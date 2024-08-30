Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.30 14:20:07 40.7913 28.6773 15.6 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.08.30 13:19:44 39.4813 28.0888 21.4 -.- 1.7 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.08.30 12:51:29 38.3197 37.8547 24.9 -.- 1.5 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.30 12:33:46 36.8552 34.0350 10.8 -.- 2.0 -.- AKPINAR-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.08.30 11:05:05 38.6252 37.4592 2.5 -.- 1.6 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.30 10:11:26 39.4242 28.4620 14.5 -.- 2.0 -.- DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.08.30 08:12:08 39.8560 41.6428 8.2 -.- 2.6 -.- OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.08.30 07:47:08 35.8032 27.7723 7.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.30 06:14:06 38.9040 41.5335 5.0 -.- 3.0 -.- SENOBA-(MUS) İlksel
2024.08.30 06:12:38 37.9705 27.6300 4.0 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.08.30 04:35:40 34.8837 24.9137 5.0 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.30 03:36:51 39.8807 29.2370 5.0 -.- 2.0 -.- ALPAGUT-KELES (BURSA) İlksel
2024.08.30 02:34:34 37.8813 36.3443 14.4 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.30 02:01:10 37.4455 37.0538 7.0 -.- 1.3 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.30 01:41:45 37.3218 37.1178 6.8 -.- 3.5 3.3 DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.30 01:19:07 37.7948 36.2293 23.6 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.30 00:15:46 38.2190 27.3078 6.2 -.- 1.3 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
AFAD 30 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-30 14:12:08 38.40528 39.32083 7.36 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-08-30 13:19:45 39.47083 28.15917 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-30 12:51:28 38.18722 37.83833 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-30 12:40:33 39.65361 29.45028 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-30 12:33:46 36.89389 34.16 7.0 ML 1.8 Erdemli (Mersin)
2024-08-30 12:28:12 38.4825 39.55194 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2024-08-30 11:59:29 38.60611 29.09528 7.0 ML 1.3 Merkez (Uşak)
2024-08-30 11:05:07 38.55139 37.49944 7.0 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-08-30 10:24:42 39.68111 29.48417 6.97 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-30 10:11:28 39.40472 28.49056 9.05 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-30 09:15:01 38.41028 41.81556 8.26 ML 1.6 Mutki (Bitlis)
2024-08-30 08:39:47 40.2025 33.82611 7.02 ML 1.0 Sulakyurt (Kırıkkale)
2024-08-30 08:15:08 38.54333 40.40194 6.82 ML 1.8 Hani (Diyarbakır)
2024-08-30 08:12:08 39.85611 41.63222 21.17 ML 2.6 Pasinler (Erzurum)
2024-08-30 07:47:06 35.75306 27.77444 4.82 ML 2.0 Akdeniz - [102.06 km] Marmaris (Muğla)
2024-08-30 06:14:07 38.93611 41.5325 7.0 ML 3.0 Merkez (Muş)
2024-08-30 06:12:38 37.94722 27.61083 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın)
2024-08-30 05:06:04 37.62 35.88028 7.02 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-08-30 04:47:13 38.0725 37.69139 12.22 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-30 04:35:43 34.72639 25.03861 6.8 ML 3.6 Akdeniz
2024-08-30 04:05:48 37.82306 36.21417 6.76 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-08-30 03:50:57 38.2025 38.7075 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-08-30 03:45:50 38.93889 29.68361 7.05 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2024-08-30 03:36:51 39.87944 29.25806 7.0 ML 1.5 Keles (Bursa)
2024-08-30 03:24:52 38.57361 40.99028 7.0 ML 1.0 Kulp (Diyarbakır)
2024-08-30 02:52:36 38.97583 27.93694 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2024-08-30 02:34:34 37.85167 36.25917 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-08-30 02:01:11 37.48222 37.05278 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-30 01:41:46 37.31861 37.09583 7.0 ML 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-30 00:15:46 38.21167 27.26972 7.0 ML 1.7 Torbalı (İzmir)