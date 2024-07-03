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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.03 15:37:59  34.8318   24.8993       10.3      -.-  3.8  4.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.07.03 13:06:26  36.1983   36.7127       23.4      -.-  1.8  -.-   CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY)                        İlksel

2024.07.03 12:48:09  39.6138   29.3590        0.0      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.07.03 12:44:41  37.1617   37.2097        0.0      -.-  1.6  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.07.03 12:26:42  38.2108   32.8645        5.3      -.-  1.2  -.-   KARAKAYA-ALTINEKIN (KONYA)                        İlksel

2024.07.03 12:14:59  37.1732   27.8088        0.0      -.-  1.9  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         İlksel

2024.07.03 12:14:44  36.3078   33.6762        0.0      -.-  0.8  -.-   CAMLICA-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel

2024.07.03 11:53:57  39.0442   37.7863       13.3      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                      İlksel

2024.07.03 11:47:18  38.4235   30.9648       24.1      -.-  1.4  -.-   SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel

2024.07.03 10:43:17  35.9555   29.0910       15.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.03 08:26:52  39.4458   27.7843        1.9      -.-  1.5  -.-   KILCILAR-(BALIKESIR)                              İlksel

2024.07.03 07:57:12  38.1165   38.4303        5.0      -.-  2.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.07.03 07:55:54  38.1372   38.3670        8.2      -.-  2.1  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.07.03 07:48:22  38.2890   26.9242        4.7      -.-  1.6  -.-   CAMTEPE-SEFERIHISAR (IZMIR)                       İlksel

2024.07.03 07:06:04  38.1463   36.6302        5.0      -.-  2.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.03 06:58:33  38.8017   37.3427        9.4      -.-  1.4  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.07.03 06:20:00  39.4617   27.8355       10.7      -.-  1.4  -.-   TAYYIPLER-(BALIKESIR)                             İlksel

2024.07.03 04:54:48  40.8812   31.6758        5.4      -.-  1.8  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.07.03 04:48:44  39.1170   29.5327       12.2      -.-  1.0  -.-   EFENDIKOPRUSU-CAVDARHISAR (KUTAHYA)               İlksel

2024.07.03 04:32:52  39.4425   27.8147        9.7      -.-  2.1  -.-   KIRAZPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel

2024.07.03 04:06:24  40.5212   23.6332       12.3      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.03 02:50:37  34.8338   24.8630        5.0      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.07.03 02:16:34  38.1687   38.4168        3.2      -.-  2.2  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.07.03 01:46:57  37.4668   37.1340        4.9      -.-  1.6  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.07.03 01:40:45  42.0202   24.8425        7.5      -.-  2.7  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.07.03 01:36:11  37.9072   36.5540       18.7      -.-  1.4  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.07.03 01:26:16  41.5792   25.7402        6.2      -.-  2.4  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.07.03 00:54:09  38.4642   37.5060       13.0      -.-  1.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.07.03 00:46:12  38.3095   27.2275        1.2      -.-  1.1  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel

2024.07.03 00:44:05  38.3752   38.0508        6.6      -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.07.03 00:30:02  37.3208   36.8815        5.5      -.-  1.1  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.07.03 00:06:55  39.3213   27.5332        4.9      -.-  1.4  -.-   BONCUKLU-SOMA (MANISA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Temmuz son depremler listesi

Tarih       Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-07-03 13:53:47       40.75556              31.38917              9.31       ML         1.0          Kaynaşlı (Düzce)             

2024-07-03 13:07:52       39.36056              25.5825                27.2       ML         1.9          Ege Denizi - [43.66 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-07-03 12:54:02       39.63417              29.40944              7.0          ML         1.2          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-03 12:48:08       39.56694              29.48722              7.0          ML         1.4          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-03 12:26:35       38.09583              33.16417              7.0          ML         1.2          Karatay (Konya)              

2024-07-03 11:53:56       38.83639              37.87333              14.64     ML         1.8          Hekimhan (Malatya)     

2024-07-03 11:47:19       38.38667              31.03389              6.94       ML         1.4          Yalvaç (Isparta)

2024-07-03 11:47:12       39.69     27.55278              11.82     ML         1.6          Balya (Balıkesir)              

2024-07-03 11:20:22       38.08278              38.45389              11.92     ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-03 10:43:18       36.00028              29.11833              26.4       ML         1.8          Akdeniz - [35.51 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-03 10:22:37       39.74194              39.07167              7.0          ML         1.2          Kemah (Erzincan)           

2024-07-03 09:45:32       39.43889              27.83194              8.03       ML         1.3          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-07-03 09:37:49       43.33833              28.26417              13.9       ML         1.8          Karadeniz          

2024-07-03 08:49:41       40.9075                34.00444              6.97       ML         1.8          Tosya (Kastamonu)       

2024-07-03 07:57:13       38.10889              38.37583              7.04       ML         2.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-03 07:55:55       38.11833              38.375   7.09       ML         2.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-03 07:55:49       35.82417              28.52333              23.11     ML         1.6          Akdeniz - [87.53 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-03 07:48:22       38.29806              26.90861              7.0          ML         1.7          Seferihisar (İzmir)          

2024-07-03 07:06:05       38.14833              36.61028              7.51       ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-03 06:58:35       38.81694              37.39778              7.01       ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-07-03 06:20:00       39.44889              27.84833              7.34       ML         1.7          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-07-03 03:37:32       38.15944              32.93472              7.0          ML         1.0          Altınekin (Konya)           

2024-07-03 03:25:28       36.84194              27.99944              6.9          ML         1.0          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.22 km] Marmaris (Muğla)          

2024-07-03 03:10:11       38.23194              38.73389              7.03       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-07-03 02:50:38       34.88694              25.06056              8.85       ML         3.3          Akdeniz              

2024-07-03 02:36:36       40.2475                31.78     6.98       ML         1.4          Beypazarı (Ankara)        

2024-07-03 02:16:35       38.09333              38.42667              7.1          ML         2.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-03 02:14:55       39.09194              29.36889              10.66     ML         1.0          Gediz (Kütahya)             

2024-07-03 01:46:56       37.51472              37.16639              9.13       ML         1.8          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-07-03 01:40:42       42.4575                24.78361              10.87     ML         2.2          Kaloyanovo, Filibe (Bulgaristan) - [150.20 km] Merkez (Edirne)             

2024-07-03 01:36:11       37.85667              36.48417              7.07       ML         1.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-07-03 01:29:23       37.05889              28.85361              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-07-03 01:26:17       41.62194              25.82667              7.4          ML         2.0          Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [45.52 km] Merkez (Edirne)    

2024-07-03 01:07:46       39.37111              26.12167              7.23       ML         1.1          Ege Denizi - [12.96 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-07-03 00:44:05       38.46306              38.04333              7.0          ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-07-03 00:06:56       39.30056              27.53361              7.93       ML         1.4          Soma (Manisa)

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