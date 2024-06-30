Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.30 13:53:54 40.1952 31.7768 1.0 -.- 2.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.30 12:54:45 38.6375 43.0103 18.8 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.30 12:54:20 38.6262 43.0033 24.5 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.30 12:38:18 36.5977 36.4365 7.9 -.- 2.7 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.06.30 12:31:00 38.2657 30.9538 8.8 -.- 1.9 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.06.30 12:21:52 36.4265 36.1405 5.0 -.- 1.3 -.- KOMURCUKURU-BELEN (HATAY) İlksel
2024.06.30 12:16:34 40.0600 35.9687 5.6 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.06.30 11:54:00 37.0812 27.8845 0.0 -.- 1.5 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.30 11:37:20 40.2160 31.7580 4.5 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.30 11:02:33 37.2178 36.1140 4.5 -.- 1.8 -.- KIRMACILI-(OSMANIYE) İlksel
2024.06.30 10:57:15 38.1252 36.6200 5.4 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 10:41:52 40.4993 30.4437 0.0 -.- 1.9 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2024.06.30 10:40:15 37.0792 28.6940 9.6 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.06.30 09:51:36 37.1805 34.5192 5.4 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2024.06.30 09:18:07 38.1797 30.6405 18.5 -.- 1.5 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.06.30 08:39:16 38.1620 36.7515 5.3 -.- 1.0 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 08:33:03 37.9977 36.3703 17.5 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 08:07:53 36.3362 29.7278 4.5 -.- 1.7 -.- KASABA-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.06.30 07:27:26 35.9193 32.1155 58.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.30 07:09:45 38.3255 27.9923 10.7 -.- 1.5 -.- COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.06.30 05:29:29 37.4005 37.1333 11.7 -.- 1.0 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 04:52:10 38.4217 27.2168 5.0 -.- 1.2 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.06.30 04:40:38 37.0400 28.5677 12.4 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.30 04:36:54 36.5162 27.7425 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.30 04:07:43 38.0203 36.6065 5.0 -.- 2.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 04:05:21 40.4413 36.2355 29.8 -.- 1.2 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.06.30 03:39:58 35.8568 24.7380 17.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.30 03:19:35 40.7663 31.4985 5.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2024.06.30 02:56:06 38.3910 37.3540 8.8 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 02:18:41 36.8603 27.5067 13.4 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.30 02:16:21 36.8623 27.4965 11.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.30 01:45:21 40.7655 30.9755 3.9 -.- 2.9 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.06.30 01:17:43 38.1678 37.1828 2.7 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 00:02:42 36.2177 28.2262 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 30 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-30 14:44:20 40.80833 28.35417 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [25.41 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2024-06-30 14:31:00 37.685 36.58583 7.11 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-30 13:53:55 40.1875 31.7025 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-06-30 12:54:20 38.67056 42.95944 7.0 ML 2.1 Van Gölü - [13.81 km] Adilcevaz (Bitlis)
2024-06-30 12:38:17 36.59861 36.36333 7.07 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay)
2024-06-30 12:16:34 40.04278 35.94 6.85 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2024-06-30 11:02:38 37.40556 36.24528 7.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye)
2024-06-30 10:57:17 38.0325 36.45417 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-30 10:41:53 40.50083 30.4625 7.0 ML 1.6 Geyve (Sakarya)
2024-06-30 09:51:23 39.67722 37.84472 7.01 ML 1.5 Zara (Sivas)
2024-06-30 08:41:32 38.11889 37.86667 6.07 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-30 08:39:18 38.09 36.45861 12.8 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-30 08:33:03 37.99 36.34306 11.9 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-30 08:20:41 38.61083 43.18889 9.96 ML 1.7 Van Gölü - [02.86 km] Tuşba (Van)
2024-06-30 08:07:54 36.31194 29.72694 7.0 ML 1.5 Kaş (Antalya)
2024-06-30 08:07:03 38.27222 38.13028 10.31 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-30 08:01:02 37.535 35.60139 7.03 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-06-30 07:31:49 38.25972 37.85611 8.66 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-06-30 07:27:27 35.96806 32.15083 40.79 ML 1.8 Akdeniz - [32.71 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-06-30 07:10:49 37.39361 36.25333 8.29 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye)
2024-06-30 07:09:46 38.31472 28.00472 8.2 ML 1.3 Ödemiş (İzmir)
2024-06-30 07:04:42 37.37556 36.12028 9.6 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2024-06-30 07:02:05 37.75194 36.19972 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-06-30 06:58:21 37.50056 30.46833 7.0 ML 0.9 Çeltikçi (Burdur)