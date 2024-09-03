Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.03 11:41:49 39.1498 27.4250 5.0 -.- 1.2 -.- BOLCEK-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.09.03 11:26:56 39.8712 39.5817 25.5 -.- 2.1 -.- DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.09.03 11:18:12 37.0462 37.2590 0.0 -.- 1.7 -.- GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.03 11:03:54 35.5345 32.3890 21.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.03 10:44:40 37.2822 36.7213 5.3 -.- 1.6 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.03 10:38:35 36.1727 36.3125 5.0 -.- 2.1 -.- KURTMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.09.03 10:33:54 36.8765 27.5468 7.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.03 10:25:09 37.8210 30.5263 5.0 -.- 1.5 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel
2024.09.03 10:15:11 40.2703 31.7702 5.0 -.- 1.5 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.03 09:42:28 36.8838 27.5087 1.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.03 09:34:44 36.8677 27.5267 4.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.03 09:07:34 38.3413 27.2672 19.3 -.- 0.9 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.09.03 09:05:20 36.7930 29.2645 5.0 -.- 1.6 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.09.03 08:47:55 38.9023 45.2325 8.9 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2024.09.03 08:25:02 40.3283 24.1223 16.6 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.03 07:22:48 39.0207 29.7190 5.2 -.- 2.7 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.09.03 06:10:08 35.0218 26.4583 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.03 05:28:46 36.5722 36.4427 6.1 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.09.03 05:24:50 38.5250 37.2692 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.03 05:18:41 37.7832 26.8805 6.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.03 05:17:26 39.0042 35.8490 7.4 -.- 1.5 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2024.09.03 05:08:42 39.1930 29.1470 6.6 -.- 2.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.09.03 04:23:39 36.6643 36.2563 7.4 -.- 1.2 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.09.03 04:10:44 40.0923 36.0020 11.2 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.03 03:13:04 37.0323 29.1175 7.3 -.- 2.1 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.09.03 02:50:48 37.0142 36.6353 26.8 -.- 1.5 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.03 01:12:02 35.2870 33.2557 16.9 -.- 2.3 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2024.09.03 00:56:22 37.0397 27.7308 4.5 -.- 1.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.09.03 00:47:57 38.0485 37.3602 4.5 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.03 00:35:13 37.9283 28.7773 5.0 -.- 2.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.09.03 00:29:48 37.0167 27.7565 8.9 -.- 2.6 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.09.03 00:12:19 36.6023 28.4933 25.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 3 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-03 11:26:57 39.88972 39.67417 6.95 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)
2024-09-03 11:18:14 37.74722 36.75861 6.97 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-03 11:03:52 35.40778 32.15667 47.32 ML 2.6 Akdeniz
2024-09-03 10:44:42 37.33 36.77139 6.91 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-03 10:38:33 36.15722 36.44194 7.12 ML 2.0 Harem, İdlib (Suriye) - [08.00 km] Altınözü (Hatay)
2024-09-03 10:34:00 37.98889 36.33167 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-03 10:33:54 36.83472 27.51639 7.09 ML 1.7 Ege Denizi - [13.78 km] Datça (Muğla)
2024-09-03 10:31:38 40.16667 25.71083 7.0 ML 1.0 Ege Denizi, Gökçeada (İmbros), Gökçeada (Çanakkale)
2024-09-03 10:25:04 37.70778 30.7725 7.0 ML 1.3 Merkez (Isparta)
2024-09-03 09:42:29 36.84444 27.49694 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [15.07 km] Datça (Muğla)
2024-09-03 09:34:44 36.84778 27.53 6.99 ML 1.8 Ege Denizi - [13.95 km] Datça (Muğla)
2024-09-03 09:29:08 38.10139 38.46333 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-09-03 09:22:21 37.95944 37.96028 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-03 09:07:33 38.4425 27.30028 9.33 ML 0.9 Bornova (İzmir)
2024-09-03 09:05:19 36.73417 29.21194 7.0 ML 1.3 Fethiye (Muğla)
2024-09-03 08:47:52 38.47222 45.23667 7.0 ML 2.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [71.59 km] Başkale (Van)
2024-09-03 08:16:10 37.98528 36.48417 5.99 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-03 07:22:48 39.02833 29.70083 6.98 ML 2.3 Gediz (Kütahya)
2024-09-03 05:28:47 36.6075 36.39722 6.93 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2024-09-03 05:24:51 38.47028 37.32111 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-09-03 05:18:39 37.80083 26.84083 6.84 ML 1.8 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [30.79 km] Seferihisar (İzmir)
2024-09-03 05:17:28 38.9925 35.79139 9.64 ML 1.4 Bünyan (Kayseri)
2024-09-03 05:08:42 39.22111 29.13417 10.74 ML 1.8 Hisarcık (Kütahya)
2024-09-03 04:23:40 36.60444 36.39 6.95 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2024-09-03 04:10:44 40.06861 35.9875 7.19 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-09-03 03:42:50 38.185 38.15972 6.93 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-03 03:18:21 38.56 38.05889 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2024-09-03 03:13:04 37.00917 29.10444 7.0 ML 2.1 Çameli (Denizli)
2024-09-03 02:50:47 37.14639 36.30083 7.0 ML 1.5 Merkez (Osmaniye)
2024-09-03 01:50:53 38.04056 37.70139 6.48 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-03 01:12:01 35.01361 33.25806 33.87 ML 2.4 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-09-03 00:56:22 37.02889 27.76861 7.0 ML 1.4 Milas (Muğla)
2024-09-03 00:47:58 38.01833 37.37444 7.0 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-03 00:35:14 37.95611 28.76389 7.11 ML 2.3 Buharkent (Aydın)
2024-09-03 00:29:49 37.03667 27.77194 7.0 ML 2.6 Milas (Muğla)
2024-09-03 00:19:51 38.71028 30.59167 7.0 ML 0.9 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-09-03 00:12:18 36.57694 28.61056 42.74 ML 1.3 Akdeniz - [17.42 km] Ortaca (Muğla)