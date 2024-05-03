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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Mayıs son depremler listesi
 
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.03 12:41:30  37.9777   28.0525        8.2      -.-  0.9  -.-   GOKKIRIS-KOSK (AYDIN)                             İlksel

2024.05.03 12:31:22  39.3827   35.7473        5.0      -.-  2.3  -.-   DEREKEMAL-CAYIRALAN (YOZGAT)                      İlksel

2024.05.03 12:24:15  38.0467   37.5038        8.7      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.03 11:07:10  37.9982   36.3618       12.5      -.-  2.0  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.03 11:04:35  40.1973   30.7763        5.0      -.-  2.0  -.-   ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU)                          İlksel

2024.05.03 10:34:34  39.2742   27.7298        8.1      -.-  2.0  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel

2024.05.03 10:26:01  38.4800   37.3398        7.3      -.-  1.4  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.03 10:12:11  38.0127   37.5948        7.1      -.-  2.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.03 08:35:03  38.9362   43.5245       13.0      -.-  2.1  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel

2024.05.03 08:19:07  40.8085   31.0018       19.1      -.-  1.9  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel

2024.05.03 07:28:27  38.8127   37.5007        5.0      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.03 07:19:08  40.4107   28.8777       11.6      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.05.03 06:53:59  39.0058   28.6178        9.1      -.-  1.3  -.-   IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel

2024.05.03 06:51:08  40.0715   36.0773        4.0      -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.03 06:17:01  38.2990   38.1743        7.9      -.-  1.9  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.05.03 05:45:43  36.0493   35.5683       28.4      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.03 05:45:11  39.9878   36.1875        9.7      -.-  1.3  -.-   YESILYURT (TOKAT)                                 İlksel

2024.05.03 05:37:07  40.0610   36.0373        5.0      -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.03 05:35:29  38.4707   38.0597       12.0      -.-  1.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.05.03 05:31:51  38.3443   37.8328        7.5      -.-  1.6  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.05.03 05:28:54  39.9493   36.1075        5.0      -.-  1.7  -.-   CIME-SULUSARAY (TOKAT)                            İlksel

2024.05.03 05:02:53  38.3193   27.4278       30.0      -.-  1.3  -.-   DAGKIZILCA-TORBALI (IZMIR)                        REVIZE01   (2024.05.03 05:02:58)

2024.05.03 04:59:46  38.6385   31.5587        7.0      -.-  1.8  -.-   CEBRAIL-YUNAK (KONYA)                             İlksel

2024.05.03 04:49:54  39.4562   26.4127        8.9      -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.05.03 04:30:07  38.2515   38.1582        8.1      -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.05.03 04:26:21  38.5065   37.9838        8.6      -.-  1.2  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.05.03 04:18:56  38.0465   37.4627       16.0      -.-  1.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.03 04:07:29  38.0950   38.6182       11.2      -.-  1.4  -.-   KOZLUK-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.05.03 03:53:58  38.2140   37.0217        4.8      -.-  1.6  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.03 03:08:46  38.2177   27.6810        5.0      -.-  1.7  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                            İlksel

2024.05.03 03:08:28  38.4692   39.2185        5.0      -.-  1.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.05.03 02:48:27  37.9902   27.1383        7.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.03 02:14:58  37.2112   36.8722        5.7      -.-  1.7  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.05.03 01:44:31  40.4230   28.8497        5.0      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.05.03 01:37:50  35.7512   25.4573       12.1      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.03 01:34:55  40.4138   28.8235        9.7      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.05.03 01:17:11  38.0527   42.9453        2.0      -.-  2.4  -.-   CILGA-CATAK (VAN)                                 İlksel

2024.05.03 01:05:50  40.5902   27.3313        4.7      -.-  1.7  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.05.03 00:48:19  36.5180   36.0417        5.3      -.-  1.6  -.-   BUYUKDERE-ISKENDERUN (HATAY)                      İlksel

2024.05.03 00:16:03  38.2452   38.6288        5.4      -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.05.03 00:15:31  40.0947   36.0628        2.9      -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Mayıs son depremler listesi

Tarih    Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-05-03 11:58:29       38.49306              29.14139              7.0          ML         0.8          Eşme (Uşak)     

