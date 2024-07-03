Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.03 15:37:59 34.8318 24.8993 10.3 -.- 3.8 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.03 13:06:26 36.1983 36.7127 23.4 -.- 1.8 -.- CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.07.03 12:48:09 39.6138 29.3590 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.03 12:44:41 37.1617 37.2097 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.03 12:26:42 38.2108 32.8645 5.3 -.- 1.2 -.- KARAKAYA-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
2024.07.03 12:14:59 37.1732 27.8088 0.0 -.- 1.9 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.03 12:14:44 36.3078 33.6762 0.0 -.- 0.8 -.- CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.07.03 11:53:57 39.0442 37.7863 13.3 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.03 11:47:18 38.4235 30.9648 24.1 -.- 1.4 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.07.03 10:43:17 35.9555 29.0910 15.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.03 08:26:52 39.4458 27.7843 1.9 -.- 1.5 -.- KILCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.03 07:57:12 38.1165 38.4303 5.0 -.- 2.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.03 07:55:54 38.1372 38.3670 8.2 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.03 07:48:22 38.2890 26.9242 4.7 -.- 1.6 -.- CAMTEPE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2024.07.03 07:06:04 38.1463 36.6302 5.0 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.03 06:58:33 38.8017 37.3427 9.4 -.- 1.4 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.03 06:20:00 39.4617 27.8355 10.7 -.- 1.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.03 04:54:48 40.8812 31.6758 5.4 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.07.03 04:48:44 39.1170 29.5327 12.2 -.- 1.0 -.- EFENDIKOPRUSU-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2024.07.03 04:32:52 39.4425 27.8147 9.7 -.- 2.1 -.- KIRAZPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.03 04:06:24 40.5212 23.6332 12.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.03 02:50:37 34.8338 24.8630 5.0 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.03 02:16:34 38.1687 38.4168 3.2 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.03 01:46:57 37.4668 37.1340 4.9 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.03 01:40:45 42.0202 24.8425 7.5 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.07.03 01:36:11 37.9072 36.5540 18.7 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.03 01:26:16 41.5792 25.7402 6.2 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.07.03 00:54:09 38.4642 37.5060 13.0 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.03 00:46:12 38.3095 27.2275 1.2 -.- 1.1 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.07.03 00:44:05 38.3752 38.0508 6.6 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.03 00:30:02 37.3208 36.8815 5.5 -.- 1.1 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.03 00:06:55 39.3213 27.5332 4.9 -.- 1.4 -.- BONCUKLU-SOMA (MANISA) İlksel
AFAD 3 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-03 13:53:47 40.75556 31.38917 9.31 ML 1.0 Kaynaşlı (Düzce)
2024-07-03 13:07:52 39.36056 25.5825 27.2 ML 1.9 Ege Denizi - [43.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-03 12:54:02 39.63417 29.40944 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-03 12:48:08 39.56694 29.48722 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-03 12:26:35 38.09583 33.16417 7.0 ML 1.2 Karatay (Konya)
2024-07-03 11:53:56 38.83639 37.87333 14.64 ML 1.8 Hekimhan (Malatya)
2024-07-03 11:47:19 38.38667 31.03389 6.94 ML 1.4 Yalvaç (Isparta)
2024-07-03 11:47:12 39.69 27.55278 11.82 ML 1.6 Balya (Balıkesir)
2024-07-03 11:20:22 38.08278 38.45389 11.92 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-03 10:43:18 36.00028 29.11833 26.4 ML 1.8 Akdeniz - [35.51 km] Kaş (Antalya)
2024-07-03 10:22:37 39.74194 39.07167 7.0 ML 1.2 Kemah (Erzincan)
2024-07-03 09:45:32 39.43889 27.83194 8.03 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-03 09:37:49 43.33833 28.26417 13.9 ML 1.8 Karadeniz
2024-07-03 08:49:41 40.9075 34.00444 6.97 ML 1.8 Tosya (Kastamonu)
2024-07-03 07:57:13 38.10889 38.37583 7.04 ML 2.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-03 07:55:55 38.11833 38.375 7.09 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-03 07:55:49 35.82417 28.52333 23.11 ML 1.6 Akdeniz - [87.53 km] Kaş (Antalya)
2024-07-03 07:48:22 38.29806 26.90861 7.0 ML 1.7 Seferihisar (İzmir)
2024-07-03 07:06:05 38.14833 36.61028 7.51 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-03 06:58:35 38.81694 37.39778 7.01 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-07-03 06:20:00 39.44889 27.84833 7.34 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-03 03:37:32 38.15944 32.93472 7.0 ML 1.0 Altınekin (Konya)
2024-07-03 03:25:28 36.84194 27.99944 6.9 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.22 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-03 03:10:11 38.23194 38.73389 7.03 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-07-03 02:50:38 34.88694 25.06056 8.85 ML 3.3 Akdeniz
2024-07-03 02:36:36 40.2475 31.78 6.98 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-03 02:16:35 38.09333 38.42667 7.1 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-03 02:14:55 39.09194 29.36889 10.66 ML 1.0 Gediz (Kütahya)
2024-07-03 01:46:56 37.51472 37.16639 9.13 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-03 01:40:42 42.4575 24.78361 10.87 ML 2.2 Kaloyanovo, Filibe (Bulgaristan) - [150.20 km] Merkez (Edirne)
2024-07-03 01:36:11 37.85667 36.48417 7.07 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-07-03 01:29:23 37.05889 28.85361 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-03 01:26:17 41.62194 25.82667 7.4 ML 2.0 Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [45.52 km] Merkez (Edirne)
2024-07-03 01:07:46 39.37111 26.12167 7.23 ML 1.1 Ege Denizi - [12.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-03 00:44:05 38.46306 38.04333 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-03 00:06:56 39.30056 27.53361 7.93 ML 1.4 Soma (Manisa)