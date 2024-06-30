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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.30 13:53:54  40.1952   31.7768        1.0      -.-  2.8  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.06.30 12:54:45  38.6375   43.0103       18.8      -.-  2.0  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.06.30 12:54:20  38.6262   43.0033       24.5      -.-  2.3  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.06.30 12:38:18  36.5977   36.4365        7.9      -.-  2.7  -.-   KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)                      İlksel

2024.06.30 12:31:00  38.2657   30.9538        8.8      -.-  1.9  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                     İlksel

2024.06.30 12:21:52  36.4265   36.1405        5.0      -.-  1.3  -.-   KOMURCUKURU-BELEN (HATAY)                         İlksel

2024.06.30 12:16:34  40.0600   35.9687        5.6      -.-  2.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.06.30 11:54:00  37.0812   27.8845        0.0      -.-  1.5  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.06.30 11:37:20  40.2160   31.7580        4.5      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.06.30 11:02:33  37.2178   36.1140        4.5      -.-  1.8  -.-   KIRMACILI-(OSMANIYE)                              İlksel

2024.06.30 10:57:15  38.1252   36.6200        5.4      -.-  1.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.30 10:41:52  40.4993   30.4437        0.0      -.-  1.9  -.-   KORU-GEYVE (SAKARYA)                              İlksel

2024.06.30 10:40:15  37.0792   28.6940        9.6      -.-  1.3  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.06.30 09:51:36  37.1805   34.5192        5.4      -.-  1.8  -.-   CAMLIYAYLA (MERSIN)                               İlksel

2024.06.30 09:18:07  38.1797   30.6405       18.5      -.-  1.5  -.-   BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA)                   İlksel

2024.06.30 08:39:16  38.1620   36.7515        5.3      -.-  1.0  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.30 08:33:03  37.9977   36.3703       17.5      -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.30 08:07:53  36.3362   29.7278        4.5      -.-  1.7  -.-   KASABA-KAS (ANTALYA)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.30 07:27:26  35.9193   32.1155       58.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.30 07:09:45  38.3255   27.9923       10.7      -.-  1.5  -.-   COBANLAR-ODEMIS (IZMIR)                           İlksel

2024.06.30 05:29:29  37.4005   37.1333       11.7      -.-  1.0  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.30 04:52:10  38.4217   27.2168        5.0      -.-  1.2  -.-   BORNOVA (IZMIR)                                   İlksel

2024.06.30 04:40:38  37.0400   28.5677       12.4      -.-  1.6  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.06.30 04:36:54  36.5162   27.7425        8.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.30 04:07:43  38.0203   36.6065        5.0      -.-  2.8  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.30 04:05:21  40.4413   36.2355       29.8      -.-  1.2  -.-   KUZALAN-TURHAL (TOKAT)                            İlksel

2024.06.30 03:39:58  35.8568   24.7380       17.4      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.30 03:19:35  40.7663   31.4985        5.7      -.-  1.4  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel

2024.06.30 02:56:06  38.3910   37.3540        8.8      -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.30 02:18:41  36.8603   27.5067       13.4      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.30 02:16:21  36.8623   27.4965       11.8      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.30 01:45:21  40.7655   30.9755        3.9      -.-  2.9  -.-   TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

2024.06.30 01:17:43  38.1678   37.1828        2.7      -.-  1.5  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.30 00:02:42  36.2177   28.2262        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 30 Haziran son depremler listesi

Tarih          Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer      

2024-06-30 14:44:20       40.80833              28.35417              7.0          ML         1.9          Marmara Denizi - [25.41 km] Büyükçekmece (İstanbul)           

2024-06-30 14:31:00       37.685   36.58583              7.11       ML         1.9          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-06-30 13:53:55       40.1875                31.7025                7.0          ML         2.3          Beypazarı (Ankara)        

2024-06-30 12:54:20       38.67056              42.95944              7.0          ML         2.1          Van Gölü - [13.81 km] Adilcevaz (Bitlis)

2024-06-30 12:38:17       36.59861              36.36333              7.07       ML         3.0          Kırıkhan (Hatay)              

2024-06-30 12:16:34       40.04278              35.94     6.85       ML         2.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-06-30 11:02:38       37.40556              36.24528              7.0          ML         1.5          Kadirli (Osmaniye)         

2024-06-30 10:57:17       38.0325                36.45417              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-30 10:41:53       40.50083              30.4625                7.0          ML         1.6          Geyve (Sakarya)             

2024-06-30 09:51:23       39.67722              37.84472              7.01       ML         1.5          Zara (Sivas)       

2024-06-30 08:41:32       38.11889              37.86667              6.07       ML         0.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-06-30 08:39:18       38.09     36.45861              12.8       ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-30 08:33:03       37.99     36.34306              11.9       ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-30 08:20:41       38.61083              43.18889              9.96       ML         1.7          Van Gölü - [02.86 km] Tuşba (Van)        

2024-06-30 08:07:54       36.31194              29.72694              7.0          ML         1.5          Kaş (Antalya)    

2024-06-30 08:07:03       38.27222              38.13028              10.31     ML         2.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-30 08:01:02       37.535   35.60139              7.03       ML         1.6          Kozan (Adana) 

2024-06-30 07:31:49       38.25972              37.85611              8.66       ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-30 07:27:27       35.96806              32.15083              40.79     ML         1.8          Akdeniz - [32.71 km] Gazipaşa (Antalya)               

2024-06-30 07:10:49       37.39361              36.25333              8.29       ML         1.5          Kadirli (Osmaniye)         

2024-06-30 07:09:46       38.31472              28.00472              8.2          ML         1.3          Ödemiş (İzmir)

2024-06-30 07:04:42       37.37556              36.12028              9.6          ML         1.2          Kadirli (Osmaniye)         

2024-06-30 07:02:05       37.75194              36.19972              7.0          ML         1.2          Saimbeyli (Adana)         

2024-06-30 06:58:21       37.50056              30.46833              7.0          ML         0.9          Çeltikçi (Burdur)

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