege Denizi - [13.78 km] Datça (Muğla)  

2024-09-03 10:31:38 40.16667  25.71083  7.0    ML    1.0    Ege Denizi, Gökçeada (İmbros), Gökçeada (Çanakkale)        

2024-09-03 10:25:04 37.70778  30.7725     7.0    ML    1.3    Merkez (Isparta)       

2024-09-03 09:42:29 36.84444  27.49694  7.0    ML    1.0    Ege Denizi - [15.07 km] Datça (Muğla)  

2024-09-03 09:34:44 36.84778  27.53         6.99  ML    1.8    Ege Denizi - [13.95 km] Datça (Muğla)  

2024-09-03 09:29:08 38.10139  38.46333  7.0    ML    1.1    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-03 09:22:21 37.95944  37.96028  7.0    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-03 09:07:33 38.4425     27.30028  9.33  ML    0.9    Bornova (İzmir)         

2024-09-03 09:05:19 36.73417  29.21194  7.0    ML    1.3    Fethiye (Muğla)

2024-09-03 08:47:52 38.47222  45.23667  7.0    ML    2.5    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [71.59 km] Başkale (Van)       

2024-09-03 08:16:10 37.98528  36.48417  5.99  ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-03 07:22:48 39.02833  29.70083  6.98  ML    2.3    Gediz (Kütahya)        

2024-09-03 05:28:47 36.6075     36.39722  6.93  ML    1.9    Kırıkhan (Hatay)        

2024-09-03 05:24:51 38.47028  37.32111  7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-03 05:18:39 37.80083  26.84083  6.84  ML    1.8    Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [30.79 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-09-03 05:17:28 38.9925     35.79139  9.64  ML    1.4    Bünyan (Kayseri)       

2024-09-03 05:08:42 39.22111  29.13417  10.74         ML    1.8    Hisarcık (Kütahya)        

2024-09-03 04:23:40 36.60444  36.39         6.95  ML    1.5    Kırıkhan (Hatay)        

2024-09-03 04:10:44 40.06861  35.9875     7.19  ML    1.2    Sulusaray (Tokat)     

2024-09-03 03:42:50 38.185       38.15972  6.93  ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-03 03:18:21 38.56         38.05889  7.0    ML    1.0    Yazıhan (Malatya)     

2024-09-03 03:13:04 37.00917  29.10444  7.0    ML    2.1    Çameli (Denizli)

2024-09-03 02:50:47 37.14639  36.30083  7.0    ML    1.5    Merkez (Osmaniye)  

2024-09-03 01:50:53 38.04056  37.70139  6.48  ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-03 01:12:01 35.01361  33.25806  33.87         ML    2.4    Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)        

2024-09-03 00:56:22 37.02889  27.76861  7.0    ML    1.4    Milas (Muğla)   

2024-09-03 00:47:58 38.01833  37.37444  7.0    ML    2.5    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-09-03 00:35:14 37.95611  28.76389  7.11  ML    2.3    Buharkent (Aydın)    

2024-09-03 00:29:49 37.03667  27.77194  7.0    ML    2.6    Milas (Muğla)   

2024-09-03 00:19:51 38.71028  30.59167  7.0    ML    0.9    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-09-03 00:12:18 36.57694  28.61056  42.74         ML    1.3    Akdeniz - [17.42 km] Ortaca (Muğla)

4 | 5