2024-05-03 11:50:20       38.08556              37.77194              12.25     ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-03 11:22:27       39.87444              28.87917              7.0          ML         1.4          Orhaneli (Bursa)             

2024-05-03 11:07:11       37.95278              36.34833              6.97       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-03 10:44:02       39.84167              40.43444              7.0          ML         1.7          Tercan (Erzincan)           

2024-05-03 10:34:34       39.24972              27.735   7.0          ML         1.8          Soma (Manisa)

2024-05-03 10:26:01       38.44917              37.29028              7.27       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-03 10:19:51       36.94139              29.72528              7.0          ML         1.2          Seydikemer (Muğla)     

2024-05-03 10:18:50       37.07917              38.70444              5.85       ML         1.8          Eyyübiye (Şanlıurfa)      

2024-05-03 10:15:17       37.38917              37.13111              7.0          ML         1.4          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-05-03 10:12:11       38.02556              37.60778              7.0          ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-03 10:02:40       41.87333              26.78361              20.66     ML         1.0          Lalapaşa (Edirne)            

2024-05-03 09:40:30       38.24083              38.07583              7.0          ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-03 09:40:30       38.22917              38.06722              7.0          ML         1.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-03 09:11:54       37.27694              36.62222              13.25     ML         1.3          Bahçe (Osmaniye)         

2024-05-03 08:35:04       38.98389              43.48972              7.17       ML         1.8          Van Gölü - [04.23 km] Erciş (Van)           

2024-05-03 08:19:08       40.79     30.98639              7.0          ML         1.6          Gölyaka (Düzce)             

2024-05-03 07:28:27       38.8175                37.46     7.26       ML         1.9          Gürün (Sivas)   

2024-05-03 07:22:18       38.28472              37.87639              7.0          ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-03 07:19:08       40.43639              28.86806              7.0          ML         1.5          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.07 km] Mudanya (Bursa)           

2024-05-03 06:54:00       38.98722              28.69     7.0          ML         1.0          Demirci (Manisa)            

2024-05-03 06:51:09       40.06639              36.07194              7.0          ML         2.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-03 06:17:02       38.27417              38.22583              7.0          ML         1.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-03 05:45:12       40.07167              35.96083              7.0          ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-03 05:35:37       38.14361              38.56639              7.0          ML         1.3          Battalgazi (Malatya)      

2024-05-03 05:31:52       38.29611              37.81028              7.0          ML         1.6          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-03 05:28:56       40.06194              35.94778              7.0          ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-03 05:02:57       38.21611              27.30028              7.0          ML         1.2          Torbalı (İzmir)  

2024-05-03 04:59:46       38.65     31.56611              7.0          ML         1.7          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-05-03 04:49:54       39.45     26.4625                11.12     ML         1.3          Ege Denizi - Edremit Körfezi - [09.45 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-05-03 04:30:15       38.50889              38.03917              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-03 04:26:22       38.52583              38.05778              7.0          ML         1.4          Yazıhan (Malatya)          

2024-05-03 04:19:00       38.2025                37.80639              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-03 04:17:21       37.99333              38.135   7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-03 04:07:30       38.12     38.58667              7.0          ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-05-03 03:57:45       38.13472              38.17306              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-03 03:53:58       38.21667              37.02333              7.04       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-03 03:08:46       38.20639              27.6525                7.0          ML         1.7          Bayındır (İzmir)

2024-05-03 03:08:29       38.45222              39.21583              7.0          ML         2.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-03 02:48:27       38.00167              27.16611              7.0          ML         1.6          Menderes (İzmir)          

2024-05-03 02:15:00       37.28611              36.955   9.51       ML         1.7          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-05-03 01:34:55       40.41028              28.81444              17.52     ML         2.4          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.76 km] Mudanya (Bursa)           

2024-05-03 01:17:12       38.04139              43.0       6.77       ML         2.2          Çatak (Van)       

2024-05-03 01:05:50       40.58139              27.30417              9.84       ML         1.4          Marmara Denizi - [10.98 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-05-03 00:48:20       36.55972              36.1275                7.0          ML         1.7          Arsuz (Hatay)   

2024-05-03 00:16:03       38.18472              38.62667              7.02       ML         1.5          Pütürge (Malatya)

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