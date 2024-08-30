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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.30 14:20:07  40.7913   28.6773       15.6      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.08.30 13:19:44  39.4813   28.0888       21.4      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel

2024.08.30 12:51:29  38.3197   37.8547       24.9      -.-  1.5  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.08.30 12:33:46  36.8552   34.0350       10.8      -.-  2.0  -.-   AKPINAR-ERDEMLI (MERSIN)                          İlksel

2024.08.30 11:05:05  38.6252   37.4592        2.5      -.-  1.6  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel

2024.08.30 10:11:26  39.4242   28.4620       14.5      -.-  2.0  -.-   DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel

2024.08.30 08:12:08  39.8560   41.6428        8.2      -.-  2.6  -.-   OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.30 07:47:08  35.8032   27.7723        7.4      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.30 06:14:06  38.9040   41.5335        5.0      -.-  3.0  -.-   SENOBA-(MUS)                                      İlksel

2024.08.30 06:12:38  37.9705   27.6300        4.0      -.-  1.5  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.08.30 04:35:40  34.8837   24.9137        5.0      -.-  3.4  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.08.30 03:36:51  39.8807   29.2370        5.0      -.-  2.0  -.-   ALPAGUT-KELES (BURSA)                             İlksel

2024.08.30 02:34:34  37.8813   36.3443       14.4      -.-  1.1  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.30 02:01:10  37.4455   37.0538        7.0      -.-  1.3  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.08.30 01:41:45  37.3218   37.1178        6.8      -.-  3.5  3.3   DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.30 01:19:07  37.7948   36.2293       23.6      -.-  1.5  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.08.30 00:15:46  38.2190   27.3078        6.2      -.-  1.3  -.-   YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 30 Ağustos son depremler listesi

Tarih     Saat            Enlem   Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-08-30 14:12:08 38.40528  39.32083  7.36  ML    1.4    Sivrice (Elazığ)  

2024-08-30 13:19:45 39.47083  28.15917  7.0    ML    1.7    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-30 12:51:28 38.18722  37.83833  7.0    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)                                

2024-08-30 12:40:33 39.65361  29.45028  7.0    ML    1.5    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-08-30 12:33:46 36.89389  34.16         7.0    ML    1.8    Erdemli (Mersin)       

2024-08-30 12:28:12 38.4825     39.55194  7.0    ML    1.4    Maden (Elazığ) 

2024-08-30 11:59:29 38.60611  29.09528  7.0    ML    1.3    Merkez (Uşak)  

2024-08-30 11:05:07 38.55139  37.49944  7.0    ML    1.8    Darende (Malatya)    

2024-08-30 10:24:42 39.68111  29.48417  6.97  ML    1.5    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-08-30 10:11:28 39.40472  28.49056  9.05  ML    1.8    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-30 09:15:01 38.41028  41.81556  8.26  ML    1.6    Mutki (Bitlis)    

2024-08-30 08:39:47 40.2025     33.82611  7.02  ML    1.0    Sulakyurt (Kırıkkale)

2024-08-30 08:15:08 38.54333  40.40194  6.82  ML    1.8    Hani (Diyarbakır)      

2024-08-30 08:12:08 39.85611  41.63222  21.17         ML    2.6    Pasinler (Erzurum)                                

2024-08-30 07:47:06 35.75306  27.77444  4.82  ML    2.0    Akdeniz - [102.06 km] Marmaris (Muğla)

2024-08-30 06:14:07 38.93611  41.5325     7.0    ML    3.0    Merkez (Muş)   

2024-08-30 06:12:38 37.94722  27.61083  7.0    ML    1.3    Germencik (Aydın)   

2024-08-30 05:06:04 37.62         35.88028  7.02  ML    1.2    Kozan (Adana) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-30 04:47:13 38.0725     37.69139  12.22         ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)               

2024-08-30 04:35:43 34.72639  25.03861  6.8    ML    3.6    Akdeniz   

2024-08-30 04:05:48 37.82306  36.21417  6.76  ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-30 03:50:57 38.2025     38.7075     7.0    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-08-30 03:45:50 38.93889  29.68361  7.05  ML    1.3    Gediz (Kütahya)        

2024-08-30 03:36:51 39.87944  29.25806  7.0    ML    1.5    Keles (Bursa)    

2024-08-30 03:24:52 38.57361  40.99028  7.0    ML    1.0    Kulp (Diyarbakır)      

2024-08-30 02:52:36 38.97583  27.93694  7.0    ML    1.1    Akhisar (Manisa)       

2024-08-30 02:34:34 37.85167  36.25917  7.0    ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-30 02:01:11 37.48222  37.05278  7.0    ML    1.2    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 

2024-08-30 01:41:46 37.31861  37.09583  7.0    ML    3.5    Pazarcık (Kahramanmaraş) 

2024-08-30 00:15:46 38.21167  27.26972  7.0    ML    1.7    Torbalı (İzmir)

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