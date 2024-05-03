Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.03 12:41:30 37.9777 28.0525 8.2 -.- 0.9 -.- GOKKIRIS-KOSK (AYDIN) İlksel
2024.05.03 12:31:22 39.3827 35.7473 5.0 -.- 2.3 -.- DEREKEMAL-CAYIRALAN (YOZGAT) İlksel
2024.05.03 12:24:15 38.0467 37.5038 8.7 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.03 11:07:10 37.9982 36.3618 12.5 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.03 11:04:35 40.1973 30.7763 5.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2024.05.03 10:34:34 39.2742 27.7298 8.1 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.03 10:26:01 38.4800 37.3398 7.3 -.- 1.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.03 10:12:11 38.0127 37.5948 7.1 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.03 08:35:03 38.9362 43.5245 13.0 -.- 2.1 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2024.05.03 08:19:07 40.8085 31.0018 19.1 -.- 1.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.05.03 07:28:27 38.8127 37.5007 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.03 07:19:08 40.4107 28.8777 11.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.03 06:53:59 39.0058 28.6178 9.1 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2024.05.03 06:51:08 40.0715 36.0773 4.0 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.03 06:17:01 38.2990 38.1743 7.9 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.03 05:45:43 36.0493 35.5683 28.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.03 05:45:11 39.9878 36.1875 9.7 -.- 1.3 -.- YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.05.03 05:37:07 40.0610 36.0373 5.0 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.03 05:35:29 38.4707 38.0597 12.0 -.- 1.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.03 05:31:51 38.3443 37.8328 7.5 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.03 05:28:54 39.9493 36.1075 5.0 -.- 1.7 -.- CIME-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.03 05:02:53 38.3193 27.4278 30.0 -.- 1.3 -.- DAGKIZILCA-TORBALI (IZMIR) REVIZE01 (2024.05.03 05:02:58)
2024.05.03 04:59:46 38.6385 31.5587 7.0 -.- 1.8 -.- CEBRAIL-YUNAK (KONYA) İlksel
2024.05.03 04:49:54 39.4562 26.4127 8.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.03 04:30:07 38.2515 38.1582 8.1 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.03 04:26:21 38.5065 37.9838 8.6 -.- 1.2 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.03 04:18:56 38.0465 37.4627 16.0 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.03 04:07:29 38.0950 38.6182 11.2 -.- 1.4 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.03 03:53:58 38.2140 37.0217 4.8 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.03 03:08:46 38.2177 27.6810 5.0 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.05.03 03:08:28 38.4692 39.2185 5.0 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.03 02:48:27 37.9902 27.1383 7.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.03 02:14:58 37.2112 36.8722 5.7 -.- 1.7 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.03 01:44:31 40.4230 28.8497 5.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.03 01:37:50 35.7512 25.4573 12.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.03 01:34:55 40.4138 28.8235 9.7 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.03 01:17:11 38.0527 42.9453 2.0 -.- 2.4 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.05.03 01:05:50 40.5902 27.3313 4.7 -.- 1.7 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.03 00:48:19 36.5180 36.0417 5.3 -.- 1.6 -.- BUYUKDERE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.05.03 00:16:03 38.2452 38.6288 5.4 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.03 00:15:31 40.0947 36.0628 2.9 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
AFAD 3 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-03 11:58:29 38.49306 29.14139 7.0 ML 0.8 Eşme (Uşak)
2024-05-03 11:50:20 38.08556 37.77194 12.25 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-03 11:22:27 39.87444 28.87917 7.0 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-05-03 11:07:11 37.95278 36.34833 6.97 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-03 10:44:02 39.84167 40.43444 7.0 ML 1.7 Tercan (Erzincan)
2024-05-03 10:34:34 39.24972 27.735 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-05-03 10:26:01 38.44917 37.29028 7.27 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-03 10:19:51 36.94139 29.72528 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2024-05-03 10:18:50 37.07917 38.70444 5.85 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2024-05-03 10:15:17 37.38917 37.13111 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-03 10:12:11 38.02556 37.60778 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-03 10:02:40 41.87333 26.78361 20.66 ML 1.0 Lalapaşa (Edirne)
2024-05-03 09:40:30 38.24083 38.07583 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-03 09:40:30 38.22917 38.06722 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-03 09:11:54 37.27694 36.62222 13.25 ML 1.3 Bahçe (Osmaniye)
2024-05-03 08:35:04 38.98389 43.48972 7.17 ML 1.8 Van Gölü - [04.23 km] Erciş (Van)
2024-05-03 08:19:08 40.79 30.98639 7.0 ML 1.6 Gölyaka (Düzce)
2024-05-03 07:28:27 38.8175 37.46 7.26 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-05-03 07:22:18 38.28472 37.87639 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-05-03 07:19:08 40.43639 28.86806 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.07 km] Mudanya (Bursa)
2024-05-03 06:54:00 38.98722 28.69 7.0 ML 1.0 Demirci (Manisa)
2024-05-03 06:51:09 40.06639 36.07194 7.0 ML 2.4 Sulusaray (Tokat)
2024-05-03 06:17:02 38.27417 38.22583 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-03 05:45:12 40.07167 35.96083 7.0 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-05-03 05:35:37 38.14361 38.56639 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-05-03 05:31:52 38.29611 37.81028 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-05-03 05:28:56 40.06194 35.94778 7.0 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2024-05-03 05:02:57 38.21611 27.30028 7.0 ML 1.2 Torbalı (İzmir)
2024-05-03 04:59:46 38.65 31.56611 7.0 ML 1.7 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-05-03 04:49:54 39.45 26.4625 11.12 ML 1.3 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [09.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-03 04:30:15 38.50889 38.03917 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-05-03 04:26:22 38.52583 38.05778 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-05-03 04:19:00 38.2025 37.80639 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-03 04:17:21 37.99333 38.135 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-03 04:07:30 38.12 38.58667 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-05-03 03:57:45 38.13472 38.17306 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-03 03:53:58 38.21667 37.02333 7.04 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-03 03:08:46 38.20639 27.6525 7.0 ML 1.7 Bayındır (İzmir)
2024-05-03 03:08:29 38.45222 39.21583 7.0 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2024-05-03 02:48:27 38.00167 27.16611 7.0 ML 1.6 Menderes (İzmir)
2024-05-03 02:15:00 37.28611 36.955 9.51 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-05-03 01:34:55 40.41028 28.81444 17.52 ML 2.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.76 km] Mudanya (Bursa)
2024-05-03 01:17:12 38.04139 43.0 6.77 ML 2.2 Çatak (Van)
2024-05-03 01:05:50 40.58139 27.30417 9.84 ML 1.4 Marmara Denizi - [10.98 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-03 00:48:20 36.55972 36.1275 7.0 ML 1.7 Arsuz (Hatay)
2024-05-03 00:16:03 38.18472 38.62667 7.02 ML 1.5 Pütürge (Malatya)